Ο Κιθ Έρμπαν δεν αποκάλυψε τον χωρισμό του με την Νικόλ Κίντμαν στο πλατό του ριάλιτι The Road, λέει διαγωνιζόμενη

Μια διαγωνιζόμενη από το «The Road», ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα στο οποίο επίδοξοι καλλιτέχνες διαγωνίζονται για να γίνουν οι επόμενοι μεγάλοι αστέρες της μουσικής, ενώ περιοδεύουν με έναν κορυφαίο σούπερ σταρ, μίλησε για τη συνεργασία της με τον Κιθ Έρμπαν εν μέσω του χωρισμού του από τη Νικόλ Κίντμαν.

Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, η Μπίλι Τζο Τζόουνς δήλωσε στη Daily Mail ότι, ενώ συμμετείχε στο ριάλιτι σόου, το οποίο ακολουθεί 12 μουσικούς της country καθώς ταξιδεύουν με τον Έρμπαν, δεν είχε ιδέα για το τι συνέβαινε στην προσωπική του ζωή.

«Δεν θα καταλάβαινες καν ότι περνούσε κάτι, γιατί σίγουρα άφηνε τα προσωπικά του θέματα στην άκρη και ήταν επαγγελματίας καθ’ όλη τη διάρκεια, όπως πρέπει να είναι και να συμπεριφέρεται ένας αληθινός καλλιτέχνης», είπε στο μέσο ενημέρωσης.

«Γιατί το κάνω αυτό;»

H διαγωνιζόμενη χαρακτήρισε τη συνεργασία της με τον μουσικό στο σόου «ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα».

«Είναι ένας από εκείνους τους ανθρώπους που πραγματικά θέλουν το καλύτερο για σένα και σε ωθούν να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του ευατού σου», δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mail.

Ο Κιθ Έρμπαν μίλησε για το πώς ήταν να είναι μακριά από την οικογένειά του κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της σειράς ριάλιτι «The Road» την Κυριακή 19 Οκτωβρίου.

«Όταν ξυπνάς σε ένα λεωφορειάκι στις 3:30 το πρωί και είσαι άρρωστος, βρίσκεσαι στη μέση του πουθενά και πρέπει να δώσεις την πέμπτη σου συναυλία αργότερα το βράδυ, δεν έχεις κοιμηθεί, σου λείπουν οι φίλοι σου, σου λείπει η οικογένειά σου, είσαι εντελώς μόνος, δυστυχισμένος και άρρωστος — αναρωτιέσαι: ‘Γιατί το κάνω αυτό;’ Η μόνη απάντηση είναι ‘επειδή αυτό είναι το πεπρωμένο μου’ ».

Η Τζόουνς είπε στον Έρμπαν ότι είχε μια παρόμοια εμπειρία, καθώς ήταν μακριά από την οικογένειά της για «καθώς συμμετείχε σε 125 έως 140 συναυλίες τον χρόνο».

«Είναι κάτι που πρέπει να το θέλεις περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο για να το αντέξεις, γιατί είναι δύσκολο», είπε, προσθέτοντας: «Είναι χρόνος μακριά από το σπίτι, μακριά από τα παιδιά μου, αλλά σίγουρα αξίζει τον κόπο στο τέλος, γιατί ξέρω ότι ο Θεός δεν μου έδωσε αυτή τη φωνή για να κάθομαι στο σπίτι — μου την έδωσε για να πάω και να τη μοιραστώ με άλλους».

*Με πληροφορίες από: People