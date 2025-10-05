Η αμηχανία του Κιθ Έρμπαν όταν ρωτήθηκε για τη Νικόλ Κίντμαν – «Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε»

Μιλώντας στην αυστραλιανή ραδιοφωνική εκπομπή Jonesy & Amanda του Gold 101.7, ο 57χρονος Κιθ Έρμπαν απέφυγε τις ερωτήσεις για την ερωτική του ιστορία με τη Νικόλ Κίντμαν, η οποία ξεκίνησε όταν συναντήθηκαν σε μια εκδήλωση.

«Αν δεν ήσασταν και οι δύο εκεί εκείνη την ημέρα, θα είχαν διασταυρωθεί αναπόφευκτα οι δρόμοι σας; Ή μήπως αυτή η απίστευτη ιστορία ζωής δεν θα είχε συμβεί», ρώτησε η συν-παρουσιάστρια Αμάντα Κέλερ τον Έρμπαν.

«Όχι, νομίζω ότι θα είχε συμβεί», απάντησε αόριστα ο σταρ της κάντρι. Η Κέλερ ρώτησε τότε τον Έρμπαν αν πίστευε στο πεπρωμένο. «Δεν έχω ιδέα», απάντησε αυτός, προκαλώντας μια αμήχανη σιωπή.

Βγήκε από τα ρούχα του

«Απλά το σκέφτομαι συχνά αυτό. Αν δεν ήσουν σε εκείνη την εκδήλωση και δεν βρισκόσασταν στην ίδια παρέα φίλων, ίσως να μην είχε συμβεί ποτέ» συνέχισε τον συλλογισμό της η Κέλερ.

Ο Έρμπαν φαινόταν να νιώθει όλο και πιο άβολα, ξεκουμπώνοντας και βγάζοντας το σακάκι του. «Ποτέ δεν ξέρεις. Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε», κατέληξε.

Ο λογαριασμός Instagram της εκπομπής αναδημοσίευσε το βίντεο στις 30 Σεπτεμβρίου. «Πριν από αυτό, ο Κιθ Έρμπαν λάτρευε να συζητάει μαζί μας για τη Νικόλ Κίντμαν! Στην πραγματικότητα, μας ενθάρρυνε να το κάνουμε», έγραφε η λεζάντα.

«Ναι, δουλειά, ναι…»

Ένα άλλο απόσπασμα συνέντευξης από τον Ιούλιο με τον Έρμπαν στο On Air, με τον παρουσιαστή Ράιαν Σίκρεστ, τον δείχνει να αισθάνεται άβολα και να να ακάθεται στην καρέκλα του ενώ ο παρουσιαστής εκθειάζει την 58χρονη Κίντμαν.

Κατά τη συζήτηση για τα πρόσφατα έργα της Κίντμαν, ο 50χρονος Σίκρεστ, ρώτησε πώς το ζευγάρι διαχειρίζεται το πρόγραμμά του. «Είναι κάτι που έχει να κάνει με τη ζωή σου, τη ζωή της και τον προγραμματισμό όλων αυτών με την παραγωγή και τις περιοδείες — αυτό είναι δουλειά, έτσι δεν είναι;», ρώτησε o παρουσιαστής.

Ο Έρμπαν έκανε μια παύση πριν απαντήσει. «Είναι δουλειά. Ναι», είπε άχρωμα. «Η ζωή είναι σε εξέλιξη».

Αμφιλεγόμενες επιλογές

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου αποκαλύφθηκε ότι το ζευγάρι, που ήταν παντρεμένο για 19 χρόνια, χωρίζει.

Την επόμενη μέρα, η Κίντμαν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου στο Νάσβιλ, όπου ζούσε με τον τραγουδιστή του «Blue Ain’t Your Color» από το 2007. Ως λόγο για τον χωρισμό ανέφερε ασυμβίβαστες διαφορές, με ημερομηνία χωρισμού την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

Μια πηγή από τον κύκλο του Έρμπαν είπε στο People ότι ο σταρ της κάντρι «περνάει μια δύσκολη περίοδο» τον τελευταίο καιρό.

«Κάνει αμφιλεγόμενες επιλογές εδώ και κάποιο καιρό και δεν πρόκειται απλώς για απομάκρυνση», πρόσθεσε μια πηγή από το περιβάλλον της Κίντμαν.

Διαφορετικές κατευθύνσεις

Μια άλλη πηγή είπε στο People ότι ο χωρισμός τους «είναι δραματικός». «Η Νικόλ είναι πληγωμένη και αισθάνεται προδομένη», είπε η πηγή. «Ήθελε να σώσει τον γάμο τους και πίστευε ότι μπορούσε, αλλά φαίνεται ότι αυτός έχει ήδη προχωρήσει».

Πηγή του περιοδικού People πρόσθεσε στο τελευταίο τεύχος: «Οι ζωές τους κινούνταν σε διαφορετικές κατευθύνσεις και, μόλις αυτός έφτιαξε σιωπηλά το δικό του σπίτι, ήταν σαν να ήταν προδιαγεγραμμένο το τέλος της σχέσης τους».

Το πρώην ζευγάρι εμφανίστηκε για τελευταία φορά μαζί δημόσια τον Ιούνιο σε μια εκδήλωση στο Νάσβιλ. Έχουν δύο κόρες, την 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και την 14χρονη Φέιθ Μάργκαρετ.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Lucy Nicholson