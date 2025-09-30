«Είναι μανιακή στο κρεβάτι και έξυπνη στο μυαλό» – Το timeline της σχέσης Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν ήταν παντρεμένοι για σχεδόν 20 χρόνια (19 για την εκρίβεια) πριν χωρίσουν τον Σεπτέμβριο του 2025. Μια πηγή επιβεβαίωσε στο People στις 29 Σεπτεμβρίου ότι οι δύο είχαν χωρίσει, αν και η Κίντμαν «δεν το ήθελε και ότι το πάλεψε».

Η ηθοποιός και ο τραγουδιστής της κάντρι μεγάλωσαν και οι δύο στην Αυστραλία, αλλά δεν συναντήθηκαν μέχρι που έγιναν ενήλικες στην άλλη άκρη του κόσμου. Ο μύθος λέει ότι το ζευγάρι ένιωσε αμέσως έλξη όταν κοιτάχτηκαν για πρώτη φορά σε ένα γκαλά το 2005 και τελικά παντρεύτηκαν τον επόμενο χρόνο.

Η Κίντμαν και ο Έρμπαν απέκτησαν δύο κόρες, τη Σάντεϊ Ρόουζ και τη Φέιθ Μάργκαρετ.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή

15 Ιανουαρίου 2005: Η Κίντμαν και ο Έρμπαν συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο γκαλά G’Day USA στο Λος Άντζελες το 2005. Οι δύο σταρ αντάλλαξαν τηλέφωνα, αλλά ο Έρμπαν δεν τηλεφώνησε στην Κίντμαν για τέσσερις μήνες.

«Ήμουν τρελά ερωτευμένη μαζί του, αλλά εκείνος δεν ενδιαφερόταν για μένα. Είναι αλήθεια!» είπε η Κίντμαν στην παρουσιάστρια Έλεν ΝτεΤζένερις το 2017. «Δεν μου τηλεφώνησε για τέσσερις μήνες».

20 Ιουνίου 2005: Για τα 38α γενέθλιά της, ο Έρμπαν στάθηκε στις 5 το πρωί στην είσοδο του διαμερίσματός της στη Νέα Υόρκη για να της προσφέρει γαρδένιες. «Τότε σκέφτηκα “αυτός είναι ο άντρας που ελπίζω να παντρευτώ”. Πίστευα ότι εκείνη τη στιγμή ήταν ο έρωτας της ζωής μου» είπε αρφότερα η Κίντμαν στο People.

15 Μαΐου 2006: Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Ούρμπαν αρραβωνιάζονται. Η ηθοποιός του Moulin Rouge εμφανίστηκε με τον Έρμπαν ως συνοδό της όταν παρουσίασε το γκαλά για την 30ή επέτειο του Ταμείου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες. Αργότερα μίλησε για την εκδήλωση καιαποκάλυψε την είδηση του αρραβώνα τους: «Είναι ο αρραβωνιαστικός μου. Δεν θα έφερνα τον φίλο μου».

Μια στιγμή στον χρόνο

25 Ιουνίου 2006: Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν παντρεύονται στο Σίδνεϊ σε μια τελετή με κεριά στο St. Patrick’s Estate, στο παραθαλάσσιο προάστιο Manly. Τα παιδιά της Κίντμαν, Ιζαμπέλα Τζέιν και Κόνορ Άντονι, που έχει με τον πρώην σύζυγό της Τομ Κρουζ, συμμετείχαν επίσης στη μεγάλη μέρα του ζευγαριού — η Ιζαμπέλα ήταν στην παράνυμφο της μητέρας της.

Ο γάμος ήταν «ένα ρομαντικό μείγμα παραμυθιού σε στυλ Σταχτοπούτας, καθολικής παράδοσης και αυστραλιανής χαράς» έγραψε το People. Η Κίντμαν περπάτησε προς το ιερό μαζί με τον πατέρα της, τον Άντονι, ενώ ο οργανίστας έπαιζε το «Γαμήλιο Χορωδιακό» του Βάγκνερ. Στη δεξίωση, ο Έρμπαν τραγούδησε στη νέα του σύζυγο το τραγούδι του «Making Memories of Us».

Κάθε καλεσμένος έφυγε με ένα ασημένιο ρολόι γραφείου Tiffany με την επιγραφή «Μια στιγμή στο χρόνο, 25 Ιουνίου 2006, Νικόλ & Κιθ». Αφού πέρασαν τη νύχτα του γάμου τους στο Σίδνεϊ, οι νεόνυμφοι πήγαν στη Γαλλική Πολυνησία για το μήνα του μέλιτος.

19 Οκτωβρίου 2006: Τέσσερις μήνες μετά το γάμο τους, η Κίντμαν πήρε δραστικά μέτρα για τον Έρμπαν και την υγεία του, ο οποίος πάλευε με τον αλκοολισμό. Ο τραγουδιστής εισήχθη τότε σε κέντρο αποτοξίνωσης για να θεραπευτεί από τον εθισμό του στο αλκοόλ και αργότερα, το 2014, δήλωσε στο Rolling Stone ότι ήταν «πολύ, πολύ τυχερός» που η Κίντμαν τον βοήθησε.

Ενώ ο Έρμπαν βρισκόταν στο κέντρο αποτοξίνωσης, το άλμπουμ του, Love, Pain, & the Whole Crazy Thing, κυκλοφόρησε όπως είχε προγραμματιστεί και ο ίδιος ανακηρύχθηκε άνδρας τραγουδιστής της χρονιάς στα Country Music Association Awards στο Νάσβιλ.

«Είμαστε πολύ δεμένοι. Είναι μια πολύ περιπετειώδης, εξαιρετική κατάσταση: απίστευτα ωμή, απίστευτα επικίνδυνη και νιώθεις σαν να είσαι στη μέση της θάλασσας. … Όταν δεσμεύεσαι με κάποιον έτσι, ζεις και πεθαίνεις μαζί με αυτή την απόφαση»

Είμαστε πολύ δεμένοι

Ιανουάριος 2008: Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν ανακοινώνουν ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Η είδηση ήρθε λίγο μετά την αποκάλυψη του Έρμπαν ότι έχει εξαιρετική σχέση με τα μεγαλύτερα παιδιά της Κίντμαν.

7 Ιουλίου 2008: Η Κίντμαν και ο Έρμπαν καλωσόρισαν την κόρη τους, Sunday Rose, στις 7 Ιουλίου 2008, στο Νάσβιλ, τον νέο τόπο κατοικία τους. «Νιώθουμε απίστευτα ευλογημένοι και ευγνώμονες που μας δόθηκε αυτό το όμορφο κοριτσάκι», δήλωσαν οι νέοι γονείς. «Είναι απόλυτη χαρά».

Η Κίντμαν θα έλεγε αργότερα στο Live with Kelly and Ryan ότι ο Έρμπαν ήταν πολύ προσεκτικός καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Ενώ ήταν έγκυος στην Sunday, ο μουσικός πέταξε στην Αυστραλία για να δει το πρώτο της υπερηχογράφημα. «Ήταν εκεί για έξι ώρες, είδε τον καρδιακό παλμό και μετά έπρεπε να πετάξει πίσω στο Λος Άντζελες για να κάνει μια παράσταση» είπε.

Νοέμβριος 2009: Σε συνέντευξή της στο βρετανικό GQ, η Κίντμαν παραδέχτηκε ότι έκαψε τα περισσότερα από τα ημερολόγιά της όταν παντρεύτηκε τον Έρμπαν. «Δεν μπορείς να διαβάσεις το ημερολόγιο κάποιου άλλου. Δεν πρέπει να το διαβάζεις. Έκαψα τα περισσότερα από τα ημερολόγιά μου μετά τον δεύτερο γάμο μου», είπε. «Θα βρεις μόνο άσχημα πράγματα».

Πρόσθεσε ότι έχουν έναν υγιή γάμο, λέγοντας: «Είμαστε πολύ δεμένοι. Είναι μια πολύ περιπετειώδης, εξαιρετική κατάσταση: απίστευτα ωμή, απίστευτα επικίνδυνη και νιώθεις σαν να είσαι στη μέση της θάλασσας. … Όταν δεσμεύεσαι με κάποιον έτσι, ζεις και πεθαίνεις μαζί με αυτή την απόφαση».

28 Δεκεμβρίου 2010: Οι σταρ καλωσόρισαν την κόρη τους Faith Margaret στις 28 Δεκεμβρίου 2010, στο Νάσβιλ. Η Faith γεννήθηκε από παρένθετη μητέρα και το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει την εγκυμοσύνη μυστική.

Είχαν το ίδιο μότο

Σεπτέμβριος 2014: Ο πατέρας της Κίντμαν, Άντονι, πέθανε ξαφνικά μετά από ένα ατύχημα το Σεπτέμβριο του 2014. Ο Έρμπαν έσπευσε να βρεθεί στο πλευρό της και ερμήνευσε το «Amazing Grace» στην κηδεία.

Μάρτιος 2018: Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης στο South by Southwest στο Όστιν του Τέξας, ο Έρμπαν αποκάλυψε μερικές νέες απόψεις για τον γάμο του. Πρώτον, αναγνώρισε ότι η Κίντμαν τον βοήθησε να σταματήσει το ποτό. «Είμαι αλκοολικός», είπε. «Ζούσα μια πολύ μικρή ζωή. Η ζωή μου γινόταν όλο και μικρότερη και έτσι την κρατούσα υπό έλεγχο. Ήμουν τυχερός που είχα μια πολύ αγαπημένη σύζυγο. Το να σταματήσω το ποτό με απελευθέρωσε δημιουργικά».

Πρόσθεσε ότι πριν γνωρίσει και παντρευτεί την Κίντμαν, δεν ήταν καλός στις σχέσεις. «Έγραφα τραγούδια για την αγάπη και τις σχέσεις», είπε. «Συνειδητοποίησα ότι έγραφα από όλες αυτές τις θέσεις του είδους του ανθρώπου που ήθελα να γίνω. … Το μόνο πράγμα που έχει αλλάξει στη ζωή μου είναι ότι έχω γίνει περισσότερο ο άνθρωπος που προσπαθούσα να γίνω».

Ο Έρμπαν είπε επίσης ότι αυτός και η Κίντμαν είχαν το ίδιο μότο: «Τίποτα να κρύψουμε και τα πάντα να προστατεύσουμε».

Μάιος 2019: Η ηθοποιός αποκάλυψε μια συμβουλή που έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στο γάμο της. «Το καλύτερο πράγμα που μας είπε ο οικογενειακός μας ιερέας πολύ νωρίς στο γάμο μας ήταν: «Πάντα να φιλάτε ο ένας τον άλλον όταν φεύγετε και όταν γυρίζετε στο σπίτι»», εξήγησε. «Αυτό σας κρατάει συνδεδεμένους».

Κάνε μια προσπάθεια Νικόλ

Ιούλιος 2019: Η Νικόλ Κίντμαν λέει ότι ντράπηκε όταν ο Κιθ Έρμπαν την αποκάλεσε «μανιακή στο κρεβάτι». Το άλμπουμ του Κιθ Έρμπαν Graffiti U του 2018 ήταν αφιερωμένο στην Κίντμαν. Στο τραγούδι «Gemini» — που πήρε το όνομά του από το ζώδιο της Κίντμαν — τραγουδάει: «Είναι μανιακή στο κρεβάτι, αλλά έξυπνη στο μυαλό».

Όταν η Κίντμαν εμφανίστηκε στην αυστραλιανή ραδιοφωνική εκπομπή The Kyle and Jackie O Show τον Ιούλιο, ο παρουσιαστής Κάιλ Σάντιλαντς την ρώτησε για τους προκλητικούς στίχους του τραγουδιού. «Δεν λογοκρίνω την τέχνη του αν μπορώ να είμαι η μούσα του», είπε η Κίντμαν, σύμφωνα με την USA Today. «Είναι αμήχανο, αλλά ταυτόχρονα, ναι, είναι καλύτερο από το να λέω: «Θεέ μου, βαριέμαι τόσο πολύ… Κάνε μια προσπάθεια, Νικόλ”».

24 Δεκεμβρίου 2020: Μετά από μια δύσκολη χρονιά, η Κίντμαν και ο Έρμπαν απόλαυσαν τα Χριστούγεννα μαζί. Ο μουσικός ανέβασε ένα εορταστικό βίντεο στο Instagram στο οποίο της τραγούδησε μια σερενάτα ενώ το ζευγάρι γελάει καθ’ όλη τη διάρκεια της χαρούμενης παράστασης. Οι δύο άρχισαν να φλερτάρουν όταν ο Έρμπαν τραγούδησε «μπορούμε να είμαστε άτακτοι ή καλοί», και η Κίντμαν απάντησε αμέσως «άτακτοι — λίγο καλοί, αλλά πολύ άτακτοι».

Βαθιά αγάπη, αλλά…

Αύγουστος 2021: Τον Αύγουστο του 2021, η Κίντμαν μίλησε για το τι σκέφτεται ο Έρμπαν για τις ρομαντικές σκηνές της στην οθόνη. «Ο σύζυγός μου είναι καλλιτέχνης, οπότε καταλαβαίνει τα πάντα και επίσης δεν ανακατεύεται», είπε στο E! News’ Daily Pop. «Βλέπει την ταινία στο τέλος, όταν είναι έτοιμη, με όλα τα κομμάτια μονταρισμένα, και έχει μια φρέσκια ματιά. Δεν διαβάζει κανένα σενάριο, δεν ξέρει πραγματικά τι συμβαίνει στο πλατό, έχει τη δική του καριέρα στην οποία είναι απόλυτα απορροφημένος».

14 Απριλίου 2024: Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στο περιοδικό People για το ειδικό τεύχος για την 50ή επέτειό του, η Κίντμαν μίλησε με ενθουσιασμό για τον έρμπαν. «Είμαι πολύ τυχερή που έχω τον Κιθ, που είναι η αγάπη μου, η βαθιά, βαθιά αγάπη μου», είπε.

29 Σεπτεμβρίου 2025: Πηγή επιβεβαιώνει ότι η Νικόλ και ο Κιθ έχουν χωρίσει. «Η αδελφή της Νικόλ, η Αντωνία, ήταν στήριγμα και όλη η οικογένεια Κίντμαν έχει ενωθεί για να την υποστηρίξουν» είπε η πηγή, προσθέτοντας: «Αγωνίστηκε να σώσει τον γάμο της».

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Photo: REUTERS