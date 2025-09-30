«Το πάλεψε, δεν το ήθελε αυτό»: Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν χώρισαν μετά από 19 χρόνια γάμου

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως είναι ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της μεγάλης οθόνης. Κανείς δεν αμφισβητεί το ταλέντο της και τις ικανότητές της μπροστά από τη μεγάλη οθόνη. Ωστόσο, έως τις αρχές των zeros, πολλοί θεωρούσαν τη Νικόλ Κίντμαν άτυχη στις σχέσεις της.

Βέβαια, μεγάλο ρόλο σε αυτό έπαιξε ο γάμος -ή για την ακρίβεια το επεισοδιακό διαζύγιό της- με τον Τομ Κρουζ, που έγινε νούμερο ένα θέμα στα tabloids της εποχής. Ωστόσο, η τύχη φάνηκε να αλλάζει για την 58χρονη σταρ του Χόλιγουντ το 2005.

Τότε, στο G’Day LA (ένα event που τιμάει τους Αυστραλούς στις ΗΠΑ) γνώρισε τον μουσικό της κάντρι Κιθ Έρμπαν. Οι φήμες λένε ότι ο έρωτας ήταν κεραυνοβόλος ανάμεσα στους δύο και περίπου 18 μήνες μετά παντρεύτηκαν. Ωστόσο τα 19 χρόνια γάμου αποδείχθηκαν το ταβάνι ανάμεσά τους.

Όπως έγινε γνωστό, η Νικόλ Κίντμαν και ο μουσικός αποφάσισαν να ρίξουν τίτλους τέλους στο γάμο τους. Σύμφωνα με μια πηγή κοντά στο ζευγάρι, η ηθοποιός δεν ήθελε να καταλήξει εκεί η σχέση τους και πάλεψε πολύ σκληρά για να τη σώσει.

«Δεν το ήθελε αυτό, έδωσε μάχη για τον γάμο της» είπε στο People. «Η αδερφή της είναι βράχος δίπλα της, ενώ όλη η οικογένεια έχει έρθει για να της συμπαρασταθεί».

Σε αυτά τα 19 χρόνια, η Κίντμαν και ο Έρμπαν απέκτησαν δύο παιδιά. Πριν λίγο καιρό η 58χρονη σταρ ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της ταινίας Practical Magic 2 στο Λονδίνο, ενώ ο αστέρας της κάντρι βρίσκεται στις ΗΠΑ για περιοδεία.

Έως τώρα, το ζευγάρι δεν έχει βγάλει κάποια κοινή ανακοίνωση για τον χωρισμό του.