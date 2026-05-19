Χρέη προς ΕΦΚΑ: Πρεμιέρα τον Ιούνιο για τις 72 δόσεις

Ηλίας Γεωργάκης
Σε εφαρμογή τίθεται από τον Ιούνιο η έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ σε 72 δόσεις. Την ίδια ώρα διαπιστώνεται ότι οι 7 στους 10 επαγγελματίες – αγρότες χρωστούν στον ΕΦΚΑ, με τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία να κινούνται στα 51,31 δισ. ευρώ.

Η ρύθμιση των 72 δόσεων δεν προβλέπει κούρεμα και λειτουργεί με χαρακτηριστικά αντίστοιχα των πάγιων ρυθμίσεων, με επιτόκιο 5,84% και ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ, δίνοντας περισσότερο χρόνο αποπληρωμής. Αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν έως τις 31/12/2023 και δεν βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, δηλαδή τη μεγάλη μάζα των οφειλών, καθώς πάνω από το 90% των ληξιπρόθεσμων χρεών έχει δημιουργηθεί έως εκείνη την περίοδο.

Η ρύθμιση ενεργοποιείται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου χωρίς έλεγχο της περιουσιακής του κατάστασης, αλλά και χωρίς δυνατότητα διαγραφής χρέους. Με την ένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση παγώνουν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμοί, και εκδίδεται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Ωστόσο, η ρύθμιση απαιτεί συνέπεια καθώς καθυστέρηση ακόμη και μίας δόσης συνεπάγεται προσαύξηση 15%.

Προϋπόθεση

Μοναδική προϋπόθεση για την ισχύ της ρύθμισης είναι η αποπληρωμή ή ο διακανονισμός τυχόν νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών που δημιουργήθηκαν μετά το 2023, γεγονός που συνιστά και το μεγαλύτερο αγκάθι για χιλιάδες ασφαλισμένους, οι οποίοι συνεχίζουν να δημιουργούν νέα χρέη λόγω έλλειψης ρευστότητας και αδυνατούν να τα τακτοποιήσουν.

Για τον λόγο αυτόν, άλλωστε, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες ζητούν περισσότερες δόσεις (έως και 120), καθώς βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε έναν φαύλο κύκλο χρεών και έχουν συσσωρεύσει υψηλές οφειλές που δυσκολεύονται να αποπληρώσουν.

Ισχυρό φίλτρο αποκλεισμού μη μισθωτών με χρέη που θα μπορούσαν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση συνιστά το επιτόκιο που διαμορφώνεται στο 5,84% και θεωρείται υψηλό για τα οικονομικά δεδομένα των περισσοτέρων. Παράλληλα, δεν προβλέπεται μείωση των προσαυξήσεων και των πρόσθετων τελών, τα οποία αποτελούν κρίσιμο μέρος της συνολικής οφειλής.

Πάντως οι επαγγελματικοί φορείς ζητούν ήδη περαιτέρω βελτιώσεις πριν από την οριστική εφαρμογή της ρύθμισης.

Βασικά αιτήματα αποτελούν η μείωση του επιτοκίου, η αύξηση του αριθμού των δόσεων και η επαναφορά κουρέματος προσαυξήσεων, ώστε η νέα παρέμβαση να αποκτήσει ουσιαστικά χαρακτηριστικά βιωσιμότητας. Οπως επισημαίνουν στελέχη της αγοράς, χωρίς ουσιαστικά κίνητρα ελάφρυνσης υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ακόμη και η νέα ρύθμιση να οδηγηθεί σταδιακά στην ίδια αποτυχία με εκείνη των πάγιων 24 δόσεων.

Τονίζεται ότι στο τέλος του 2025 τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία ανήλθαν στα 51,31 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 2 δισ. ευρώ σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Από αυτά, περίπου 10,5 δισ. ευρώ χαρακτηρίζονται χαμηλής ή μηδενικής εισπραξιμότητας.

Τετραήμερη εργασία: Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα είναι κανόνας και όχι εξαίρεση – Το πείραμα που πέτυχε
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στράτος Ιωακείμ
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Στράτος Ιωακείμ
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κίττυ Ξενάκη
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αλέξανδρος Καψύλης
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

