72 δόσεις: Πώς ρυθμίζονται τα χρέη σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ

Mε τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο να βρίσκονται στα 163 δισ. ευρώ, η κυβέρνηση ενεργοποιεί μια νέα γενική ρύθμιση έως 72 δόσεων, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις να επανέλθουν σε τροχιά αποπληρωμής.

Η νέα ρύθμιση καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστες έως τις 21 Απριλίου 2026. Η επιλογή της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου δεν είναι τυχαία καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, σχεδόν το 90% των υφιστάμενων οφειλών έχει δημιουργηθεί έως τότε, γεγονός που εξηγεί και τη στόχευση της ρύθμισης.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει τον Ιούνιο.Βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή είναι οι οφειλέτες να έχουν τακτοποιήσει τα νεότερα χρέη τους είτε με εξόφληση είτε μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων για οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά.

Οι όροι της ρύθμισης διαμορφώνονται ως εξής: το επιτόκιο ορίζεται στο 5,84%, η ελάχιστη μηνιαία δόση στα 30 ευρώ, ενώ δεν προβλέπεται «κούρεμα» βασικής οφειλής. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και προσαυξήσεις ή τόκοι που επιβλήθηκαν μετά το 2023, διευρύνοντας το εύρος των επιλέξιμων ποσών. Παράλληλα, το μέτρο καλύπτει τόσο τα χρέη προς την ΑΑΔΕ όσο και προς τον ΕΦΚΑ, αλλά όχι οφειλές προς τους δήμους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, δυνητικά μπορούν να ενταχθούν περίπου 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα με συνολικά χρέη 31,5 δισ. ευρώ και περίπου 284.000 επιχειρήσεις με οφειλές 63,8 δισ. ευρώ. Συνολικά, το ποσό που μπορεί να ρυθμιστεί φτάνει τα 95,3 δισ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν το σύνολο των εκτός ρύθμισης οφειλών.

Η ρύθμιση απευθύνεται και σε όσους είχαν ενταχθεί σε προηγούμενα σχήματα αλλά τα απώλεσαν, δίνοντας ουσιαστικά μια «δεύτερη ευκαιρία». Ωστόσο, το πλαίσιο παραμένει αυστηρό καθώς η ρύθμιση χάνεται αν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις, αν δεν υποβληθούν οι απαιτούμενες φορολογικές δηλώσεις εντός τριμήνου ή αν δεν τακτοποιηθούν νέες οφειλές εντός δύο μηνών από τη λήξη τους. Από την άλλη πλευρά, η υπαγωγή συνοδεύεται από σημαντικά οφέλη για τους οφειλέτες καθώς αποκαθίσταται η δυνατότητα έκδοσης φορολογικής ενημερότητας, ενώ αναστέλλονται μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμοί.

Πηγή: ΟΤ