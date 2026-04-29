Στα 2,1 δισ. ευρώ ανήλθαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, ανεβάζοντας το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στα 114,5 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος διαμορφώθηκε στα 2,136 δισ. ευρώ στο πρώτο δίμηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση 8,98% σε σχέση με πέρυσι. Ο Ιανουάριος «έφερε» 931 εκατ. ευρώ νέες οφειλές (+27,36%), ενώ τον Φεβρουάριο προστέθηκαν άλλα 1,19 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο αυξήθηκε από 113,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025 στα 114,5 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο, με το «πραγματικό» εισπράξιμο χρέος να ξεπερνά τα 79,4 δισ. ευρώ. Ο αριθμός των οφειλετών διαμορφώθηκε σε 3.681.752 τον Φεβρουάριο από 3.764.592 τον Ιανουάριο και 3.790.185 την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ο αριθμός των οφειλετών παρουσιάζει μείωση κατά 2,0% (3.764.592 πλήθος οφειλετών τον Ιανουάριο του 2026 έναντι 3.841.369 το 2025).

Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το μήνα αναφοράς (Ιανουάριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 931 εκ. €, ενώ πέρυσι, την ίδια περίοδο του 2025, είχε φτάσει τα 731 εκ. € (αύξηση κατά 27,36%).

Το 91,46% του νέου ληξιπρόθεσμου προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε, εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών (ΜΦΚ):

Για το μήνα αναφοράς (Ιανουάριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 833 εκ. €, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 είχε φτάσει τα 670 εκ. € (αύξηση κατά 24,33%).

Για το μήνα αναφοράς (Ιανουάριος) οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 123 εκ. €, ενώ την ίδια περίοδο του 2025 είχαν φτάσει τα 115 εκ. € (αύξηση κατά 6,96%).

Το 95,15 % προέρχεται από τις κάτωθι κατηγορίες:

Tα στοιχεία για τον Φεβρουάριο του 2026 αποκαλύπτουν τα εξής:

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ο αριθμός των οφειλετών παρουσιάζει μείωση κατά 2,86% (3.681.752 πλήθος οφειλετών τον Φεβρουαρίου του 2026 έναντι 3.790.185 το 2025).

Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το μήνα αναφοράς (Φεβρουάριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 1.199 εκ. €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 1.229 εκ. € (μείωση κατά 2,44%).

Το 96,64% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

Για το 2μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 2.136 εκ. €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 1.960 εκ. € (αύξηση κατά 8,98%).

Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε, εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών (ΜΦΚ):

Για το μήνα αναφοράς (Φεβρουάριος 2026), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 1.146 εκ. € , ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 είχε φτάσει τα 1.192 εκ. € (μείωση κατά 3,86%).

Για το 2μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 1.978 εκ. € , ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 1.862 εκ. € (αύξηση κατά 6,23%).

Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ):

Για το μήνα αναφοράς (Φεβρουάριος 2026) οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 236 εκ. €, ενώ την ίδια περίοδο του 2025 είχαν φτάσει τα 220 εκ. € (αύξηση κατά 7,27%).

Το 96,32% προέρχεται από τις κάτωθι κατηγορίες:

Για το 2μηνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 359 εκ. €, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 έφτασαν τα 336 εκ. € (αύξηση κατά 6,85%).

Πηγή: ΟΤ