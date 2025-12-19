Αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία: Πόσα και…γιατί χρωστούν οι Έλληνες;

Ασφυκτικό είναι το πλαίσιο της ακρίβειας στην Ελλάδα, κάτι το οποίο οδηγεί πλήθος πολιτών να αποκτά μεγάλα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία. Όπως προκύπτει από σχετική ανάλυση της τριμηνιαίας έκθεσης του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής που παρουσιάστηκε χθες, τα ληξιπρόθεσμα χρέη κατά τον Οκτώβριο του 2025 ήταν αυξημένα κατά 4 δισ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Ποιο είναι όμως το εισοδηματικό επίπεδο των φορολογουμένων που χρωστούν και τι αφορούν οι οφειλές;

Την ίδια στιγμή, φαίνεται ότι αυξάνονται όσοι έχουν χρέη άνω του 1,5 εκατ. ευρώ χωρίς να…μπαίνουν στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ. Είναι χαρακτηριστικό πως περί τα 10.069 ΑΦΜ χρωστούν 85,352 δισ. ευρώ. Παράλληλα, οι όποιες ρυθμίσεις της κυβέρνησης δε φαίνεται να πιάνουν τόπο, καθότι μόνο το 4% έχει σπεύσει να ρυθμίσεις.

Ακόμη, από τις φορολογικές οφειλές που περιλαμβάνονται στο πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο (51,93 δισ. ευρώ) σχεδόν οι μισές (24,51 δισ. ευρώ) αφορούν τον ΦΠΑ.

Μόλις το 0,26% των οφειλετών χρωστά το 76% των οφειλών

Αναφορικά με τον συνολικό αριθμό των οφειλετών, στο τέλος Οκτωβρίου του 2025 παρατηρείται μείωση κατά 30.407 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στους 3.896.032 οφειλέτες. Αναλυτικότερα, η εν λόγω μείωση προέρχεται σε μεγάλο ποσοστό από τις χαμηλότερες κατηγορίες οφειλής (μέχρι 3.000 ευρώ), με τον αριθμό των οφειλετών να μειώνεται κατά 61.798 πρόσωπα. Η ετήσια μείωση που σημειώθηκε έχει πιθανή συσχέτιση και με την αύξηση των δόσεων του ΕΝΦΙΑ

κατά το τρέχον έτος.

Η μείωση του αριθμού των οφειλετών στο εύρος οφειλής μέχρι 3.000 ευρώ συνοδεύεται από μείωση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε ετήσια βάση κατά 22,8 εκατ. ευρώ συνολικά16. Ωστόσο, το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο αυξάνεται στις υψηλότερες κατηγορίες οφειλής, με τη μεγαλύτερη αύξηση να εντοπίζεται σε οφειλές άνω του 1,5 εκατ. ευρώ (κατά 2,24 δισ. ευρώ).

Εξετάζοντας την κατανομή των οφειλετών και του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου διαπιστώνεται ότι το σύνολο σχεδόν των οφειλών (96,49%) πηγάζει από την κατηγορία άνω των 10.000 ευρώ.

Ειδικότερα, στο εύρος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ συγκεντρώνεται το 75,87% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και μόλις το 0,26% των οφειλετών. Αντιθέτως, το 89,86% των οφειλετών συγκεντρώνεται στις οφειλές έως 10.000 ευρώ με το συνολικό τους ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να αγγίζει το 3,51% των συνολικών οφειλών.

Μόλις το 4% κάνει ρυθμίσεις σε χρέη

Παράλληλα διαπιστώνεται πως οι ρυθμίσεις της κυβέρνηση δεν τυγχάνουν αποδοχής, καθώς μόλις το 4,03% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου βρίσκεται σε ρύθμιση, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 3,44 δισ. ευρώ.

Το υψηλότερο ποσοστό των συνολικών ρυθμισμένων οφειλών (15,52%) εντοπίζεται στο εύρος 500 με 10.000 ευρώ, ενώ εντός αυτού του

εύρους το ποσοστό των ρυθμισμένων οφειλών αγγίζει το 18,16% για ποσά από 2.000 έως 3.000 ευρώ.

Ωστόσο, τα ποσοστά διαφέρουν μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων.

Συγκεκριμένα, το υψηλότερο ποσοστό ρυθμισμένων οφειλών φυσικών προσώπων εντοπίζεται μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ (15,34%) και αγγίζει το 18,40% για ποσά από 2.000 έως 3.000 ευρώ.

Αντίθετα, τα νομικά πρόσωπα ρυθμίζουν σε υψηλότερο ποσοστό (21,66%) οφειλές που ανήκουν στο εύρος από 10.000 έως 100.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό αυτό φτάνει στο 25% στην κατηγορία 10.000 με 20.000 ευρώ. Χαμηλά ποσοστά ρύθμισης οφειλών διαπιστώνονται τόσο σε χαμηλά ποσά οφειλής (ιδιαίτερα κάτω των 500 ευρώ), όσο και σε υψηλά ποσά οφειλής (άνω των 20.000 ευρώ για φυσικά

πρόσωπα και άνω των 150.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα).

Στην κατηγορία ληξιπρόθεσμου υπολοίπου άνω του 1 εκατ. ευρώ, οι οφειλές των επιχειρήσεων αγγίζουν τα 59,46 δισ. ευρώ

Σχεδόν 70 δισ. ευρώ οι οφειλές των επιχειρήσεων

Αξίζει να σημειωθεί η διαφορετική συμμετοχή φυσικών και νομικών προσώπων στη διαμόρφωση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου. Συγκεκριμένα οι οφειλές των φυσικών προσώπων αποτελούν το 38,34% του συνόλου, αγγίζοντας τα 43,13 δισ. ευρώ, ενώ οι οφειλές των νομικών προσώπων διαμορφώνονται στα 69,37 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 69,66% του συνόλου.

Αναλύοντας τα στοιχεία οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων ανά εύρος οφειλής διαπιστώνεται ότι στις χαμηλές κατηγορίες οφειλών το σύνολο σχεδόν του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου προέρχεται από τα φυσικά πρόσωπα.

Ενδεικτικό είναι ότι το 97,99% των οφειλών κάτω των 50 ευρώ και το 87,40% των οφειλών κάτω των 10.000 ευρώ πηγάζει από τα φυσικά πρόσωπα.

Αντίστοιχα, το πλήθος των φυσικών προσώπων που οφείλουν λιγότερα από 50 ευρώ αντιστοιχεί στο 95,50% των οφειλετών αυτής της κατηγορίας οφειλής, ενώ για οφειλές μικρότερες των 10.000 ευρώ το πλήθος των φυσικών προσώπων διαμορφώθηκε στο τέλος του Οκτωβρίου του 2025 στα 3.088.226 άτομα, αποτελώντας το 88,21% του συνόλου για το συγκεκριμένο εύρος οφειλής.

Αντιθέτως, όσο αυξάνεται το ύψος των οφειλών ενισχύεται και ο ρόλος των νομικών προσώπων στη διαμόρφωση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.

Ειδικότερα, στην κατηγορία ληξιπρόθεσμου υπολοίπου άνω του 1 εκατ. ευρώ τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στις οφειλές κατά 69,66%, με το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπό τους να αγγίζει στο τέλος του Οκτωβρίου του 2025 τα 59,46 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα, το πλήθος των νομικών προσώπων που οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 6.254, αποτελώντας το 62,11% του πλήθους των οφειλετών σε αυτό το εύρος οφειλής.

Γιατί το σύνολο σχεδόν των εισπράξεων προέρχεται από μόλις το 31,76% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου

Σχεδόν 52 δισ. ευρώ οι φορολογικές οφειλές – Οι μισές από ΦΠΑ

Εξετάζοντας την ποιοτική διάρθρωση του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής διαπιστώνει ότι το 60,97% αυτού, που αντιστοιχεί σε 51,93 δισ. ευρώ, πηγάζει από φορολογικές οφειλές. Το υπόλοιπο των πραγματικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προέρχεται από άλλες κατηγορίες οφειλής, οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό είσπραξης.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, σε αυτές περιλαμβάνονται τα πρόστιμα (φορολογικά και μη φορολογικά) τα οποία αποτελούν το 28,43% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, καθώς αγγίζουν τα 24,22 δισ. ευρώ και οι μη φορολογικές οφειλές (δάνεια, δικαστικά έξοδα, καταλογισμοί κτλ.), οι οποίες αποτελούν το 10,60% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 9,03 δισ. ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι 8,30 δισ. ευρώ από τις φορολογικές οφειλές πηγάζουν από αφερέγγυους οφειλέτες και 16,58 δισ. ευρώ αφορούν σε οφειλές με λήξη δόσεων πέραν της τελευταίας δεκαετίας, απομένουν 27,05 δισ. ευρώ οφειλών από τις οποίες, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, πηγάζει το 92,37% των εισπράξεων.

Με άλλα λόγια το σύνολο σχεδόν των εισπράξεων προέρχεται από μόλις το 31,76% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.

Αναλύοντας περαιτέρω τις φορολογικές οφειλές που περιλαμβάνονται στο πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο (51,93 δισ. ευρώ) διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (47,20%) αφορά τον ΦΠΑ, καθώς οι οφειλές αγγίζουν τα 24,51 δισ. ευρώ.

Ακολουθεί ο φόρος εισοδήματος με ποσοστό 42,11%, ενώ οι φόροι στην περιουσία καταγράφουν χαμηλό ποσοστό 5,37% αφού περιλαμβάνουν οφειλές ύψους 2,79 δισ. ευρώ.

Πηγή: OT