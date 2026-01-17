Την… ανηφόρα τραβούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς ιδιώτες

Την ανηφόρα έχουν τραβήξει ξανά τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου σε ιδιώτες και προμηθευτές.

Όπως αποδεικνύεται το Δημόσιο εξακολουθεί να συσσωρεύει φέσια. Οι καθυστερήσεις πληρωμών προς προμηθευτές πλήττει την αγορά και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, ενώ δημιουργούν αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία.

Τη μερίδα του λέοντος έχουν τα νοσοκομεία

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα ανήλθαν στα 3,8 δισ. ευρώ.

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα χρέη του Δημοσίου προς τους προμηθευτές ανέρχονται σε 3,026 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο, από 2,3 δισ. ευρώ στα τέλη Δεκεμβρίου 2024. Αν προστεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ύψους 766 εκατ. ευρώ (από 708 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο), τότε ο συνολικός «λογαριασμός» διαμορφώνεται στα 3,79 δισ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών προέρχεται από τον χώρο της Υγείας. Τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν συνολικά 1,683 δισ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατακόρυφα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024. Υπενθυμίζεται ότι το 2019 τα χρέη των νοσοκομείων ανέρχονταν μόλις σε 344 εκατ. ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει τη δραματική επιδείνωση της κατάστασης.

Μικρή αύξηση καταγράφεται και στα ληξιπρόθεσμα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα οποία από 236 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο ανήλθαν σε 237 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο.

Αντίθετα, τα χρέη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης παρουσίασαν οριακή μείωση, από 590 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο στα 582 εκατ. ευρώ.

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν στα 766 εκατ. ευρώ από 708 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο. Από το σύνολο αυτό, τα 419 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές άνω των 90 ημερών. Ωστόσο, τα 197 εκατ. ευρώ δεν διεκδικούνται από κανέναν, λόγω εξωγενών παραγόντων, όπως η μη ανταπόκριση των δικαιούχων ή η μη προσκόμιση δικαιολογητικών. Το πραγματικά ληξιπρόθεσμο ποσό άνω των 90 ημερών διαμορφώνεται έτσι στα 222 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, εκκρεμούν επιπλέον 347 εκατ. ευρώ που δεν θεωρούνται ληξιπρόθεσμα, καθώς δεν έχει παρέλθει το όριο των 90 ημερών από την έκδοση του Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ). Από το σύνολο των εκκρεμών επιστροφών, τα 203 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους (κυρίως φόρο εισοδήματος), τα 460 εκατ. ευρώ έμμεσους φόρους, κατά κύριο λόγο ΦΠΑ, ενώ 4 εκατ. ευρώ αφορούν λοιπούς φόρους και 99 εκατ. ευρώ μη φορολογικά έσοδα.

Πηγή: OT