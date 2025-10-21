Την ανηφόρα έχουν τραβήξει ξανά τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου δημιουργώντας συνθήκες ασφυξίας σε επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το μήνα Αύγουστο, το ύψος των συνολικών χρεών του κρατικού προϋπολογισμού και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τους προμηθευτές του δημοσίου και της ΑΑΔΕ προς τους φορολογούμενους από εκκρεμείς επιστροφές φόρων, στο τέλος περασμένου Αυγούστου ανήλθε σε 3,8 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 835 εκατ. ευρώ ή κατά 27,4% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024.

Επίσης αύξηση κατά 341 εκατ. ευρώ, (ή 9,6%) παρουσίασαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον Ιούλιο.

Στο στόχαστρο τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Η κυβέρνηση θέτει σε αυξημένη εποπτεία τους κρατικούς φορείς οι οποίοι αποδεικνύονται ασυνεπείς στην αποπληρωμή των οφειλών τους προς τους ιδιώτες (προμηθευτές νοσοκομείων κ.λπ).

Πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τα σχετικά στοιχεία τους θα δημοσιοποιούνται σε τακτική βάση, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και, κυρίως, της συνέπειας του Δημοσίου απέναντι στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες και επιχειρήσεις αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Το ζήτημα απασχόλησε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου από τις πρώτες ημέρες ανάληψης των καθηκόντων της τον περασμένο Μάρτιο, καθώς πρόκειται για ένα χρόνιο πρόβλημα που επηρεάζει τη ρευστότητα της αγοράς και την αξιοπιστία του κράτους.

Για τον σκοπό αυτό συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή με αποστολή την εις βάθος ανάλυση του προβλήματος και τον εντοπισμό των πραγματικών αιτιών των καθυστερήσεων. Σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων δημιουργήθηκε ήδη νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή τιμολογίων από ιδιώτες προς φορείς του Δημοσίου.

Η στατιστική

Η στατιστική ανάλυση των στοιχείων και η επεξεργασία των δεδομένων θα οδηγήσουν σε μία σαφή αποτύπωση της κατάστασης στις αρχές του 2026. Τότε , θα υπάρχει για πρώτη φορά πλήρης και τεκμηριωμένη εικόνα σχετικά με:

ο ποιοι φορείς έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, δηλαδή οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών

το ύψος των οφειλών τους, και

τους λόγους για τους οποίους οι πληρωμές καθυστερούν, παρότι τα απαιτούμενα κονδύλια υπάρχουν και έχουν ήδη καταγραφεί στο δημόσιο χρέος.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών νωρίτερα σήμερα το πρωί , στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ και στους δημοσιογράφους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο είπε : «Από την πρώτη μέρα αυτό με έχει απασχολήσει πολύ και εμένα και την ομάδα μου στο Υπουργείο Οικονομικών, οπότε έχουμε δημιουργήσει ένα τεχνικό επιτελείο. Μαζεύουμε για αρχή τα στοιχεία. Αυτό το είχα διαπιστώσει και ως Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης : Ό,τι δεν μπορείς να μετρήσεις, δεν μπορείς να το μεταρρυθμίσεις. Και εγώ θα σας πω δεν μπορείς και να το διαχειριστείς καν. Οπότε εδώ μετράμε όλα τα τιμολόγια και κάνουμε μια καταγραφή οργανισμό-οργανισμό» . Ο κ. Πιερρακάκης κατέληξε : «Στους επόμενους μήνες, για να το πω «κωδικοποιημένα», όλα αυτά θα δημοσιοποιηθούν. Θα ξέρει ο κόσμος ποιος δημόσιος οργανισμός καθυστερεί και γιατί».