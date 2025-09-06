ΑΑΔΕ: Στο «ράφι» ληξιπρόθεσμα χρέη 10 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους
Πρόκειται για χρέη που προέρχονται κυρίως από επιχειρήσεις που έχουν κηρύξει πτώχευση ή από οφειλέτες που έχουν αποβιώσει ή δεν έχουν εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία
Την ήρα από το σιτάρι επιχειρεί να ξεχωρίσει φέτος η ΑΑΔΕ στα ληξιπρόθεσμα χρέη, σχεδιάζοντας να βάλει προσωρινά στο «ράφι» οφειλές ύψους 10 δισ. ευρώ. Τα χρέη αυτά προέρχονται κυρίως από επιχειρήσεις που έχουν κηρύξει πτώχευση ή από οφειλέτες που έχουν αποβιώσει ή δεν έχουν εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία και λιμνάζουν εδώ και δεκαετίες στα συρτάρια των εφοριών και των τελωνείων.
Ο χαρακτηρισμός «ανεπίδεκτο είσπραξης» δεν οδηγεί αυτόματα σε διαγραφή της οφειλής
Η ΑΑΔΕ έχει ήδη χαρακτηρίσει οφειλές ύψους 26,35 δισ. ευρώ ανεπίδεκτες είσπραξης από τον «ωκεανό» των 110,75 δισ. ευρώ των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, ενώ ο πήχης για τις εισπράξεις από οφειλές βρίσκεται φέτος πάνω από τα 6 δισ. ευρώ.
ΑΑΔΕ: Τα ««ανεπίδεκτα είσπραξης» χρέη
Για να καταχωριστεί μια οφειλή στα ειδικά βιβλία ως ανεπίδεκτη είσπραξης, απαιτείται συγκεκριμένη διαδικασία και εγκριτικές αποφάσεις, ανάλογα με το ύψος της βασικής ληξιπρόθεσμης οφειλής:
- Για χρέη έως 300.000 ευρώ: Απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ ή του τελωνείου, έπειτα από εισήγηση του Δικαστικού Τμήματος.
- Για ποσά από 300.000 έως 3 εκατ. ευρώ: Απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, με εισήγηση του αρμόδιου προϊσταμένου ΚΕΒΕΙΣ, ΔΟΥ ή τελωνείου.
- Για οφειλές άνω των 3 εκατ. ευρώ: Απόφαση του διοικητή, κατόπιν εισήγησης της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης.
Ο χαρακτηρισμός «ανεπίδεκτο είσπραξης» δεν οδηγεί αυτόματα σε διαγραφή της οφειλής, καθώς για διάστημα 10 ετών το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα παρακολούθησης και εφόσον εντοπιστεί περιουσία, η οφειλή αναβιώνει και μπορεί να αναζητηθεί.
