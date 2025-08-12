Στον πάγο για μια διετία οι τόκοι για ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία

Πάγο για δύο χρόνια στα επιτόκια της εφορίας βάζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει ένα νέο κύμα «κόκκινων» οφειλών αφού ήδη ξεπερνούν τα 110,8 δισ. ευρώ επιβαρύνοντας περισσότερους από 4,2 εκατ. φορολογούμενους.

Πρόκειται για τα επιτόκια εκπρόθεσμης καταβολής φόρων και τελών τα οποία, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, θα παραμείνουν αμετάβλητα έως τον Αύγουστο του 2027 στο 8,76% τον χρόνο ή στο 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Επίσης, δεν αλλάζει το επιτόκιο για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων που ανέρχεται σήμερα στο 0,50% για κάθε μήνα καθυστέρησης και στο 6% σε ετήσια βάση με στόχο να αποφευχθεί η περαιτέρω εκτόξευση του κόστους εξυπηρέτησης των οφειλών, που θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους.

Με βάση τη φορολογική νομοθεσία οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με τόκο επί του ποσού φόρου που «τρέχει» από την επόμενη ημέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας.

Σε περίπτωση καταβολής υπερβάλλοντος ποσού καταβάλλονται τόκοι στον φορολογούμενο για τη χρονική περίοδο από την ημερομηνία αίτησης επιστροφής του υπερβάλλοντος ποσού φόρου μέχρι την ημερομηνία ειδοποίησης του φορολογούμενου για την επιστροφή του, εκτός εάν η επιστροφή φόρου ολοκληρωθεί εντός 90 ημερών από την παραλαβή από τη Φορολογική Διοίκηση της αίτησης επιστροφής φόρου του φορολογουμένου.

Οι ρυθμίσεις

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έχει «παγώσει» έως τον Μάρτιο του 2026 και τα επιτόκια που βαρύνουν τις πάγιες ρυθμίσεις. Αυτά παραμένουν αμετάβλητα εδώ και περίπου μια τετραετία όταν ξεκίνησε ο ανοδικός κύκλος των επιτοκίων του ευρώ και η επιβάρυνση των φορολογουμένων συναρτώταν και με το euribor (το οποίο αποτελούσε τη βάση για τον υπολογισμό του τελικού επιτοκίου).

Με την πρόσφατη απόφαση, το επιτόκιο των δόσεων για τις βεβαιωμένες οφειλές που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση παραμένει αμετάβλητο έως και τις 31 Μαρτίου 2026 (δηλαδή ως είχαν στις 31 Μαρτίου 2025).

Η διατήρηση των επιτοκίων στα ίδια επίπεδα, αφορά τόσο τις αρχικές ρυθμίσεις, όσο και τις νέες υπαγωγές, διευκολύνοντας τους οφειλέτες να φανούν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Ειδικότερα, τα επιτόκια παραμένουν:

-Στο 4,34% για ρυθμίσεις έως 12 δόσεις, και:

-Στο 5,84% για περισσότερες από 12 δόσεις.

Αξιοσημείωτο είναι ότι για εκπρόθεσμη καταβολή φόρου επιβάλλεται τόκος 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης ή 8,76% ετησίως.

Ωστόσο, αυξημένα είναι τα επιτόκια για όσους έχουν χάσει προηγούμενη ρύθμιση και επιθυμούν να ενταχθούν εκ νέου σε καθεστώς διακανονισμού:

-Στο 5,84% για έως 12 δόσεις,

-Στο 7,34% για πάνω από 12 δόσεις.