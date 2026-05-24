Καύσιμα: Πορεία για 2,15 ευρώ το λίτρο χαράσσει η αμόλυβδη – Ανησυχία στους καταναλωτές
Εκτιμήσεις για περαιτέρω άνοδο των τιμών στα καύσιμα. Στα 2,15 ευρώ το λίτρο θα «πετάξει» η μέση τιμή πανελλαδικά της αμόλυβδης, σύμφωνα με γνώστες της αγοράς.
Εκτιμήσεις για περαιτέρω άνοδο των τιμών στα καύσιμα και γέμισμα του ρεζερβουάρ… με το σταγονόμετρο. Όσο η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης «καλπάζει», οι οδηγοί γονατίζουν για τις καθημερινές μετακινήσεις τους.
Χωρίς «φρένο» οι αυξήσεις στα καύσιμα. Φόβοι για περαιτέρω άνοδο
Η μέση τιμή της αμόλυβδης «ξέφυγε» στο 2,12 ευρώ το λίτρο, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης η τιμή ανέρχεται στο 1,81 ευρώ το λίτρο. Και όμως τις επόμενες ημέρες… έρχεται νέα αύξηση.
Καύσιμα σε άνοδο
«Θα δούμε το πετρέλαιο να κυμαίνεται στο 1,84 ευρώ το λίτρο, μέση τιμή πανελλαδική και τη βενζίνη αμόλυβδη στο 2,15 σε όλη την επικράτεια», είπε ο πρόεδρος πρατηριούχων Αττικής.
Οι προβλέψεις ότι η τιμή θα ανέβει ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα τρομάζει τους καταναλωτές.
«Καίει» η τιμή στα νησιά
Απλησίαστη είναι ήδη η τιμή της αμόλυβδης στα περισσότερα νησιά καθώς αγγίζει τα 2,50 ευρώ το λίτρο.
Στην Πάρο η τιμή της αμόλυβδης φτάνει μέχρι και τα 2,49 ευρώ το λίτρο και ακολουθούν η Σαντορίνη και ο Άγιος Νικόλαος Κρήτης με 2,47 ευρώ το λίτρο. Στα 2,45 είναι η τιμή στη Μήλο.
Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ρεζερβουάρ 60 λίτρων γέμιζε με 105 ευρώ, ενώ σήμερα με 127,5. Το κόστος για πετρέλαιο είναι πλέον στα 109 ευρώ όταν ήταν 94.
Ειδικοί εκτιμούν ότι σε δύο εβδομάδες η τιμή της αμόλυβδης μπορεί να φτάσει και τα 2,30 ευρώ το λίτρο.
