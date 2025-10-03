Σε «μαύρη» τρύπα για τα έσοδα του κράτους εξελίσσονται ολοένα και περισσότερο τα ληξιπρόθεσμα χρέη πολιτών και επιχειρήσεων προς την εφορία, τα τελωνεία και τον ΕΦΚΑ καθώς μέσα σε ένα έτος εκτοξεύθηκαν στα 162 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,7 δισ. ευρώ. Τον κώδωνα του κινδύνου για την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο κρούει στην τριμηνιαία έκθεσή του, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, το Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή επισημαίνοντας εμφατικά ότι από το σύνολο των 4.001.794 ληξιπρόθεσμων οφειλετών (φυσικά και νομικά πρόσωπα) προς την εφορία, ποσοστό 0,25% αυτών χρωστούν το 76% των συνολικών χρεών!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στο τέλος του Ιουλίου του 2025, διαμορφώθηκε στα 111,82 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 4.558 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024. Την ίδια στιγμή σύμφωνα τα στοιχεία του ΚΕΑΟ οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία ανέρχονται σε 50,2 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 162 εκατ. σε σύγκριση με πριν από ένα έτος.

Ανεπίδεκτες είσπραξης

Σημειώνεται ότι ποσοστό 23,57% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου προς την εφορία, που αντιστοιχεί σε 26,35 δισ. ευρώ, αφορά σε οφειλές που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης. Εξετάζοντας την ποιοτική διάρθρωση του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου διαπιστώνει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή ότι το 61% αυτού, που αντιστοιχεί σε 52,12 δισ. ευρώ, πηγάζει από φορολογικές οφειλές. Το υπόλοιπο των πραγματικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προέρχεται από άλλες κατηγορίες οφειλής, οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό είσπραξης.

Αναφορικά με τον συνολικό αριθμό των οφειλετών, στο τέλος Ιουλίου του 2025 παρατηρείται αύξηση κατά 172.263 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στους 4.001.794 οφειλέτες.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, σε αυτές περιλαμβάνονται τα πρόστιμα (φορολογικά και μη φορολογικά) τα οποία αποτελούν το 28,57% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, καθώς αγγίζουν τα 24,41 δισ. ευρώ και οι μη φορολογικές οφειλές (δάνεια, δικαστικά έξοδα, καταλογισμοί κτλ.), οι οποίες αποτελούν το 10,45% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 8,92 δισ. ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι 8,46 δισ. ευρώ από τις φορολογικές οφειλές πηγάζουν από αφερέγγυους οφειλέτες και 15,86 δισ. ευρώ αφορούν σε οφειλές με λήξη δόσεων πέραν της τελευταίας δεκαετίας, απομένουν 27,30 δισ. ευρώ οφειλών από τις οποίες, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, πηγάζει άνω του 90% των εισπράξεων. Με άλλα λόγια το σύνολο σχεδόν των εισπράξεων προέρχεται από μόλις το 31,95% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.

Αριθμός οφειλετών

Αναλύοντας περαιτέρω τις φορολογικές οφειλές που περιλαμβάνονται στο πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο (52,12 δισ. ευρώ) διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (47,73%) αφορά τον ΦΠΑ, καθώς οι οφειλές αγγίζουν τα 24,88 δισ. ευρώ. Ακολουθεί ο φόρος εισοδήματος με ποσοστό 41,70%, ενώ οι φόροι στην περιουσία καταγράφουν χαμηλό ποσοστό 5,36% αφού περιλαμβάνουν οφειλές ύψους 2,79 δισ. ευρώ.

Αναφορικά με τον συνολικό αριθμό των οφειλετών, στο τέλος Ιουλίου του 2025 παρατηρείται αύξηση κατά 172.263 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στους 4.001.794 οφειλέτες. Αναλυτικότερα, η εν λόγω αύξηση προέρχεται σε μεγάλο ποσοστό από τις χαμηλότερες κατηγορίες οφειλής (μέχρι 20.000 ευρώ), με τον αριθμό των οφειλετών να αυξάνεται κατά 154.998 πρόσωπα.

Εξαίρεση αποτελεί η κατηγορία μεταξύ 10 και 50 όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη μείωση του αριθμού των οφειλετών (κατά 46.731 πρόσωπα). Σημειώνεται ότι το πλήθος οφειλετών με ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 1/8/2025 αυξήθηκε κατά 85.191 οφειλέτες σε σχέση με το αντίστοιχο την 1/7/2025 λόγω της σημαντικής αύξησης του πλήθους που προέρχεται από οφειλές στο εισόδημα. Η αύξηση αυτή οφείλεται στη μη παράταση του χρόνου εξόφλησης της 1ης δόσης φόρου εισοδήματος του τρέχοντος έτους, σε αντίθεση με ότι είχε συμβεί το 2024.

Οφειλές άνω του ενός εκατομμυρίου

Η αύξηση του αριθμού των οφειλετών στο εύρος οφειλής μέχρι 10.000 ευρώ συνοδεύεται από αύξηση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε ετήσια βάση κατά 120 εκατ. ευρώ συνολικά. Ωστόσο, το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο αυξάνεται στις υψηλότερες κατηγορίες οφειλής, με τη μεγαλύτερη αύξηση να εντοπίζεται σε οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ (κατά 2,7 δισ. ευρώ).

Εξετάζοντας την κατανομή των οφειλετών και του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου διαπιστώνεται ότι το σύνολο σχεδόν των οφειλών (96,5%) πηγάζει από την κατηγορία άνω των 10.000 ευρώ. Ειδικότερα, στο εύρος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ συγκεντρώνεται το 76,3% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και μόλις το 0,25% των οφειλετών. Αντιθέτως, το 90,4% των οφειλετών συγκεντρώνεται στις οφειλές έως 10.000 ευρώ με το συνολικό τους ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να αγγίζει το 3,5% των συνολικών οφειλών.

Αξίζει να σημειωθεί η διαφορετική συμμετοχή φυσικών και νομικών προσώπων στη διαμόρφωση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, οι οφειλές των φυσικών προσώπων αποτελούν το 38,2% του συνόλου, αγγίζοντας τα 42,7 δισ. ευρώ, ενώ οι οφειλές των νομικών προσώπων διαμορφώνονται στα 69,1 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 61,8% του συνόλου.

Χρέη και νομικά πρόσωπα

Αναλύοντας τα στοιχεία οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων ανά εύρος οφειλής διαπιστώνεται ότι στις χαμηλές κατηγορίες οφειλών το σύνολο σχεδόν του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου προέρχεται από τα φυσικά πρόσωπα. Ενδεικτικό είναι ότι το 98% των οφειλών κάτω των 50 ευρώ και το 87,6% των οφειλών κάτω των 10.000 ευρώ πηγάζει από τα φυσικά πρόσωπα. Αντίστοιχα, το πλήθος των φυσικών προσώπων που οφείλουν λιγότερα από 50 ευρώ αντιστοιχεί στο 95,9% των οφειλετών αυτής της κατηγορίας οφειλής, ενώ για οφειλές μικρότερες των 10.000 ευρώ το πλήθος των φυσικών προσώπων διαμορφώθηκε στο τέλος του Ιουλίου του 2025 στα 3.197.097 άτομα, αποτελώντας το 88,4% του συνόλου για το συγκεκριμένο εύρος οφειλής.

Αντιθέτως, όσο αυξάνεται το ύψος των οφειλών ενισχύεται και ο ρόλος των νομικών προσώπων στη διαμόρφωση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου. Ειδικότερα, στην κατηγορία ληξιπρόθεσμου υπολοίπου άνω του 1 εκατ. ευρώ τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στις οφειλές κατά 69,8%, με το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπό τους να αγγίζει στο τέλος του Ιουλίου του 2025 τα 59,54 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, το πλήθος των νομικών προσώπων που οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 6.151, αποτελώντας το 61,84% του πλήθους των οφειλετών σε αυτό το εύρος οφειλής.

Επιπλέον, αναλύοντας τις συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές των νομικών προσώπων (ύψους 69,15 δισ. ευρώ) ανά εταιρική μορφή διαπιστώνεται ότι στην πλειοψηφία τους (ποσοστό 57,1%) οι οφειλές πηγάζουν από τις ΑΕ, οι οποίες έχουν συσσωρεύσει ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο ύψους 39,47 δισ. ευρώ (το 93,1% του οποίου ανήκει στο εύρος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ). Ακολουθούν οι ΕΠΕ με συνολικές οφειλές 13,38 δισ. ευρώ (ποσό που αντιστοιχεί στο 19,3%), ενώ οι υπόλοιπες νομικές μορφές καταγράφουν μικρότερα ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Διαφορετική ωστόσο είναι η εικόνα σε σχέση με την κατανομή του πλήθους των νομικών προσώπων με ληξιπρόθεσμες οφειλές ανά εταιρική μορφή. Συγκεκριμένα, οι ΟΕ παρουσιάζουν τον υψηλότερο αριθμό οφειλετών (206.416 ΑΦΜ) που αντιστοιχεί στο 40,1% του συνόλου. Ακολουθούν οι ΕΕ και ΕΠΕ, με τους οφειλέτες να αποτελούν το 14,7% και το 10,4% του συνολικού πλήθους αντίστοιχα, ενώ οι ΑΕ παρουσιάζουν μικρότερο αριθμό οφειλετών (44.192 ΑΦΜ), ο οποίος αντιστοιχεί στο 8,6% των νομικών προσώπων με οφειλές στη φορολογική διοίκηση.

Αναφορικά με τη ρύθμιση των οφειλών, σημειώνεται ότι μόλις το 3,87% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου βρίσκεται σε ρύθμιση, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 3,31 δισ. ευρώ.

Το υψηλότερο ποσοστό των συνολικών ρυθμισμένων οφειλών (16%) εντοπίζεται στο εύρος 500 με 10.000 ευρώ, ενώ εντός αυτού του εύρους το ποσοστό των ρυθμισμένων οφειλών αγγίζει το 18,62% για ποσά από 2.000 έως 3.000 ευρώ. Ωστόσο, τα ποσοστά διαφέρουν μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων. Συγκεκριμένα, το υψηλότερο ποσοστό ρυθμισμένων οφειλών φυσικών προσώπων εντοπίζεται μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ (15,88%) και αγγίζει το 18,92% για ποσά από 2.000 έως 3.000 ευρώ.

Αντίθετα, τα νομικά πρόσωπα ρυθμίζουν σε υψηλότερο ποσοστό (21,54%) οφειλές που ανήκουν στο εύρος από 10.000 έως 100.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό αυτό φτάνει στο 25,32% στην κατηγορία 10.000 με 20.000 ευρώ. Χαμηλά ποσοστά ρύθμισης οφειλών διαπιστώνονται τόσο σε χαμηλά ποσά οφειλής (ιδιαίτερα κάτω των 500 ευρώ), όσο και σε υψηλά ποσά οφειλής (άνω των 20.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και άνω των 150.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα).

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη των ασφαλισμένων

Σύμφωνα με την 2η Τριμηνιαία ‘Εκθεση Προόδου Έτους 2025 του ΚΕΑΟ, το σύνολο των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών στο τέλος του Ιουνίου 2025 διαμορφώθηκε στα 50,29 δισ. ευρώ, δηλαδή παρουσίασε αύξηση κατά περίπου 1,71 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η μεταβολή αυτή οφείλεται σε αύξηση τόσο των κύριων οφειλών (κατά 161,91 εκατ. ευρώ), όσο και των πρόσθετων τελών (κατά 1,55 δισ. ευρώ).

Αναλυτικότερα, η αύξηση στις ληξιπρόθεσμες κύριες οφειλές πηγάζει από το εύρος οφειλής άνω των 10.000 ευρώ (κατά 501,7 εκατ. ευρώ συνολικά), ενώ μείωση καταγράφεται στις κύριες ληξιπρόθεσμες οφειλές κάτω των 10.000 ευρώ (κατά 339,7 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με στοιχεία του ΚΕΑΟ οι οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία διαμορφώθηκαν στο τέλος του Ιουνίου 2025 στους 1.525.259 (φυσικά και νομικά πρόσωπα), με το 40,33% από αυτούς (ποσοστό που αντιστοιχεί σε 615.120 οφειλέτες) να έχουν οφειλές μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ. Αντιθέτως, στο συγκεκριμένο εύρος οφειλής συγκεντρώνεται μόλις το 5,02% των κύριων οφειλών.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο σχεδόν των κύριων οφειλών (94,86%) αφορά ποσά άνω των 10.000 ευρώ, ενώ μεγάλο ποσοστό των κύριων οφειλών (39,87%) εντοπίζονται στο εύρος οφειλής από 10.000 μέχρι 100.000 ευρώ.

Αντιθέτως, το πλήθος των οφειλετών με οφειλές άνω των 10.000 ευρώ αποτελεί το 39,73% του συνόλου.

Πηγή: ΟΤ