Ενα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΕΦΚΑ, με στόχο να δώσει ουσιαστική ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο.

Το μέτρο στοχεύει κυρίως σε περίπου 500.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με χρέη έως 10.000 ευρώ

Το βασικό μέτρο που εξετάζεται είναι η επέκταση των δόσεων σημερινών πάγιων ρυθμίσεων (24 και 48) σε 48 και 72 δόσεις, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η επανενεργοποίηση των 120 δόσεων για όσους είχαν ενταχθεί σε προηγούμενες ρυθμίσεις αλλά δεν κατάφεραν να τις τηρήσουν. Για την επανένταξη θα απαιτείται προκαταβολή τριών δόσεων.

Το νέο πλαίσιο εξετάζεται να προβλέπει τα εξής:

• Εως 120 δόσεις για χρέη έως 10.000 ευρώ.

• Εως 72 δόσεις για οφειλές από 10.000 έως 15.000 ευρώ.

Θα προβλέπεται ως βασική προϋπόθεση η εφάπαξ καταβολή του 10% των χαμένων δόσεων, προκειμένου να ενεργοποιηθεί εκ νέου το δικαίωμα ρύθμισης.

Έρευνα ΒΕΑ

Την ανάγκη για πιο γενναίες παρεμβάσεις επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία από την έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, όπου καταγράφεται ότι οκτώ στις δέκα μικρομεσαίες επιχειρήσεις αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους. Επιπλέον, έξι στις δέκα έχουν αναγκαστεί να αυξήσουν τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών τον τελευταίο χρόνο, γεγονός που πιέζει και τους καταναλωτές. Η κατάσταση αυτή ενισχύει την ανάγκη για ουσιαστικές και βιώσιμες ρυθμίσεις.

Την ίδια ώρα αναμένεται μέσα στο φθινόπωρο να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ένταξη ιδιωτικών εταιρειών στην αποπληρωμή των οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ. Ειδικότερα, οι ιδιωτικές εταιρείες θα στηρίξουν την ενίσχυση της εισπραξιμότητας των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών, οι οποίες αγγίζουν τα 50 δισ. ευρώ.

Το νέο σχήμα θα προβλέπει τη σύμπραξη με ιδιώτες συμβούλους ή κοινοπραξίες εταιρειών, που θα έχουν ρόλο υποστηρικτικό προς τον ΕΦΚΑ και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), με αρμοδιότητα την πρόταση στοχευμένων, εξατομικευμένων ρυθμίσεων χρεών ανάλογα με το προφίλ του οφειλέτη.

Τονίζεται πως περιορισμένη έκταση καταγράφει η ρύθμιση οφειλών για ασφαλισμένους (ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες), οι οποίοι, παρότι έχουν μικρές οφειλές έως 30.000 ευρώ, δεν μπορούν να κάνουν χρήση της ευεργετικής ρύθμισης, μέσω της οποίας οι δόσεις των χρεών πληρώνονται από τη σύνταξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη ρύθμιση του ΕΦΚΑ έχουν υποβληθεί περίπου 7.700 αιτήσεις, εκ των οποίων 4.157 εγκρίθηκαν, 1.960 βρίσκονται σε εκκρεμότητα και 1.600 απορρίφθηκαν.

Μεγάλο εμπόδιο στην όλη διαδικασία συνιστά η διασταύρωση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με τις τράπεζες, καθώς η σχετική διάταξη για τις καταθέσεις του ασφαλισμένου ορίζει ρητά πως δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ. Την υποβολή των αιτήσεων δυσχεραίνει και η άρση του τραπεζικού απορρήτου.

Προϋποθέσεις

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση ο ασφαλισμένος πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Οι οφειλές να μην υπερβαίνουν τα 30.000 ευρώ και ειδικά προς τον π. ΟΓΑ τα 10.000 ευρώ. Το τμήμα των οφειλών πάνω από αυτά τα όρια μπορεί να εξοφληθεί εφάπαξ για να ενταχθεί στη ρύθμιση.

• Να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του ή, εφόσον έχει χρόνο ασφάλισης (πραγματικό, πλασματικό, προαιρετικής ασφάλισης) τουλάχιστον 40 ετών, το 62ο έτος της ηλικίας του.

• Να έχει εξοφλήσει τις εισφορές που αντιστοιχούν σε χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 20 ετών ή 6.000 ημερών ασφάλισης, ανεξάρτητα από τον πρώην φορέα απονομής της σύνταξης, και οι τραπεζικές καταθέσεις του να μην ξεπερνούν το ποσό των 12.000 ευρώ γενικά ή το ποσό των 6.000 ευρώ, αν είναι οφειλέτης αποκλειστικά προς τον π. ΟΓΑ.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, ο ΕΦΚΑ προχωρεί στη διαδικασία της ρύθμισης και ακολούθως στην έκδοση της σύνταξης, μέρος της οποίας αποπληρώνει τις δόσεις.

