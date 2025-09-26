newspaper
Οφειλές: Στο τραπέζι η επιστροφή των 120 δόσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Οφειλές: Στο τραπέζι η επιστροφή των 120 δόσεων

Εξετάζεται η επέκταση των σημερινών πάγιων ρυθμίσεων για επιχειρήσεις και επαγγελματίες - Επανένταξη για οφειλές ως 10.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ

Ηλίας Γεωργάκης
Ενα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΕΦΚΑ, με στόχο να δώσει ουσιαστική ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο.

Το μέτρο στοχεύει κυρίως σε περίπου 500.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με χρέη έως 10.000 ευρώ

Το βασικό μέτρο που εξετάζεται είναι η επέκταση των δόσεων σημερινών πάγιων ρυθμίσεων (24 και 48) σε 48 και 72 δόσεις, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η επανενεργοποίηση των 120 δόσεων για όσους είχαν ενταχθεί σε προηγούμενες ρυθμίσεις αλλά δεν κατάφεραν να τις τηρήσουν. Για την επανένταξη θα απαιτείται προκαταβολή τριών δόσεων.

Το μέτρο αναμένεται να στοχεύσει κυρίως σε περίπου 500.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με χρέη έως 10.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ.

Το νέο πλαίσιο εξετάζεται να προβλέπει τα εξής:

• Εως 120 δόσεις για χρέη έως 10.000 ευρώ.

• Εως 72 δόσεις για οφειλές από 10.000 έως 15.000 ευρώ.

Θα προβλέπεται ως βασική προϋπόθεση η εφάπαξ καταβολή του 10% των χαμένων δόσεων, προκειμένου να ενεργοποιηθεί εκ νέου το δικαίωμα ρύθμισης.

Έρευνα ΒΕΑ

Την ανάγκη για πιο γενναίες παρεμβάσεις επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία από την έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, όπου καταγράφεται ότι οκτώ στις δέκα μικρομεσαίες επιχειρήσεις αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους. Επιπλέον, έξι στις δέκα έχουν αναγκαστεί να αυξήσουν τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών τον τελευταίο χρόνο, γεγονός που πιέζει και τους καταναλωτές. Η κατάσταση αυτή ενισχύει την ανάγκη για ουσιαστικές και βιώσιμες ρυθμίσεις.

Την ίδια ώρα αναμένεται μέσα στο φθινόπωρο να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ένταξη ιδιωτικών εταιρειών στην αποπληρωμή των οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ. Ειδικότερα, οι ιδιωτικές εταιρείες θα στηρίξουν την ενίσχυση της εισπραξιμότητας των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών, οι οποίες αγγίζουν τα 50 δισ. ευρώ.

Το νέο σχήμα θα προβλέπει τη σύμπραξη με ιδιώτες συμβούλους ή κοινοπραξίες εταιρειών, που θα έχουν ρόλο υποστηρικτικό προς τον ΕΦΚΑ και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), με αρμοδιότητα την πρόταση στοχευμένων, εξατομικευμένων ρυθμίσεων χρεών ανάλογα με το προφίλ του οφειλέτη.

Τονίζεται πως περιορισμένη έκταση καταγράφει η ρύθμιση οφειλών για ασφαλισμένους (ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες), οι οποίοι, παρότι έχουν μικρές οφειλές έως 30.000 ευρώ, δεν μπορούν να κάνουν χρήση της ευεργετικής ρύθμισης, μέσω της οποίας οι δόσεις των χρεών πληρώνονται από τη σύνταξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη ρύθμιση του ΕΦΚΑ έχουν υποβληθεί περίπου 7.700 αιτήσεις, εκ των οποίων 4.157 εγκρίθηκαν, 1.960 βρίσκονται σε εκκρεμότητα και 1.600 απορρίφθηκαν.

Μεγάλο εμπόδιο στην όλη διαδικασία συνιστά η διασταύρωση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με τις τράπεζες, καθώς η σχετική διάταξη για τις καταθέσεις του ασφαλισμένου ορίζει ρητά πως δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ. Την υποβολή των αιτήσεων δυσχεραίνει και η άρση του τραπεζικού απορρήτου.

Προϋποθέσεις

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση ο ασφαλισμένος πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Οι οφειλές να μην υπερβαίνουν τα 30.000 ευρώ και ειδικά προς τον π. ΟΓΑ τα 10.000 ευρώ. Το τμήμα των οφειλών πάνω από αυτά τα όρια μπορεί να εξοφληθεί εφάπαξ για να ενταχθεί στη ρύθμιση.

• Να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του ή, εφόσον έχει χρόνο ασφάλισης (πραγματικό, πλασματικό, προαιρετικής ασφάλισης) τουλάχιστον 40 ετών, το 62ο έτος της ηλικίας του.

• Να έχει εξοφλήσει τις εισφορές που αντιστοιχούν σε χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 20 ετών ή 6.000 ημερών ασφάλισης, ανεξάρτητα από τον πρώην φορέα απονομής της σύνταξης, και οι τραπεζικές καταθέσεις του να μην ξεπερνούν το ποσό των 12.000 ευρώ γενικά ή το ποσό των 6.000 ευρώ, αν είναι οφειλέτης αποκλειστικά προς τον π. ΟΓΑ.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, ο ΕΦΚΑ προχωρεί στη διαδικασία της ρύθμισης και ακολούθως στην έκδοση της σύνταξης, μέρος της οποίας αποπληρώνει τις δόσεις.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Δημογραφικό: Πόσο κοστίζει να μεγαλώσεις ένα παιδί στην Ελλάδα – Το τεράστιο οικονομικό βάρος που σηκώνουν οι γονείς
Οικονομικές Ειδήσεις 25.09.25

Πόσο κοστίζει να μεγαλώσεις ένα παιδί στην Ελλάδα - Το τεράστιο οικονομικό βάρος που σηκώνουν οι γονείς

Δυσθεώρητο το βάρος των γονέων ενώ το δημογραφικό αποτελεί μέγα εθνικό πρόβλημα. Τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι αποκαλυπτικά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν
«Συστημική ρεζέρβα» 25.09.25

Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν

Η μελέτη της ΕΚΤ δεν ορίζει ελάχιστο ποσό σε μετρητά που πρέπει να έχουν τα νοικοκυριά. Ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα ποσό ανά άτομο σε κάθε σπίτι, για ώρα ανάγκης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Απασχόληση: Ένας στους δύο αναζητά άλλη δουλειά – Τα κριτήρια που εξετάζουν οι εργαζόμενοι
Έρευνα 25.09.25

Ένας στους δύο εργαζόμενους αναζητά άλλη δουλειά - Τα κριτήρια που εξετάζει

Η έντονη κινητικότητα στην αναζήτηση νέας εργασίας πέραν της αμοιβής επικεντρώνεται στα ωράρια εργασίας και στην επαγγελματική ανέλιξη - Γυναίκες και νέοι αναζητούν πιο ενεργά δουλειά

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Σφιχτοί προϋπολογισμοί στα νοσοκομεία παρά την αυξανόμενη ανάγκη των ασθενών
Ιδιωτικοποίηση της υγείας 25.09.25

Σφιχτοί προϋπολογισμοί στα νοσοκομεία παρά την αυξανόμενη ανάγκη των ασθενών

Μισό εκατομμύριο άνθρωποι παραπάνω χρειάστηκαν υπηρεσίες υγείας από το ΕΣΥ το 2024, όμως η έκτακτη επιχορήγηση του υπουργείου Υγείας για τα νοσοκομεία θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Το φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης σε κρίση
Στρατηγική αποτυχία 26.09.25

Το φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης σε κρίση

Η παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συγκεφαλαίωσε ευρύτερα προβλήματα σε σχέση τον τρόπο που διαχειρίζεται τις τύχες της χώρας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Όχι ο Δημήτρης δεν έκανε λάθος» – Και άλλοι γαλάζιοι βουλευτές υπέρ του αιτήματος Ρούτσι
Πολιτική Γραμματεία 26.09.25

«Όχι ο Δημήτρης δεν έκανε λάθος» – Και άλλοι γαλάζιοι βουλευτές υπέρ του αιτήματος Ρούτσι

Σύμφωνα με πληροφορίες του in τουλάχιστον δέκα βουλευτές μιλούν για στρατηγικό λάθος με πολιτικές αλλά και ηθικές προεκτάσεις, στηρίζοντας απόλυτα την θέση που διατύπωσε χθες ο βουλευτής Δημήτρης Καλογερόπουλος στο θέμα της αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του παιδιού του

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Τέμπη: Η κυβέρνηση επικαλείται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης όταν… τη βολεύει
Πολιτική 26.09.25

Τέμπη: Η κυβέρνηση επικαλείται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης όταν… τη βολεύει

Όσο και αν τώρα, με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη, είναι η ίδια που με δημόσιες τοποθετήσεις των πιο κεντρικών στελεχών της, έχει λάβει σαφή θέση σε πολύ ουσιαστικές πτυχές της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης των Τεμπών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
600 λεωφορεία για 2.000 σχολικά δρομολόγια: Ο τουρισμός που εκτοπίζει την εκπαίδευση και οι τακτικές των πρακτόρων
Δημόσια Εκπαίδευση 26.09.25

600 λεωφορεία για 2.000 σχολικά δρομολόγια: Ο τουρισμός που εκτοπίζει την εκπαίδευση και οι τακτικές των πρακτόρων

Γιατί φέτος κηρύχθηκαν άγονα τόσα πολλά σχολικά δρομολόγια στα υπερτοπικά σχολεία; Μιλούν στο in εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και η αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Αττικής

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δημοσκόπηση: Η ακρίβεια μόνιμος «πονοκέφαλος» για το Μαξίμου – Δεν επαρκεί το διαθέσιμο εισόδημα για τις ανάγκες του μήνα
Δημοσκόπηση 26.09.25

Η ακρίβεια μόνιμος «πονοκέφαλος» για το Μαξίμου - Δεν επαρκεί το διαθέσιμο εισόδημα για τις ανάγκες του μήνα

Με την ακρίβεια να παραμένει σταθερά το κορυφαίο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες ο νέος «πονοκέφαλος» του Μαξίμου έχει να κάνει με τη διαφθορά που επί κυβερνήσεων της Νέα Δημοκρατίας, λένε τα δημοσκοπικά ευρήματα, έχει αυξηθεί. Δεν έπεισαν οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Άδειο το πορτοφόλι πριν το τέλος του μήνα.

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ: Προσλαμβάνονται 100 Ρομά ειδικοί φρουροί – Ο ρόλος τους ως «μυστικοί αστυνομικοί»
Η βασική προϋπόθεση 26.09.25

Προσλαμβάνονται 100 Ρομά ειδικοί φρουροί - Ο ρόλος τους ως «μυστικοί αστυνομικοί»

Πώς σχεδιάζονται από την ΕΛ.ΑΣ. οι ειδικές προσλήψεις για τον έλεγχο της παραβατικότητας σε καταυλισμούς των δυτικών προαστίων της Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδας - Ποιο προσόν είναι απαραίτητο

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τι έκρυβαν τα κοστούμια που φορούσε ο A$AP Rocky κατά τη διάρκεια της δίκης του;
Fashion killa 26.09.25

Τι έκρυβαν τα κοστούμια που φορούσε ο A$AP Rocky κατά τη διάρκεια της δίκης του;

«Δεν ήθελα να φαίνομαι πολύ αυστηρός ή κακόγουστος» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο A$AP Rocky αναφορικά με τα outfit που επέλεξε κατά τη διάρκεια της δίκης του για επίθεση με ημιαυτόματο όπλο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Από τη στρατιωτική ισχύ, στο φάσμα της διεθνούς απομόνωσης – Το Ισραήλ στο γεωπολιτικό βέρτιγκο του Νετανιάχου
Διχασμός 26.09.25

Από τη στρατιωτική ισχύ, στο φάσμα της διεθνούς απομόνωσης – Το Ισραήλ στο γεωπολιτικό βέρτιγκο του Νετανιάχου

Εν μέσω διχασμού στο Ισραήλ, έρευνα καταγράφει ανησυχία της κοινής γνώμης για τη διεθνή θέση της χώρας και υπό όρους αποδοχή ενός παλαιστινιακού κράτους, στο πλαίσιο περιφερειακής συμφωνίας-«πακέτο»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ χαιρετίζει: «Δικαιοσύνη στην Αμερική!» για τις κατηγορίες κατά Κόμι αφού πρώτα τις παρήγγειλε
Χαιρετίζει 26.09.25

Τραμπ: «Δικαιοσύνη στην Αμερική!» για τις κατηγορίες κατά Κόμι αφού πρώτα τις παρήγγειλε

Για «Δικαιοσύνη στην Αμερική!» κάνει λόγο ο Τραμπ, χαιρετίζοντας την απαγγελία κατηγοριών κατά του Κόμι, τις οποίες ο ίδιος ο αμερικανός πρόεδρος είχε απαιτήσει δημόσια από την υπουργό Δικαιοσύνης...

Σύνταξη
Περού: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε σφοδρή σύγκρουση μίνι βαν με νταλίκα που μετέφερε μπουλντόζα
Περού 26.09.25

Φρικτό τροχαίο με τουλάχιστον 14 νεκρούς

«Συνολικά 14 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και τέσσερις τραυματίστηκαν» όταν ένα μίνι βαν συγκρούστηκε με νταλίκα που μετέφερε μπουλντόζα στην περιφέρεια Μοκέγουα του νότιου Περού.

Σύνταξη
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο