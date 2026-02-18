Η πολιτική «δεν πληρώνω» του Δημοσίου διατηρεί σε υψηλό επίπεδο τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς τους ιδιώτες στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς.

Συνολικά, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου έχουν φτάσει -με βάση τα στοιχεία του Δεκεμβρίου- στα 2,499 δισ. ευρώ και αν προστεθούν και οι επιστροφές φόρου σε εκκρεμότητα (722 εκατ. ευρώ), το συνολικό ποσό που λείπει από την αγορά κα τους πολίτες φτάνει στα 3,221 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας σε πάνω από το 1,5% του ΑΕΠ.

Το πρόβλημα πήρε μεγάλες διαστάσεις 2025, αλλά η λύση δεν έχει φανεί ακόμη στον ορίζοντα. Προφανώς, η μη καταβολή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου δεν μπορεί να αποδοθεί σε έλλειψη ρευστότητας, αν αναλογιστεί κανείς ότι στον λογαριασμό του Δημοσίου υπάρχει ένα «μαξιλάρι» κοντά στα 44 δισ. ευρώ.

Όπως αποδεικνύεται το Δημόσιο εξακολουθεί να συσσωρεύει φέσια. Οι καθυστερήσεις πληρωμών προς προμηθευτές πλήττει την αγορά και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, ενώ δημιουργούν αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία.

Από πού προκύπτουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών προέρχεται από τον χώρο της Υγείας. Τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν συνολικά 1,397 δισ. ευρώ, ποσό μειωμένο σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2025 που ήταν στα 1,683 δισ. ευρώ, αλλά αυξημένα σε σχέση με το 1,164 δισ. ευρώ του Δεκεμβρίου του 2024. Υπενθυμίζεται ότι το 2019 τα χρέη των νοσοκομείων ανέρχονταν μόλις σε 344 εκατ. ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει τη δραματική επιδείνωση της κατάστασης.

Μικρή μείωση καταγράφεται και στα ληξιπρόθεσμα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα οποία από 224 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο «έπεσαν» στα 180 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, τα χρέη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης παρουσίασαν οριακή αύξηση, από 582 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο σε 587 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο.

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων μειώθηκαν στα 722 εκατ. ευρώ από 766 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο. Από το σύνολο αυτό, τα 336 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές άνω των 90 ημερών. Ωστόσο, τα 176 εκατ. ευρώ δεν διεκδικούνται από κανέναν, λόγω εξωγενών παραγόντων, όπως η μη ανταπόκριση των δικαιούχων ή η μη προσκόμιση δικαιολογητικών. Το πραγματικά ληξιπρόθεσμο ποσό άνω των 90 ημερών διαμορφώνεται έτσι στα 160 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, εκκρεμούν επιπλέον 386 εκατ. ευρώ που δεν θεωρούνται ληξιπρόθεσμα, καθώς δεν έχει παρέλθει το όριο των 90 ημερών από την έκδοση του Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ). Από το σύνολο των εκκρεμών επιστροφών, τα 173 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους (κυρίως φόρο εισοδήματος), τα 424 εκατ. ευρώ έμμεσους φόρους, κατά κύριο λόγο ΦΠΑ, ενώ 15 εκατ. ευρώ αφορούν λοιπούς φόρους και 111 εκατ. ευρώ μη φορολογικά έσοδα.

