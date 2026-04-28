Τα συν και τα πλην δύο ρυθμίσεων για φορολογούμενους με χρέη
Οικονομία 28 Απριλίου 2026, 06:00

Τα συν και τα πλην δύο ρυθμίσεων για φορολογούμενους με χρέη

Τα «κλειδιά» και τα «μυστικά» της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων και του εξωδικαστικού μηχανισμού σε έναν οδηγό 18 ερωτήσεων - απαντήσεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Αντιμέτωποι με το δίλημμα «ρύθμιση 72 δόσεων ή εξωδικαστικός μηχανισμός» θα βρεθούν από τον Ιούνιο πάνω από 1,5 εκατ. φορολογούμενοι με χρέη στην Εφορία και τον ΕΦΚΑ.

Στη νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων μπορούν να ενταχθούν οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως το τέλος του 2023, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ήταν ήδη ρυθμισμένες έως 21 Απριλίου 2026. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ βασική προϋπόθεση για ένταξη στη ρύθμιση αποτελεί η εξόφληση ή τακτοποίηση με βάση την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων όλων των οφειλών που προέκυψαν και βεβαιώθηκαν από το 2024 και μετά.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός δίνει τη δυνατότητα συνολικής διευθέτησης οφειλών, λαμβάνοντας υπόψη εισοδήματα, περιουσιακή κατάσταση και ύψος χρεών.

Σε αρκετές περιπτώσεις προβλέπεται ακόμη και κούρεμα βασικής οφειλής, τόκων ή προσαυξήσεων, ενώ το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Παράλληλα, διευρύνεται η περίμετρος ένταξης, καθώς πλέον μπορούν να υπαχθούν και οφειλέτες με χρέη από 5.000 ευρώ και άνω.

H ρύθμιση των 72 δόσεων προς την Εφορία αφορά χρέη ύψους 95,3 δισ. ευρώ και συνολικά σχεδόν 1,6 εκατ. οφειλέτες, εκ των οποίων 1,3 εκατ. είναι φυσικά πρόσωπα και 284.000 επιχειρήσεις, ενώ με το άνοιγμα του εξωδικαστικού μηχανισμού σε μικρότερες οφειλές από 5.000 ευρώ και άνω μπορούν να ενταχθούν επιπλέον 300.000 νέοι οφειλέτες.

Ξεμπλοκάρισμα λογαριασμού

Η ρύθμιση των οφειλών «κουμπώνει» με την εφάπαξ δυνατότητα που αποκτούν οι οφειλέτες να ξεμπλοκάρουν τους δεσμευμένους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, ανακτώντας οικονομική  ρευστότητα. Η άρση της κατάσχεσης ενεργοποιείται με την άμεση εξόφληση του 25% της συνολικής οφειλής, υπό την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο ποσό του χρέους θα ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

«ΤΑ ΝΕΑ» μέσα από έναν οδηγό 18 ερωτήσεων – απαντήσεων παρουσιάζουν τα «κλειδιά» και τα «μυστικά» της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων και του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Ποιες οφειλές ρυθμίζονται σε 72 δόσεις;

Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ που βεβαιώθηκαν έως και 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η ρύθμιση αφορά οφειλές προς τους δήμους;

Οχι.

Πότε και πώς θα ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση;

Οι 72 δόσεις θα «τρέξουν» από τον Ιούνιο. Οι οφειλέτες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση μέσω ειδικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ για τις οφειλές στο Δημόσιο και μέσω ειδικής πλατφόρμας του ΚΑΕ για τις οφειλές εισφορών.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στις 72 δόσεις;

Στη νέα έκτακτη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ (ασφαλιστικά ταμεία) οι οποίες έχουν βεβαιωθεί έως και 31 Δεκεμβρίου 2023 και είναι αρρύθμιστες έως 21 Απριλίου 2026. Στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν και οφειλέτες με παλαιές οφειλές οι οποίοι έχασαν πάγιες ρυθμίσεις χρεών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά και παρέμειναν αρρύθμιστες μέχρι 21 Απριλίου 2026.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης στη νέα ρύθμιση;

Θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονική αίτηση και να εξοφληθούν ή να ρυθμιστούν χρέη που δημιουργήθηκαν και βεβαιώθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2024 με βάση την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

Εχω ήδη εντάξει παλαιές οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων την οποία εξυπηρετώ. Μπορώ να βγω από τις 24 δόσεις και να υπαχθώ στις 72 δόσεις;

Οχι. Οσοι οφειλέτες έχουν ήδη εντάξει σε πάγιες ρυθμίσεις 24 ή 48 δόσεων χρέη τους, τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 είτε χωρίς άλλα νεότερα χρέη είτε μαζί με άλλα χρέη τους, που έγιναν ληξιπρόθεσμα από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά, δεν θα έχουν δικαίωμα να βγουν από τις πάγιες αυτές ρυθμίσεις για τα χρέη τους που έγιναν ληξιπρόθεσμα έως 31 Δεκεμβρίου 2023, ώστε να τα εντάξουν στη νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 μηνιαίων δόσεων.

Ποιο είναι το επιτόκιο και η ελάχιστη δόση της ρύθμισης;

Το επιτόκιο της ρύθμισης ανέρχεται σε 5,84%, ενώ το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ.

Ποια είναι τα οφέλη της ρύθμισης;

Η ένταξη στη ρύθμιση επιφέρει αυτόματη αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί) για τα ρυθμιζόμενα χρέη, ενώ χορηγείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα στους οφειλέτες περιορισμένης χρονικής ισχύος έως και 1 μήνα.

Πότε χάνονται οι 72 δόσεις;

Η ρύθμιση των 72 δόσεων θα χάνεται και θα καθίσταται ληξιπρόθεσμο το χρέος όταν ο οφειλέτης:

 δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μιας φοράς

 καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός,

 δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους, εντός τριών μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Τι ισχύει σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής μιας δόσης;

Το ποσό της μηνιαίας δόσης επιβαρύνεται με προσαύξηση 15%.

Εξωδικαστικός μηχανισμός

Τι αλλάζει στον εξωδικαστικό μηχανισμό;

Επεκτείνεται η παράμετρος των δικαιούχων. Πλέον θα μπορούν να ενταχθούν οφειλέτες με χρέη από 5.000 ευρώ και άνω, από 10.000 ευρώ και άνω που ίσχυε έως τώρα.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν;

Ολοι οι οφειλέτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με ποσό οφειλών που υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ για ληξιπρόθεσμες, ενήμερες ή εξυπηρετούμενες οφειλές.

Σε πόσες δόσεις ρυθμίζονται οι οφειλές με τον εξωδικαστικό;

Σε έως 240 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πώς υπολογίζεται ο αριθμός των δόσεων;

Η πρόταση ρύθμισης των οφειλών προκύπτει αυτοματοποιημένα βάσει του ειδικού αλγορίθμου της πλατφόρμας.

Με την αίτηση παρέχεται από τον οφειλέτη άδεια για την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων και του φορολογικού απορρήτου.

Προβλέπεται κούρεμα οφειλής;

Στο πλαίσιο του Μηχανισμού προβλέπεται η μερική διαγραφή:

 Εως 75% επί της βασικής οφειλής προς το Δημόσιο.

 Εως 85% επί των προσαυξήσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚ.

 Εως 95% επί των προστίμων της ΑΑΔΕ.

Ποιο είναι το επιτόκιο;

Το επιτόκιο είναι σταθερό 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

Τι κερδίζουν οι οφειλέτες με την ένταξη των χρεών τους στον εξωδικαστικό;

Αναστολή των μέτρων ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης (π.χ. πλειστηριασμοί και κατασχέσεις) εφόσον τηρείται η ρύθμιση. Έκδοση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Τι προβλέπεται σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής των δόσεων;

Αν ο οφειλέτης καθυστερήσει 3 δόσεις ή το 3%, του συνολικά οφειλόμενου ποσού η ρύθμιση χάνεται και αναβιώνουν οι απαιτήσεις, αφαιρουμένων ποσών που τυχόν καταβλήθηκαν στο πλαίσιο της ρύθμισης. Οι απαιτήσεις αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες και άμεσα απαιτητές.

Επιτόκια: Οι κεντρικές τράπεζες κερδίζουν χρόνο

Επιτόκια: Οι κεντρικές τράπεζες κερδίζουν χρόνο

Wall Street: Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500, οι επενδυτές αγνοούν της στασιμότητα στη Μ. Ανατολή

Wall Street: Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500, οι επενδυτές αγνοούν της στασιμότητα στη Μ. Ανατολή

ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση
Κύμα διαμαρτυριών 28.04.26

ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση

Αβέβαιο είναι το μέλλον των συμβασιούχων εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, που οδηγούνται στην έξοδο. «Δεν είναι εκπαραθύρωση αλλά λήξη προγράμματος», απαντά η διοίκηση. Φουντώνουν οι διαμαρτυρίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
H εργασιακή ευτυχία… φέρνει επιχειρηματική επιτυχία – Έρευνα του London School of Economics
LSE-Edenred 27.04.26

Οι γαμπροί της εργασιακής ευτυχίας - Τι μας κάνει χαρούμενους στη δουλειά

Λένε πως το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία. Όμως η ευτυχία των εργαζομένων φέρνει χρήμα στις επιχειρήσεις, αφού συσχετίζεται με υψηλότερη παραγωγικότητα, κερδοφορία και αποτίμηση οικονομικής αξίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Καύσιμα: Οι τιμές στην Ευρώπη πριν τον πόλεμο και μετά την εκεχειρία – Η απόλυτη σύγκριση με βάση τα επίσημα στοιχεία
Ευρώπη 27.04.26

Οι τιμές των καυσίμων πριν τον πόλεμο και μετά την εκεχειρία - Η απόλυτη σύγκριση με βάση τα επίσημα στοιχεία

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έβαλε «φωτιά» στις αντλίες. Ο ευρωπαϊκός χάρτης των αυξήσεων στα καύσιμα και η απόλυτη σύγκριση μεταξύ της 23ης Φεβρουαρίου και της 20ης Απριλίου. Τι έχει συμβεί στην Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΟΟΣΑ: Πόσο ροκανίζει τον μισθό η «φορολογική σφήνα» –  Σε χειρότερη θέση οι εργαζόμενοι με παιδιά
ΟΟΣΑ 27.04.26

Πόσο ροκανίζει τον μισθό η «φορολογική σφήνα» -  Σε χειρότερη θέση οι εργαζόμενοι με παιδιά

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ, ένας μέσος μισθωτός στην Ελλάδα με δύο παιδιά, έχει την 4η υψηλότερη «φορολογική σφήνα», ως συνολική επιβάρυνση του κόστους εργασίας από φόρους και εισφορές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
Αγορά εργασίας 26.04.26

CEOs... από απελπισία - Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας

Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Χόλιγουντ: Διάσημοι ηθοποιοί αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount – Warner Bros
Αντίσταση 28.04.26

Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι του Χόλιγουντ αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount - Warner Bros

Η συμφωνία ανέμσα σε Paramount και Warner Bros χρειάζεται πλέον μόνο την έγκριση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού για να προχωρήσει

Σύνταξη
Το «πείραμα» του Σεν Ντενί – Ένα πολιτικό «εργαστήριο» για την Αριστερά στη Γαλλία
Μεγάλες προσδοκίες 28.04.26

Το «πείραμα» του Σεν Ντενί – Ένα πολιτικό «εργαστήριο» για την Αριστερά στη Γαλλία

Η ανάδειξη αριστερού δημάρχου με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο μεγαλύτερο προάστιο του Παρισιού επαναφέρει ζητήματα όπως η αστυνόμευση, η στεγαστική κρίση και ο ρατσισμός στη δημόσια ατζέντα στη Γαλλία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Οι τέσσερις άγνωστοι τύποι άνοιας
Υγεία 28.04.26

Οι τέσσερις άγνωστοι τύποι άνοιας

Εκτός από την απώλεια μνήμης μπορεί να προκαλέσει ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων, επηρεάζοντας την ομιλία, τη συμπεριφορά, τον ύπνο, ακόμη και την κινητική λειτουργία

Μάρθα Καϊτανίδη
Η «πιο προκλητική πράξη συγκάλυψης» δεν παραγράφεται – Το χρονικό της «θεσμικής εκτροπής» και προ των πυλών μήνυση «γαλάζιου» στελέχους
Σκάνδαλο υποκλοπών 28.04.26

Το χρονικό της «θεσμικής εκτροπής» του Αρείου Πάγου και η προ των πυλών μήνυση «γαλάζιου» στελέχους

Το παρασκήνιο της εσπευσμένης αρχειοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών από τον Άρειο Πάγο τα νέα στοιχεία και οι προθέσεις για την κατάθεση μηνύσεων που θα μπορούσαν να αλλάξουν την πορεία της έρευνας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τραμπ και Λευκός Οίκος ξανάρχισαν τις σφοδρές επιθέσεις εναντίον πολιτικών αντιπάλων τους
Επιθέσεις 28.04.26

Ο Τραμπ (ξανα)πήρε το όπλο του

Ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος άρχισαν ξανά τις επιθέσεις εναντίον των πολιτικών αντιπάλων, αφού η ανακωχή τους έπειτα από την ένοπλη επίθεση στη δεξίωση του Σαββάτου δεν κράτησε πάνω από 24 ώρες.

Σύνταξη
Κυπριακό: Δεν αναμένεται νέο σχέδιο τύπου Ανάν, δηλώνει ο Ερχιουρμάν
Τουφάν Ερχιουρμάν 28.04.26

Δεν αναμένεται νέο σχέδιο τύπου Ανάν για το Κυπριακό

«Δεν υπάρχει προσδοκία ότι θα προκύψει ένα σχέδιο όπως το Σχέδιο Ανάν», τόνισε ο Τουφάν Ερχιουρμάν, κρίνοντας ως σημαντικό το γεγονός ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ δείχνει τόσο έντονο ενδιαφέρον για το Κυπριακό.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Επιβάτιδα γέννησε εν πτήσει υγιέστατο κοριτσάκι 2,5 κιλών
ΗΠΑ 28.04.26

Γεννητούρια εν πτήσει

Υγιέστατο κοριτσάκι βάρους 2,5 κιλών γεννήθηκε στη διάρκεια πτήσης στις ΗΠΑ, μισή ώρα προτού το αεροσκάφος φτάσει στον προορισμό του.

Σύνταξη
Ινδονησία: Τουλάχιστον 5 νεκροί σε σύγκρουση τρένων – Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
Ινδονησία 28.04.26

Πολύνεκρη σύγκρουση τρένων

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σύγκρουση συρμού μεγάλων αποστάσεων με ακινητοποιημένο συρμό του προαστιακού σιδηροδρόμου κοντά στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Σύνταξη
Ιράν: Η σταθερότητα στον Κόλπο προϋποθέτει «αξιόπιστες εγγυήσεις» για την ασφάλειά μας
Ιράν 28.04.26

Σταθερότητα στον Κόλπο μόνο με «αξιόπιστες εγγυήσεις» για την ασφάλειά μας

«Η σταθερότητα και η ασφάλεια με διάρκεια στον Κόλπο» μπορούν να επιτευχθούν «μόνο αν υπάρξει διαρκής και μόνιμος τερματισμός κάθε επίθεσης εναντίον του Ιράν», δηλώνει ο ιρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ.

Σύνταξη
Η Ουκρανία κατηγορεί το Ισραήλ για παράνομη διακίνηση «κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών»
«Κλεμμένα σιτηρά» 28.04.26

Διπλωματικό επεισόδιο Ουκρανίας - Ισραήλ

Νότα διαμαρτυρίας θα επιδοθεί στον πρεσβευτή του Ισραήλ στο Κίεβο, για διακίνηση «κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών» από τη Ρωσία μέσω του λιμανιού της Χάιφας.

Σύνταξη
Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τη σφαγή τουλάχιστον 29 κατοίκων στη Νιγηρία
Τουλάχιστον 29 νεκροί 28.04.26

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για το λουτρό αίματος στη Νιγηρία

Τουλάχιστον 29 άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε ένοπλη επίθεση στην κοινότητα Γκουγιάκου, στη βορειοανατολική Νιγηρία, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Θέμα Δημοκρατίας
Media 28.04.26

Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Θέμα Δημοκρατίας

Μια απόφαση «θάβει» τις υποκλοπές • Δεν ανασύρεται από το αρχείο η δικογραφία για την καυτή υπόθεση • Η απόφαση - πρόκληση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που σοκάρει πολιτικούς και κοινωνία

Σύνταξη
Η Κορίνθιανς ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν ρατσιστής οπαδός που έβρισε τον αντίπαλο τερματοφύλακα
Κόσμος 28.04.26

Η Κορίνθιανς ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν ρατσιστής οπαδός που έβρισε τον αντίπαλο τερματοφύλακα

Ένας οπαδός της Κορίνθιανς καταφέρθηκε με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του τερματοφύλακα της Παλμέιρας, η διοίκηση δεν τον βρήκε και... ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση
Κύμα διαμαρτυριών 28.04.26

ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση

Αβέβαιο είναι το μέλλον των συμβασιούχων εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, που οδηγούνται στην έξοδο. «Δεν είναι εκπαραθύρωση αλλά λήξη προγράμματος», απαντά η διοίκηση. Φουντώνουν οι διαμαρτυρίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ
Επικαιρότητα 27.04.26

Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ

Από την Κουμουνδούρου, υπενθυμίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει το τελευταίο διάστημα επιπλέον κοινές πρωτοβουλίες για πρόταση δυσπιστίας, «για να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση»

Σύνταξη
«Δεν τρομοκρατούμαστε» απαντούν στη Ζωή Κωνσταντοπούλου οι εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας
Ελλάδα 27.04.26

«Δεν τρομοκρατούμαστε» απαντούν στη Ζωή Κωνσταντοπούλου οι εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας

Οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας εξέδωσαν ανακοίνωση, σχολιάζοντας το περιστατικό με τον επιθεωρητή που διανυκτέρευσε στο ΑΤ Ομονοίας έπειτα από μήνυση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

