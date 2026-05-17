Μειώνεται ο πληθυσμός, εκτοξεύονται τα ενοίκια – Η ακτινογραφία της κρίσης
Οικονομικές Ειδήσεις 17 Μαΐου 2026, 23:00

Μειώνεται ο πληθυσμός, εκτοξεύονται τα ενοίκια – Η ακτινογραφία της κρίσης

Με πάνω από 200.000 σπίτια εγκλωβισμένα στην τουριστική αγορά και χιλιάδες ακόμη δεσμευμένα λόγω χρεών, η ελληνική αγορά ακινήτων βιώνει μια ιστορική ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η αναζήτηση κατοικίας στην Ελλάδα έχει πάψει προ πολλού να αποτελεί μια απλή διαδικασία μετεγκατάστασης. Έχει μετατραπεί σε έναν διαρκή, εξουθενωτικό αγώνα επιβίωσης απέναντι σε μια αγορά που ασφυκτιά. Με τα ενοίκια και τις τιμές πώλησης να καταγράφουν μια ασταμάτητη ανοδική πορεία, η στέγαση αναδεικνύεται στο νούμερο ένα κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Η νέα Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) έρχεται να χαρτογραφήσει αυτή την κρίση, επιβεβαιώνοντας με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι η αγορά κινείται σε συνθήκες ακραίας ανισορροπίας: η ζήτηση γιγαντώνεται, ενώ η προσφορά παραμένει δραματικά καθηλωμένη.

Από δικαίωμα, επενδυτικό «asset»

Σύμφωνα με την ανάλυση της ΤτΕ, η ραγδαία αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στα ακίνητα δεν αποτελεί απλώς έναν δείκτη οικονομικής δραστηριότητας, αλλά έναν σκληρό μηχανισμό εκτόπισης των κατοίκων από τα ίδια τους τα αστικά κέντρα. Η Ελλάδα μετατρέπεται σταδιακά σε πεδίο τοποθέτησης διεθνών κεφαλαίων, όπου το σπίτι χάνει την κοινωνική του διάσταση και αντιμετωπίζεται στυγνά ως χρηματιστηριακό «asset».

Η νέα έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος αποκαλύπτει τους δομικούς λόγους της στεγαστικής κρίσης, αποδίδοντας την εκτόξευση των τιμών σε ένα εκρηκτικό μείγμα ξένων επενδύσεων, εξάπλωσης του Airbnb, παγωμένης οικοδομής και δημογραφικών ανατροπών

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί: Οι ξένες επενδύσεις στην αγορά ακινήτων εκτοξεύθηκαν την περίοδο 2018-2025, αγγίζοντας κατά μέσο όρο το 1,6 δισ. ευρώ ετησίως. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της αλλαγής, την προηγούμενη δεκαετία (2008-2017) ο αντίστοιχος μέσος όρος κινούνταν μόλις στα 170 εκατ. ευρώ. Παρά το γεγονός ότι το 2025 καταγράφηκε μια φυσιολογική διόρθωση της τάξης του 25% λόγω των κυβερνητικών αλλαγών στα όρια της Golden Visa, η πίεση από τα ξένα πορτοφόλια παραμένει συντριπτική, απορροφώντας διαρκώς το λιγοστό διαθέσιμο απόθεμα.

Η «μαύρη τρύπα» του Airbnb

Δίπλα στα επενδυτικά funds, καθοριστικό ρόλο στην όξυνση της στεγαστικής κρίσης παίζει η ανεξέλεγκτη επέκταση της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η τουριστικοποίηση της κατοικίας έχει απορροφήσει χιλιάδες διαμερίσματα, βγάζοντάς τα εκτός της παραδοσιακής αγοράς ενοικίασης. Τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν ότι τα καταλύματα με οριστική εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης ξεπέρασαν το 2024 τις 207.500. Παρά τα όποια ρυθμιστικά μέτρα έχουν εφαρμοστεί, αυτός ο τεράστιος όγκος ακινήτων που λείπει από τη μακροχρόνια μίσθωση κρατά τα ενοίκια στα ύψη, ειδικά στα μητροπολιτικά κέντρα και τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα απέραντο πεδίο κερδοσκοπίας διεθνών κεφαλαίων, όπου το δικαίωμα στη στέγαση θυσιάζεται στον βωμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης και των δεσμευμένων, άδειων ακινήτων

Το δημογραφικό παράδοξο

Η έκθεση αναδεικνύει και μια αθέατη, κοινωνιολογική διάσταση του προβλήματος, η οποία συχνά παραβλέπεται: το δημογραφικό παράδοξο. Πώς γίνεται σε μια χώρα που ο συνολικός της πληθυσμός μειώνεται διαρκώς, η ζήτηση για σπίτια να αυξάνεται; Η απάντηση κρύβεται στη δομή της σύγχρονης κοινωνίας. Η συνεχιζόμενη αστικοποίηση, που συγκεντρώνει τον πληθυσμό σε 2-3 μεγάλα αστικά κέντρα, σε συνδυασμό με την κατακόρυφη αύξηση των μονοπρόσωπων και των μονογονεϊκών νοικοκυριών, αυξάνει γεωμετρικά τον αριθμό των κατοικιών που απαιτούνται για να στεγάσουν τον ίδιο (ή και μικρότερο) αριθμό πολιτών.

Κλειστά σπίτια και παγωμένη οικοδομή

Την ώρα που η ζήτηση χτυπάει «κόκκινο», η προσφορά υστερεί δραματικά. Η οικοδομική δραστηριότητα αδυνατεί να καλύψει το κενό, παραμένοντας καθηλωμένη σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ειδικά το 2025 καταγράφηκε σημαντική μείωση στις νέες άδειες και στον όγκο κατασκευών, απόρροια της αβεβαιότητας που προκάλεσαν οι νομικές εμπλοκές με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ) και οι εκκρεμότητες στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Το πιο οξύμωρο, ωστόσο, είναι το ζήτημα των «κενών» ακινήτων. Ένα τεράστιο μέρος του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος παραμένει ερμητικά κλειστό και εκτός αγοράς. Χιλιάδες ακίνητα είναι «ομηροποιημένα» ως εγγυήσεις σε χαρτοφυλάκια κόκκινων δανείων, καθυστερώντας τραγικά την επιστροφή τους στην πραγματική οικονομία. Ταυτόχρονα, τα υπέρογκα κόστη των υλικών ανακαίνισης και τα πολύπλοκα νομικά ζητήματα πολυιδιοκτησίας αποτρέπουν τους μικροϊδιοκτήτες από το να φτιάξουν και να νοικιάσουν τα παλιά τους διαμερίσματα.

Ο μονόδρομος της προσφοράς

Το τελικό συμπέρασμα της Τράπεζας της Ελλάδος δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών. Η αποκλιμάκωση των τιμών δεν πρόκειται να έρθει αυτόματα. Απαιτείται μια επιθετική πολιτική ενίσχυσης του οικιστικού αποθέματος, που θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων κατοικιών, τη γενναία αναβάθμιση των παλαιών μέσω κινήτρων και, κυρίως, την άμεση αξιοποίηση των κενών ακινήτων. Χωρίς αυτές τις στοχευμένες παρεμβάσεις, το σπίτι στην Ελλάδα θα συνεχίσει να απομακρύνεται από το καθεστώς του αυτονόητου κοινωνικού αγαθού, παραμένοντας προνόμιο για λίγους.

Wall Street: Οι προβολείς στα αποτελέσματα της Nvidia

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Κέβιν Γουόρς: Η Fed μέσα από τις δηλώσεις του

Διανυκτερεύσεις: Αγαπημένοι τουριστικοί προορισμοί στην Ευρώπη – Οι κορυφαίοι, οι εκπλήξεις και το «Live Your Myth in Greece»
Οι αριθμοί «μιλούν» 17.05.26

Η Ευρώπη παραμένει ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός στον κόσμο, προσελκύοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ταξιδιώτες κάθε χρόνο. Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τη λίστα.

Στράτος Ιωακείμ
Γαλλία: Στο τραπέζι η φορολόγηση των κερδών της TotalEnergies
Στο τραπέζι της γαλλικής κυβέρνησης η φορολόγηση των κερδών της TotalEnergies

«Δεν υπάρχει ταμπού» ενάντια σε πιθανούς έκτακτους φόρους για την αναδιανομή των υπερβολικών κερδών που πραγματοποιεί η εταιρεία λόγω των αυξανόμενων τιμών του αργού πετρελαίου, τόνισε ο Γάλλος υπουργός Προϋπολογισμού

Απροετοίμαστη η Wall Street για μια απότομη αύξηση ομολόγων
Απροετοίμαστη η Wall Street για μια απότομη αύξηση ομολόγων

Η ισχυρή κερδοφορία και οι προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν υπερκεράσει την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας αλλά και τις ατελέσφορες μέχρι στιγμής ειρηνευτικές συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν

Η αποτυχία της AI στα κέρδη και η κυριαρχία της στην αμυντική βιομηχανία
Η αποτυχία της AI στα κέρδη και η κυριαρχία της στην αμυντική βιομηχανία

Ενώ οι πολυεθνικές διαπιστώνουν ότι η αντικατάσταση εργαζομένων με τεχνητή νοημοσύνη δεν φέρνει τα προσδοκώμενα κέρδη, η Ευρώπη ρίχνει δισεκατομμύρια στην αλγοριθμική αναβάθμιση του στρατού

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η εφορία στέλνει λογαριασμό: Πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες με έξτρα φόρο
Η εφορία στέλνει λογαριασμό: Πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες με έξτρα φόρο

Το φετινό φορολογικό τοπίο, ωστόσο, κρύβει «παγίδες» για μεγάλο αριθμό πολιτών, αφού περισσότεροι από 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη

Ακίνητα: Ανάπτυξη για τους δείκτες της οικονομίας, στεγαστική κρίση για τα νοικοκυριά
Ανάπτυξη για τους δείκτες της οικονομίας, στεγαστική κρίση για τα νοικοκυριά

Χωρίς «φρένο» οι αυξήσεις τιμών στα ακίνητα. Ενώ στη κτηματομεσιτική αγορά και την οικονομία οι δείκτες μεταφράζονται ως «υγεία και ανάπτυξη», για την κοινωνία και το μέσο νοικοκυριό αποτυπώνουν το μέγεθος της στεγαστικής κρίσης.

Στράτος Ιωακείμ
Γιατί καταρρέουν οι γεννήσεις σε όλο τον κόσμο – Η δημογραφική βόμβα της ψηφιακής εποχής
Γιατί καταρρέουν οι γεννήσεις σε όλο τον κόσμο – Η δημογραφική βόμβα της ψηφιακής εποχής

Νέες έρευνες συνδέουν την κατάρρευση των γεννήσεων όχι μόνο με την οικονομική ανασφάλεια και τη στεγαστική κρίση, αλλά και με την εκρηκτική εξάπλωση των smartphones και των social media, που αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι γνωρίζονται, συνδέονται και ζουν.

Τι είδους ειρήνη εξυπηρετεί τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή;
Τι είδους ειρήνη εξυπηρετεί τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή;

Η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε επίπεδα που θα τροφοδοτούν επαρκώς τη ρωσική οικονομία περνά μέσα από αργές διαπραγματεύσεις -όχι από μια γρήγορη ειρήνη- στην κρίση της Μέσης Ανατολής.

Βαγγέλης Γεωργίου
Samsung: Κυβερνητική μεσολάβηση για να αποφευχθεί η απεργία – «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»
Συναγερμός στην κυβέρνηση της Νότιας Κορέας από την απειλή απεργίας στη Samsung - «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι θα μεσολαβήσει μεταξύ της Samsung και του συνδικάτου εργαζομένων προκειμένου να αποφευχθεί η απεργία 18 ημερών

ΗΠΑ: Πολεμικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα την ώρα αεροπορικής επίδειξης στο Αϊντάχο
ΗΠΑ: Πολεμικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα την ώρα αεροπορικής επίδειξης στο Αϊντάχο

Δύο αεροσκάφη του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού συγκρούστηκαν στον αέρα, στη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Gunfighter Skies στην αεροπορική βάση Mountain Home στο Αϊντάχο των ΗΠΑ.

Διανυκτερεύσεις: Αγαπημένοι τουριστικοί προορισμοί στην Ευρώπη – Οι κορυφαίοι, οι εκπλήξεις και το «Live Your Myth in Greece»
Αγαπημένοι τουριστικοί προορισμοί στην Ευρώπη - Οι κορυφαίοι, οι εκπλήξεις και το «Live Your Myth in Greece»

Η Ευρώπη παραμένει ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός στον κόσμο, προσελκύοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ταξιδιώτες κάθε χρόνο. Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τη λίστα.

Ο Ρούτε ανέλαβε να φέρει σε πέρας το 5% του ΝΑΤΟ – Ζητά από τις αμυντικές βιομηχανίες να αυξήσουν την παραγωγή
Ο Ρούτε ανέλαβε να φέρει σε πέρας το 5% του ΝΑΤΟ – Ζητά από τις αμυντικές βιομηχανίες να αυξήσουν την παραγωγή

Συναντήσεις με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών θα έχει ο γ.γ. του ΝΑΤΟ. Στόχος, να πιέσει προς την αύξηση επενδύσεων και παραγωγής, και να ικανοποιηθεί το αίτημα Τραμπ για περισσότερες δαπάνες

Γαλλία: Στο τραπέζι η φορολόγηση των κερδών της TotalEnergies
Στο τραπέζι της γαλλικής κυβέρνησης η φορολόγηση των κερδών της TotalEnergies

«Δεν υπάρχει ταμπού» ενάντια σε πιθανούς έκτακτους φόρους για την αναδιανομή των υπερβολικών κερδών που πραγματοποιεί η εταιρεία λόγω των αυξανόμενων τιμών του αργού πετρελαίου, τόνισε ο Γάλλος υπουργός Προϋπολογισμού

Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια
Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια

Ο Ολυμπιακός θα παίξει στα προκριματικά του Champions League κι έχει τον τρόπο για να «απογειώσει» την επόμενη σεζόν του, με μια πρόκριση στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Σεβίλλη-Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: «Καθάρισε» ο Βινίσιους στο 15’, όμως οι γηπεδούχοι έμειναν στη La Liga
Σεβίλλη-Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: «Καθάρισε» ο Βινίσιους στο 15’, όμως οι γηπεδούχοι έμειναν στη La Liga

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε το καθήκον της καθώς νίκησε τη Σεβίλλη πιο εύκολα από ότι δείχνει το τελικό σκορ, στο τελευταίο ματς του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στο «Σάντσεθ Πιθχουάν»

Η Ταϊβάν προτρέπει τον Τραμπ να τηρήσει τις αμερικανικές δεσμεύσεις – Και να προχωρήσει στις πωλήσεις όπλων
Η Ταϊβάν προτρέπει τον Τραμπ να τηρήσει τις αμερικανικές δεσμεύσεις – Και να προχωρήσει στις πωλήσεις όπλων

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ότι αναβάλλει την έγκριση πώλησης όπλων αξίας 14 δισ. στην Ταϊβάν, έχει προκαλέσει ανησυχία στο νησί. Ο πρόεδρός της επισήμανε ότι η αμερικανική βοήθεια είναι περισσότερο από απαραίτητη.

Ιράν: Το ναυτικό μας δεν επέτρεψε σε κανένα πλοίο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες 24 ώρες
Ιράν: Το ναυτικό μας δεν επέτρεψε σε κανένα πλοίο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες 24 ώρες

Η παγκόσμια ηγεμονία των ΗΠΑ έχει καταρρεύσει, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης Χατάμ αλ-Ανμπίγια του Ιράν - Παραμένουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Επίθεση στη Μόντενα – Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης αντιμετώπιζε πρόβλημα ψυχικής υγείας
Επίθεση στη Μόντενα – Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης αντιμετώπιζε πρόβλημα ψυχικής υγείας

Οι ιταλικές αρχές εξετάζουν κάθε πιθανή εκδοχή για τα αίτια της επίθεσης με αυτοκίνητο στη Μόντενα όπου τραυματίστηκαν 8 άνθρωποι. Ωστόσο, οι πρώτες ενδείξεις συντείνουν στο ότι ο δράστης αντιμετώπιζε πρόβλημα ψυχικής υγείας.

Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν
Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν, μεταξύ άλλων, διμερή ζητήματα και περιφερειακές εξελίξεις λόγω της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

