Σημαντική είδηση:
08.05.2026 | 12:43
Ομηρία σε τράπεζα στη Γερμανία – Άγνωστοι επιτέθηκαν σε χρηματαποστολή
ΠΑΣΟΚ: Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε κοινωνικό εφιάλτη και η κυβέρνηση παραμένει απλός παρατηρητής
Επικαιρότητα 08 Μαΐου 2026, 13:04

ΠΑΣΟΚ: Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε κοινωνικό εφιάλτη και η κυβέρνηση παραμένει απλός παρατηρητής

Η πρόσβαση στην κατοικία, με δικαιοσύνη και ισοτιμία, θα αποτελέσει κεντρικό θέμα-πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση

Νέα  πρωτοβουλία ανέλαβε σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, αναδεικνύοντας τη δραματική εξέλιξη της στεγαστικής κρίσης που «αποτελεί πλέον το σύγχρονο κοινωνικό εφιάλτη, με την κυβέρνηση να παραμένει αδιάφορη και ‘απλός παρατηρητής’».

Όπως επισημαίνουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, με την ερώτηση τους προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή και ανεξέλεγκτη στεγαστική κρίση, που απειλεί τη δημογραφική βιωσιμότητα, την κοινωνική συνοχή και την ίδια την αξιοπρέπεια των πολιτών.

Τα στοιχεία της Eurostat, υπογραμμίζουν, «αποκαλύπτουν μια πραγματικότητα που η κυβέρνηση αρνείται να δει και να αντιμετωπίσει: η χώρα μας καταγράφει την υψηλότερη επιβάρυνση στα εισοδήματα των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Συγκεκριμένα, το 28,9% του ελληνικού πληθυσμού δαπανά πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του για ενοίκια και στεγαστικά έξοδα, ποσοστό που συγκεντρώνει πλέον την πρώτη θέση στην ΕΕ.

Την ίδια στιγμή, το ποσοστό των νοικοκυριών που βιώνουν αυτή την ασφυκτική πίεση, τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και σε αγροτικές περιοχές, αποτυπώνει πως η κρίση έχει λάβει πανελλαδικό χαρακτήρα και δεν περιορίζεται πλέον στις αστικές περιοχές.

Την ίδια ώρα, η άνοδος των ενοικίων συνεχίζεται με ρυθμό 10,1% το 2025, καθιστώντας την Ελλάδα «πρωταθλήτρια των χωρών της Ευρώπης» σε στεγαστική επιβάρυνση. Περαιτέρω, τα στοιχεία της έρευνας του ΚΕΦΙΜ είναι ακόμη πιο αποκαλυπτικά, σημειώνουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως «ένα μικρό διαμέρισμα έως 60 τ.μ. στην Αττική απαιτεί το 70,2% του μέσου μισθού, ενώ για μεγαλύτερα διαμερίσματα το ποσοστό αυτό πλησιάζει το 94%. Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες οικογένειες και εργαζόμενοι έχουν κυριολεκτικά χάσει κάθε δυνατότητα πρόσβασης σε αξιοπρεπή κατοικία, με την κοινωνική και δημογραφική καταστροφή να βρίσκεται σε εξέλιξη».

«Οι πολίτες βιώνουν ένα διαρκές και αμείλικτο κοινωνικό και οικονομικό άγχος. Νέοι άνθρωποι αναγκάζονται να παραμένουν στα σπίτια των γονιών τους, ζευγάρια αναβάλλουν την οικογενειακή ζωή, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι οδηγούνται σε στεγαστική ανασφάλεια, ενώ η μεσαία τάξη βλέπει το εισόδημά της να απορροφάται ολοκληρωτικά μόνο για το ενοίκιο. Σε αυτό το τοπίο, η κυβέρνηση απλώς παρακολουθεί, χωρίς ουσιαστικές πρωτοβουλίες, χωρίς σχέδιο, χωρίς προοπτική», επισημαίνουν.

Έξι ερωτήματα του ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση

Τα ερωτήματα που θέτει το ΠΑΣΟΚ, όπως σημειώνεται, «είναι απολύτως σαφή, αυστηρά και κατεπείγοντα»:

1. «Πώς αξιολογεί η κυβέρνηση τα στοιχεία της Eurostat που κατατάσσουν την Ελλάδα πρωταθλήτρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τη στεγαστική επιβάρυνση των πολιτών και του ΚΕΦΙΜ που αποκαλύπτει επιμέρους δραματικές πτυχές του θέματος;

2. »Για ποιο λόγο η κυβέρνηση εξακολουθεί να μένει απαθής και να μην εφαρμόζει ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, παρά τη ραγδαία επιδείνωση των στεγαστικών συνθηκών;

3. »Ποια είναι τα μετρήσιμα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα κυβερνητικών παρεμβάσεων στη στεγαστική πολιτική και ποιοι ακριβώς ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά τους;

4. »Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει επιπλέον, για την άμεση ανάσχεση της εκρηκτικής αύξησης των ενοικίων;

5. »Προτίθεται η κυβέρνηση να θεσπίσει νέο, αυστηρότερο πλαίσιο ρύθμισης των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε περιοχές όπου παρατηρείται εκτίναξη των ενοικίων και εκτόπιση μόνιμων κατοίκων;

6. »Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει για τη στήριξη ειδικά των νέων ανθρώπων και των νέων ζευγαριών, που αδυνατούν πλέον να αποκτήσουν πρόσβαση σε αξιοπρεπή κατοικία, με αποτέλεσμα τη στεγαστική ανασφάλεια, τη δημογραφική ασφυξία και την αδυναμία αυτόνομης διαβίωσης;».

«Η πρόσβαση στην κατοικία, κεντρικό θέμα-πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την συνταγματική αναθεώρηση»

«Το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ρητά: η στέγη δεν μπορεί να αποτελεί προνόμιο λίγων, αλλά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Απαιτούμε άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις. Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει απλώς να παρακολουθεί και σκοπίμως  να κωφεύει. Πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να δράσει άμεσα», υπογραμμίζεται στην ερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Οι πολίτες απαιτούν απαντήσεις και το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να διεκδικεί πολιτικές που θα διασφαλίζουν το δικαίωμα στη στέγη, ως προϋπόθεση κοινωνικής συνοχής και προοπτικής για τη χώρα. Η πρόσβαση στην κατοικία, με δικαιοσύνη και ισοτιμία, θα αποτελέσει άλλωστε κεντρικό θέμα-πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Ryanair: Κλείνει οριστικά τη βάση στη Θεσσαλονίκη – Πλήγμα και στην Κρήτη

Η απάντηση Κακλαμάνη στο μήνυμα Ανδρουλάκη για την εξεταστική: Ό,τι είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας
Επικαιρότητα 08.05.26

Η απάντηση Κακλαμάνη στο μήνυμα Ανδρουλάκη για την εξεταστική: Ό,τι είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι στέλνει μήνυμα στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, πως θα είναι εκτροπή να συναινέσει στους σχεδιασμούς της ΝΔ ως προς την εξεταστική για τις υποκλοπές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής

Νέα Αριστερά: Η πολιτική Μητσοτάκη μετέτρεψε φαγητό, σπίτι, μεταφορές σε πολυτέλεια
Επικαιρότητα 08.05.26

Νέα Αριστερά: Η πολιτική Μητσοτάκη μετέτρεψε φαγητό, σπίτι, μεταφορές σε πολυτέλεια

«Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μιλά για 'ανθεκτική οικονομία' όταν το φαγητό, το σπίτι και η μετακίνηση γίνονται πολυτέλεια. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να ανατραπεί», λέει η Νέα Αριστερά

ΠΑΣΟΚ: Ευθεία πρόκληση στο κράτος δικαίου η προσπάθεια Κασιδιάρη για επάνοδο στην πολιτική
Επικαιρότητα 08.05.26

ΠΑΣΟΚ: Ευθεία πρόκληση στο κράτος δικαίου η προσπάθεια Κασιδιάρη για επάνοδο στην πολιτική

Η Χαριλάου Τρικούπη τόνισε ότι η επιδίωξη του καταδικασμένου Ηλία Κασιδιάρη, αποτελεί μια νέα απόπειρα παράκαμψης των θεσμικών περιορισμών που η ίδια η Δημοκρατία έχει θέσει για την προστασία της.

ΠΑΣΟΚ: Χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών και χαμένες διδακτικές ώρες ο απολογισμός στο τέλος της σχολικής χρονιάς
Επικαιρότητα 07.05.26

ΠΑΣΟΚ: Χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών και χαμένες διδακτικές ώρες ο απολογισμός στο τέλος της σχολικής χρονιάς

«Είναι η πρώτη φορά - σύμφωνα με καταγγελίες των τοπικών εκπαιδευτικών ενώσεων - που το πρόβλημα αποκτά τόσο μεγάλες διαστάσεις, αποκαλύπτοντας μια προκλητική αδιαφορία για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων», λέει το ΠΑΣΟΚ

ΠΑΣΟΚ: Το μήνυμα της ΝΔ προς την επιστημονική κοινότητα – «Don’t trust our government»
Επικαιρότητα 07.05.26

ΠΑΣΟΚ: Το μήνυμα της ΝΔ προς την επιστημονική κοινότητα – «Don't trust our government»

«Η κατάρρευση του προγράμματος 'Trust Your Stars' αποτελεί ομολογία πολιτικής και διοικητικής αποτυχίας στη διαχείριση των δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων για την έρευνα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Τσουκαλάς κατά Κεραμέως: Λαϊκισμός είναι να εχθρεύεσαι οτιδήποτε σύγχρονο και καινοτόμο
Πολιτική 06.05.26

Τσουκαλάς κατά Κεραμέως: Λαϊκισμός είναι να εχθρεύεσαι οτιδήποτε σύγχρονο και καινοτόμο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς υπερασπίστηκε την πρόταση του κόμματος για 4ημερη εργασία και επιτέθηκε στην υπουργό Παιδείας κατηγορώντας την για λαϊκισμό

Βουλή: Την άρση ασυλίας Βελόπουλου εισηγείται ομόφωνα η επιτροπή δεοντολογίας
Πολιτική 06.05.26

Βουλή: Την άρση ασυλίας Βελόπουλου εισηγείται ομόφωνα η επιτροπή δεοντολογίας

Με βάση τη δικογραφία, ο κ. Βελόπουλος εγκαλείται από πολιτευτή της κ. Λατινοπούλου ο οποίος του έκανε μήνυση για εξύβριση, δημόσια, κατ’ εξακολούθηση και συκοφαντική δυσφήμηση για πράξεις που έγιναν το 2025

Σακελλαρίδης: Θεσμική εκτροπή οι χειρισμοί Τζαβέλλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 06.05.26

Σακελλαρίδης: Θεσμική εκτροπή οι χειρισμοί Τζαβέλλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών σχολίασε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση μεθοδεύει τη συγκάλυψη του μεγαλύτερου σκανδάλου από τη Μεταπολίτευση.

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ως προστάτης των νοικοκυριών
Επικαιρότητα 05.05.26

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ως προστάτης των νοικοκυριών

«Δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή» σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι βάφτισε μια καθυστερημένη ευρωπαϊκή υποχρέωση ως «γενναία εθνική πρωτοβουλία».

Δουδωνής για Marfin: Χρέος όλων μας στη μνήμη τους είναι ποτέ να μη ξανασυμβεί κάτι τέτοιο
Επικαιρότητα 05.05.26

Δουδωνής για Marfin: Χρέος όλων μας στη μνήμη τους είναι ποτέ να μη ξανασυμβεί κάτι τέτοιο

«Φέτος, όπως κάθε χρόνο, μαζί με την Ελένη Βατσινά και τον Θανάση Γλαβίνα, τιμήσαμε τη μνήμη των συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους από την τυφλή βία και το μίσος του διχασμού. 16 χρόνια μετά, οι δολοφόνοι τους παραμένουν ατιμώρητοι», σημειώνει ο Παναγιώτης Δουδωνής

Ανδρουλάκης για Marfin: Χρέος για μια κοινωνία χωρίς μίσος και διχασμό
Επικαιρότητα 05.05.26

Ανδρουλάκης για Marfin: Χρέος για μια κοινωνία χωρίς μίσος και διχασμό

«Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης δεν είναι μόνο απαίτηση· είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη τους και την ενότητα του λαού μας», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης για την θλιβερή επέτειο 16 χρόνων από την τραγωδία της Marfin

ΠΑΣΟΚ: Ο Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση… «κατ’ εξακολούθηση ψεύτη» για να καλύψει τις αθλιότητες της κυβέρνησης
Επικαιρότητα 05.05.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση… «κατ' εξακολούθηση ψεύτη» για να καλύψει τις αθλιότητες της κυβέρνησης

«Έχετε πια γελοιοποιηθεί. Όσες φαιδρότητες και να επιστρατεύσετε, ο ελληνικός λαός σας έχει πάρει χαμπάρι. Είστε η κυβέρνηση του παρασκηνίου και των deals», λέει το ΠΑΣΟΚ

Τσουκαλάς για υποκλοπές: Θεσμική εκτροπή αν επικαλεστεί η κυβέρνηση το άρθρο 144 για να μην συσταθεί εξεταστική
Πολιτική 05.05.26

Τσουκαλάς για υποκλοπές: Θεσμική εκτροπή αν επικαλεστεί η κυβέρνηση το άρθρο 144 για να μην συσταθεί εξεταστική

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς για το σκάνδαλο των υποκλοπών, υπογραμμίζοντας ότι »είναι ικανή να κάνει τα πάντα προκειμένου να αποφύγει την έρευνα».

Μητσοτάκης για Marfin: Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα
Επικαιρότητα 05.05.26

Μητσοτάκης για Marfin: Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα

«Δεκαέξι χρόνια μετά, η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της Δημοκρατίας. Μία διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά», σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

«Λουκέτο» στη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη – Απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 08.05.26

«Λουκέτο» στη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη – Απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων

Τα ελληνικά αεροδρόμια δεν είναι πλέον ανταγωνιστικά κατά τη χειμερινή και ενδιάμεση τουριστική περίοδο, όταν η εξάρτηση της τουριστικής βιομηχανίας από τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους είναι μεγαλύτερη, αναφέρει η Ryanair μεταξύ άλλων

Μπαμπάς δεν γεννιέσαι, γίνεσαι μέσα από κάθε στιγμή φροντίδας που δημιουργεί δεσμούς οικειότητας και ασφάλειας
The Good Life 08.05.26

Μπαμπάς δεν γεννιέσαι, γίνεσαι μέσα από κάθε στιγμή φροντίδας που δημιουργεί δεσμούς οικειότητας και ασφάλειας

Άλλωστε, αυτό είναι και το πιο ουσιαστικό στοιχείο της πατρότητας: να είσαι εκεί, παρών σε κάθε στιγμή που σε φέρνει πιο κοντά στο παιδί σου.

Μοναχική φέτος η «Ημέρα της Νίκης»: Ποιοι θα παρευρεθούν στην παρέλαση του Πούτιν στη Μόσχα και ποιοι όχι;
Κόσμος 08.05.26

Μοναχική φέτος η «Ημέρα της Νίκης»: Ποιοι θα παρευρεθούν στην παρέλαση του Πούτιν στη Μόσχα και ποιοι όχι;

Για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ημέρα της Νίκης είναι αναμφισβήτητα η σημαντικότερη εθνική εορτή του έτους. Αυτή τη φορά, όμως, ακόμη και οι πρώην σύμμαχοι της Ρωσίας κρατούν αποστάσεις

Συνδέεται το συμβόλαιο θανάτου του Μοσχούρη με τη δολοφονία Καραϊβάζ; Οι έρευνες των Αρχών και η δικογραφία στο θωρακισμένο ΙΧ
Ελλάδα 08.05.26

Συνδέεται το συμβόλαιο θανάτου του Μοσχούρη με τη δολοφονία Καραϊβάζ; Οι έρευνες των Αρχών και η δικογραφία στο θωρακισμένο ΙΧ

Τι είχαν εντοπίσει οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών στη θωρακισμένη BMW του Γιώργου Μοσχούρη, αμέσως μετά τη δολοφονία του στο Χαλάνδρι

Σε λειτουργία από τη Δευτέρα οι πύλες εισόδου στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθήνας
Μετά την επίθεση 08.05.26

Σε λειτουργία από τη Δευτέρα οι πύλες εισόδου στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθήνας

Οι πύλες στο πρώην Ειρηνοδικείο παρέμεναν καιρό ανενεργές με αποτέλεσμα ο 89χρονος, που έχει προφυλακιστεί, να εισέλθει με όπλο στον χώρο και να τραυματίσει δικαστικούς υπαλλήλους

Πρόστιμα: Ανατροπή σε όσα ισχύουν για τους λιποτάκτες – Πώς θα εισπράττονται
Οι αλλαγές 08.05.26

Στην εφορία θα βεβαιώνονται τα πρόστιμα για ανυπότακτους και λιποτάκτες - Οι επιπλέον κυρώσεις

Οι υποθέσεις ανυποταξίας εκτιμάται ότι ξεπερνούν σήμερα τις 37.000 - Πώς θα βεβαιώνονται τα χρηματικά πρόστιμα μετά τη νέα απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «Απολύτως χαμηλός» ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό
Κόσμος 08.05.26

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «Απολύτως χαμηλός» ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό

«Δεν είναι κάτι σαν την ιλαρά, για παράδειγμα: αν βρίσκεστε εδώ στην αίθουσα Τύπου και κάποιος από μπροστά βήχει, οι πρώτες σειρές θα διατρέχουν κίνδυνο. Δεν πρόκειται για νέο Covid», δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Κηφισιά: Προφυλακιστέος ο 28χρονος διανομέας που κατηγορείται ότι πετούσε πέτρες σε περαστικούς
Στην Κηφισιά 08.05.26

Προφυλακιστέος ο 28χρονος διανομέας που κατηγορείται ότι πετούσε πέτρες σε περαστικούς στην Κηφισιά

Οι αστυνομικοί έχουν συγκεντρώσει μέχρι τώρα οκτώ καταγγελίες για τη δράση του 28χρονου διανομέα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία, τα περισσότερα θύματα του οποίου ήταν γυναίκες

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

