Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
21.03.2026 | 15:10
Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Όταν το θεμελιώδες δικαίωμα μετατρέπεται σε επενδυτικό προϊόν
Οικονομικές Ειδήσεις 21 Μαρτίου 2026, 19:00

Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Όταν το θεμελιώδες δικαίωμα μετατρέπεται σε επενδυτικό προϊόν

Το παραδοσιακό ελληνικό όνειρο της στέγης έχει δώσει τη θέση του σε έναν καθημερινό εφιάλτη, καθώς η κατοικία αντιμετωπίζεται πλέον ως χρηματιστηριακό αγαθό και όχι ως κοινωνικό δικαίωμα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Η εξεύρεση προσιτής κατοικίας στην Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον απλώς μια δυσκολία της εποχής· έχει εξελιχθεί σε μια βαθιά, δομική κρίση που αποσταθεροποιεί τον κοινωνικό ιστό.

Σε μια χώρα όπου ιστορικά η ιδιοκατοίκηση λειτουργούσε ως το απόλυτο δίχτυ ασφαλείας απέναντι στις οικονομικές αναταράξεις, η σημερινή πραγματικότητα δείχνει την πλήρη ανατροπή αυτού του μοντέλου. Σήμερα, το να βρεις ένα αξιοπρεπές σπίτι με ενοίκιο που να συμβαδίζει με τους εγχώριους μισθούς φαντάζει σχεδόν ουτοπικό, όχι εξαιτίας μιας συγκυριακής «ατυχίας», αλλά λόγω μιας σειράς στοχευμένων στρεβλώσεων στην αγορά ακινήτων.

Η χρηματιστηριοποίηση της κατοικίας και τα ξένα κεφάλαια

Η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στη ριζική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζεται το ακίνητο. Τα τελευταία χρόνια, η ελληνική αγορά ακινήτων έχει μετατραπεί σε μαγνήτη για επενδυτικά funds και ξένα κεφάλαια, με προγράμματα όπως η «Golden Visa» να λειτουργούν ως επιταχυντές αυτής της διαδικασίας.

Η θεώρηση ότι η αγορά θα «αυτορρυθμιστεί» έχει αποδειχθεί καταστροφική για τα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα

Η εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό για την απόκτηση ακινήτων, με σκοπό την εξασφάλιση άδειας παραμονής ή τη δημιουργία επενδυτικών χαρτοφυλακίων, δημιούργησε μια τεχνητή και ραγδαία αύξηση των αντικειμενικών και εμπορικών αξιών. Το αποτέλεσμα είναι η αγορά να προσαρμόζεται στα πορτοφόλια αγοραστών του εξωτερικού, αφήνοντας εντελώς εκτός εξίσωσης την αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα εργαζόμενου.

Ο οδοστρωτήρας της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Παράλληλα, η ανεξέλεγκτη εξάπλωση των πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει αλλάξει βίαια τον χαρακτήρα ολόκληρων γειτονιών, τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια. Η μετατροπή χιλιάδων διαμερισμάτων σε άτυπα τουριστικά καταλύματα αφαίρεσε ένα τεράστιο οικιστικό απόθεμα από την αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης.

Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης λειτούργησε αμείλικτα: η δραματική μείωση των διαθέσιμων σπιτιών για μόνιμη κατοικία εκτόξευσε τα ενοίκια σε επίπεδα ρεκόρ. Οι μόνιμοι κάτοικοι εκτοπίζονται από τις ίδιες τους τις γειτονιές (gentrification), καθώς οι ιδιοκτήτες προτιμούν τις υψηλές και αφορολόγητες —συχνά— αποδόσεις του τουρισμού από τη σταθερότητα ενός τακτικού ενοικιαστή.

Η εκκωφαντική απουσία του κοινωνικού κράτους

Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται από την ιστορική απουσία μιας συγκροτημένης πολιτικής κοινωνικής στέγασης. Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου υπάρχει σημαντικό απόθεμα δημόσιων κατοικιών που διατίθενται με ελεγχόμενα ενοίκια για να συγκρατούν τις τιμές της αγοράς, η Ελλάδα πορεύεται χωρίς κανένα ουσιαστικό δίχτυ προστασίας.

Οι αποσπασματικές παρεμβάσεις ή τα επιδόματα ενοικίου, αν και προσφέρουν μια προσωρινή ανακούφιση σε εξαιρετικά ευάλωτες ομάδες, δεν χτυπούν τη ρίζα του προβλήματος. Αντιθέτως, σε μια ανεξέλεγκτη αγορά, οι επιδοτήσεις συχνά καταλήγουν να τροφοδοτούν περαιτέρω τις αυξήσεις των τιμών, καθώς οι ιδιοκτήτες απλώς ενσωματώνουν το επίδομα στο ζητούμενο ενοίκιο.

Οι κοινωνικές παρενέργειες: Εγκλωβισμός και δημογραφικό

Οι συνέπειες αυτής της κρίσης ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της οικονομίας και αγγίζουν τον πυρήνα της κοινωνικής εξέλιξης. Μια ολόκληρη γενιά νέων ανθρώπων βρίσκεται κυριολεκτικά εγκλωβισμένη στα παιδικά της δωμάτια, αδυνατώντας να ανεξαρτητοποιηθεί, αφού ο πρώτος μισθός συχνά δεν αρκεί ούτε για την κάλυψη ενός ενοικίου σε διαμέρισμα παλαιότερων δεκαετιών.

Αυτός ο εγκλωβισμός λειτουργεί ως ευθύς επιταχυντής του δημογραφικού προβλήματος. Ο προγραμματισμός της οικογένειας αναβάλλεται επ’ αόριστον όταν το βασικότερο θεμέλιο —ένα ασφαλές και οικονομικά βιώσιμο σπίτι— μοιάζει άπιαστο όνειρο. Η εργασιακή ανασφάλεια, σε συνδυασμό με την απειλή της έξωσης ή της αδυναμίας καταβολής του ενοικίου, δημιουργεί ένα περιβάλλον μόνιμου άγχους που διαλύει την ποιότητα ζωής.

Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα είναι το αποτέλεσμα συνειδητών επιλογών και μακροχρόνιων παραλείψεων. Η θεώρηση ότι η αγορά θα «αυτορρυθμιστεί» έχει αποδειχθεί καταστροφική για τα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα.

Είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη για δραστικές πολιτικές παρεμβάσεις: από τους αυστηρούς γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση και την αναθεώρηση του πλαισίου της Golden Visa, μέχρι τη δημιουργία ενός γενναίου προγράμματος κοινωνικής κατοικίας. Το δικαίωμα στη στέγη είναι το θεμέλιο κάθε αξιοπρεπούς διαβίωσης. Αν η Πολιτεία δεν παρέμβει αποφασιστικά για να το προστατεύσει, η οικονομική ανάπτυξη θα παραμένει ένα κενό γράμμα για τους πολλούς.

Λιπάσματα: Πώς ο πόλεμος πιέζει την αγροτική παραγωγή και επηρεάζει την αγορά

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Τεχεράνη: Επιθέσεις σε βάσεις σε Κουβέιτ και ΗΑΕ – 200 πλήγματα του IDF σε Ιράν και Λίβανο

Η ακρίβεια καλπάζει, η κυβέρνηση… μελετά τα μέτρα που πρέπει να παρθούν
Οικονομία 21.03.26

Την ώρα που το τσουνάμι ακρίβειας γονατίζει τα νοικοκυριά, η κυβέρνηση για μία ακόμη φορά φαίνεται πως δεν έχει αντανακλαστικά. Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκης υποστήριξε ότι η χώρα μας θα πάρει μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή... μελετώνται

Λύσεις out of the box για την ενεργειακή κρίση: Εβδομάδα 4 ημερών, τηλεργασία, κατάργηση της γραβάτας
Ασιατικές αγορές 21.03.26

Οι ασιατικές αγορές έχουν ήδη νιώσει στο πετσί τους την ενεργειακή κρίση και εφαρμόζουν ανορθόδοξα μέτρα: τηλεργασία, διανομή καυσίμων, παράταση διακοπών στα σχολεία. Προσεχώς και εδώ;

Πόλεμος: Το 57% των καταναλωτών δηλώνει ανήσυχο για τις εξελίξεις
Ένα στα δύο νοικοκυριά δηλώνει ότι το εισόδημά του καλύπτει μόλις τα βασικά, το 68% παρακολουθεί στενά τις τιμές, το 76% αναζητεί προσφορές, ενώ σχεδόν το 80% αγοράζει με βάση τη χαμηλότερη τιμή

Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο
Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ είχε προτείνει προηγουμένως να αρθούν οι κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο ως τρόπο για να αποτρέψει την Κίνα από το να είναι η μοναδική χώρα που επωφελείται.

Παγιδευμένοι στον τροχό του χάμστερ: Δουλεύουμε περισσότερο, παράγουμε λιγότερο
Οι Έλληνες εργαζόμενοι παίρνουν τις λιγότερες ημέρες αναρρωτικής άδειας από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Είμαστε τέρατα υγείας ή δουλεύουμε ακόμα κι άρρωστοι για να μη χάσουμε το μεροκάματο;

Έρχεται ψηφιακός έλεγχος για τα επιδόματα – Οι αλλαγές του νέου συστήματος
Έρχεται μια ψηφιακή βάση δεδομένων όπου θα καταγράφεται το σύνολο των παροχών από διαφορετικούς φορείς του δημοσίου και για κάθε δικαιούχο θα δημιουργείται ένα «ψηφιακό προφίλ»

Η επίθεση στο Ντιέγκο Γκαρσία αποκαλύπτει πως οι ιρανικοί πύραυλοι μπορούν πλέον να πλήξουν το Λονδίνο
Η αποκάλυψη του νέου βεληνεκούς των ιρανικών πυραύλων στο Ντιέγκο Γκαρσία ανατρέπει τα αμυντικά δεδομένα, θέτοντας πλέον το Λονδίνο και την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή του πυρός.

Τσαγκαράκης: Οι καταγγελίες που οδήγησαν στη σύλληψη του γνωστού γκαλερίστα – Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Τα πλαστά έργα, κυρίως αναγνωρισμένων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων, καθώς και τα μνημεία δημοπρατούνταν μέσω διαδικτύου και τηλεοπτικών εκπομπών σε Ελλάδα και Κύπρο

ΚΚΕ: Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα με 480.000 στρέμματα καμένων δασικών εκτάσεων μόνο το 2025
«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα μας με 480.000 στρέμματα καμένων δασών και δασικών εκτάσεων μόνο το 2025, που έρχονται να προστεθούν στα 2,5 εκατομμύρια που κάηκαν το 2024 και το 2023» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

Ντουναϊσβάρος – Ολυμπιακός 3-19: «Σφράγισε» την πρωτιά του στους «8» με εμφατική νίκη!
«Ερυθρόλευκο» ρεσιτάλ από τις γυναίκες του Ολυμπιακού στη Βουδαπέστη, συνέτριψαν με 19-3 τη Ντουναουϊβάρος και ολοκλήρωσαν τους αγώνες τους στον Α΄ όμιλο του Champions League στην 1η θέση!

Τεχνητή νοημοσύνη: Αποκτά «ψυχή»; Η μεγάλη στροφή από τη λογική στο συναίσθημα
Σε μια ιστορική ανατροπή, η τεχνητή νοημοσύνη σπάει το φράγμα της ψυχρής λογικής και αρχίζει να «αισθάνεται». Πώς οι νέες «συναισθηματικές μηχανές» αλλάζουν τον ορισμό της ζωής;

H Έλενα Παπαρίζου απάντησε για την κατάσταση της υγείας της: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον»
Η Έλενα Παπαρίζου είχε ακυρώσει εκτάκτως την εμφάνισή της πλάι στον Τάκη Ζαχαράτο την περασμένη Τετάρτη σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας κι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Φούλαμ – Μπέρνλι 3-1: Ανατροπή Ευρώπης για τους γηπεδούχους
Στο 60' η Φούλαμ έμεινε πίσω στο σκορ απέναντι στη Μπέρνλι, όμως ανέτρεψε το ματς, επικράτησε 3-1 στο «Κρέιβεν Κότατζ» και ανέβηκε στην 8η θέση και πλέον ελπίζχει βάσιμα για την έξοδό της στην Ευρώπη.

Αυτοί είναι οι πλαστοί πίνακες και τα κειμήλια που «έκαψαν» τον Γιώργο Τσαγκαράκη – Δίωξη για 4 κακουργήματα σε βάρος του
Νέες φωτογραφίες από το υλικό που βρέθηκε σε χώρους της Γκαλερί Τσαγκαράκη και κατασχέθηκε από τις Αρχές βλέπουν το φως της δημοσιότητας

LIVE: Έβερτον – Τσέλσι
LIVE: Μίλαν – Τορίνο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Τορίνο για την 30η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Διαβεβαίωση Στάρμερ στον Χριστοδουλίδη: Οι βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές ενέργειες
Μία ημέρα μετά την παραχώρηση των βρετανικών βάσεων στις ΗΠΑ για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Κιρ Στάρμερ διαβεβαίωσε τηλεφωνικά τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι οι βάσεις στο νησί δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιθετικές ενέργειες

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης στόχευσαν ισραηλινό μαχητικό F-16 – «Δεν υπέστη ζημιά», απαντά το Τελ Αβίβ
Ο στρατός του Ισραήλ είχε δηλώσει, από την πλευρά του, νωρίτερα, ότι ένας πύραυλος εδάφους-αέρος εκτοξεύθηκε εναντίον ισραηλινού αεροσκάφους στη διάρκεια «επιχειρησιακής δραστηριότητας» στο Ιράν

Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή – Τα δραματικά λεπτά μετά τη φονική σύγκρουση
Ο αστυνομικός παραβιάζει τον φωτεινό σηματοδότη επί της Ακαδημίας και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προχωρά και σε δεύτερη παράβαση, αφού κινείται στο αντίθετο ρεύμα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Νικηφόρα έκλεισε τη σεζόν ο Πανιώνιος (3-0), «άλμα» παραμονής η Ελλάς Σύρου (1-0)
Με 0-0 απέναντι στη Μαρκό, έκλεισε τη σεζόν στη Super League 2 η πρωταθλήτρια Καλαμάτα, ενώ ο Πανιώνιος νίκησε 3-0 εντός τον Ολυμπιακό Β’ . «Αγκαλιά» με την παραμονή η Ελλάς Σύρου νίκησε 1-0 τα Χανιά.

Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ – Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού
Στο βιβλίο «In a Vast Horizon», η Άννα Τόμασον αναβιώνει τον μποέμ κόσμο μιας ομάδας φίλων καλλιτεχνών που πέρασαν ένα ζεστό καλοκαίρι στη νότια Γαλλία το 1937. Μεταξύ αυτών ο Πικάσο και η Λι Μίλερ.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

