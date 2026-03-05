newspaper
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στέγαση: Ζώντας στη χώρα με το μηδενικό απόθεμα κοινωνικής κατοικίας
Οικονομικές Ειδήσεις 05 Μαρτίου 2026, 16:00

Στέγαση: Ζώντας στη χώρα με το μηδενικό απόθεμα κοινωνικής κατοικίας

Η στέγαση εξελίσσεται σε δομική και συστημική κρίση με την Ελλάδα να καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό επιβάρυνσης κόστους στέγασης στην ΕΕ και να είναι το μοναδικό κράτος-μέλος της Ένωσης με 0% απόθεμα κοινωνικής κατοικίας.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Vita.gr
Πρωτεΐνη: Τα 5 τρόφιμα που καταπολεμούν την άνοια

Πρωτεΐνη: Τα 5 τρόφιμα που καταπολεμούν την άνοια

Spotlight

Η στέγαση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο φλέγοντα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Μετά από μια μακρά περίοδο στασιμότητας λόγω της οικονομικής κρίσης, η αγορά ακινήτων παρουσιάζει μια εικόνα έντονης ανισορροπίας. Οι τιμές τόσο για αγορά όσο και για ενοικίαση έχουν σημειώσει ραγδαία άνοδο ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) και στις τουριστικές περιοχές.

Η στέγαση δεν είναι πλέον μόνο ζήτημα προσφοράς και ζήτησης, αλλά ένα σύνθετο κοινωνικό πρόβλημα

Με τη στέγαση να αποτελεί ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που βρίσκεται υπό απειλή η στεγαστική κρίση είναι δομική, συστημική και εκδηλώνεται με διάφορες μορφές σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Η νέα έκθεση με τίτλο: «Αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη: Προοδευτικές ιδέες για προσιτές και βιώσιμες πολιτικές στέγασης» που υπογράφει το ETERON σε συνεργασία με το Foundation for European Progressive Studies (FEPS), το φινλανδικό ίδρυμα Kalevi Sorsa και το ινστιτούτο Progres από τη Βόρεια Μακεδονία, αναδεικνύονται τα κρίσιμα μέτωπα και οι προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν από την ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

«Γρίφος» για δυνατούς λύτες η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα

Προσιτή Κατοικία

Στην Ελλάδα, το 31% του αστικού πληθυσμού και το 24,7% των αγροτικών περιοχών βιώνουν υπερβολική επιβάρυνση κόστους στέγασης. Τα ποσοστά είναι ακόμη υψηλότερα για τα χαμηλότερα εισοδήματα (88,6% του πληθυσμού στο πρώτο τεταρτημόριο και 35,7% στο δεύτερο, έναντι 27,8% και 8% σε επίπεδο ΕΕ)71.

Το 2024, το 29% των νέων ηλικίας 18 έως 34 ετών ζούσαν με τους γονείς τους. Η ιδιοκατοίκηση μειώθηκε από 77,2% το 2010 σε 69,7% το 2024, κυρίως όσον αφορά την ιδιοκατοίκηση με στεγαστικό δάνειο (από 17,5% το 2010 σε 8,4% το 2024)73. Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 13,9% το 2023 και 8,7% το 2024, ενώ το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε μόνο κατά 8,1% και 5,6% αντίστοιχα.

Απόθεμα κοινωνικής κατοικίας

Σύμφωνα με την έκθεση η Ελλάδα είναι το μοναδικό κράτος-μέλος της ΕΕ με 0% απόθεμα κοινωνικής κατοικίας, χωρίς δημόσια, δημοτική ή συνεταιριστική στέγαση, παρότι καταγράφονται κάποιες ελπιδοφόρες πρωτοβουλίες που εισάγουν θεμελιώδεις αρχές στέγασης σε τοπικό και πιλοτικό επίπεδο.

Από το 2022, η συζήτηση και οι θεσμικές απαντήσεις έχουν ενταθεί, με αποκορύφωμα τον νόμο 5006/2022, ο οποίος εισήγαγε μια σειρά παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης διαθεσιμότητας κατοικιών και εισήγαγε στη νομοθεσία την έννοια της «κοινωνικής κατοικίας» για πρώτη φορά. Ωστόσο, τα προβλεπόμενα μέτρα εστιάζουν σε μεγάλο βαθμό σε δάνεια για ιδιοκατοίκηση, κίνητρα για ιδιώτες ιδιοκτήτες ακινήτων, επιδοτήσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες του πληθυσμού και σχήματα σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (κοινωνική αντιπαροχή), τα οποία υλοποιούνται μέσω της αξιοποίησης δημόσιων ακινήτων με αντάλλαγμα την προσιτότητα ενός μέρους του παραγόμενου στεγαστικού αποθέματος για απροσδιόριστη χρονική διάρκεια

Ενεργειακή φτώχεια

Στην Ελλάδα η ενεργειακή φτώχεια είναι ιδιαίτερα σοβαρή μεταξύ των ενοικιαστών με χαμηλό εισόδημα, των ηλικιωμένων που ζουν μόνοι, καθώς και των κατοίκων αγροτικών και νησιωτικών περιοχών με περιορισμένες ενεργειακές υποδομές.

Σύμφωνα με έρευνα για τον αντίκτυπο της ενεργειακής φτώχειας στην υγεία (που αναφέρεται στη μελέτη του Ιδρύματος Heinrich Böll), το 1-2,7% των θανάτων που καταγράφονται ετησίως στην Ελλάδα, καθώς και το 2,7-7,4% των καρδιαγγειακών παθήσεων και το 3,1-8,5% των αναπνευστικών λοιμώξεων που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, οφείλονται στην ενεργειακή φτώχεια. Ο δείκτης αυξημένης θνησιμότητας συνδέεται άμεσα με έντονα καιρικά φαινόμενα και, ως εκ τούτου, με ιδιαίτερα χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες εντός των κατοικιών.

Βραχυχρόνιες Μισθώσεις

Ο τουρισμός, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις και οι ξένες επενδύσεις στην αγορά ακινήτων, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος Golden Visa, αποτελούν τους κύριους μοχλούς αύξησης των τιμών στην αγορά κατοικίας.

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις καταγράφουν συνεχή άνοδο από το 2019. Τον Ιούνιο του 2025, 246.000 καταλύματα σε εθνικό επίπεδο ήταν διαθέσιμα για βραχυχρόνια μίσθωση (έναντι 232.196 το 2024).

Η Ελλάδα καταγράφει υψηλή τουριστική εξάρτηση/βαθμό τουριστικοποίησης με βάση τη μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου (δείκτης μέτρησης της τουριστικοποίησης βάσει έξι μεταβλητών, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού κλινών και αφίξεων ανά κάτοικο, καθώς και της εξάρτησης του τοπικού εργατικού δυναμικού από τους τομείς της εστίασης και της φιλοξενίας). Οι έγκυρες άδειες διαμονής για μόνιμους επενδυτές (Golden Visa) ανήλθαν σε 17.791 – 9.000 περισσότερες από το 2024 και 8.000 περισσότερες από το 2023– με τις αιτήσεις που υποβάλλονται να αυξάνονται ραγδαία, σε σύγκριση με περίπου 4.300 το 2022.

Η στέγαση στην Ελλάδα, από θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα, έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε έναν δυσεπίλυτο γρίφο

Τρεις κρίσιμοι άξονες

Η έκθεση  καλεί την ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις να δράσουν σε τρεις κρίσιμους άξονες:

  • Επέκταση της Δημόσιας Στέγασης: Κοινωνικοποίηση του υπάρχοντος αποθέματος και δημιουργία νέων δημόσιων και συνεταιριστικών κατοικιών.
  • Ρύθμιση της Αγοράς: Επιβολή ελέγχων στα ενοίκια, περιορισμούς στην εταιρική ιδιοκτησία ακινήτων και αυστηρότερο πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.
  • Δίκαιη Πράσινη Μετάβαση: Στοχευμένες ανακαινίσεις για ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά με κοινωνικές δικλείδες ασφαλείας κατά των εξώσεων.

«Η στέγαση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως θεμελιώδες δικαίωμα και κοινωνικό αγαθό, όχι ως μέσο κερδοσκοπίας» τονίζουν, μεταξύ άλλων, οι συγγραφείς της μελέτης, Δήμητρα Σιατίτσα, Meriç Özgüneş και Στεφανία Γυφτοπούλου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Μέση Ανατολή: Σε ποιες τιμές χτυπάει ο «συναγερμός» για καύσιμα και ρεύμα

Μέση Ανατολή: Σε ποιες τιμές χτυπάει ο «συναγερμός» για καύσιμα και ρεύμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωτεΐνη: Τα 5 τρόφιμα που καταπολεμούν την άνοια

Πρωτεΐνη: Τα 5 τρόφιμα που καταπολεμούν την άνοια

Κόσμος
Πλήγματα του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους στο Μπαχρέιν

Πλήγματα του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους στο Μπαχρέιν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Καθ’ οδόν «τσουχτερά» πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη – Πώς θα υποβάλετε ένσταση
ΑΑΔΕ 05.03.26

Καθ' οδόν «τσουχτερά» πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη - Πώς θα υποβάλετε ένσταση

Η διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων για ανασφάλιστα και απλήρωτα τέλη έχει ολοκληρωθεί και κοινοποιούνται από την ΑΑΔΕ τα πρόστιμα και οι οφειλές στους ιδιοκτήτες των οχημάτων

Σύνταξη
Κίνα: Ζητά από τα διυλιστήριά της να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν
Πληροφορίες Bloomberg 05.03.26

To Πεκίνο ζητά από τα κινεζικά διυλιστήρια να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Αξιωματούχοι της NDRC στην Κίνα «ζήτησαν προφορικά προσωρινή αναστολή των αποστολών διυλισμένων προϊόντων, με άμεση ισχύ», σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg

Σύνταξη
Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα – Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν
Ανησυχία 05.03.26

Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα - Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν ασκεί πιέσεις σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς λιπασμάτων στον κόσμο - Προειδοποιήσεις αναλυτών

Σύνταξη
Ενεργειακό σοκ και πληθωρισμός – Γιατί η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά τον πόλεμο κατά του Ιράν
Οικονομικές επιπτώσεις 05.03.26

Ενεργειακό σοκ και πληθωρισμός – Γιατί η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά τον πόλεμο κατά του Ιράν

Ενώ Αμερικανοί αναλυτές και κυβερνητικά στελέχη καθησυχάζουν ότι δεν θα υπάρξει σοβαρή ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στο Ιράν, στην Ευρώπη δεν πείθονται και φοβούνται αύξηση του πληθωρισμού.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική
Social Europe 05.03.26

Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποδεικνύει ακόμη μία φορά πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη. Και πως πρέπει να δράσει για την ενεργειακή αυτονομία, τη βιομηχανική ανάπτυξη και στον στρατηγικό ρόλο της διεθνώς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΔΝΤ: Σε νέα δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

ΔΝΤ: Σε νέα δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία

«Οι αγορές» μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή «κινούνται σαν το τρενάκι του τρόμου σε λούνα παρκ τις τελευταίες ημέρες», σχολίασε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Σε τροχιά δοκιμασίας η ελληνική οικονομία – Το δυσμενές σενάριο για την ανάπτυξη
Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή 04.03.26

Σε τροχιά δοκιμασίας η ελληνική οικονομία - Το δυσμενές σενάριο για την ανάπτυξη

Τα «τύμπανα του πολέμου» ηχούν δυνατά στη Μέση Ανατολή τραντάζοντας συθέμελα την παγκόσμια οικονομία. Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με τον φόβο για σοβαρές αναταράξεις να είναι υπαρκτός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Όχι άλλο λούτρινο: O Παντς, το μωρό μακάκος που συγκίνησε το διαδίκτυο, έχει πλέον αληθινή αγκαλιά
Ένα καλό νέο 05.03.26

Όχι άλλο λούτρινο: O Παντς, το μωρό μακάκος που συγκίνησε το διαδίκτυο, έχει πλέον αληθινή αγκαλιά

Μια λούτρινη αγκαλιά έγινε το υποκατάστατο της μητρικής στοργής για τον Παντς, μέχρι που η κοινότητα επιτέλους τον αγκάλιασε. Αυτή είναι η καλή ιστορία της ημέρας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μοναδικό ντοκουμέντο της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής η συλλογή Χόιερ – Η προπαγάνδα των Ναζί
Ελλάδα 05.03.26

Μοναδικό ντοκουμέντο της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής η συλλογή Χόιερ – Η προπαγάνδα των Ναζί

Πέραν των φωτογραφιών της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής στο άλμπουμ υπάρχουν και φωτογραφίες από την καθημερινότητα του τάγματος των Ναζί στο οποίο συμμετείχε ο Χόιερ, ο οποίος φωτογράφιζε την εκτέλεση με τον ίδιο τρόπο που φωτογράφιζε ένα μπάνιο στη θάλασσα, όπως παρατηρούν οι ειδικοί.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Χανιά: Σχεδίαζαν εμπρηστικές επιθέσεις κατά αστυνομικών – Βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά – Δύο συλλήψεις
Ελλάδα 05.03.26

Χανιά: Σχεδίαζαν εμπρηστικές επιθέσεις κατά αστυνομικών – Βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά – Δύο συλλήψεις

Δύο νεαροί ενεργούσαν υπό τις εντολές έγκλειστου στις φυλακές διακινώντας ναρκωτικά μέσω διαδικτυακών εφαρμογών - Βρέθηκαν φωτογραφίες από τα σπίτια αστυνομικών και είχαν προμηθευτεί υλικά για εμπρηστικούς μηχανισμούς

Σύνταξη
The Expla-in Project | Αναποφάσιστοι: Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Τι συμβαίνει με τη «γκρίζα ζώνη» των ψηφοφόρων;
Σχόλιο Metron Analysis 05.03.26

Αναποφάσιστοι: Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Τι συμβαίνει με τη «γκρίζα ζώνη» των ψηφοφόρων;

Αναποφάσιστοι: Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Με τη βοηθεια του Γιάννη Μπαλαμπανίδη, Επικεφαλής πολιτικής και κοινωνικής έρευνας στην Metron Analysis, το in αναλύει το νέο τοπίο και τη «γκρίζα ζώνη»

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη φάση – Το Ισραήλ θα επιτεθεί σε υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 05.03.26

Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη φάση – Το Ισραήλ θα επιτεθεί σε υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν

ΗΠΑ και Ισραήλ λένε ότι οι εκτοξεύσεις πυραύλων και drones από το Ιράν έχουν μειωθεί. Αυτό αποδίδεται εν μέρει στις επιθέσεις που δέχεται, αλλά και στην προσπάθειά του να διατηρήσει δύναμη πυρός.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι φωτογραφίες της εκτέλεσης στην Καισαριανή – Τα ιστορικά ντοκουμέντα
Ελλάδα 05.03.26

Αυτές είναι οι φωτογραφίες της εκτέλεσης στην Καισαριανή – Τα ιστορικά ντοκουμέντα

Συγκλονιστικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 - Το ιστορικό αυτό υλικό πέρασε στην κατοχή του ελληνικού κράτους

Σύνταξη
Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι «μαύρες τρύπες» στη λειτουργία του – Οι δήθεν δικαιούχοι υπέβαλαν μισθωτήρια χωρίς σφραγίδα
Ελλάδα 05.03.26

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι «μαύρες τρύπες» στη λειτουργία του – Οι δήθεν δικαιούχοι υπέβαλαν μισθωτήρια χωρίς σφραγίδα

Από το 2014 δεν προβλέπεται διοικητικός έλεγχος στα μισθώτρια των εκτάσεων που υπέβαλαν οι εμφανιζόμενοι ως δικαιούχοι των επιδοτήσεων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Παρά τη μείωση στις πωλήσεις φυσικού αερίου λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τα δύο ματς με τον ΠΑΟΚ και ο Ροντινέι
On Field 05.03.26

Τα δύο ματς με τον ΠΑΟΚ και ο Ροντινέι

Οι δύο 11αδες του Μεντιλίμπαρ στα ματς που έχει παίξει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, το 4-2-3-1, ο Ντάνι Γκαρθία, ο Μαρτίνς και η απουσία του Ροντινέι

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Από το πλατό του Ted Lasso στα γήπεδα των ΗΠΑ: Ο Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής στα 35 του
Γιατί όχι; 05.03.26

Από το πλατό του Ted Lasso στα γήπεδα των ΗΠΑ: Ο Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής στα 35 του

Από το 2020 είναι γνωστός ως Dani Rojas, ο επιθετικός της AFC Richmond και αγαπημένο παιδί της σειράς Ted Lasso. Ωστόσο ο ηθοποιός Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται μια αληθινή καριέρα στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γερουλάνος: Η Ελλάδα να γίνει ξανά γέφυρα συνεννόησης, υπερασπιζόμενη το διεθνές δίκαιο
Βουλή 05.03.26

Γερουλάνος: Η Ελλάδα να γίνει ξανά γέφυρα συνεννόησης, υπερασπιζόμενη το διεθνές δίκαιο

«Με χαρά άκουσα την κυβέρνηση να λέει πως 'η Κύπρος κείται πλησίον' αναφερόμενη στην αποστολή φρεγατών και F-16. Μήπως όμως η Κύπρος ακόμα 'κείται μακράν' για την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το καλώδιο; Ας μας πει», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
Διευκρινίσεις Γαλλίας: Διαθέτει βάση στις ΗΠΑ για αεροσκάφη που δεν συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν
Κόσμος 05.03.26

Διευκρινίσεις Γαλλίας: Διαθέτει βάση στις ΗΠΑ για αεροσκάφη που δεν συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Η Γαλλία διαθέτει αεροπορική βάση σε αμερικανικά αεροσκάφη υποστήριξης που δεν συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Σύνταξη
«Δεν ξέρεις τη δουλειά σου, αύριο θα σε αναφέρω» – Η ένταση που είχε ο Απόστολος Τσιτσιπάς με τον διαιτητή (vid)
Τένις 05.03.26

«Δεν ξέρεις τη δουλειά σου, αύριο θα σε αναφέρω» – Η ένταση που είχε ο Απόστολος Τσιτσιπάς με τον διαιτητή (vid)

Κατά τη διάρκεια του αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ντένις Σαποβάλοφ, ο Απόστολος Τσιτσιπάς είχε μεγάλη ένταση με τον chair umpire Μοχάμεντ Λαγιανί.

Σύνταξη
Διαψεύδουν οι Κούρδοι του Ιράκ σενάρια εμπλοκής τους στον πόλεμο του Ιράν – Τουρκική ανησυχία
Κόσμος 05.03.26

Διαψεύδουν οι Κούρδοι του Ιράκ σενάρια εμπλοκής τους στον πόλεμο του Ιράν - Τουρκική ανησυχία

Το υπ. Πληροφοριών του Ιράν δήλωσε ότι έθεσε στο στόχαστρο θέσεις «αυτονομιστικών οργανώσεων» που σκόπευαν να εισέλθουν στη χώρα μέσω των δυτικών συνόρων, προσθέτοντας ότι υπέστησαν βαριές απώλειες

Σύνταξη
Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε με πρόσχημα τα κρυπτονομίσματα – Δώδεκα συλλήψεις σε Αττική και Κρήτη
Απάτη crypto 05.03.26

Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε με πρόσχημα τα κρυπτονομίσματα – Δώδεκα συλλήψεις σε Αττική και Κρήτη

Αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττική και της Κρήτη για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης - Η δομή και η ιεραρχία της οργάνωσης

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Φάμελλος: Τι έχει να φοβηθεί ο Μητσοτάκης από το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών;
«Συμφωνώ με Σάντσεθ» 05.03.26

Φάμελλος: Τι έχει να φοβηθεί ο Μητσοτάκης από το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών;

Ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση οφείλει να επαναλαμβάνει ότι δεν εμπλέκεται στον πόλεμο και τόνισε πως είναι θεσμική ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη η σύγκληση του Συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών

Σύνταξη
Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή για τους ναυτεργάτες «που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο»
Μέση Ανατολή 05.03.26

Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή για τους ναυτεργάτες «που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο»

Όπως τονίζει το ΚΚΕ, «οι ναυτεργάτες βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Χτυπήθηκε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Ντουμπάι. Συντρίμμια πυραύλων πέφτουν πάνω σε πλοία και προκαλούν πυρκαγιές»

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Απόρρητο