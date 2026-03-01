newspaper
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Ευρώπη: Η αποκλεισμένη γενιά – Η αγορά κατοικιών απογοητεύει τους νέους
Διεθνής Οικονομία 01 Μαρτίου 2026, 12:00

Ευρώπη: Η αποκλεισμένη γενιά – Η αγορά κατοικιών απογοητεύει τους νέους

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι ραγδαία αυξανόμενες τιμές και η στάσιμη προσφορά έχουν μετατρέψει την ιδιοκτησία κατοικίας σε μια ψευδαίσθηση για πολλούς νέους

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη






Στην Ευρώπη, σχεδόν σε όλες τις πρωτεύουσες, έχει σημειωθεί μια αθόρυβη αλλά βαθιά αποσύνδεση. Για δεκαετίες, η σιωπηρή κοινωνική σύμβαση υποδείκνυε ότι, καθώς οι οικονομίες αναπτύσσονταν και οι νέοι εργαζόμενοι εισέρχονταν στην αγορά εργασίας, θα κατάφερναν τελικά να αποκτήσουν το κλειδί της δικής τους πόρτας. Αυτή η σύμβαση έχει πλέον καταργηθεί.

Από το 2010, οι τιμές των κατοικιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 55%, ενώ τα ενοίκια κατά 27%. Σε πολλά κράτη μέλη, το κόστος αγοράς κατοικίας έχει υπερτριπλασιαστεί.

Η κρίση δεν είναι απλώς θέμα αυξανόμενων αριθμών σε έναν ισολογισμό, αλλά μια θεμελιώδης αλλαγή στη σχέση μεταξύ εισοδήματος και στέγασης. Στις μητροπολιτικές περιοχές, όπου συγκεντρώνονται οι περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους, η σχέση μεταξύ μισθών και κόστους στέγασης έχει ουσιαστικά διαρραγεί.

Οι επίσημες στατιστικές συχνά αποκρύπτουν τη σοβαρότητα αυτής της αλλαγής. Ο δείκτης υπερβολικού κόστους στέγασης – ένας βασικός δείκτης του κοινωνικού πίνακα που υποστηρίζει τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων της ΕΕ – παρακολουθεί όσους δαπανούν περισσότερο από το 40 % του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση. Ενώ τα συγκεντρωτικά στοιχεία μπορεί να υποδηλώνουν μια πτωτική τάση στην υπερβολική επιβάρυνση για τον γενικό πληθυσμό, καθώς ορισμένα εισοδήματα αυξάνονται, αυτό κρύβει ένα βαθύ δημογραφικό χάσμα.

Για πολλούς νέους Ευρωπαίους, η πραγματικότητα είναι ότι το κόστος στέγασης υπερβαίνει κατά πολύ το όριο του 30% που θεωρείται συνήθως προσιτό. Σε ορισμένες περιοχές, το ποσοστό του εισοδήματος ενός νέου που απαιτείται για την ενοικίαση ενός πρώτου σπιτιού φτάνει το 60-70%, ή και περισσότερο. Αυτό δεν είναι ένα περιφερειακό ζήτημα άνεσης, αλλά ένα διαρθρωτικό εμπόδιο για την ενηλικίωση, σημειώνει χαρακτηριστικά ανάλυση του Social Europe.

Οι νέοι παγιδεύονται όλο και περισσότερο σε μια κατάσταση αποκλεισμού από τη στέγαση, χωρίς να μπορούν να κάνουν τη μετάβαση σε μια ανεξάρτητη ζωή. Αυτή η καθυστέρηση στην ανεξαρτησία έχει επιπτώσεις σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής, αναγκάζοντας τους νέους να αναβάλλουν αλλαγές στην καριέρα τους, τη μετακίνηση και τη δημιουργία οικογένειας. Όταν μόνο το 40% των νέων που ζουν με τους γονείς τους δηλώνουν ότι θα επέλεγαν αυτή τη ρύθμιση αν είχαν άλλη επιλογή, η αναντιστοιχία μεταξύ προτίμησης και πραγματικότητας γίνεται θέμα κοινωνικής συνοχής.

Παράγοντες που οδηγούν στην πίεση

Η έλλειψη προσιτής στέγασης είναι αποτέλεσμα της σύγκρουσης μεταξύ της μεταβαλλόμενης ζήτησης και της στάσιμης προσφοράς. Από την πλευρά της ζήτησης, οι δημογραφικές αλλαγές έχουν ξεπεράσει την ικανότητα προσαρμογής της αγοράς. Καθώς αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, οι παλαιότερες γενιές παραμένουν στα σπίτια τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αν και η μεγαλύτερη έμφαση που δίνεται στις πολιτικές, που επιτρέπουν στους ανθρώπους να παραμένουν στο σπίτι τους ή στην κοινότητά τους καθώς γερνούν, είναι ευπρόσδεκτη, απαιτεί την παροχή περισσότερων κατοικιών κατάλληλου μεγέθους.

Επιπλέον, η αύξηση των μονομελών νοικοκυριών και οικονομικοποίηση της στέγασης – όπου τα ακίνητα αντιμετωπίζονται ως κερδοσκοπικά περιουσιακά στοιχεία και όχι ως υποδομές – έχουν εντείνει περαιτέρω την πίεση από την πλευρά της ζήτησης.

Οι πλατφόρμες βραχυπρόθεσμης ενοικίασης έχουν επιδεινώσει αυτή τη δυναμική. Σε περιοχές με υψηλή ζήτηση, συχνά έχουν αποκλείσει τους τοπικούς εργαζομένους από την αγορά, ευνοώντας τους πιο κερδοφόρους, προσωρινούς επισκέπτες.

Στα τέλη του 2025, η προσφορά νέων κατοικιών στην ΕΕ κάλυπτε μόνο το 50% της πραγματικής ζήτησης. Αυτό το έλλειμμα επιδεινώνεται από περιορισμούς στην πλευρά της προσφοράς: ραγδαία αύξηση του κόστους εργασίας και υλικών, περιορισμένη διαθεσιμότητα γης και ένας κατασκευαστικός τομέας που ιστορικά αντιμετωπίζει προβλήματα χαμηλής καινοτομίας και παραγωγικότητας.

Το αποτέλεσμα για τους νέους είναι ότι ενδέχεται να αναγκαστούν να ζήσουν σε όποια κατοικία μπορούν να αντέξουν οικονομικά. Οι νέοι στην Ευρώπη εκπροσωπούνται δυσανάλογα σε κατοικίες κακής ποιότητας που χαρακτηρίζονται από υγρασία, σήψη, ενεργειακή αναποτελεσματικότητα ή υπερπληθυσμό. Αυτό έχει υψηλό κοινωνικό κόστος.

Οι κακές συνθήκες στέγασης οδηγούν σε χειρότερα αποτελέσματα για τη σωματική και ψυχική υγεία και επιδεινώνουν την ενεργειακή ένδεια, υπονομεύοντας τους ευρύτερους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ευημερία. Η διάσταση του φύλου είναι εξίσου έντονη: οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι περισσότερες από τις οποίες αποτελούνται από γυναίκες, αντιμετωπίζουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά ανασφάλειας στέγασης και οικονομικής πίεσης.

Απαιτείται μια διαρθρωτική απάντηση

Η αντιμετώπιση μιας κρίσης τέτοιου μεγέθους απαιτεί να ξεπεραστεί η διχοτόμηση μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών. Ενώ η στέγαση παραμένει αρμοδιότητα των κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο τα χρηματοοικονομικά και ρυθμιστικά της μέσα.

Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Στέγαση, που παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2025, σηματοδοτεί μια αλλαγή στις προτεραιότητες. Αυτό περιλαμβάνει την προγραμματισμένη αύξηση των 43 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν ήδη επενδυθεί μέσω πακέτων, όπως ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η Πολιτική Συνοχής, παράλληλα με τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Πλατφόρμας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Κρίσιμο είναι το γεγονός ότι η ΕΕ αναθεώρησε τους κανόνες της για τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος. Προηγουμένως, τα κράτη μέλη είχαν σε μεγάλο βαθμό περιορισμένη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης στις αγορές στέγασης, προκειμένου να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού, με εξαιρέσεις μόνο για τους πιο ευάλωτους.

Η αναθεώρηση αναγνωρίζει ότι η αδυναμία πρόσβασης στη στέγαση έχει μετατοπιστεί προς τα πάνω στην κατανομή του εισοδήματος, επηρεάζοντας πλέον τα νοικοκυριά μεσαίου εισοδήματος, και παρέχει στις κυβερνήσεις μεγαλύτερη ευελιξία για παρέμβαση.

Τρεις προτεραιότητες για προσιτή στέγη

Ωστόσο, τρεις προτεραιότητες πρέπει να καθοδηγήσουν τη μελλοντική πολιτική, εάν θέλουμε να επαναφέρουμε την αποκλεισμένη γενιά στο προσκήνιο. Πρώτον, η εστίαση πρέπει να μετατοπιστεί από τις επιδοτήσεις της πλευράς της ζήτησης – όπως οι επιχορηγήσεις για τους πρώτους αγοραστές, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν ανώμαλη αύξηση των τιμών – σε λύσεις της πλευράς της προσφοράς. Αυτό περιλαμβάνει την αξιοποίηση του δυναμικού των άδειων κατοικιών και την ανακαίνιση του υπάρχοντος αποθέματος, κάτι που είναι πιο αποτελεσματικό και πιο βιώσιμο από τις νέες κατασκευές.

Δεύτερον, η ρύθμιση του τομέα των ενοικιάσεων πρέπει να εξεταστεί από τη σκοπιά των εξωτερικών παραγόντων. Ενώ η προστασία των ενοικιαστών είναι ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα, οι υπερβολικά άκαμπτες αγορές μπορούν να περιορίσουν την κινητικότητα και να εμποδίσουν την είσοδο νέων ενοικιαστών, κυρίως νέων.

Τέλος, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της έλλειψης στέγης των νέων. Με τον αυξανόμενο αριθμό νέων, ιδίως στις αστικές περιοχές, που δεν έχουν σταθερή στέγη, είναι ζωτικής σημασίας η επέκταση των πολιτικών «Housing First» (Πρώτα η Στέγαση).

Εάν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν καταφέρουν να ενσωματώσουν τη στέγαση με τις μεταφορές, το εισόδημα και την κοινωνική προστασία, οι παραδοσιακοί δρόμοι προς την κοινωνική κινητικότητα για τους νέους της Ευρώπης θα γίνουν όλο και πιο δύσκολο να ακολουθηθούν.

Economy
Ιράν: Πώς επηρεάζεται ο προϋπολογισμός από τη σύγκρουση με ΗΠΑ

Ιράν: Πώς επηρεάζεται ο προϋπολογισμός από τη σύγκρουση με ΗΠΑ

Κόσμος
Ιράν: Αντίποινα με εκρήξεις σε χώρες του Κόλπου – Νέα πλήγματα του Ισραήλ στην Τεχεράνη

Ιράν: Αντίποινα με εκρήξεις σε χώρες του Κόλπου – Νέα πλήγματα του Ισραήλ στην Τεχεράνη

inWellness
inTown
Stream
Οι επιπτώσεις στη ναυτιλία από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν
Ανάλυση BIMCO 28.02.26

Οι επιπτώσεις στη ναυτιλία από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Η BIMCO δημοσίευσε ανάλυση του Διευθυντή Ασφάλειας και Προστασίας της, Jakob Larsen, αποτιμώντας τις πιθανές επιπτώσεις της κρίσης στη διεθνή ναυτιλία, την ασφάλεια των πλοίων και τη λειτουργία των βασικών θαλάσσιων οδών

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Mercosur: Η Λάιεν εφαρμόζει τη συμφωνία παρά το ότι πάγωσε στο Ευρωκοινοβούλιο
Αντιδράσεις 27.02.26

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εφαρμόζει τη Mercosur παρά το ότι το Ευρωκοινοβούλιο «πάγωσε» τη συμφωνία

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εφαρμόσει «προσωρινά» τη Mercosur παρά το γεγονός ότι το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να παγώσει την ισχύ της μέχρι να εξεταστεί από το ευρωπαϊκό δικαστήριο

Σύνταξη
Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν
Διεθνής Οικονομία 27.02.26

Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο - ΔΝΤ ενέκρινε νέο δάνειο για την Ουκρανία συνολικού ύψους 8,1 δισ. δολαρίων, με το 1,5 δισ. να καταβάλλεται άμεσα για τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου

Σύνταξη
Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί
Waymo - Tesla 27.02.26

Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί

Η Volkswagen σχεδιάζει να λανσάρει αυτόνομα ταξί στην Ευρώπη τον επόμενο χρόνο, μετά την έναρξη λειτουργίας στο Λος Άντζελες με την Uber

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πτυχίο και δουλειά στην Ευρώπη: Ποιοι παραμένουν πιστοί στο αντικείμενο σπουδών και ποιοι αλλάζουν κατεύθυνση
Διεθνής Οικονομία 26.02.26

Πτυχίο και δουλειά στην Ευρώπη: Ποιοι παραμένουν πιστοί στο αντικείμενο σπουδών και ποιοι αλλάζουν κατεύθυνση

Σήμερα, οι άνθρωποι μπορούν να εκπαιδευτούν για να κάνουν οποιαδήποτε δουλειά. Αλλά πόσοι νέοι απόφοιτοι παραμένουν πραγματικά στον τομέα σπουδών τους όταν εισέρχονται στον κόσμο της εργασίας;

Σύνταξη
Νέοι εργαζόμενοι: Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια – Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα
Νέες προκλήσεις 25.02.26

Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια τους νέους - Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα

Η διαφορετική οπτική που έχουν οι εργαζόμενοι νεώτερων γενιών οδηγεί τις επιχειρήσεις σε δομικές αλλαγές - Η προτίμηση στην εξειδίκευση και η πρόκληση της έλλειψης στελεχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών – Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;
Τι πιστεύουν οι Έλληνες 25.02.26

Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών - Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;

Το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών έχει φτάσει σε τέτοια άκρα που η επείγουσα δράση έχει καταστεί απαραίτητη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Απ’ την Αγάπη Έχασα»: Ένα από τα τραγούδια που ηχογράφησε ο Μανώλης Λιδάκης λίγο πριν πεθάνει
Ακούστε εδώ 01.03.26

«Απ’ την Αγάπη Έχασα»: Ένα από τα τραγούδια που ηχογράφησε ο Μανώλης Λιδάκης λίγο πριν πεθάνει

Ο Μανώλης Λιδάκης, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του, παραμένει παρών μέσα από το ακυκλοφόρητο «Απ’ την Αγάπη Έχασα», μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του, που κυκλοφορεί ως συγκινητικός φόρος τιμής στη φωνή και τη σπουδαία καλλιτεχνική του διαδρομή

Σύνταξη
Από τη Σάντα Φε στο Μεταξουργείο – Πώς το δίκτυο trafficking έχει απλώσει τα πλοκάμια του στην Ευρώπη
Τα στοιχεία 01.03.26

Από τη Σάντα Φε στο Μεταξουργείο - Πώς το δίκτυο trafficking έχει απλώσει τα πλοκάμια του στην Ευρώπη

Πληρωμένα εισιτήρια που μετατρέπονται σε «χρέος μεταφοράς», εξάρτηση από διακινητές, υποχρεωτική παραμονή και οικονομική ομηρία συνθέτουν την εικόνα του φαινομένου trafficking

Σύνταξη
Από το τζακούζι στο Μπρουνέι στη φωτογραφία του 1999: Διπλή πίεση για τους Κλίντον εν μέσω καταθέσεων για τον Έπσταϊν
Μπιλ & Χίλαρι 01.03.26

Από το τζακούζι στο Μπρουνέι στη φωτογραφία του 1999: Διπλή πίεση για τους Κλίντον εν μέσω καταθέσεων για τον Έπσταϊν

Η εικόνα του Μπιλ Κλίντον σε πολυτελές τζακούζι το 2002 και μια παλαιότερη φωτογραφία από την Ουάσιγκτον επανέρχονται στο προσκήνιο, καθώς ο ίδιος και η Χίλαρι Κλίντον καταθέτουν για τις σχέσεις τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν, πυροδοτώντας νέα πολιτική αντιπαράθεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η αληθινή ιστορία πίσω από τον περίφημο καβγά του JFK Jr. και της Κάρολιν Μπεσέτ σε πάρκο της ΝΥ
Προβλήματα 01.03.26

Η αληθινή ιστορία πίσω από τον περίφημο καβγά του JFK Jr. και της Κάρολιν Μπεσέτ σε πάρκο της ΝΥ

Το 5o επεισόδιο της σειράς «Love Story» περιλαμβάνει έναν σημαντικό -και ίσως γνωστό καβγά- μεταξύ των πραγματικών πρωταγωνιστών, του JFK jr. και της Κάρολιν Μπεσέτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κάθοδος στην άβυσσο
Editorial 01.03.26

Η κάθοδος στην άβυσσο

Ο πόλεμος που κήρυξαν ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν διαμορφώνει ένα νέο τοπίο. Με μεγαλύτερους κινδύνους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αλί Χαμενεΐ: Πώς τον εντόπισαν και τον σκότωσαν – Η πληροφορία της CIA και το χτύπημα του Ισραήλ
Κόσμος 01.03.26

Πώς εντόπισαν και σκότωσαν τον Αλί Χαμενεΐ - Η πληροφορία της CIA και το χτύπημα του Ισραήλ

Η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ και άλλων κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων έγινε μετά από στενή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ

Σύνταξη
Παχυσαρκία: Τι υπόσχονται τα νέα φάρμακα – Έρχονται και στην Ελλάδα σε μορφή χαπιού
Συστάσεις ειδικών 01.03.26

Τι υπόσχονται τα νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας - Πότε έρχονται στην Ελλάδα σε μορφή χαπιού

Προτεραιότητα παραμένει το προφίλ ασφαλείας και ο συνδυασμός των φαρμάκων με εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής και άσκησης - Μέσα στο 2026 στην Ελλάδα το χάπι ημερήσιας χορήγησης για την παχυσαρκία

Σύνταξη
Ιράκ: Διαδηλωτές προσπάθησαν να καταλάβουν την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη
Κόσμος 01.03.26

Ιράκ: Διαδηλωτές προσπάθησαν να καταλάβουν την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

Διαδηλωτές, ορισμένοι από τους οποίους ανέμιζαν λάβαρα ένοπλων οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράν, πέταξαν πέτρες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, που ανταπέδωσαν εκτοξεύοντας δακρυγόνα, μετέδωσε ο δημοσιογράφος του AFP επιτόπου.

Σύνταξη
Ντεμπούτο με νέα πρόσωπα για Γρηγορίου – Πώς θα παίξει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 01.03.26

Ντεμπούτο με νέα πρόσωπα για Γρηγορίου – Πώς θα παίξει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό

Ο Μιχάλης Γρηγορίου αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές στην ενδεκάδα του σημερινού (1/3, 20.00) εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό - Πώς θα παίξει ο Άρης στη Λεωφόρο...

Σύνταξη
1897: Φυσικά και η πρώτη κινηματογραφική «μάχη» ρομπότ και ανθρώπου θα ήταν του Ζορζ Μελιέ
΄Εναν αιώνα χαμένη 01.03.26

1897: Φυσικά και η πρώτη κινηματογραφική «μάχη» ρομπότ και ανθρώπου θα ήταν του Ζορζ Μελιέ

Μια βουβή ταινία 45 δευτερολέπτων του 1897, που μόλις εντοπίστηκε στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, δείχνει έναν μηχανικό κλόουν να επιτίθεται σε άνθρωπο — πιθανότατα την πρώτη κινηματογραφική «σύγκρουση» ρομπότ και ανθρώπου, δια χειρός Ζορζ Μελιέ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ακρίβεια ψαλιδίζει τις αυξήσεις μισθών
Έρευνες 01.03.26

Η ακρίβεια ψαλιδίζει τις αυξήσεις μισθών

Τις μεγαλύτερες απώλειες προκαλούν οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα και τη στέγαση, που «τρώνε» πάνω από το 50% των μηνιαίων αποδοχών των νοικοκυριών - Τι δείχνουν οι έρευνες για την ακρίβεια

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ρόμπερτ Καραντάιν: Το επίσημο πόρισμα για τα αίτια του θανάτου του
Αυτοκτονία 01.03.26

Ρόμπερτ Καραντάιν: Το επίσημο πόρισμα για τα αίτια του θανάτου του

Δύο αιτίες καταγράφει ο Ιατροδικαστής της Κομητείας του Λος Άντζελες για τον θάνατο του 71χρονου ηθοποιού Ρόμπερτ Καραντάιν, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της οικογένειάς του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έρευνα του Χάρβαρντ συνδέει τους θανάτους από καρκίνο με τη διαμονή κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις
Τα ευρήματα 01.03.26

Έρευνα του Χάρβαρντ συνδέει τους θανάτους από καρκίνο με τη διαμονή κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις

«Η πυρηνική ενέργεια αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία», σημειώνει ο επικεφαλής της έρευνας, καθηγητής Περιβαλλοντικής Υγείας και Ανθρώπινης Κατοίκησης στο Χάρβαρντ, Πέτρος Κουτράκης

Σύνταξη
Ποια είναι τα δεδομένα για Φρανσίσκο – Τι συμβόλαιο θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι
Euroleague 01.03.26

Ποια είναι τα δεδομένα για Φρανσίσκο – Τι συμβόλαιο θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο και το συμβόλαιο που θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι – Τα δεδομένα για την Μπαρτσελόνα, τα σενάρια για τον Ολυμπιακό και στη… μέση η Ζαλγκίρις.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
