newspaper
Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.02.2026 | 19:59
Μεγάλη πυρκαγιά στον Βόλο - Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο (vid)
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στέγαση: Πόσο επηρεάζει το κόστος της την καθημερινότητά μας – Αριθμοί που δείχνουν τη σκληρή πραγματικότητα
Οικονομικές Ειδήσεις 08 Φεβρουαρίου 2026, 19:00

Στέγαση: Πόσο επηρεάζει το κόστος της την καθημερινότητά μας – Αριθμοί που δείχνουν τη σκληρή πραγματικότητα

Η στέγαση δεν μπορεί να αφήνεται αποκλειστικά στους νόμους της αγοράς όταν αυτοί απειλούν την κοινωνική συνοχή.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΕπιμέλειαΠαναγιώτης Ζαφειρόπουλος
A
A
Vita.gr
Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Spotlight

Η στέγαση στην Ελλάδα, από θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα, έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε έναν δυσεπίλυτο γρίφο και, για πολλούς, σε έναν καθημερινό εφιάλτη.

Η χώρα, που κάποτε υπερηφανευόταν για τα υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης και την οικογενειακή αλληλεγγύη που παρείχε δίχτυ ασφαλείας, βρίσκεται σήμερα στη δίνη μιας πρωτοφανούς στεγαστικής κρίσης.

Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι και περιγράφουν μια πραγματικότητα όπου το ενοίκιο και οι λογαριασμοί του σπιτιού «καταπίνουν» το μεγαλύτερο μέρος του μηνιαίου εισοδήματος, στερώντας από τους πολίτες τη δυνατότητα για μια αξιοπρεπή διαβίωση.

Η «πρωτιά» που πονάει

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για το 2024 και τις αρχές του 2025, η Ελλάδα κατέχει μια θλιβερή πανευρωπαϊκή πρωτιά: τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν το υψηλότερο ποσοστό του εισοδήματός τους για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα, περίπου το 35,5% του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών στην Ελλάδα κατευθύνεται στη στέγαση, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι σημαντικά χαμηλότερος.

Η σκληρή πραγματικότητα που δείχνουν οι αριθμοί επιβάλλει μια γενναία και ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική

Ακόμη πιο σοκαριστικό είναι το ποσοστό της «στεγαστικής επιβάρυνσης» (housing cost overburden rate). Πάνω από το 29% των Ελλήνων που ζουν σε αστικά κέντρα αναγκάζονται να διαθέσουν περισσότερο από το 40% του εισοδήματός τους μόνο για το σπίτι (ενοίκιο, κοινόχρηστα, θέρμανση, ρεύμα).

Για τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, η κατάσταση είναι δραματική, καθώς το ποσοστό υπερχρέωσης λόγω στέγασης αγγίζει το 90%, γεγονός που σημαίνει ότι μετά την πληρωμή του ενοικίου, τα χρήματα που απομένουν για διατροφή, υγεία και ένδυση είναι ελάχιστα έως μηδαμινά.

Το ράλι των ενοικίων

Η άνοδος των τιμών δεν δείχνει σημάδια ανάσχεσης. Μέσα στο 2024, τα ενοίκια κατοικιών κατέγραψαν νέα αύξηση της τάξης του 9,9%, ενώ οι ζητούμενες τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 13,9%.

Στις μεγάλες πόλεις, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, η κατάσταση είναι ακόμη πιο ασφυκτική. Από το 2018 έως σήμερα, τα ενοίκια στην Αθήνα έχουν εκτοξευθεί κατά 45%, με περιοχές όπως το Παγκράτι και ο Νέος Κόσμος να έχουν γίνει απρόσιτες για τον μέσο μισθωτό.

Ενδεικτικά, για ένα διαμέρισμα 80-100 τ.μ. κατάλληλο για οικογένεια, το μέσο κόστος μίσθωσης στην Αθήνα κυμαίνεται πλέον μεταξύ 900€ και 1.300€. Αν αναλογιστεί κανείς ότι ο κατώτατος μισθός και οι μέσες απολαβές στην Ελλάδα παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, γίνεται σαφές ότι η στέγαση έχει γίνει προϊόν πολυτελείας.

Τα αίτια της κρίσης

Πού οφείλεται όμως αυτή η έκρηξη; Οι ειδικοί εντοπίζουν μια σειρά από παράγοντες που δημιούργησαν την «τέλεια καταιγίδα»:

Βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb): Χιλιάδες ακίνητα έχουν αποσυρθεί από την παραδοσιακή αγορά ενοικίασης για να διατεθούν σε τουρίστες. Στην Αθήνα μόνο, τα ακίνητα τύπου Airbnb προσεγγίζουν τις 120.000, μειώνοντας δραματικά το απόθεμα για τους μόνιμους κατοίκους.

Κλειστά και αδρανή ακίνητα: Υπολογίζεται ότι πάνω από 700.000 κατοικίες παραμένουν κενές λόγω γραφειοκρατίας, νομικών εμπλοκών ή αδυναμίας των ιδιοκτητών να τα ανακαινίσουν.

Κόστος κατασκευής: Οι τιμές των υλικών οικοδομής συνεχίζουν να αυξάνονται (περίπου 3% ετησίως), καθιστώντας την ανέγερση νέων κατοικιών ακριβή και οδηγώντας τις τιμές πώλησης σε νέα ύψη.

Υπερσυγκέντρωση ακινήτων: Η απόκτηση ακινήτων από ξένους επενδυτές (μέσω προγραμμάτων όπως η Golden Visa) και από εταιρείες διαχείρισης χρέους έχει αλλάξει τον χάρτη της ιδιοκτησίας.

Οι κοινωνικές επιπτώσεις

Η στεγαστική κρίση δεν είναι απλώς ένας οικονομικός δείκτης· είναι μια κοινωνική ωρολογιακή βόμβα.

Δημογραφικό: Οι νέοι άνθρωποι στην Ελλάδα αδυνατούν να φύγουν από το πατρικό τους σπίτι. Ο μέσος όρος ηλικίας που οι Έλληνες ανεξαρτητοποιούνται στεγαστικά είναι τα 30,7 έτη, ένας από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Αυτό οδηγεί σε καθυστέρηση στη δημιουργία οικογένειας, επιδεινώνοντας το ήδη οξύ δημογραφικό πρόβλημα. Το 2024 η χώρα κατέγραψε ιστορικό χαμηλό γεννήσεων (κάτω από 70.000).

Φοιτητική στέγη: Για τις οικογένειες με φοιτητές, η εύρεση στέγης έχει γίνει «Γολγοθάς», με τις τιμές για μικρές γκαρσονιέρες να ξεπερνούν συχνά τα 400€ ή 500€, ακόμη και σε υποβαθμισμένες περιοχές.

Ψυχολογική πίεση: Η ανασφάλεια της στέγασης και ο φόβος της έξωσης ή της αδυναμίας πληρωμής του ενοικίου δημιουργούν συνθήκες χρόνιου στρες και κοινωνικής περιθωριοποίησης για τη μεσαία τάξη.

Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί (όπως οι περιορισμοί στο Airbnb, τα κίνητρα για άνοιγμα κλειστών σπιτιών και τα στεγαστικά δάνεια για νέους) αποτελούν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά για πολλούς χαρακτηρίζονται ως «ασπιρίνες» μπροστά στο μέγεθος του προβλήματος.

Η σκληρή πραγματικότητα που δείχνουν οι αριθμοί επιβάλλει μια γενναία και ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική. Η στέγαση δεν μπορεί να αφήνεται αποκλειστικά στους νόμους της αγοράς όταν αυτοί απειλούν την κοινωνική συνοχή.

Αν δεν υπάρξει ουσιαστική αύξηση της προσφοράς προσιτής κατοικίας και προστασία του διαθέσιμου εισοδήματος, η στεγαστική κρίση θα συνεχίσει να υποθηκεύει το μέλλον της χώρας και την καθημερινότητα των πολιτών της.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
JP Morgan: Υγιής διόρθωση το… «χάος» στα εμπορεύματα

JP Morgan: Υγιής διόρθωση το… «χάος» στα εμπορεύματα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Κόσμος
Ιαπωνία: Πάνω από τα 2/3 των εδρών στον συνασπισμό της Τακαΐτσι

Ιαπωνία: Πάνω από τα 2/3 των εδρών στον συνασπισμό της Τακαΐτσι

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Πώς να προστατευτείτε από τις κατασχέσεις – Οι λύσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 08.02.26

Πώς να προστατευτείτε από τις κατασχέσεις – Οι λύσεις

Στο στόχαστρο τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, αλλά προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις και όρια προστασίας, όπως το ακατάσχετο ποσό σε μισθούς, συντάξεις, καταθέσεις.

Σύνταξη
Δημογραφικό: Βαθαίνει η κρίση στην Ελλάδα – Γιατί οι γεννήσεις συνεχίζουν να μειώνονται
ΕΛΣΤΑΤ / ΙΔΕΜ 08.02.26

Βαθαίνει η δημογραφική κρίση στην Ελλάδα - Γιατί οι γεννήσεις συνεχίζουν να μειώνονται

Όσο ο πληθυσμός των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία βαίνει μειούμενος θα καταγράφονται όλο και λιγότερες γεννήσεις, τονίζει ο διευθυντής ερευνών του ΙΔΕΜ, Βύρωνας Κοτζαμάνης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΑΑΔΕ: Τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα για διορθώσεις λαθών σε αιτήσεις αγροτικών ενισχύσεων
Η προθεσμία 08.02.26

Ανοίγει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για διορθώσεις λαθών σε αιτήσεις αγροτικών ενισχύσεων

Αγρότες και κτηνοτρόφοι θα μπορούν τις επόμενες εβδομάδες να προχωρήσουν σε διορθώσεις στις αιτήσεις τους μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ προκειμένου να τους καταβληθούν οι σωστές ενισχύσεις

Σύνταξη
Πότε ανοίγει η πλατφόρμα ρύθμισης δανείων σε ελβετικό φράγκο – Τα κριτήρια (πίνακες)
Οικονομικές Ειδήσεις 08.02.26

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα ρύθμισης δανείων σε ελβετικό φράγκο - Τα κριτήρια (πίνακες)

Οι δύο επιλογές που έχουν οι οφειλέτες δανείων σε ελβετικό φράγκο - Η διαδικασία που ακολουθείται ώστε να προχωρήσει η ρύθμιση του δανειολήπτη

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Τι φέρνει «φουρτούνα» στο yachting;
Διεθνής Οικονομία 08.02.26

Τι φέρνει «φουρτούνα» στο yachting;

Από τα δάση της Μιανμάρ μέχρι τα καταστρώματα των πιο ακριβών γιοτ του κόσμου, το ξύλο τικ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας σιωπηλής αλλά καθοριστικής μετάβασης

Νατάσα Σινιώρη
Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Μαρτίου
Οικονομικές Ειδήσεις 07.02.26

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Μαρτίου

Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά Ταμείο - Πώς επηρεάζει η αργία της Καθαράς Δευτέρας το πότε θα φανούν οι συντάξεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πληροφοριοδότης καταγγέλλει: Η Google παραβίασε τις πολιτικές AI βοηθώντας τον ισραηλινό στρατό με το Gemini
Συνένοχη 08.02.26

Πληροφοριοδότης καταγγέλλει: Η Google παραβίασε τις πολιτικές AI βοηθώντας τον ισραηλινό στρατό με το Gemini

Μια καταγγελία που υποβλήθηκε από έναν πληροφοριοδότη ισχυρίζεται ότι η Google παραβίασε τους δικούς της κανόνες δεοντολογίας για να βοηθήσει έναν συνεργάτη του ισραηλινού στρατού

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Ιστορική νίκη για τους «πολίτες» στο «Άνφιλντ»
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Ιστορική νίκη για τους «πολίτες» στο «Άνφιλντ»

Με δύο γκολ στο 84′ και το 93′ από Μπερνάρντο Σίλβα και Χάαλαντ, η Μάντσεστερ Σίτι ανέτρεψε το εις βάρος της 1-0 από τη γκολάρα του Σομποσλάι (74′) και… απέδρασε από το «Άνφιλντ» με ένα ιστορικό «διπλό» που την διατηρεί σε τροχιά τίτλου.

Σύνταξη
Η σύζυγος του Νόαμ Τσόμσκι ζητά συγγνώμη για τις σχέσεις με τον Έπσταϊν, αλλά λέει ότι «δεν γνώριζαν» για τη δράση του
«Να το αγνοήσεις» 08.02.26

Η σύζυγος του Νόαμ Τσόμσκι ζητά συγγνώμη για τις σχέσεις με τον Έπσταϊν, αλλά λέει ότι «δεν γνώριζαν» για τη δράση του

Η Βαλέρια Τσόμσκι δημοσίευσε μια μακροσκελή δήλωση στην οποία υποστήριξε ότι τόσο η ίδια όσο και ο Νόαμ Τσόμσκι δεν γνώριζαν για την εγκληματική δραστηριότητα του φίλου τους, Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για την 20η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Μόσχα: Δίνει τρία ονόματα ως εμπλεκόμενους στην απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου στρατηγού
Πόλεμος στην Ουκρανία 08.02.26

Μόσχα: Δίνει τρία ονόματα ως εμπλεκόμενους στην απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου στρατηγού

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν 3 υπόπτους για την απόπειρα δολοφονίας κατά του αντιστράτηγου Αλεξέγεφ και πως έχουν βρει το όπλο του εγκλήματος. Δύο άτομα συνελήφθησαν, μια γυναίκα διαφεύγει

Σύνταξη
Πώς να προστατευτείτε από τις κατασχέσεις – Οι λύσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 08.02.26

Πώς να προστατευτείτε από τις κατασχέσεις – Οι λύσεις

Στο στόχαστρο τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, αλλά προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις και όρια προστασίας, όπως το ακατάσχετο ποσό σε μισθούς, συντάξεις, καταθέσεις.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Ο Παναγόπουλος, η «σκουριά» και η δημόσια τοποθέτηση του Δικτύου Συνδικαλιστικού
Το θέμα 08.02.26

Ο Παναγόπουλος, η «σκουριά» και η δημόσια τοποθέτηση του Δικτύου Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ο Γιάννης Παναγόπουλος με το Δίκτυο Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ να τοποθετείται δημόσια μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις υπογραμμίζοντας πως είναι «αδήριτη ανάγκη η ριζική επαναθεμελίωση του συνδικαλιστικού κινήματος».

Σύνταξη
Το Ιράν καταδικάζει τη νομπελίστα Ναργκίς Μοχαμάντι σε άλλα επτά χρόνια φυλάκισης
Δικαιώματα των γυναικών 08.02.26

Το Ιράν καταδικάζει τη νομπελίστα Ναργκίς Μοχαμάντι σε άλλα επτά χρόνια φυλάκισης

Η ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, που συνελήφθη σε διαδήλωση τον Δεκέμβριο, φέρεται να βρίσκεται σε απεργία πείνας

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Τζακ Λανγκ παραιτήθηκε λόγω έρευνας σχετικής με τον Έπσταϊν
Γαλλία 08.02.26

Γαλλία: Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Τζακ Λανγκ παραιτήθηκε λόγω έρευνας σχετικής με τον Έπσταϊν

Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Τζακ Λανγκ, ένας από τους επιφανείς Γάλλους πολιτικούς, φέρεται να είχε παλαιότερα οικονομικές συναλλαγές με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Έπσταϊν

Σύνταξη
Moltbook: Το AI φτιάχνει τη δική του κοινωνία και εμείς παρακολουθούμε από απόσταση
Τεχνητή νοημοσύνη 08.02.26

Moltbook: Το AI φτιάχνει τη δική του κοινωνία και εμείς παρακολουθούμε από απόσταση

Στο Moltbook, τα Moltbots αναπτύσσουν δικές τους θρησκείες, υποκουλτούρες και κοινωνικές δομές, ενώ οι άνθρωποι παρακολουθούν την αυτοοργανωμένη ψηφιακή κοινωνία που γεννιέται μπροστά τους

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις για την 23η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Κέρδος έναντι της Τέχνης – Ο Κόπολα παρέμεινε οραματιστής, οι Λούκας και Σπίλμπεργκ «εξαπατήθηκαν»
Το σκοτεινό Χόλιγουντ 08.02.26

Κέρδος έναντι της Τέχνης – Ο Κόπολα παρέμεινε οραματιστής, οι Λούκας και Σπίλμπεργκ «εξαπατήθηκαν»

Αγωνιζόμενος για τον δημιουργικό έλεγχο, ο δημιουργός του Star Wars, Τζορζ Λούκας, έδειξε κατά λάθος στα στούντιο πώς να χτίσουν αυτοκρατορίες που δίνουν προτεραιότητα στο κέρδος έναντι της τέχνης –αυτό, τουλάχιστον υποστηρίζει ένα νέο βιβλίο βάζοντας στην αφήγησή του τον ρόλο του Σπίλμπεργκ και του Λούκας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΟΦΗ-Λεβαδειακός 3-2: Οι Κρητικοί πήραν τη ματσάρα πριν από τον ημιτελικό Κυπέλλου της Τετάρτης (11/2)
Ποδόσφαιρο 08.02.26

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 3-2: Οι Κρητικοί πήραν τη ματσάρα πριν από τον ημιτελικό Κυπέλλου της Τετάρτης (11/2)

Έσπασαν καρδιές στο Παγκρήτιο. Και οι δυο ομάδες πέρασαν μπροστά στο σκορ (0-1 και 2-1), τελικά ο ΟΦΗ ήταν πιο ουσιαστικός και πήρε το τρίποντο πριν από τη ρεβάνς του ημιτελικού Κυπέλλου στη Λιβαδειά

Σύνταξη
Λίβανος: Πολυκατοικία κατέρρευσε στην Τρίπολη – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες
Μέση Ανατολή 08.02.26

Λίβανος: Πολυκατοικία κατέρρευσε στην Τρίπολη – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Οι διασώστες και οι κάτοικοι έχουν ανασύρει τρεις επιζώντες μέχρι στιγμής, στη γειτονιά Μπαμπ αλ-Ταμπανέ της Τρίπολης. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στο κτίριο βρίσκονταν δύο οικογένειες.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: Άρης – ΠΑΟΚ

LIVE: Άρης – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – ΠΑΟΚ για την 20η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι για την 25η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Τεντ Σαράντος: Ο CEO του Netflix απαντά στο αν ο Τραμπ θα εμπλακεί στη συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros
«Φανταστικός κόσμος» 08.02.26

Τεντ Σαράντος: Ο CEO του Netflix απαντά στο αν ο Τραμπ θα εμπλακεί στη συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros

Σε ερώτηση σχετικά με την εμπολή του Ντόναλντ Τραμπ στο επερχόμενο deal, ο Τεντ Σαράντος απάντησε: «Κοιτάξτε, νομίζω ότι ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για τον κλάδο του θεάματος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άρης: Η 11άδα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Άρης: Η 11άδα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Οι Χόνγκλα και Ντούντου είναι τα δυο νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα του Άρη στο αποψινό (8/2, 19:00) ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σύνταξη
Ποια είναι η μεγαλύτερη ευθεία στην Αθήνα; Είχε σπίτια και οικόπεδα, τώρα είναι γεμάτη γραφεία και ξενοδοχεία
Ελλάδα 08.02.26

Ποια είναι η μεγαλύτερη ευθεία στην Αθήνα; Είχε σπίτια και οικόπεδα, τώρα είναι γεμάτη γραφεία και ξενοδοχεία

Δεκάδες χιλιάδες οχήματα κινούνται καθημερινά στο δρόμο που μπορεί να μην είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος, αλλά έχει τη μεγαλύτερη ευθεία στην πρωτεύουσα.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο