Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
Σημαντική είδηση:
08.05.2026 | 17:15
Ελεύθεροι οι όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα στη Γερμανία – Διέφυγαν οι δράστες
Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει – Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης
Οικονομία 08 Μαΐου 2026, 23:21

Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει – Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης

Η στεγαστική κρίση οξύνεται ραγδαία, με τον πληθωρισμό στη στέγαση να τρέχει με ετήσιο ρυθμό 13,8% και 40% στην εξαετία. Παρεμβάσεις από την αντιπολίτευση για στεγαστικό και ακρίβεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Διαστάσεις χιονοστιβάδας έχει πάρει πλέον η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα, όπως αποτυπώνουν και τα σημερινά, άκρως ανησυχητικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό.

Η εκτόξευση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή στο 5,4% τον Απρίλιο, κρύβει έναν εκρηκτικό ρυθμό αύξησης όλων των δεικτών που αφορούν τη στέγαση.

Ο συνολικός πληθωρισμός της στέγασης τρέχει πλέον με υπερδιπλάσιο ρυθμό από το γενικό πληθωρισμό, στο 13,4% σε ετήσια βάση.

Τα ενοίκια κατοικιών αυξήθηκαν κατά 7,6%, ποσοστό που «κουμπώνει» αθροιστικά στις προηγούμενες ανατιμήσεις. Εξίσου τσουχτερές είναι οι ανατιμήσεις για επισκευή και συντήρηση κατοικίας (7,3%) και σε υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι (6,1%).

Ο παράγοντας που απογείωσε τον Απρίλιο τον πληθωρισμό στέγασης, είναι η ενέργεια.  Το ηλεκτρικό ρεύμα ακρίβυνε κατά 14%, το φυσικό αέριο 19,3%, το πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%.

Μέσα σε μόλις ένα μήνα, μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου, το φυσικό αέριο ακρίβυνε κατά 39,5% και το πετρέλαιο θέρμανσης 18,5%. Πρόκειται μόνο για το πρώτο κύμα των ενεργειακών ανατιμήσεων που φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο αντίκτυπος των οποίων πρόκειται να γίνει πιο οδυνηρά αισθητός τους επόμενους μήνες.

στεγαστική κρίση

Στέγαση και ενεργειακή φτώχεια

Προς το παρόν ο ήπιος ανοιξιάτικος καιρός «προστάτευσε» εμμέσως τα νοικοκυριά από τις υψηλές ενεργειακές ανάγκες. Οι επιπτώσεις της  κρίσης έγιναν άμεσα ορατές στα καύσιμα αυτοκινήτου, το πετρέλαιο κίνησης και τα μεταφορικά κόστη.

Όμως μαζί με τους πρώτους θερινούς καύσωνες και τις αυξημένες ανάγκες για χρήση κλιματιστικού, θα αρχίσουν να καταφθάνουν ακόμα πιο φουσκωμένοι λογαριασμοί για τα οικιακά τιμολόγια. Η αδυναμία εξασφάλισης θερμικής άνεσης εντός του σπιτιού θα γίνεται πιο έντονη, επιδεινώνοντας το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας.

Ήδη η χώρα μας έχει το υψηλότερο ποσοστό νοικοκυριών που έχουν δηλώνουν οικονομική αδυναμία για ικανοποιητική θέρμανση το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι, στο 18,1%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Μετρήσεις της Greenpeace ανεβάζουν το ποσοστό των νοικοκυριών που αδυνατούν να εξασφαλίσουν επαρκή δροσισμό στο σπίτι τους στο 34%.

Πρόκειται για έναν από τους δείκτες υλικής στέρησης που  αφορούν τη στέγαση, στους οποίους η Ελλάδα δυστυχώς διαπρέπει. Την ίδια στιγμή, πάνω από τέσσερα στα δέκα νοικοκυριά (41,8%), δυσκολεύονται να πληρώσουν ενοίκια, δόσεις στεγαστικών δανείων, πάγιους λογαριασμούς και καταναλωτικά δάνεια. Για τα φτωχά νοικοκυριά το ποσοστό αγγίζει το 76%.

Generation Rent

Δεν είναι μόνο ο ετήσιος πληθωρισμός της στέγασης, στο 13,8% που χτυπάει καμπανάκι. Αθροιστικά από το 2020, ο δείκτης τιμών καταναλωτή στη στέγαση έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 40%. Το ίδιο διάστημα τα ενοίκια, σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, έχουν αυξηθεί σωρευτικά ως και πάνω από 50%, όπως αποτυπώνεται στις αγγελίες ακινήτων. Η ιδιοκατοίκηση έχει υποχωρήσει ραγδαία στο 69%, ενώ στο κέντρο της Αθήνας σύμφωνα με υπολογισμούς της ΤτΕ είναι κάτω από 65%.

Η «generation rent», η γενιά που ζει στο νοίκι ή συγκατοικεί αναγκαστικά με τους γονείς της, βιώνει με τον πλέον οδυνηρό τρόπο τη στεγαστική κρίση. Η έλλειψη προσιτής κατοικίας δεν είναι βραχνάς μόνο για τους νέους και όσους έχουν ή θέλουν να κάνουν οικογένεια, αλλά και για τα μονομελή νοικοκυριά – κάθε ηλικίας – που συνεχώς πληθαίνουν. Οι αλλαγές στο δημογραφικό, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, ακόμα και η αύξηση των διαζυγίων και των μονογονεϊκών νοικοκυριών, εντείνουν τη στεγαστική πίεση, όπως αναγνωρίζει και η Τράπεζας της Ελλάδας.

Ο Μητσοτάκης…πανηγυρίζει για το «Σπίτι μου 2»

Σε ένα τέτοιο ασφυκτικό περιβάλλον, φαντάζει εμπαιγμός να πανηγυρίζει ο πρωθυπουργός μέσω facebook για τη δήθεν επιτυχία του προγράμματος «Σπίτι Μου 2», που έληξε πρόωρα και αιφνιδιαστικά, αφήνοντας ξεκρέμαστους χιλιάδες δικαιούχους.

Στην καθιερωμένη κυχωρίς να ζητήσει καν ένα συγνώμη για το «είπα-ξείπα» στις προθεσμίες που η ίδια η κυβέρνηση όρισε, επιδίδεται σε δημιουργική λογιστική για να επιδείξει νίκες στο στεγαστικό. Πανηγυρίζει ότι η απορρόφηση του προϋπολογισμού για το Σπίτι Μου 2 έφτασε το 84,1%.  Κάνει πως αγνοεί ότι από τον στόχο των 20.000 δικαιούχων, λιγότεροι από 13.500 κατάφεραν να πάρουν έγκριση δανείου, μόνο αφού δόθηκε εξάμηνη παράταση και αυξήθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια. Ακόμα και από αυτούς, περίπου 2.500 κινδυνεύουν να πεταχτούν εκτός, επειδή δεν προλαβαίνουν τις προθεσμίες, εξαιτίας της ασυνέπειας της κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσπερνά τις πολλαπλές αποτυχίες, και αθροίζει το «Σπίτι Μου 1» και «Σπίτι Μου 2» για να καυχηθεί ότι «το σύνολο των νοικοκυριών που έχουν ωφεληθεί προσεγγίζει τον πληθυσμό μιας πόλης όπως ο Πύργος, η Κέρκυρα ή το Κιλκίς».  Παραπέμπει δε στη σελίδα stegasi.gov.gr, όπου «οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πάνω από 40 πολιτικές μας για την προσιτή στέγη».

Μόνο που συγκρίνει μήλα με πορτοκάλια, βάζοντας στον ίδιο κουβά διαφορετικά προγράμματα, κάποια εκ των οποίων είναι αμφίβολης επιτυχίας ή δεν έχουν καν αρχίσει.

Ξεχνά επίσης την υπόσχεση ότι  μέσω των προγραμμάτων Σπίτι Μου «πάνω 30.000 δικαιούχοι θα βρουν κατοικία». Μόνο που τελικά, τα φθηνά επιδοτούμενα δάνεια δεν κατάφεραν μέχρι στιγμής να τα πάρουν ούτε καν 20.000 άτομα, που είχαν ήδη χρήματα ή δανείστηκαν ιδιωτικά για να συμπληρώσουν από την τσέπη τους.

Πέρα από τα τεχνικά προβλήματα, μία από τις βασικές κακοδαιμονίες των προγραμμάτων «Σπίτι Μου» είναι ότι ώθησαν ανοδικά τις τιμές των ακινήτων, φουσκώνοντας τη ζήτηση χωρίς αντίστοιχη αύξηση της προσφοράς.

Πρωτοβουλία για τη στεγαστική κρίση από το ΠΑΣΟΚ

«Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε κοινωνικό εφιάλτη και η Κυβέρνηση παραμένει  απλός παρατηρητής», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, σε σημερινή ανακοίνωση.

«Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή και ανεξέλεγκτη στεγαστική κρίση που απειλεί τη δημογραφική βιωσιμότητα, την κοινωνική συνοχή και την ίδια την αξιοπρέπεια των πολιτών», επισημαίνουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Παραπέμπουν στα στοιχεία της Eurostat που αναδεικνύουν την Ελλάδα μακράν πρώτη στη στεγαστική επιβάρυνση. Θυμίζουν ότι τα ενοίκια αυξήθηκαν πάνω από 10% το 2025 και παραπέμπουν στην πρόσφατη έρευνα του ΚΕΦΙΜ για τα ενοίκια: ένα μικρό διαμέρισμα έως 60 τ.μ. στην Αττική απαιτεί το 70,2% του μέσου μισθού, ενώ για μεγαλύτερα διαμερίσματα το ποσοστό αυτό πλησιάζει το 94%.

Ζητάνε να γίνει ένας σοβαρός και αξιόπιστος απολογισμός για την αποτελεσματικότητα των μέχρι τώρα παρεμβάσεων στο στεγαστικό, και επιπλέον μέτρα ειδικά για την ανάσχεση της εκρηκτικής αύξησης των ενοικίων.

Τα βασικά γίνονται πολυτέλεια

Το δυσβάστακτο κόστος στέγασης και τις ιλιγγιώδεις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, θέτει στο επίκεντρο και η Νέα Αριστερά, με αφορμή τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό.

«Η πολιτική Μητσοτάκη μετέτρεψε φαγητό, σπίτι, μεταφορές σε πολυτέλεια», σημειώνει χαρακτηριστικά.
Ζητάει μεταξύ άλλων μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και 5% στα υπόλοιπα τρόφιμα, μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα στα κατώτατα όρια της ΕΕ, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και κατάργηση των φοροαπαλλαγών στα funds και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

“Tired but Wired”: Γιατί νιώθετε εξαντλημένοι αλλά σε υπερένταση

“Tired but Wired”: Γιατί νιώθετε εξαντλημένοι αλλά σε υπερένταση

Κόσμος
«Σποραδικές συγκρούσεις» ΗΠΑ και Ιράν στο Ορμούζ, παρά την εκεχειρία – Η Ουάσιγκτον περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης

«Σποραδικές συγκρούσεις» ΗΠΑ και Ιράν στο Ορμούζ, παρά την εκεχειρία – Η Ουάσιγκτον περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης

Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου
Διεθνής Οικονομία 08.05.26

Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου

Παρά την θέληση της ΕΕ να απεξαρτηθεί από την ρωσική ενέργεια, η ένωση αύξησε τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2026

Kανονικά οι αποζημιώσεις σε περίπτωση ακύρωσης πτήσεων – Οι οδηγίες τις Κομισιόν εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή
Οικονομικές Ειδήσεις 08.05.26

Kανονικά οι αποζημιώσεις σε περίπτωση ακύρωσης πτήσεων – Οι οδηγίες τις Κομισιόν εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή

Η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να εξαιρεθούν από την καταβολή οικονομικής αποζημίωσης μόνο εάν μπορούν να αποδείξουν ότι η ακύρωση προκλήθηκε από «έκτακτες περιστάσεις»

«Λουκέτο» στη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη – Απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 08.05.26

«Λουκέτο» στη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη – Απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων

Τα ελληνικά αεροδρόμια δεν είναι πλέον ανταγωνιστικά κατά τη χειμερινή και ενδιάμεση τουριστική περίοδο, όταν η εξάρτηση της τουριστικής βιομηχανίας από τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους είναι μεγαλύτερη, αναφέρει η Ryanair μεταξύ άλλων

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλνουν τον λογαριασμό του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για αχρεωστήτως καταβληθέντα
Agro-in 08.05.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλνουν τον λογαριασμό του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για αχρεωστήτως καταβληθέντα

Ραβασάκια από ΑΑΔΕ λαμβάνουν αγρότες για αναδρομικές επιστροφές ενισχύσεων που έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την εποχή του σκανδάλου - Το προβληματικό σύστημα

Eνεργειακή ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια: Διπλό πρωτάθλημα για την Ελλάδα
Ανοχύρωτα νοικοκυριά 08.05.26

Eνεργειακή ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια: Διπλό πρωτάθλημα για την Ελλάδα

Η ενεργειακή φτώχεια πλήττει σχεδόν δύο στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, τον Απρίλιο ήμασταν πρωταθλητές στην ενεργειακή ακρίβεια, με αυξήσεις 7% στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της απάντησης του Ιράν
Μέση Ανατολή 07.05.26

Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της απάντησης του Ιράν

Ενώ η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι αβέβαιη, «η δυναμική κινείται προς μια καλή κατεύθυνση» και οι αγορές την έχουν λάβει υπόψη, εξηγεί ο επικεφαλής οικονομολόγος της Lombard Odier

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μόνο τρεις εβδομάδες έκατσε σε κέντρο θεραπείας η ποπ σταρ μετά τη σύλληψή της
Οδήγηση & αλκοόλ 08.05.26

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μόνο τρεις εβδομάδες έκατσε σε κέντρο θεραπείας η ποπ σταρ μετά τη σύλληψή της

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέρεται να μπήκε σε ιδιωτικό κέντρο θεραπείας μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά αποχώρησε σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89: Ηττήθηκε ξανά και πάει για «τελικό» στην Ισπανία
Μπάσκετ 08.05.26

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89: Ηττήθηκε ξανά και πάει για «τελικό» στην Ισπανία

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε για 2η σερί φορά στο ΟΑΚΑ από τη Βαλένθια (89-86), οι Ισπανοί ισοφάρισαν τη σειρά σε 2-2 και πλέον η πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι στην έδρα τους

NBA Europe: Το σχέδιο των 3 δισ. δολαρίων που αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ
Μπάσκετ 08.05.26

NBA Europe: Το σχέδιο των 3 δισ. δολαρίων που αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ

NBA και η FIBA ετοιμάζουν τη μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με επενδύσεις-μαμούθ, μόνιμα franchises, εγγυημένα έσοδα και στόχο τη δημιουργία μιας νέας πανευρωπαϊκής «σουπερλίγκας»

Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε 90-94: Πρόκριση στην παράταση οι Τούρκοι και «ραντεβού» με τον Ολυμπιακό στο F-4
Μπάσκετ 08.05.26

Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε 90-94: Πρόκριση στην παράταση οι Τούρκοι και «ραντεβού» με τον Ολυμπιακό

Η πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε επικράτησε στην παράταση της Ζαλγκίρις με 94-90, έκανε το 3-1 στη σειρά και προκρίθηκε στο Final 4 της Αθήνας όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται
1983 08.05.26

«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται

Ο Κέρμιτ Όσβαλντ γνώριζε τον Κιθ Χάρινγκ από τότε που ήταν πέντε ετών. Ξεκίνησαν ανταλλάσσοντας σημειώματα στην εκκλησία της γενέτειράς τους, το Κούτσταουν της Πενσυλβανίας.

Παραδοχή Μέσι: «Η Αργεντινή δεν είναι φαβορί για το Μουντιάλ» – Τι είπε για την «κόντρα» του με τον Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Μέσι: «Η Αργεντινή δεν είναι φαβορί για το Μουντιάλ» - Τι είπε για την «κόντρα» του με Ρονάλντο

Ο Λιονέλ Μέσι δήλωσε ότι η Αργεντινή δεν είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που θα φιλοξενήσουν ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς, από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου.

Δουδωνής: Ανυπολόγιστο το κόστος της κυβερνητικής ολιγωρίας για εμβολιασμό – Καταστρέφεται η κτηνοτροφία της Λέσβου
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Δουδωνής: Ανυπολόγιστο το κόστος της κυβερνητικής ολιγωρίας για εμβολιασμό – Καταστρέφεται η κτηνοτροφία της Λέσβου

Επίθεση στην κυβέρνηση για καθυστέρηση στους εμβολιασμούς ζώων εξαπέλυσε από τη Λέσβο ο Π. Δουδωνής, ζητώντας άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων.

«Στο εξωτερικό κινδυνεύει η ζωή μου»: Συγκλονίζει η ιστορία Ιρακινής που ζητά άδεια διαμονής από το υπ. Μετανάστευσης
Τι λέει στο in 08.05.26

«Στο εξωτερικό κινδυνεύει η ζωή μου»: Συγκλονίζει η ιστορία Ιρακινής που ζητά άδεια διαμονής από το υπ. Μετανάστευσης

«Ζητώ μόνο να μείνω και να δουλέψω μόνιμα στη χώρα που μεγάλωσα. Έφυγα για να γλυτώσω. Με διώχνουν και από την Ελλάδα. Δεν έχω πού αλλού να πάω» λέει η 35χρονη, που δέχεται απειλές από μαφία προηγμένης δυτικής χώρας. Η απάντηση πηγών του υπουργείου.

Acropolis Swim Open: Σπουδαίος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο, καλύτερη επίδοση στον κόσμο και Πανελλήνιο ρεκόρ! (vid)
«Τρέλανε» τα χρονόμετρα 08.05.26

Σπουδαίος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο: Κορυφαία επίδοση στον κόσμο και Πανελλήνιο ρεκόρ! (vid)

Εντυπωσιακός ο Απόστολος Σίσκος στην πρεμιέρα του «Acropolis Swim Open» στο ΟΑΚΑ. Ο 21χρονος πρωταθλητής σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ και την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στα 200μ. ύπτιο!

Πάπας Λέων ΙΔ’: Έξι πράγματα που μάθαμε για τον πρώτο Αμερικάνο ποντίφικα στο πρώτο έτος της θητείας του
Κόσμος 08.05.26

Πάπας Λέων ΙΔ’: Έξι πράγματα που μάθαμε για τον πρώτο Αμερικάνο ποντίφικα στο πρώτο έτος της θητείας του

Ο καρδινάλιος Ρομπέρ Πρεβό, ο οποίος επέλεξε το όνομα Πάπας Λέων ΙΔ' εξελέγη στις 8 Μαΐου 2025 ως ο 267ος επίσκοπος της Ρώμης και ηγέτης των 1,4 δισεκατομμυρίων καθολικών παγκοσμίως

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια
Μπάσκετ 08.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βαλένθια για το Game 4 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Ρεάλ Μαδρίτης: Στα «μαλακά» Τσουαμενί και Βαλβέρδε μετά το σοβαρό επεισόδιο που είχαν (pic)
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Η ποινή της Ρεάλ σε Τσουαμενί και Βαλβέρδε μετά μετά το σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους

Ούτε διακοπή συμβολαίου, ούτε αποκλεισμός από αγώνες η ποινή της Ρεάλ σε Βαλβέρδε και Τσουαμενί για τον άγριο καυγά που είχαν. Έκαστος θα πληρώσει πρόστιμο ύψους μισού εκατομμυρίου ευρώ.

ΝΔ: Η σκιώδης κούρσα διαδοχής έχει ήδη ξεκινήσει – Θέσεις εκκίνησης και θέσεις μάχης
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

ΝΔ: Η σκιώδης κούρσα διαδοχής έχει ήδη ξεκινήσει – Θέσεις εκκίνησης και θέσεις μάχης

Με γραμμή εκκίνησης το επικείμενο συνέδριο και με ορατό σταθμό τη βραδιά της πρώτης κάλπης, οι επίδοξοι εσωκομματικοί παίκτες οργανώνουν τον σχεδιασμό τους για την επόμενη μέρα στη ΝΔ. Τα στρατόπεδα, οι στρατηγικές και οι συμμαχίες για τη μετά Μητσοτάκη εποχή.

Inflation in Greece Surges to 5.4% in April
English edition 08.05.26

Inflation in Greece Surges to 5.4% in April

Fuel, transport and food costs drove a sharp monthly spike, with diesel prices up 32.4% year-on-year and no relief expected in the months ahead

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

