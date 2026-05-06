06.05.2026 | 07:56
Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου - Σώοι και οι 9 ναυτικοί
Σπίτι μου 2: Φουντώνει η αγωνία των δικαιούχων που είναι «στον αέρα» – Τι απαντά το υπουργείο
Οικονομία 06 Μαΐου 2026, 09:00

Σπίτι μου 2: Φουντώνει η αγωνία των δικαιούχων που είναι «στον αέρα» – Τι απαντά το υπουργείο

Η πρόωρη αυλαία στο «Σπίτι Μου 2», αφήνει ξεκρέμαστους χιλιάδες δικαιούχους που κινδυνεύουν να πεταχτούν εκτός. Νέες μαρτυρίες στο in. Διευκρινίσεις από τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χρόνιος πόνος: Το «λάθος» που τον εντείνει

Πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες δικαιούχων του προγράμματος «Σπίτι Μου 2», για την αιφνιδιαστική μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας τρεις μήνες νωρίτερα. Ενώ αρχικά γνώριζαν ότι η προθεσμία για τη συμβασιοποίηση του δανείου είναι ως τις 31/8/2026, εδώ και μία εβδομάδα λαμβάνουν ειδοποιήσεις ότι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες πριν τις 2/6/2026.

Για όσους βρίσκονται στην τελική ευθεία,  τα ειδοποιητήρια των τραπεζών να επισπεύσουν την προσκόμιση συμβολαίου αγοραπωλησίας ισοδυναμούν με ψυχρολουσία. Τα περιθώρια που τους δίνονται είναι ασφυκτικά, ακόμα και εντός της τρέχουσας εβδομάδας, ως τις 8 Μάϊου.

Ακόμα και αν τα καταφέρουν, αρκετοί δανειολήπτες ενημερώνονται ότι η τράπεζα δεν είναι σε θέση να τους εγγυηθεί ότι θα συμβασιοποιηθεί το δάνειο εμπρόθεσμα.

Η εναλλακτική λύση που τους προσφέρεται, είναι να πάρουν δάνειο απευθείας από την τράπεζα, εκτός του προγράμματος «Σπίτι Μου 2», με σαφώς δυσμενέστερους όρους.

Πρόκειται για ανθρώπους που έχουν ξοδέψει άπειρες εργατοώρες σε αναζήτηση σπιτιού, σε μια αγορά με χαμηλή διαθεσιμότητα, φουσκωμένες τιμές και ένα γερασμένο οικιστικό απόθεμα, με αβαρίες και τεχνικά προβλήματα.

Πρόκειται για ζευγάρια, νέους και οικογένειες, με χαμηλά εισοδήματα, που έχουν ήδη πληρώσει κάποιες χιλιάδες ευρώ, για μηχανικούς, μεσίτες, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, προκαταβολές. Κάποιοι έχουν δανειστεί ή έχουν ζητήσει χρήματα από τους γονείς τους ώστε να καλύψουν το 10% της ίδιας συνεισφοράς.

Το «Σπίτι μου 2» είναι η κορυφή του παγόβουνου

Έχουν δημοσιοποιηθεί υποθέσεις δικαιούχων που αιφνιδιαστικά πετιούνται εκτός προγράμματος, χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Όμως πρόκειται για την κορυφή του παγόβουνου, αφού το πρόβλημα είναι βαθύτερο.

Ο κίνδυνος να μην υλοποιηθούν οι στόχοι εντός των προθεσμιών που έχει θέσει η Κομισιόν και η Ελλάδα να χρειαστεί να επιστρέψει κονδύλια ή ακόμα και να πληρώσει πρόστιμα αφορά και άλλα προγράμματα που εντάσσονται στο ΤΑΑ.

Γι’αυτό επιταχύνονται οι διαδικασίες την τελευταία στιγμή, ακόμα και με «ακροβατικά», όπως δηλώνει στο in διοικητικό στέλεχος από αρμόδια δημόσια υπηρεσία.

«Κανονικά το φυσικό αντικείμενο του έργου έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί ως τις 31/12/2025 και να γίνουν οι πληρωμές μέχρι και σήμερα. Είναι κάτι το οποίο το γνώριζε η κυβέρνηση από την αρχή. Από πέρυσι χτυπάμε καμπανάκι ότι οι στόχοι δεν πιάνονται και ότι θα χαθούν χρήματα», μας λέει ο συνομιλητής μας, που ασχολείται αποκλειστικά με τα κοινοτικά προγράμματα (τα στοιχεία του στη διάθεση του in).

Ο ίδιος επιμένει ότι και στην περίπτωση του «Σπίτι Μου 2», η τελική ημερομηνία υλοποίησης ήταν η 30/6/2026.  Πράγματι, πουθενά στην σύμβαση ένταξης του προγράμματος στο ΤΑΑ, δεν αναφέρεται η 31/8 ως καταληκτική ημερομηνία.

Κι όμως, η ανάρτηση στo Ελλάδα 2.0 στις  21 Νοεμβρίου του 2025, για τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων του «Σπίτι Μου 2»,. δίνει παράταση υπαγωγής στο πρόγραμμα ως τις 30/5/2026 (έναντι τις 31/12/2025) και καταληκτική ημερομηνία σύναψης σύμβασης δανεισμού στις 31/8/2026 (έναντι της 30/62026).

Ο Α.Τ. είχε ενημερωθεί εγγράφως ότι έχει προθεσμία ως τέλη Αυγούστου. Τώρα του λενε ότι κινδυνεύει να χάσει το δάνειο.

Η (μη) απάντηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας σε ερώτημα δικαιούχου για την πρόωρη λήξη του «Σπίτι Μου 2»

Δικαιούχοι του Σπίτι Μου 2, με την πλάτη κολλημένη στον τοίχο

Σύμφωνα με νέες μαρτυρίες δικαιούχων,  η αιφνιδιαστική αυλαία στο «Σπίτι Μου 2»,  τους θέτει ενώπιον ενός εκβιαστικού διλήμματος.

Ο κίνδυνος δεν είναι μόνο να χάσουν την υπαγωγή στο πρόγραμμα, μαζί και τα χρήματα που έχουν ξοδέψει. Ο κίνδυνος είναι να υπογράψουν συμβόλαιο και να βρεθούν εκτεθειμένοι στον ιδιοκτήτη, που θα ζητάει τα χρήματά του δικαστικά, αν δεν συμβασιοποιηθεί εγκαίρως το δάνειο.

Αυτή είναι η περίπτωση του Α.Κ, ενός 34χρονου εργαζόμενου, που ζει με τη σύντροφό του στην Αθήνα (τα πλήρη στοιχεία του στη διάθεση του in). Όμως μας ενημέρωσε, έχει σχεδόν ολοκληρώσει τις διαδικασίες υπογραφής συμβολαίου αγοραπωλησίας, για διαμέρισμα στην Καλλιθέα, αξίας 180.000 ευρώ. Έχει λάβει από την τράπεζα έγκριση  δανείου 162.000 ευρώ και έχει καταβάλλει 18.000 ευρώ ως ίδια κεφάλαια.

«Η τράπεζα με ενημέρωσε πως είναι δική μου η ευθύνη αν θα προχωρήσω τη διαδικασία με ότι αυτό συνεπάγεται. Αν αποστείλω ακόμη και σήμερα το συμβόλαιο υπογεγραμμένο μπορεί να μην τα καταφέρω να υπογράψω δάνειο. Διότι αν απαιτηθεί έστω και μια διόρθωση, που είναι τυπικό μέρος της διαδικασίας υπό κανονικές συνθήκες. Άρα αν υπογράψεις το συμβόλαιο και χάσεις την ημερομηνία για μια απλή τροποποίηση τότε συμβαίνουν τα εξής:

  1. Το ακίνητο περνά στα χέρια σου έχοντας καταβάλει το 10% του ποσού από ίδιους πόρους.
  1. Όμως, χρωστάς ακόμη το 90% το οποίο είναι προσωπική σου ευθύνη να βρεις να το καταβάλλεις
  2. Αν δεν τα βρεις θα οδηγηθείς στα δικαστήρια από τον πρώην πωλητή αφού θα θέλει, ορθά προφανώς, το υπόλοιπο τον χρημάτων του.

Η απόφαση υπογραφής του συμβολαίου δηλαδή αποτελεί μέγγενη στους υποψήφιους αγοραστές, με την τράπεζα να αναφέρει πως είναι προσωπικό ρίσκο».

Ο ίδιος μας λέει ότι η τράπεζα του πρότεινε να προχωρήσει με δικό της δάνειο, με επιτόκιο 3,75% τα πρώτα επτά χρόνια. Το Σπίτι Μου 2 έχει μηδενικό επιτόκιο για το 50% του δανείου και προνομιακά χαμηλό επιτόκιο για το υπόλοιπο 50%.

«Νιώθω εξαπατημένος. Έστειλα μέιλ στην Αναπτυξιακή Τράπεζα και μου απάντησαν ότι ακολουθούν ευρωπαϊκή οδηγία. Όμως αυτό το γνώριζαν εδώ και καιρό. Γιατί δεν μας το έλεγαν από την αρχή; Αυτό είναι ανικανότητα», καταλήγει.

Για ένα κεραμίδι

Ο Δ.Π. βοηθάει την 34χρονη κόρη του – αναπληρώτρια εκπαιδευτικό σε νησί της άγονης γραμμής – να υπαχθεί στο «Σπίτι μου 2». Είναι από τους τυχερούς που κατάφεραν να βρουν σπίτι σε σχετικά λογική τιμή, στην Κυψέλη, με έγκριση δανείου 125.000 ευρώ. Ακόμα κι έτσι, θα χρειαστεί να πληρώσουν ίδια κεφάλαια 42.000 ευρώ, συν τα διαδικαστικά έξοδα.

Η έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου καθυστέρησε περίπου 20 ημέρες, λόγω τεχνικών προβλημάτων. Με την πρόωρη λήξη του προγράμματος, τρεις μήνες νωρίτερα, η κόρη του Δ.Π. κινδυνεύει να χάσει την προθεσμία υπαγωγής.

Έχει ήδη καταβάλει περίπου 5.000 ευρώ για δικηγόρους, μηχανικούς και συμβολαιογράφους. Το  συνολικό ποσό αναμένεται να ξεπεράσει τις 7-8 χιλιάδες ευρώ.

«Ομολογώ ότι η συγκεκριμένη τράπεζα έχει επισπεύσει πολύ τις διαδικασίες. Πρέπει ως το τέλος της εβδομάδας (8/5), να έχουμε υπογράψει τα συμβόλαια. Μετά θα ακολουθήσει έλεγχος. Αν κάτι προκύψει και δεν μας εγκρίνουν εγκαίρως το δάνειο, θα πρέπει να δανειστούμε ιδιωτικά. Αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα με τον ιδιοκτήτη» μας λέει.

Ο ίδιος δηλώνει εξοργισμένος με τον εμπαιγμό από την κυβέρνηση, καθώς οι όροι άλλαξαν τελευταία στιγμή. «Κατάφεραν με αυτά τα προγράμματα να φουσκώσουν πάρα πολύ τις τιμές, σε παλιά σπίτια. Ο κόσμος αναγκάζεται να το δεχθεί, αφού η κατάσταση με τα ενοίκια είναι απελπιστική. Το Σπίτι μου 2 απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν τους περισσεύουν χρήματα. Είναι η μόνη ελπίδα να βάλουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Τώρα τους τη στερούν και αυτή. Πολλοί θα αναγκαστούν, ελπίζω να μην είμαι κι εγώ ένας από αυτούς, να πάρουν στεγαστικά από τις τράπεζες, με υπερδιπλάσιο επιτόκιο».

Ν. Παπαθανάσης: Αν δεν πετύχουμε τους στόχους του ΤΑΑ θα πληρώσουμε πρόστιμα.

Παπαθανάσης: Θα κριθούμε στον «πόντο»

Όπως δηλώνει στο in o αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη καμπή για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων του ΤΑΑ, μεταξύ τους και το «Σπίτι Μου 2».

Η καταληκτική ημερομηνία της 31ης Μάϊου για τις υπαγωγές σε προγράμματα του ΤΑΑ (2 Ιουνίου για την συμβασιοποίηση των δανείων), ορίστηκε στο πλαίσιο της αίτησης αναθεώρησης που υποβάλλει η Ελλάδα αυτή την εβδομάδα. Στόχος είναι να «κλειδώσουν» τα κονδύλια, κατόπιν έγκρισης του Εcofin, τον Ιούνιο και Ιούλιο. Η Ελλάδα θα κριθεί «στον πόντο» στις 31 Αυγούστου.

«Αν δεν πετύχουμε κάτι από αυτά που θα πούμε, τότε το πρόστιμο είναι εφτακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ για κάθε μεταρρύθμιση που χάνουμε, εξακόσια ογδόντα εκατομμύρια ευρώ για τα ορόσημα απορρόφησης πόρων του δανειακού σκέλους, και ανάλογα η ποινή που μπορεί να υπάρξει αν δεν πετύχουμε έργο κ.λπ. Επομένως, αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε. Όχι μόνο να μη χάσουμε λεφτά, αλλά να μην μας επιβληθούν ποινές», μας λέει ο κ. Παπαθανάσης.

«Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεκατρεισήμισι χιλιάδες συμπολίτες μας βρήκαν σπίτι. Το πρόγραμμα που είχε κριτικάρει η αντιπολίτευση ότι δεν θα πιάσει τόπο, τώρα η ίδια ζητάει την παράτασή του», μας λέει για το «Σπίτι Μου 2». Διευκρινίζει ωστόσο ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση.

Δεν θα υπάρξει «Σπίτι μου 3»

Όσο για την ταλαιπωρία των χιλιάδων δικαιούχων που κάνουν αγώνα δρόμου να μην βρεθούν εκτός προγράμματος, ο αναπληρωτής υπουργός απαντά ότι έχουν σταλεί επιστολές στις τράπεζες να επισπεύσουν τις διαδικασίες. Κρίνει ότι το περιθώριο του ενός μηνός (20 εργάσιμες μέρες), είναι επαρκές και ότι θέλουν να βοηθήσουν ώστε να μην βρεθεί κανείς απέξω. Μας λέει ότι σε εκκρεμότητα βρίσκονται περίπου  περίπου 2.500 εγκρίσεις δανείων, ενώ έχουν συμβασιοποιηθεί περίπου 11.000.

Η αρχική πρόβλεψη του «Σπίτι Μου 2» ήταν για 20.000 δικαιούχους.

Ο κ. Παπαθανάσης επίσης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σκέψη για «Σπίτι μου 3», παρά τις φημολογίες.

Πλαφόν κέρδους: Έρχονται νέα πρόστιμα στην αγορά – Στο «σημείο βρασμού» οι επιχειρήσεις

Πλαφόν κέρδους: Έρχονται νέα πρόστιμα στην αγορά – Στο «σημείο βρασμού» οι επιχειρήσεις

Χρόνιος πόνος: Το «λάθος» που τον εντείνει

Στο Πεκίνο ο Αραγτσί, συναντάται με τον κινέζο ΥΠΕΞ

Στο Πεκίνο ο Αραγτσί, συναντάται με τον κινέζο ΥΠΕΞ

Ινστιτούτο Τσίπρα: Ελλάδα και Βουλγαρία στις πρώτες θέσεις ενεργειακής φτώχειας στην ΕΕ
Οι λύσεις 06.05.26

Ινστιτούτο Τσίπρα: Πρωταθλήτρια στην ενεργειακή φτώχεια η Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία

Τη θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά με σταθερή τιμή προτείνει το «Ινστιτούτο Τσίπρα» - Ο στόχος αφορά μείωση 40% στον τελικό λογαριασμό

Σύνταξη
Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ
Οικονομία 06.05.26

Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ

Η ακτινογραφία της πίεσης στην ελληνική οικονομία από τον τουρισμό έως την κατανάλωση – Ο κίνδυνος της επενδυτικής κόπωσης και το στενό δημοσιονομικό περιθώριο για νέες παρεμβάσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
Η ευρωζώνη μπορεί να αντέξει το νέο σοκ, λέει ο Πιερρακάκης
Πρόεδρος Eurogroup 05.05.26

Η ευρωζώνη μπορεί να αντέξει το νέο σοκ, λέει ο Πιερρακάκης

«Η ανθεκτικότητα δεν αποτελεί στρατηγική ανάπτυξης αλλά άμυνα. Η Ευρώπη πρέπει πλέον να περάσει στην επίθεση», τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης

Σύνταξη
Βρετανία: Οι χαμένες ευκαιρίες του Κιρ Στάρμερ για μια επιστροφή στο μέλλον
Βρετανία 05.05.26

Οι χαμένες ευκαιρίες του Κιρ Στάρμερ για μια επιστροφή στο μέλλον

Ο ηλικίας 64 ετών Κιρ Στάρμερ είναι ένας άχρωμος και άτολμος πολιτικός ισορροπιστής, ένας άνθρωπος των χαμηλών τόνων και των συναινέσεων που αποφεύγει τις πολιτικές προκλήσεις

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Ασφυξία από τα ενοίκια – Πού έχουν φτάσει οι τιμές [πίνακες]
Στεγαστική κρίση 05.05.26

Ασφυξία από τα ενοίκια – Πού έχουν φτάσει οι τιμές [πίνακες]

Ούτε λίγο ούτε πολύ το 28,9% του πληθυσμού δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματος του για στέγη σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat, όταν ο αντίστοιχος μέσος ευρωπαϊκός όρος εκτιμάται στο 8,2%

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
ΕΚΤ: Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ
ΕΚΤ 05.05.26

Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ

Η Ευρώπη «εισάγει περίπου το 60% της ενέργειάς της, σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα», μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μια φορά, υπογραμμίζει η Κριστίν Λαγκάρντ

Σύνταξη
Fuel Pass: Το «μαρτύριο της σταγόνας» για τους καταναλωτές – Μέτρα στήριξης με το σταγονόμετρο
Fuel Pass 05.05.26

Το «μαρτύριο της σταγόνας» για τους καταναλωτές - Μέτρα στήριξης με το σταγονόμετρο

«Ασπιρίνες» από την κυβέρνηση, σε ένα δομικό πρόβλημα ακρίβειας. Το Fuel Pass επανέρχεται στο τραπέζι ως προσωρινό μέτρο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης δίνοντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές αλλά χωρίς να επιλύει το πρόβλημα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ακυρώσεις πτήσεων και απογείωση τιμών από αεροπορικές εταιρείες λόγω Ιράν
Οικονομικές Ειδήσεις 05.05.26

Ακυρώσεις πτήσεων και απογείωση τιμών από αεροπορικές εταιρείες λόγω Ιράν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που θα έχει στις ενεργειακές αγορές της περιοχής ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Τα φωτοβολταϊκά ακτίδα φωτός στην ενεργειακή κρίση – Έκθεση προβλέπει φθηνότερο ρεύμα
Αχτίδα φωτός 06.05.26

Τα φωτοβολταϊκά ακτίδα φωτός στην ενεργειακή κρίση – Έκθεση προβλέπει φθηνότερο ρεύμα

Η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά μπορεί να αποτρέψει εισαγωγές φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή στην ΕΕ, μεταξύ 2026 και 2030, αξίας 223 δισ. ευρώ, λέει νέα έκθεση της SolarPower Europe

Σύνταξη
Ινστιτούτο Τσίπρα: Ελλάδα και Βουλγαρία στις πρώτες θέσεις ενεργειακής φτώχειας στην ΕΕ
Οι λύσεις 06.05.26

Ινστιτούτο Τσίπρα: Πρωταθλήτρια στην ενεργειακή φτώχεια η Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία

Τη θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά με σταθερή τιμή προτείνει το «Ινστιτούτο Τσίπρα» - Ο στόχος αφορά μείωση 40% στον τελικό λογαριασμό

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Επίσημη πρώτη για το Πολιτικό Συμβούλιο- Τα «μέτωπα» με Μαξίμου και… Καστανίδη
Πολιτική 06.05.26

ΠΑΣΟΚ: Επίσημη πρώτη για το Πολιτικό Συμβούλιο- Τα «μέτωπα» με Μαξίμου και… Καστανίδη

Να αφήσει πίσω του τη νέα εσωκομματική αντιπαράθεση λόγω παραίτησης Καστανίδη, θα επιχειρήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στον «μονομέτωπο» αγώνα κατά της Νέας Δημοκρατίας και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική «ατζέντα» του Κινήματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μπάγερν – Παρί: «Γιγαντομαχία» στο Μόναχο, με… φόντο τον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης
Champions League 06.05.26

Μπάγερν – Παρί: «Γιγαντομαχία» στο Μόναχο, με… φόντο τον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης

Μπάγερν και Παρί είναι έτοιμες μετά το απίθανο 5-4 της Γαλλίας, κοντράρονται απόψε στις 22:00 (MEGA) στο Μόναχο σε μια μάχη που θα καθορίσει τον δεύτερο φιναλίστ του Champions League.

Σύνταξη
Η Αντζελίνα Τζολί πούλησε την ιστορική έπαυλή της στο Χόλιγουντ για 30 εκατ. δολάρια
Νέο κεφάλαιο 06.05.26

Η Αντζελίνα Τζολί αποχαιρετά το Χόλιγουντ - Πούλησε την ιστορική έπαυλή της στην Καλιφόρνια για 30 εκατ. δολάρια

Μετά από περίπου μια δεκαετία εκεί, η σταρ της μεγάλης οθόνης Αντζελίνα Τζολί ετοιμάζεται όχι απλά να αφήσει το Χόλιγουντ, αλλά και τις ΗΠΑ

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
NBA: Οι Θάντερ ισοπέδωσαν τους Λέικερς, 1-0 και για τους Πίστονς (vids)
Μπάσκετ 06.05.26

NBA: Οι Θάντερ ισοπέδωσαν τους Λέικερς, 1-0 και για τους Πίστονς (vids)

Οι πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ διέλυσαν τους Λος Άντζελες Λέικερς με 108-90 και έκαναν το 1-0 στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA, ενώ το προβάδισμα πήραν και οι Πίστονς επί των Καβαλίερς στην Ανατολή.

Σύνταξη
Greek Banks Reshape Insurance Sector With New Deals
English edition 06.05.26

Greek Banks Reshape Insurance Sector With New Deals

A wave of bancassurance deals is transforming Greece’s insurance market, as major banks deepen partnerships and acquisitions to boost revenues and close the gap with European peers

Σύνταξη
Σαλαμίνα: Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από σχολείο τραυματίζοντάς την σοβαρά στο πόδι
Στη Σαλαμίνα 06.05.26

Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από σχολείο τραυματίζοντάς την σοβαρά στο πόδι

Το ανήλικο κορίτσι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της - Την ώρα του τροχαίου φέρεται να διέσχιζε τη διάβαση πεζών έξω από το σχολείο στη Σαλαμίνα

Σύνταξη
Βραβεία Βιβλίου Public 2026
Τα Νέα της Αγοράς 06.05.26

Βραβεία Βιβλίου Public 2026

Ξεκινά η ψηφοφορία του κοινού για την ανάδειξη των βιβλίων της χρονιάς

Σύνταξη
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ: Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση & Σίγουρη Επιτυχία για Κάθε Μαθητή
Τα Νέα της Αγοράς 06.05.26

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ: Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση & Σίγουρη Επιτυχία για Κάθε Μαθητή

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως

Σύνταξη
Ο Λανουά γλιτώνει την απολογία – Σκοτάδι και χάος στη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 06.05.26

Ο Λανουά γλιτώνει την απολογία – Σκοτάδι και χάος στη διαιτησία

Ο Λανουά απέρριψε ομόφωνο αίτημα να επαναφέρει την τηλεκριτική και δεν θα εξηγήσει πως είναι δυνατό να μετρήσει το γκολ του Γερεμέγεφ κατά του Ολυμπιακού και να ακυρωθεί του Γιαζίτσι κατά της ΑΕΚ

Βάιος Μπαλάφας
Άνδρος: Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο – Σώοι και οι 9 ναυτικοί
Ελλάδα 06.05.26

Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου - Σώοι και οι 9 ναυτικοί

Δύο από τους ναυτικούς περισυνελέγησαν από τη θαλάσσια περιοχή από σκάφος του Λιμενικού, ενώ οι υπόλοιποι επτά εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από δύσβατο βραχώδες σημείο της Άνδρου.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

