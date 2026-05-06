Σπίτι μου 2: Φουντώνει η αγωνία των δικαιούχων που είναι «στον αέρα» – Τι απαντά το υπουργείο

Πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες δικαιούχων του προγράμματος «Σπίτι Μου 2», για την αιφνιδιαστική μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας τρεις μήνες νωρίτερα. Ενώ αρχικά γνώριζαν ότι η προθεσμία για τη συμβασιοποίηση του δανείου είναι ως τις 31/8/2026, εδώ και μία εβδομάδα λαμβάνουν ειδοποιήσεις ότι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες πριν τις 2/6/2026.

Για όσους βρίσκονται στην τελική ευθεία, τα ειδοποιητήρια των τραπεζών να επισπεύσουν την προσκόμιση συμβολαίου αγοραπωλησίας ισοδυναμούν με ψυχρολουσία. Τα περιθώρια που τους δίνονται είναι ασφυκτικά, ακόμα και εντός της τρέχουσας εβδομάδας, ως τις 8 Μάϊου.

Ακόμα και αν τα καταφέρουν, αρκετοί δανειολήπτες ενημερώνονται ότι η τράπεζα δεν είναι σε θέση να τους εγγυηθεί ότι θα συμβασιοποιηθεί το δάνειο εμπρόθεσμα.

Η εναλλακτική λύση που τους προσφέρεται, είναι να πάρουν δάνειο απευθείας από την τράπεζα, εκτός του προγράμματος «Σπίτι Μου 2», με σαφώς δυσμενέστερους όρους.

Πρόκειται για ανθρώπους που έχουν ξοδέψει άπειρες εργατοώρες σε αναζήτηση σπιτιού, σε μια αγορά με χαμηλή διαθεσιμότητα, φουσκωμένες τιμές και ένα γερασμένο οικιστικό απόθεμα, με αβαρίες και τεχνικά προβλήματα.

Πρόκειται για ζευγάρια, νέους και οικογένειες, με χαμηλά εισοδήματα, που έχουν ήδη πληρώσει κάποιες χιλιάδες ευρώ, για μηχανικούς, μεσίτες, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, προκαταβολές. Κάποιοι έχουν δανειστεί ή έχουν ζητήσει χρήματα από τους γονείς τους ώστε να καλύψουν το 10% της ίδιας συνεισφοράς.

Το «Σπίτι μου 2» είναι η κορυφή του παγόβουνου

Έχουν δημοσιοποιηθεί υποθέσεις δικαιούχων που αιφνιδιαστικά πετιούνται εκτός προγράμματος, χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Όμως πρόκειται για την κορυφή του παγόβουνου, αφού το πρόβλημα είναι βαθύτερο.

Ο κίνδυνος να μην υλοποιηθούν οι στόχοι εντός των προθεσμιών που έχει θέσει η Κομισιόν και η Ελλάδα να χρειαστεί να επιστρέψει κονδύλια ή ακόμα και να πληρώσει πρόστιμα αφορά και άλλα προγράμματα που εντάσσονται στο ΤΑΑ.

Γι’αυτό επιταχύνονται οι διαδικασίες την τελευταία στιγμή, ακόμα και με «ακροβατικά», όπως δηλώνει στο in διοικητικό στέλεχος από αρμόδια δημόσια υπηρεσία.

«Κανονικά το φυσικό αντικείμενο του έργου έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί ως τις 31/12/2025 και να γίνουν οι πληρωμές μέχρι και σήμερα. Είναι κάτι το οποίο το γνώριζε η κυβέρνηση από την αρχή. Από πέρυσι χτυπάμε καμπανάκι ότι οι στόχοι δεν πιάνονται και ότι θα χαθούν χρήματα», μας λέει ο συνομιλητής μας, που ασχολείται αποκλειστικά με τα κοινοτικά προγράμματα (τα στοιχεία του στη διάθεση του in).

Ο ίδιος επιμένει ότι και στην περίπτωση του «Σπίτι Μου 2», η τελική ημερομηνία υλοποίησης ήταν η 30/6/2026. Πράγματι, πουθενά στην σύμβαση ένταξης του προγράμματος στο ΤΑΑ, δεν αναφέρεται η 31/8 ως καταληκτική ημερομηνία.

Κι όμως, η ανάρτηση στo Ελλάδα 2.0 στις 21 Νοεμβρίου του 2025, για τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων του «Σπίτι Μου 2»,. δίνει παράταση υπαγωγής στο πρόγραμμα ως τις 30/5/2026 (έναντι τις 31/12/2025) και καταληκτική ημερομηνία σύναψης σύμβασης δανεισμού στις 31/8/2026 (έναντι της 30/62026).

Δικαιούχοι του Σπίτι Μου 2, με την πλάτη κολλημένη στον τοίχο

Σύμφωνα με νέες μαρτυρίες δικαιούχων, η αιφνιδιαστική αυλαία στο «Σπίτι Μου 2», τους θέτει ενώπιον ενός εκβιαστικού διλήμματος.

Ο κίνδυνος δεν είναι μόνο να χάσουν την υπαγωγή στο πρόγραμμα, μαζί και τα χρήματα που έχουν ξοδέψει. Ο κίνδυνος είναι να υπογράψουν συμβόλαιο και να βρεθούν εκτεθειμένοι στον ιδιοκτήτη, που θα ζητάει τα χρήματά του δικαστικά, αν δεν συμβασιοποιηθεί εγκαίρως το δάνειο.

Αυτή είναι η περίπτωση του Α.Κ, ενός 34χρονου εργαζόμενου, που ζει με τη σύντροφό του στην Αθήνα (τα πλήρη στοιχεία του στη διάθεση του in). Όμως μας ενημέρωσε, έχει σχεδόν ολοκληρώσει τις διαδικασίες υπογραφής συμβολαίου αγοραπωλησίας, για διαμέρισμα στην Καλλιθέα, αξίας 180.000 ευρώ. Έχει λάβει από την τράπεζα έγκριση δανείου 162.000 ευρώ και έχει καταβάλλει 18.000 ευρώ ως ίδια κεφάλαια.

«Η τράπεζα με ενημέρωσε πως είναι δική μου η ευθύνη αν θα προχωρήσω τη διαδικασία με ότι αυτό συνεπάγεται. Αν αποστείλω ακόμη και σήμερα το συμβόλαιο υπογεγραμμένο μπορεί να μην τα καταφέρω να υπογράψω δάνειο. Διότι αν απαιτηθεί έστω και μια διόρθωση, που είναι τυπικό μέρος της διαδικασίας υπό κανονικές συνθήκες. Άρα αν υπογράψεις το συμβόλαιο και χάσεις την ημερομηνία για μια απλή τροποποίηση τότε συμβαίνουν τα εξής:

Το ακίνητο περνά στα χέρια σου έχοντας καταβάλει το 10% του ποσού από ίδιους πόρους.

Όμως, χρωστάς ακόμη το 90% το οποίο είναι προσωπική σου ευθύνη να βρεις να το καταβάλλεις Αν δεν τα βρεις θα οδηγηθείς στα δικαστήρια από τον πρώην πωλητή αφού θα θέλει, ορθά προφανώς, το υπόλοιπο τον χρημάτων του.

Η απόφαση υπογραφής του συμβολαίου δηλαδή αποτελεί μέγγενη στους υποψήφιους αγοραστές, με την τράπεζα να αναφέρει πως είναι προσωπικό ρίσκο».

Ο ίδιος μας λέει ότι η τράπεζα του πρότεινε να προχωρήσει με δικό της δάνειο, με επιτόκιο 3,75% τα πρώτα επτά χρόνια. Το Σπίτι Μου 2 έχει μηδενικό επιτόκιο για το 50% του δανείου και προνομιακά χαμηλό επιτόκιο για το υπόλοιπο 50%.

«Νιώθω εξαπατημένος. Έστειλα μέιλ στην Αναπτυξιακή Τράπεζα και μου απάντησαν ότι ακολουθούν ευρωπαϊκή οδηγία. Όμως αυτό το γνώριζαν εδώ και καιρό. Γιατί δεν μας το έλεγαν από την αρχή; Αυτό είναι ανικανότητα», καταλήγει.

Για ένα κεραμίδι

Ο Δ.Π. βοηθάει την 34χρονη κόρη του – αναπληρώτρια εκπαιδευτικό σε νησί της άγονης γραμμής – να υπαχθεί στο «Σπίτι μου 2». Είναι από τους τυχερούς που κατάφεραν να βρουν σπίτι σε σχετικά λογική τιμή, στην Κυψέλη, με έγκριση δανείου 125.000 ευρώ. Ακόμα κι έτσι, θα χρειαστεί να πληρώσουν ίδια κεφάλαια 42.000 ευρώ, συν τα διαδικαστικά έξοδα.

Η έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου καθυστέρησε περίπου 20 ημέρες, λόγω τεχνικών προβλημάτων. Με την πρόωρη λήξη του προγράμματος, τρεις μήνες νωρίτερα, η κόρη του Δ.Π. κινδυνεύει να χάσει την προθεσμία υπαγωγής.

Έχει ήδη καταβάλει περίπου 5.000 ευρώ για δικηγόρους, μηχανικούς και συμβολαιογράφους. Το συνολικό ποσό αναμένεται να ξεπεράσει τις 7-8 χιλιάδες ευρώ.

«Ομολογώ ότι η συγκεκριμένη τράπεζα έχει επισπεύσει πολύ τις διαδικασίες. Πρέπει ως το τέλος της εβδομάδας (8/5), να έχουμε υπογράψει τα συμβόλαια. Μετά θα ακολουθήσει έλεγχος. Αν κάτι προκύψει και δεν μας εγκρίνουν εγκαίρως το δάνειο, θα πρέπει να δανειστούμε ιδιωτικά. Αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα με τον ιδιοκτήτη» μας λέει.

Ο ίδιος δηλώνει εξοργισμένος με τον εμπαιγμό από την κυβέρνηση, καθώς οι όροι άλλαξαν τελευταία στιγμή. «Κατάφεραν με αυτά τα προγράμματα να φουσκώσουν πάρα πολύ τις τιμές, σε παλιά σπίτια. Ο κόσμος αναγκάζεται να το δεχθεί, αφού η κατάσταση με τα ενοίκια είναι απελπιστική. Το Σπίτι μου 2 απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν τους περισσεύουν χρήματα. Είναι η μόνη ελπίδα να βάλουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Τώρα τους τη στερούν και αυτή. Πολλοί θα αναγκαστούν, ελπίζω να μην είμαι κι εγώ ένας από αυτούς, να πάρουν στεγαστικά από τις τράπεζες, με υπερδιπλάσιο επιτόκιο».

Παπαθανάσης: Θα κριθούμε στον «πόντο»

Όπως δηλώνει στο in o αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη καμπή για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων του ΤΑΑ, μεταξύ τους και το «Σπίτι Μου 2».

Η καταληκτική ημερομηνία της 31ης Μάϊου για τις υπαγωγές σε προγράμματα του ΤΑΑ (2 Ιουνίου για την συμβασιοποίηση των δανείων), ορίστηκε στο πλαίσιο της αίτησης αναθεώρησης που υποβάλλει η Ελλάδα αυτή την εβδομάδα. Στόχος είναι να «κλειδώσουν» τα κονδύλια, κατόπιν έγκρισης του Εcofin, τον Ιούνιο και Ιούλιο. Η Ελλάδα θα κριθεί «στον πόντο» στις 31 Αυγούστου.

«Αν δεν πετύχουμε κάτι από αυτά που θα πούμε, τότε το πρόστιμο είναι εφτακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ για κάθε μεταρρύθμιση που χάνουμε, εξακόσια ογδόντα εκατομμύρια ευρώ για τα ορόσημα απορρόφησης πόρων του δανειακού σκέλους, και ανάλογα η ποινή που μπορεί να υπάρξει αν δεν πετύχουμε έργο κ.λπ. Επομένως, αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε. Όχι μόνο να μη χάσουμε λεφτά, αλλά να μην μας επιβληθούν ποινές», μας λέει ο κ. Παπαθανάσης.

«Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεκατρεισήμισι χιλιάδες συμπολίτες μας βρήκαν σπίτι. Το πρόγραμμα που είχε κριτικάρει η αντιπολίτευση ότι δεν θα πιάσει τόπο, τώρα η ίδια ζητάει την παράτασή του», μας λέει για το «Σπίτι Μου 2». Διευκρινίζει ωστόσο ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση.

Δεν θα υπάρξει «Σπίτι μου 3»

Όσο για την ταλαιπωρία των χιλιάδων δικαιούχων που κάνουν αγώνα δρόμου να μην βρεθούν εκτός προγράμματος, ο αναπληρωτής υπουργός απαντά ότι έχουν σταλεί επιστολές στις τράπεζες να επισπεύσουν τις διαδικασίες. Κρίνει ότι το περιθώριο του ενός μηνός (20 εργάσιμες μέρες), είναι επαρκές και ότι θέλουν να βοηθήσουν ώστε να μην βρεθεί κανείς απέξω. Μας λέει ότι σε εκκρεμότητα βρίσκονται περίπου περίπου 2.500 εγκρίσεις δανείων, ενώ έχουν συμβασιοποιηθεί περίπου 11.000.

Η αρχική πρόβλεψη του «Σπίτι Μου 2» ήταν για 20.000 δικαιούχους.

Ο κ. Παπαθανάσης επίσης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σκέψη για «Σπίτι μου 3», παρά τις φημολογίες.