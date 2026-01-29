Σπίτι μου 2: Στο 72% η απορρόφηση – Στα 119.000 το μέσο δάνειο [πίνακες]
Τι αποκαλύπτει έρευνα για το Σπίτι μου 2 – Τι αναφέρουν στον ΟΤ κύκλοι της αγοράς
Στα 72,35% έχει φτάσει μέχρι σήμερα η απορροφητικότητα του προγράμματος «Σπίτι μου 2».
Το «Σπίτι μου 2» ξεκίνησε στις αρχές του 2025, επιδοτεί κατά 50% το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων, με μέγιστο ποσό αγοράς 190.000 ευρώ
Κύκλοι του υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναφέρουν στο ΟΤ ότι έχουν εγκριθεί 12.000 δάνεια συνολικής αξίας 1,39 δισ. ευρώ, ενώ ο μέσος όρος των δανείων είναι 119.000 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατάθηκε έως τις 30 Μαΐου, ενώ η εκταμίευση του δανείου απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Αυγούστου.
Το Σπίτι μου 2 και η αγορά
Το πρόγραμμα έχει ενισχύσει σημαντικά τη ζήτηση για ακίνητα παλαιότερα του 2007 με αποτέλεσμα να παρατηρείται άνοδος των τιμών, ιδιαίτερα σε περιοχές με περιορισμένη προσφορά.
Σύμφωνα με το 5ο «Βαρόμετρο της Αγοράς Ακινήτων», το οποίο συντάχθηκε κατόπιν έρευνας που πραγματοποιήθηκε από τη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για λογαριασμό του ιστολογίου για επενδύσεις και ακίνητα του επενδυτή και αναλυτή Ηλία Παπαγεωργιάδη το 89% των πολιτών θεωρεί το Στεγαστικό πρόβλημα ως «αρκετά μεγάλο / πολύ μεγάλο πρόβλημα», ενώ ένα ακόμη 10% το θεωρεί «μικρό πρόβλημα».
Στην ερώτηση για τα αποτελέσματα που είχε το πρόγραμμα «Το Σπίτι μου, 2» στις τιμές πώλησης των κατοικιών, το 39% απάντησε «αύξηση πάνω από 10%», το 38% «αύξηση ως 10%», σταθερές είδε τις τιμές το 13% και το 2% θεωρεί ότι αυτές μειώθηκαν λόγω του προγράμματος.
Έτσι περίπου το 77% των πολιτών θεωρεί πως το πρόγραμμα είχε ως αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών (με αυτή τη γνώμη συμφωνεί το 87% των επαγγελματιών της αγοράς).
Στην ερώτηση για τις επιπτώσεις του προγράμματος αυτού στα ενοίκια των κατοικιών, το 82% εκτίμησε ότι οδήγησαν σε άνοδο ως 10% ή πάνω από 10%, με το 13% να δηλώνει πως οι τιμές έμειναν σταθερές και το 1% να λέει πως αυτές μειώθηκαν. (Στην ομάδα αυτών που δηλώνουν αγοραστές και αναζητούν κατοικία το ποσοστό αυτό φτάνει το 87%).
Παράγοντες της αγοράς μιλούν για περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών που να πληρούν τα κριτήρια του προγράμματος. Η απαίτηση το ακίνητο να είναι κατασκευασμένο έως το 2007 σημαντικό αριθμό νεότερων ή μεγαλύτερων κατοικιών από το πεδίο εφαρμογής.
Ταυτόχρονα, οι συνεχείς αυξήσεις στις τιμές πώλησης έχουν οδηγήσει πολλούς ενδιαφερόμενους να παραιτηθούν, καθώς η επιδότηση του προγράμματος δεν αρκεί για να καλύψει τη διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και επιλέξιμου ποσού δανείου.
Πηγή: ΟΤ
