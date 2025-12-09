Ακίνητα: Τι συμβαίνει με το «Σπίτι μου 2»

Η ιστορία είναι γνωστή. Αρχές Ιανουαρίου του 2025 άνοιξε η πλατφόρμα για το περιβόητο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2».

Η κυβέρνηση πανηγύριζε και παρουσίαζε το πρόγραμμα ως μια σημαντική στεγαστική παρέμβαση. Τις πρώτες ημέρες οι αιτήσεις για έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας στο «Σπίτι μου 2» άγγιξαν τις 50.000.

Εκπρόσωποι της κυβέρνησης διατυμπάνιζαν ότι στο πρόγραμμα εντάσσονται πάνω από 60.000 ακίνητα. Χιλιάδες υποψήφιοι αγοραστές που έσπευσαν να εξασφαλίσουν το πιστοποιητικό συμμετοχής στο «Σπίτι μου 2». Αυτή η βεβαίωση διασφάλιζε ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια (ελάχιστο και μέγιστο) και ότι δεν διαθέτει ακίνητο που να καλύπτει τις στεγαστικές του ανάγκες.

Όμως, οι υποψήφιοι αγοραστές έρχονταν αντιμέτωποι με τη σκληρή πραγματικότητα, την έλλειψη ακινήτων που να πληρούν τις προδιαγραφές του προγράμματος.

Το πρόγραμμα προκάλεσε μεγάλες στρεβλώσεις στην αγορά κατοικιών, όπου παρατηρήθηκε το παράδοξο φαινόμενο να αυξάνονται οι τιμές παλαιών διαμερισμάτων όλο και ταχύτερα από τις τιμές των νέων.

Επίσης, συνάντησε εμπόδια που έχουν σαν αποτέλεσμα να δυσκολεύουν την υλοποίηση της αγοράς ακινήτου για πολλούς δικαιούχους. Έχουν περάσει τόσες μήνες και το πρόγραμμα έχει «κολλήσει» πάνω από το 60% και μόνο 11.000 πολίτες να έχουν αγοράσει κατοικία.

Η κυβέρνηση φιλοδοξούσε να αποτελέσει την «αιχμή του δόρατος» για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, καθώς αυξάνονταν τα ηλικιακά όρια και δίνονταν και περισσότερα χρήματα σε σχέση με το «Σπίτι μου 1».

Ωστόσο, παρά τις πρόσφατες αλλαγές το πρόγραμμα εξακολουθεί να έχει περιορισμένη κοινωνική αποτελεσματικότητα.

Και μέσα σε όλα αυτά, έρχεται ως κερασάκι στην τούρτα η ελλιπής επικοινωνία των επίσημων στοιχείων για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος. Κάτι που θολώνει ακόμη περισσότερο το τοπίο και καθιστά την ψύχραιμη αποτύπωση της αποτελεσματικότητας του εξαιρετικά δυσχερής.

Η διαφάνεια σε τέτοιους είδους δράσεις από την πλευρά της πολιτείας θα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη και κανενός είδους σκιές δεν πρέπει να πέφτουν πάνω τους.

Τελικά, ή στοιχεία υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ή δεν ανακοινώνονται…

Πηγή: OT