Αρρυθμίες στο «Σπίτι μου 2» – Στα ύψη οι τιμές στα ακίνητα

Αρρυθμίες παρουσίαζε το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» καθώς καταγράφηκαν σημαντικά προβλήματα. Η πρόβλεψη του προγράμματος «Σπίτι μου 2» για ακίνητα με οικοδομική άδεια ως το 2005 έχει ωθήσει περαιτέρω ανοδικά τις τιμές για ακίνητα ηλικίας μεγαλύτερης του μισού αιώνα.

Οι εκτιμήσεις επαγγελματιών της αγοράς ακινήτων που έκαναν λόγο για νέες αυξήσεις των τιμών πώλησης κατοικίας στις περιοχές που έχουν υψηλή συγκέντρωση κατάλληλων κατοικιών για συμμετοχή στον νέο κύκλο του προγράμματος «Σπίτι μου», ύψους 2 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνονται.

Το «Σπίτι μου 2»

Το ελληνικό προσχέδιο προϋπολογισμού 2026 (draft budgetary plan) που κατέθεσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στις Βρυξέλλες αναφέρεται στον χαμηλό ρυθμό απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων Προγράμματα «Σπίτι μου 2».

Μέχρι σήμερα, ο ρυθμός απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων από το προγράμματα που προκηρύχθηκαν τον Ιανουάριο του 2025 και τρέχουν εδώ και 10 μήνες, ανέρχεται σε 30,3% για το «Σπίτι μου 2» και τελειώνει τον Δεκέμβριο.

Βάσει τον στοιχείων Οκτωβρίου τα δάνεια που έχουν συναφθεί για το «Σπίτι μου 2» -προσφέρει δανειακή στήριξη σε άτομα ή οικογένειες με χαμηλό εισόδημα για την απόκτηση της κύριας κατοικίας τους- ανέρχονται σε 303,3 εκατ. ευρώ.

Έχουν υποβληθεί περί τις 10.000 αιτήσεις, με στόχο να γίνουν 20.000 μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο δεν μετουσιώνονται όλες οι αιτήσεις σε εκταμιεύσεις, καθώς οι υψηλές τιμές των ακινήτων σε συνδυασμό με την δυσκολία ανεύρεσης των κατάλληλων σπιτιών που να εμπίπτουν στις προδιαγραφές του προγράμματος, αποθαρρύνουν αρκετούς υποψήφιους αγοραστές.

Οι τιμές στα ακίνητα

Την ίδια στιγμή, καταγράφηκαν σημαντικές αυξήσεις στις ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών το 3ο τρίμηνο του 2025 όπως κατέγραψε ο SPI, ο δείκτης τιμών του Spitogatos.

Κατά 10,0% αυξημένες είναι οι μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) πώλησης κατοικιών σε όλη τη χώρα κατά το 3ο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2024, ενώ σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2025, οι ΜΖΤ πώλησης κατοικιών σημείωσαν μικρή αύξηση κατά 1,6%.

Σταθερά στην πρώτη θέση του top 5 των πιο ακριβών περιοχών της χώρας για αγορά κατοικίας κατά το 3ο τρίμηνο του 2025 βρίσκονται τα Νότια Προάστια με ΜΖΤ πώλησης στα 4.091 ευρώ/τ.μ.

Αμέσως μετά ακολουθούν οι Κυκλάδες, τα Βόρεια Προάστια, η Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Λευκάδας και η Π.Ε. Χανίων με τη ΜΖΤ πώλησης κατοικίας να διαμορφώνεται στα 2.878 ευρώ/τ.μ.

Πρόσφατη έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) κρούει τον «κώδωνα του κινδύνου» για τη νομισματική πολιτική, αναφορικά με τη μελλοντική πορεία της ζήτησης στην αγορά κατοικίας.

Την ίδια στιγμή, ανάλυση του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) διαπιστώνει ότι η σημαντική ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων έχει ως αποτέλεσμα ο ρυθμός αύξηση των τιμών κατοικιών να υπερβαίνει τον ρυθμό αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων, καταδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο ένα αυξανόμενο ζήτημα εξασφάλισης προσιτής κατοικίας.

Πηγή: OT