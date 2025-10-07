newspaper
Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Ακίνητα: Ποιες είναι οι ακριβότερες και οι φθηνότερες περιοχές ενοικίασης και πώλησης
Ακίνητα: Ποιες είναι οι ακριβότερες και οι φθηνότερες περιοχές ενοικίασης και πώλησης

Πώς αποτυπώνεται η εξέλιξη των τιμών ενοικίασης και των τιμών πώλησης στα ακίνητα στον δείκτη τιμών του Spitogatos

Tην εξέλιξη των ζητούμενων τιμών των κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση σε όλη την Ελλάδα κατά το 3ο τρίμηνο του 2025 κατέγραψε ο SPI, ο δείκτης τιμών του Spitogatos που αποτυπώνει τις τάσεις τιμών στην εγχώρια αγορά ακινήτων μέσα από εκατομμύρια πραγματικά δεδομένα αγγελιών στην πλατφόρμα του Spitogatos – τη Νο.1 ιστοσελίδα αγγελιών ακινήτων στην Ελλάδα.

Κατά 10,0% αυξημένες είναι οι μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) πώλησης κατοικιών σε όλη τη χώρα κατά το 3ο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2024, ενώ σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2025, οι ΜΖΤ πώλησης κατοικιών σημείωσαν μικρή αύξηση κατά 1,6%.

Σε ό,τι αφορά την ενοικίαση κατοικιών, οι ΜΖΤ σημείωσαν αύξηση της τάξης του 7,2% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2024, ενώ παρέμειναν σχετικά σταθερές σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2025.

Τα πιο ακριβά & πιο οικονομικά σημεία της Ελλάδας

Σταθερά στην πρώτη θέση του top 5 των πιο ακριβών περιοχών της χώρας για αγορά κατοικίας κατά το 3ο τρίμηνο του 2025 βρίσκονται τα Νότια Προάστια με ΜΖΤ πώλησης στα 4.091 ευρώ/τ.μ. Αμέσως μετά ακολουθούν οι Κυκλάδες, τα Βόρεια Προάστια, η Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Λευκάδας και η Π.Ε. Χανίων με τη ΜΖΤ πώλησης κατοικίας να διαμορφώνεται στα 2.878 ευρώ/τ.μ.

Όσον αφορά τις κατοικίες προς ενοικίαση, και πάλι τα Νότια Προάστια έχουν την πρωτοκαθεδρία στις πιο ακριβές περιοχές της χώρας με τη ΜΖΤ ενοικίασης να ανέρχεται στα 13,1 ευρώ/τ.μ. Ακολουθούν οι Κυκλάδες που έχασαν την πρώτη θέση που κατείχαν κατά το 2ο τρίμηνο του 2025, τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, το κέντρο της Αθήνας και ο Πειραιάς με ΜΖΤ ενοικίασης κατοικίας στα 10,4 ευρώ/τ.μ.

Εξετάζοντας τα πιο οικονομικά σημεία της χώρας, οι Π.Ε. Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Κιλκίς και Καρδίτσας αποτελούν τις 5 πιο οικονομικές επιλογές για αγορά κατοικίας κατά το 3ο τρίμηνο του 2025.

Σε ό,τι αφορά την ενοικίαση κατοικίας, στο top 5 με τις πιο οικονομικές περιοχές της χώρας κατά το 3ο τρίμηνο του 2025 συγκαταλέγονται το υπόλοιπο Π.Ε. Θεσσαλονίκης, οι Π.Ε. Πέλλας, Κιλκίς, Ημαθίας και Γρεβενών.

Αττική: Αυξήσεις σε ΜΖΤ πώλησης και ενοικίασης κατοικιών κατά το 3ο τρίμηνο του 2025

Ανοδική πορεία κατέγραψαν οι μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) κατοικιών, τόσο προς πώληση όσο και προς ενοικίαση, στην Αττική κατά το 3ο τρίμηνο του 2025. Ειδικότερα, οι ΜΖΤ κατοικιών προς πώληση αυξήθηκαν κατά 8,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, ενώ οι ΜΖΤ ενοικίασης παρουσίασαν άνοδο 4,8% κατά την ίδια περίοδο.

Στην κορυφή των πιο ακριβών περιοχών της Αττικής για αγορά κατοικίας βρίσκεται και το 3ο τρίμηνο του 2025 η Βουλιαγμένη με ΜΖΤ 7.586 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν άλλες περιοχές των Νοτίων Προαστίων όπως η Βούλα, η Γλυφάδα, το Ελληνικό, αλλά και του κέντρου της Αθήνας όπως η περιοχή Κολωνάκι-Λυκαβηττός με ΜΖΤ πώλησης κατοικίας στα 5.000 ευρώ/τ.μ.

Οι top 5 πιο ακριβές περιοχές για ενοικίαση κατοικίας στην Αττική είναι η Βουλιαγμένη και η Βούλα στα Νότια Προάστια, η περιοχή Κολωνάκι-Λυκαβηττός στο κέντρο της Αθήνας, η Φιλοθέη και το Παλαιό Ψυχικό με ΜΖΤ στα 16,3 ευρώ/τ.μ.


Ως οι πιο οικονομικές περιοχές της Αττικής για αγορά κατοικίας κατά το 3ο τρίμηνο του 2025 αναδεικνύονται οι εξής περιοχές: η Αγία Βαρβάρα με ΜΖΤ στα 1.471 ευρώ/τ.μ., η περιοχή του Βαρνάβα με ΜΖΤ πώλησης κατοικίας στα 1.500 ευρώ/τ.μ., οι Αχαρνές με ΜΖΤ στα 1.600 ευρώ/τ.μ., η περιοχή Πατησίων-Αχαρνών και τα Πατήσια.

Οικονομικές επιλογές σε ό,τι αφορά την ενοικίαση κατοικίας κατά το 3ο τρίμηνο του 2025 εντοπίζονται σε Σταμάτα (7,3 ευρώ/τ.μ.), Καματερό (7,3 ευρώ/τ.μ.), Άγιο Στέφανο, Παιανία και Ίλιον.


Κατά το 3ο τρίμηνο του 2025, οι περιοχές της Αττικής με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στη ΜΖΤ πώλησης κατοικιών είναι το κέντρο της Αθήνας (27,4%), η Δραπετσώνα (26,3%) και το Πέραμα (26,1%) στα προάστια του Πειραιά, καθώς και το Περιστέρι στα Δυτικά Προάστια με αύξηση 22,0%. Όσον αφορά τις κατοικίες προς ενοικίαση, οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις στη μέση ζητούμενη τιμή (ΜΖΤ) για το 3ο τρίμηνο του 2025 καταγράφονται στις περιοχές Γκάζι–Μεταξουργείο–Βοτανικός (18,8%), Πετρούπολη (17,6%), Πέραμα (15,5%), Φιλοθέη (15,3%) και Αιγάλεω (15,2%).

Εξετάζοντας περαιτέρω τις ετήσιες μεταβολές ΜΖΤ πώλησης κατοικιών για το 3ο τρίμηνο του 2025, παρατηρείται ότι οι ζητούμενες τιμές παραμένουν σχετικά σταθερές σε ορισμένες περιοχές της Αττικής. Συγκεκριμένα, στα Νότια Προάστια, η Νέα Σμύρνη παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις, ενώ αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται στην Αγία Παρασκευή στα Βόρεια Προάστια, στη Μεταμόρφωση στα Δυτικά, όπως επίσης και στις περιοχές Κολωνάκι-Λυκαβηττός (κέντρο Αθήνας) και Καστέλλα-Πασαλιμάνι (Πειραιάς).

Σχετικά σταθερές παραμένουν οι ΜΖΤ ενοικίασης κατά το 3ο τρίμηνο του 2025, σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2024, στις εξής περιοχές: Iστορικό κέντρο Αθήνας, Κερατσίνι, Δραπετσώνα, Καμίνια-Παλαιά Κοκκινιά, Άνοιξη και στη Βάρη-Βάρκιζα.

Αυξήσεις και στις ΜΖΤ πώλησης και ενοικίασης κατοικιών στη Θεσσαλονίκη

Αύξηση της τάξης του 11,0% σημείωσαν οι ΜΖΤ πώλησης κατοικιών στη Θεσσαλονίκη κατά το 3ο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με την ίδια περίοδο την περσινή χρονιά, ενώ κατά 7,7% αυξήθηκαν οι ΜΖΤ ενοικίασης κατοικιών την ίδια περίοδο.

Οι πιο ακριβές περιοχές για αγορά κατοικίας στη Θεσσαλονίκη κατά το 3ο τρίμηνο του 2025 είναι η Καλαμαριά με ΜΖΤ 3.059 ευρώ/τ.μ., το κέντρο της Θεσσαλονίκης (2.895 ευρώ/τ.μ.) και η Πυλαία (2.833 ευρώ/τ.μ.). Σε ό,τι αφορά την ενοικίαση, οι υψηλότερες ΜΖΤ για το 3ο τρίμηνο του 2025 καταγράφονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (11,5 ευρώ/τ.μ.), στην περιοχή 40 Εκκλησιές-Ευαγγελίστρια (11,1 ευρώ/τ.μ) και στην περιοχή Βαρδάρης-Λαχανόκηποι (10,4 ευρώ/τ.μ.).

Αναζητώντας τις χαμηλότερες ΜΖΤ κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση στην Θεσσαλονίκη, αυτές εντοπίζονται, σε ό,τι αφορά την πώληση, στην Καλλιθέα (833 ευρώ/τ.μ.), στη Μυγδονία (974 ευρώ/τ.μ.) και στα Βασιλικά (1.125 ευρώ/τ.μ.) στα προάστια Θεσσαλονίκης. Στην πλευρά της ενοικίασης, οι πιο οικονομικές περιοχές εντοπίζονται κυρίως και πάλι στα προάστια της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην περιοχή της Μυγδονίας (4,2 ευρώ/τ.μ.), στον Χορτιάτη (5,4 ευρώ/τ.μ.) αλλά και στη Μίκρα (5,4 ευρώ/τ.μ.).

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις ΜΖΤ πώλησης κατοικιών στην Θεσσαλονίκη εντοπίζονται στα προάστια της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στην Μηχανιώνα, στην περιοχή Θερμαϊκός και στην Σταυρούπολη. Όσον αφορά την ενοικίαση κατοικιών, οι μεγαλύτερες αυξήσεις ΜΖΤ σημειώθηκαν στα Βασιλικά, στη Θέρμη, και στην περιοχή Ξηροκρήνη-Παναγιά Φανερωμένη.

Πηγή ΟΤ

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Προϋπολογισμός: Πού θα κυμανθούν οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων

Προϋπολογισμός: Πού θα κυμανθούν οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων

World
Γαλλία: Νέες προειδοποιήσεις από τους οίκους αξιολόγησης

Γαλλία: Νέες προειδοποιήσεις από τους οίκους αξιολόγησης

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
Προϋπολογισμός: Ψαλιδίζει τις εκτιμήσεις για ανάπτυξη το Δημοσιονομικό Συμβούλιο
Προϋπολογισμός: Ψαλιδίζει τις εκτιμήσεις για ανάπτυξη το Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Πιο συγκρατημένο από την κυβέρνηση είναι το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στις προβλέψεις του για ανάπτυξη το 2026. Χτυπάει καμπανάκι για πληθωρισμό, εξωτερικούς κινδύνους και τα έργα του ΤΑΑ.

ΦΠΑ: Ο καλύτερος «φίλος» των κρατικών ταμείων – Κύριος μοχλό τόνωσης των εσόδων
Ο καλύτερος «φίλος» των κρατικών ταμείων - «Σωσίβιο» του κρατικού προϋπολογισμού ο ΦΠΑ

Γεμίζουν από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών τα κρατικά ταμεία. Σχεδόν εμμονική η στάση της κυβέρνησης στο αίτημα της κοινωνίας για μείωση του ΦΠΑ, ειδικά σε βασικά αγαθά.

Χαστούκι από ΟΚΕ για το εργασιακό νομοσχέδιο: Οι περισσότερες ώρες εργασίας δεν αυξάνουν την παραγωγικότητα
Χαστούκι από ΟΚΕ για το εργασιακό νομοσχέδιο: Οι περισσότερες ώρες εργασίας δεν αυξάνουν την παραγωγικότητα

Το εργασιακό νομοσχέδιο κατατέθηκε χωρίς να προηγηθεί ευρύς και ποιοτικός κοινωνικός διάλογος, τονίζει η Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας. Κόλαφος οι παρατηρήσεις για την παραγωγικότητα.

Προϋπολογισμός 2026: Όλα τα μέτρα για φόρους, μισθούς και συντάξεις
Όλα τα μέτρα για φόρους, μισθούς και συντάξεις στον προϋπολογισμό του 2026

Με βάση το προσχέδιο προϋπολογισμού, η οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για έκτο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης

To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα
To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα

Το σύστημα μέσω του οποίου το ιρανικό πετρέλαιο «ανταλλάσσεται» με κινεζικές κατασκευές υποδομών εμπλέκει δύο βασικούς κινεζικούς παίκτες: μια κρατική ασφαλιστική εταιρεία και έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό

Ακρίβεια: Σταγόνα στον ωκεανό η λίστα 1.000 κωδικών με μειωμένες τιμές – Απουσιάζουν κρέας, φρούτα, λαχανικά
Ακρίβεια: Σταγόνα στον ωκεανό η λίστα 1.000 κωδικών με μειωμένες τιμές – Απουσιάζουν κρέας, φρούτα, λαχανικά

Η πολυδιαφημιζόμενη μείωση τιμών σε μια λίστα με 1.000 προϊόντα, αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας που παραμένει νούμερο 1 πρόβλημα των νοικοκυριών

Δεν δίνουν δεκάρα: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ εξήγησε τους λόγους που μεγαλώνει τα παιδιά του μακριά από το Χόλιγουντ
Δεν δίνουν δεκάρα: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ εξήγησε τους λόγους που μεγαλώνει τα παιδιά του μακριά από το Χόλιγουντ

Ο σταρ της μεγάλης οθόνης Τζορτζ Κλούνεϊ σε συνέντευξή του εξήγησε γιατί η γαλλική ύπαιθρος είναι πολύ καλύτερη από το Χόλιγουντ για να μεγαλώσει τα δίδυμα παιδιά του.

Υπόθεση Ρούτσι: Η πίεση και η αλλαγή γραμμής του Μαξίμου
Υπόθεση Ρούτσι: Η πίεση και η αλλαγή γραμμής του Μαξίμου

Από την συνεχιζόμενη έμμεση λήψη αρνητικής θέσης απέναντι στο αίτημα του Π. Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις στη σημερινή αλλαγή στάσης του μεγάρου Μαξίμου. Το χρονικό της μετατόπισης και ο ρόλος «λαγού» του Αδ. Γεωργιάδη

Γαλλία: Η τελευταία αποστολή του Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο απομονωμένος Εμανουέλ Μακρόν
Γαλλία: Η τελευταία αποστολή του Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο απομονωμένος Εμανουέλ Μακρόν

Θεατρικό δράμα θυμίζει η κατάσταση στη Γαλλία, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Λεκορνί. Ο Εμανουέλ Μακρόν δέχεται πυρά από παντού, ενώ προσπαθεί να σώσει την κυβέρνηση και να διασωθεί ο ίδιος.

Προϋπολογισμός: Ψαλιδίζει τις εκτιμήσεις για ανάπτυξη το Δημοσιονομικό Συμβούλιο
Προϋπολογισμός: Ψαλιδίζει τις εκτιμήσεις για ανάπτυξη το Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Πιο συγκρατημένο από την κυβέρνηση είναι το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στις προβλέψεις του για ανάπτυξη το 2026. Χτυπάει καμπανάκι για πληθωρισμό, εξωτερικούς κινδύνους και τα έργα του ΤΑΑ.

Τι μας λέει η επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Σικάγο για τον Τραμπισμό
Τι μας λέει η επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Σικάγο για τον Τραμπισμό

O Economist κάνει έναν τρομακτικό υπαινιγμό: Πως οι χειρότερες υπερβολές βίας της κυβέρνησης Τραμπ - ειδικά στο Σικάγο - φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί για να παράγουν περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα

ΦΠΑ: Ο καλύτερος «φίλος» των κρατικών ταμείων – Κύριος μοχλό τόνωσης των εσόδων
Ο καλύτερος «φίλος» των κρατικών ταμείων - «Σωσίβιο» του κρατικού προϋπολογισμού ο ΦΠΑ

Γεμίζουν από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών τα κρατικά ταμεία. Σχεδόν εμμονική η στάση της κυβέρνησης στο αίτημα της κοινωνίας για μείωση του ΦΠΑ, ειδικά σε βασικά αγαθά.

Περού: Η Λίμα παραλύει εξαιτίας κινητοποίησης οδηγών λεωφορείων κατά των εκβιασμών
Περού: Η Λίμα παραλύει εξαιτίας κινητοποίησης οδηγών λεωφορείων κατά των εκβιασμών

Συμμορίες στη Λίμα του Περού ζητούν από τις εταιρείες λεωφορείων 14.000$ τον μήνα, εναλλακτικά σκοτώνουν τους οδηγούς. Η πρωτεύουσα παρέλυσε ξανά, καθώς οι οδηγοί τράβηξαν χειρόφρενο.

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο δεν παραιτείται, ο Τραμπ κλείνει την πόρτα της διπλωματίας
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο δεν παραιτείται, ο Τραμπ κλείνει την πόρτα της διπλωματίας

Ένα απολύτως κυνικό δημοσίευμα των ΝΥΤ αναφέρει πως οι ΗΠΑ κλείνουν κάθε περιθώριο διπλωματίας με τη Βενεζουέλα, με τον Τραμπ να νιώθει απογοήτευση που ο Μαδούρο δεν παραιτείται

Το Νόμο περί Εξέγερσης είναι έτοιμος να επικαλεστεί ο Τραμπ για να αναπτύξει την εθνοφρουρά [βίντεο]
Το Νόμο περί Εξέγερσης είναι έτοιμος να επικαλεστεί ο Τραμπ για να αναπτύξει την εθνοφρουρά

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, πως μπορεί να επικαλεστεί το νόμο Περί Εξέγερσης, ώστε να νομιμοποιείται να στείλει την Εθνοφρουρά σε εχθρικές πολιτείες.

O ΟΗΕ ασκεί κριτική στην υποκρισία του σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις για τις γυναίκες και το αποτέλεσμα
O ΟΗΕ ασκεί κριτική στην υποκρισία του σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις για τις γυναίκες και το αποτέλεσμα

Η ελληνική διπλωματία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επιβεβαίωσε την υποστήριξή της χώρα μας στην προώθηση της Ατζέντας για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια

Βενεζουέλα: Προειδοποίησε τις ΗΠΑ για ενδεχόμενη επίθεση ακροδεξιών στην πρεσβεία τους
Η Βενεζουέλα προειδοποίησε τις ΗΠΑ για ενδεχόμενη επίθεση ακροδεξιών στην πρεσβεία τους

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής της χώρας, οι αρχές στη Βενεζουέλα τέθηκαν σε συναγερμό έπειτα από σχέδιο επίθεσης ακροδεξιών στην αμερικανική πρεσβεία στο Καράκας.

Γαλλία: Ο Χαλίντ Ελ Ενάνι θα είναι ο γενικός διευθυντής της UNESCO
Γαλλία: Ο Χαλίντ Ελ Ενάνι θα είναι ο γενικός διευθυντής της UNESCO

Ο Ενάνι, πρώην υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου επελέγη να είναι ο νέος διευθυντής της UNESCO. Θα γίνει ο πρώτος επικεφαλής της UNESCO από αραβική χώρα και μόλις ο δεύτερος Αφρικανός.

Κριστίν Λαγκάρντ: Η ΕΕ οφείλει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Μήνυμα Λαγκάρντ: Η ΕΕ οφείλει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Οποιαδήποτε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αξιοποίηση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων πρέπει να είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο, δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ.

