Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Golden Visa: Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας (Γραφήματα)
Διεθνής Οικονομία 04 Οκτωβρίου 2025 | 08:10

Golden Visa: Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας (Γραφήματα)

Κορυφαίος προορισμός η Ελλάδα για για επενδυτές που αναζητούν διαβατήριο προς την Ευρώπη - Στοιχεία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου για την Golden Visa

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Εντυπωσιακή άνοδο καταγράφει τους τελευταίους μήνες η ζήτηση για άδειες διαμονής μέσω του ελληνικού προγράμματος «Golden Visa».

Το Ελληνικό πρόγραμμα Golden Visa είναι ένα από τα πιο προσβάσιμα στην Ευρώπη

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τη θέση της Ελλάδας ως κορυφαίο προορισμό για επενδυτές που αναζητούν διαβατήριο προς την Ευρώπη και ασφαλείς επενδύσεις σε ακίνητα υψηλής αξίας.

Το πρόγραμμα συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον για επενδύσεις παρά τις όποιες τροποποιήσεις. Το τελευταίο διάστημα έχουν αρχίσει να πληθαίνουν οι αναφορές στην αγορά, για αύξηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος από επενδυτές χωρών εκτός Ε.Ε., προκειμένου να αποκτήσουν ακίνητο.

H Golden Visa

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, συνολικά στο φετινό 8μηνο (Ιανουάριος – Αύγουστος), οι αιτήσεις για χορήγησης άδειας διαμονής, μέσω του προγράμματος Χρυσή Βίζα, ανήλθαν σε 5.033, έναντι 5.029 το αντίστοιχο περσινό διάστημα παρουσιάζοντας αύξηση 6%.

Οι επενδυτές από την Κίνα εξακολουθούν να κατέχουν την πρώτη θέση στις άδειες διαμονής που έχουν χορηγηθεί μέσω του προγράμματος «χρυσή βίζα», με 8.415 άδειες, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας ως πύλης εισόδου προς την Ευρώπη.

Ακολουθούν οι επενδυτές από την Τουρκία, με 2.560 άδειες, γεγονός που αποδίδεται στην οικονομική κρίση και τις πολιτικές εντάσεις που ωθούν πολλούς Τούρκους να αναζητούν διέξοδο στην ελληνική αγορά ακινήτων.

Οι επενδυτές από τον Λίβανο έχουν λάβει 917 άδειες, από το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εκδοθεί 721 άδειες, ενώ από το Ιράν 708 άδειες.

Επιπλέον, υπάρχει ενδιαφέρον και από επενδυτές από Ισραήλ (528), ΗΠΑ (528) Αίγυπτος (520), Ρωσία (197) και Αρμένια (196) που βλέπουν στην Ελλάδα μια ευκαιρία για επενδύσεις σε σταθερό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τη σύμβουλο της Astons, Suzanna Uzakova, πολλοί ξένοι υπήκοοι που αποκτούν Ελληνική ιθαγένεια είναι εύπορα άτομα, των οποίων οι επενδύσεις στη χώρα συμβάλλουν περαιτέρω στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και της αγοράς ακινήτων.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο η άφιξη των εύπορων επενδυτών που ενδιαφέρει την ελληνική κυβέρνηση, επισημαίνει. Το Ελληνικό πρόγραμμα Golden Visa είναι ένα από τα πιο προσβάσιμα στην Ευρώπη, με απαιτήσεις επένδυσης που ξεκινά από τα 250.000 ευρώ ενώ συνδυαστιικά με το ελκυστικό φορολογικό καθεστώς, καθιστά την Ελλάδα ιδανικό προορισμό για όποιον επιθυμεί να χτίσει τη ζωή του ή να αναπτύξει επιχειρηματικά συμφέροντα στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Astons καταγράφει επίσης ισχυρή ζήτηση από συνταξιούχους του εξωτερικού που επιθυμούν να μετεγκατασταθούν στην Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη κατηγορία επωφελείται από έναν ενιαίο φορολογικό συντελεστή 7% επί των ξένων συντάξεων για διάστημα έως και 15 ετών. Παράλληλα, τα άτομα υψηλών εισοδημάτων επωφελούνται από έναν ενιαίο ετήσιο φόρο ύψους 100.000 ευρώ που εφαρμόζεται σε όλα τα φορολογητέα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης, με δυνατότητα συμπερίληψης μελών της οικογένειας με επιπλέον 20.000 ευρώ ανά άτομο.

Πηγή: ΟΤ

Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Τι φέρνει η εξαγορά της ΕΧΑΕ – Η ακτινογραφία της πρότασης 

Euronext: Τι φέρνει η εξαγορά της ΕΧΑΕ – Η ακτινογραφία της πρότασης 

Xρηματιστήριο Αθηνών
Εισηγμένες: Πόσο έγραψε το κοντέρ της Λεωφόρου Αθηνών το α’ εξάμηνο 

Εισηγμένες: Πόσο έγραψε το κοντέρ της Λεωφόρου Αθηνών το α’ εξάμηνο 

