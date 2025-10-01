newspaper
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ακίνητα: Το νέο σκηνικό για τους ιδιοκτήτες
Οικονομικές Ειδήσεις 01 Οκτωβρίου 2025 | 09:15

Ακίνητα: Το νέο σκηνικό για τους ιδιοκτήτες

Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες ακινήτων - Οι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση και η νέα φορολογία

Αθανασία Ακρίβου
ΡεπορτάζΑθανασία Ακρίβου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Προστατεύει τελικά ο καφές το συκώτι; Τι δείχνει νέα ανασκόπηση

Προστατεύει τελικά ο καφές το συκώτι; Τι δείχνει νέα ανασκόπηση

Spotlight

Τα τελευταία χρόνια, η βραχυχρόνια μίσθωση αποτέλεσε τη «χρυσή κότα» για χιλιάδες ιδιοκτήτες. Γρήγορα κέρδη, τουρίστες σε κάθε γωνιά της χώρας, μεγαλύτερες αποδόσεις από ό,τι τα παραδοσιακά ενοίκια. Όμως το τοπίο αλλάζει.

Νέοι περιορισμοί, αυστηρότεροι έλεγχοι και προδιαγραφές οι οποίες μάλιστα αρχίζουν από σήμερα αλλά και βαριές φορολογικές επιβαρύνσεις καθιστούν την Airbnb λιγότερο ελκυστική. Έτσι, πολλοί ιδιοκτήτες στρέφονται ξανά στη μακροχρόνια μίσθωση, εκεί όπου υπόσχονται σταθερότητα και πλέον –φορολογικές ανάσες.

Οι νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση

Κάθε μίσθωση έως 59 ημέρες χαρακτηρίζεται «βραχυχρόνια». Για να εκμισθωθεί νόμιμα ένα ακίνητο χρειάζεται:

• εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής,

• απόκτηση αριθμού μητρώου (ΑΜΑ),

• υποβολή δήλωσης στη σχετική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για κάθε διαμονή.

Οι παραβάσεις δεν συγχωρούνται: τα πρόστιμα ξεκινούν από 5.000 ευρώ και σε σοβαρές περιπτώσεις αγγίζουν τις 20.000 ή 40.000 ευρώ. Επιπλέον, σε κάποιες περιοχές –όπως το κέντρο της Αθήνας– ήδη «πάγωσε» η εγγραφή νέων ακινήτων.

Στα οικονομικά, τα πράγματα δυσκολεύουν:

• Αν ο ιδιοκτήτης έχει έως δύο ακίνητα, φορολογείται ως «εισόδημα από ακίνητη περιουσία»

• Από τρία ακίνητα και πάνω, θεωρείται επιχειρηματίας: ΦΠΑ 13 %, τέλος διαμονής, τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση και τέλος παρεπιδημούντων (0,5 % έως 0,75 %).

Όλα αυτά συρρικνώνουν το καθαρό κέρδος και κάνουν πολλούς να αναρωτιούνται αν «αξίζει τον κόπο».

Το αντίβαρο: φορολογικά κίνητρα για μακροχρόνια μίσθωση

Η κυβέρνηση προσφέρει ισχυρό δέλεαρ: 36 μήνες πλήρους απαλλαγής φόρου εισοδήματος για κατοικίες έως 120 τ.μ. που:

• υπογράφουν συμβόλαιο τουλάχιστον τριών ετών,

• μετατρέπονται από Airbnb σε μακροχρόνια,
ή ήταν κενές για τρία χρόνια και πλέον επανέρχονται στην αγορά.

Η απαλλαγή ισχύει έως και το 2026 (με πρόβλεψη επέκτασης έως το 2027 για τα κενά ακίνητα). Με τις νέες βελτιώσεις μάλιστα που προστέθηκαν στο φορολογικό νομοσχέδιο αν η μίσθωση λυθεί πριν την τριετία, ο ιδιοκτήτης δεν χάνει το όφελος αρκεί να βρει νέο ενοικιαστή μέσα σε τρεις μήνες

Οι νέες εξαγγελίες για τη φορολογία των ενοικίων

Μαζί με τα μέτρα για τα Airbnb, ανακοινώθηκαν και γενικότερες αλλαγές στη φορολογία των ενοικίων:

• Νέος συντελεστής 25% για εισοδήματα από 12.001€ έως 24.000€ τον χρόνο, από το 2026. Μέχρι σήμερα, μετά τις 12.000 € η φορολόγηση πήγαινε κατευθείαν στο 35%.

Η κλίμακα των ενοικίων:

• 15 % έως 12.000 €,
• 25 % (νέο) για 12.001 € – 24.000 €,
• 35 % για 24.001 € – 35.000 €,
• 45 % πάνω από 35.000 €.

• Υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας από το 2026 και δήλωση του λογαριασμού. Όποιος δεν συμμορφωθεί, χάνει την έκπτωση 5 % από τις δαπάνες που εκπίπτουν.

• Μητρώο Ιδιοκτησίας & Διαχείρισης Ακινήτων (Μ.Ι.Δ.Α.) για συγκέντρωση όλων των στοιχείων σε ένα ενιαίο σύστημα.

• Μείωση ή κατάργηση ΕΝΦΙΑ για πρώτη κατοικία σε χωριά έως 1.500 κατοίκους (–50 % το 2026, πλήρης κατάργηση το 2027).

• Συνέχιση της αναστολής ΦΠΑ σε αγοραπωλησίες νεόδμητων οικοδομών.

• Συνέχιση της έκπτωσης φόρου έως 3.200 € ετησίως για πέντε έτη σε δαπάνες ανακαίνισης/ενεργειακής αναβάθμισης.

Το νέο δίλημμα του ιδιοκτήτη

Η εικόνα είναι ξεκάθαρη: το Airbnb γίνεται όλο και πιο δύσκολο, η μακροχρόνια μίσθωση πιο ασφαλής και –με τις νέες απαλλαγές– ίσως πιο κερδοφόρα σε βάθος χρόνου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τα τρία projects και η μία συμμαχία που υπόσχονται αποδόσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τα τρία projects και η μία συμμαχία που υπόσχονται αποδόσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Προστατεύει τελικά ο καφές το συκώτι; Τι δείχνει νέα ανασκόπηση

Προστατεύει τελικά ο καφές το συκώτι; Τι δείχνει νέα ανασκόπηση

Λιμάνια
Μαρίνα Αλίμου: Πράσινο φως για την ανάπλαση

Μαρίνα Αλίμου: Πράσινο φως για την ανάπλαση

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ηλεκτρονικές αποδείξεις: «Κλειδί» για τη μείωση του φόρου και για τα εισοδήματα του 2026
Έξτρα έκπτωση 01.10.25

«Κλειδί» για τη μείωση του φόρου οι ηλεκτρονικές αποδείξεις και για τα εισοδήματα του 2026

Διατηρούνται τα φοροκίνητρα για ακόμα έναν χρόνο - Μπόνους για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις που συγκεντρώνουν οι φορολογούμενοι από συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους

Σύνταξη
Γαλλία: Τι είναι ο «φόρος Ζουκμάν» και γιατί προκαλεί αντιδράσεις – Ο νεαρός οικονομολόγος που ταράζει τα νερά
Ο «γκουρού» της φορολογίας 01.10.25

Τι είναι ο «φόρος Ζουκμάν» και γιατί προκαλεί αντιδράσεις - Ο νεαρός οικονομολόγος που ταράζει τα νερά

Ο 38χρονος Γκαμπριέλ Ζουκμάν έχει μια συνταγή για να «σώσει» τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ από την κρίση χρέους. Θα τολμήσει η κυβέρνηση να την ακολουθήσει;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ακρίβεια: Ασήκωτο το «καλάθι» για τα νοικοκυριά – Σε επίπεδα ρεκόρ ο πληθωρισμός τροφίμων
Αυξήσεις σοκ 01.10.25

Ασήκωτο το «καλάθι» των αγορών για τα νοικοκυριά - Σε επίπεδα ρεκόρ ο πληθωρισμός τροφίμων

Σε «καύσιμη ύλη» που δίνει «τροφή» στην ακρίβεια εξελίσσονται οι τιμές των τροφίμων. Δομικοί παράγοντες συμβάλλουν στη διατήρηση της σε υψηλά επίπεδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ριζικές αλλαγές στα κληρονομητήρια – Ποιες διαδικασίες «ξεκλειδώνουν» και πώς λύνουν τα χέρια των κληρονόμων
Οικονομία 01.10.25

Ριζικές αλλαγές στα κληρονομητήρια – Ποιες διαδικασίες «ξεκλειδώνουν» και πώς λύνουν τα χέρια των κληρονόμων

Αλλαγές από το υπουργείο Δικαιοσύνης που διευκολύνουν τη μεταβίβαση ακινήτων, τη ρύθμιση οφειλών, τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών και μετοχών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΓΣΕΕ προς Κεραμέως: Να αποσυρθούν τα 10 αγκάθια στο εργασιακό νομομσχέδιο – Καλεί σε διάλογο, έστω και τώρα
Γενική απεργία 01.10.25

ΓΣΕΕ προς Κεραμέως: Να αποσυρθούν τα 10 αγκάθια στο εργασιακό νομομσχέδιο – Καλεί σε διάλογο, έστω και τώρα

Εν όψει της απεργίας της 1ης Οκτωβρίου, η ΓΣΕΕ ζητάει από την Κεραμέως να ξεκινήσει διάλογο, έστω και τώρα. Αποδομεί άρθρο προς άρθρο τις αντεργατικές διατάξεις του νέου εργασιακού νομοσχεδίου.

Σύνταξη
Χωρίς επίδομα παιδιού χιλιάδες οικογένειες – Μειώθηκαν κατά 136.000 οι δικαιούχοι σε δύο χρόνια
ΟΠΕΚΑ 01.10.25

Χωρίς επίδομα παιδιού χιλιάδες οικογένειες – Μειώθηκαν κατά 136.000 οι δικαιούχοι σε δύο χρόνια

Η ονομαστική, αλλά όχι και πραγματική, αύξηση των εισοδημάτων, απέκλεισε από το οικογενειακό επίδομα χιλιάδες οικογένειες. Τσεκούρι και στους δικαιούχους στεγαστικού επιδοματος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γερμανία: Από ρεκόρ σε ρεκόρ η ανεργία – Οι επιχειρήσεις απολύουν διαρκώς εργαζομενους
Μείωση κατανάλωσης 30.09.25

Γερμανία: Από ρεκόρ σε ρεκόρ η ανεργία – Οι επιχειρήσεις απολύουν διαρκώς εργαζομενους

Υψηλό 14 ετών καταγράφει η ανεργία στη Γερμανία, η οικονομία της οποίας φλερτάρει με την ύφεση. Μεγάλες επιχειρήσεις απολύουν εργαζομένους, οι πτωχεύσεις εταιρειών αυξήθηκαν κατά 12%.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε νέο χάσμα πλούσιων και φτωχών – Έτσι μπορούμε να το αποτρέψουμε
Social Europe 30.09.25

Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε νέο χάσμα πλούσιων και φτωχών – Έτσι μπορούμε να το αποτρέψουμε

Όπως κάθε νέα τεχνολογία, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε νέο χάσμα εισοδήματος, υπέρ των κατόχων του κεφαλαίου. Τρεις είναι οι πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε την αύξηση των ανισοτήτων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ελλάδα πληρώνει ακριβά την κλιματική αλλαγή – Αστρονομικά νούμερα σε έκθεση της ΕΕ
Ακραία φαινόμενα 30.09.25

Η Ελλάδα πληρώνει ακριβά την κλιματική αλλαγή – Αστρονομικά νούμερα σε έκθεση της ΕΕ

Διπλάσιοι οι περιβαλλοντικοί φόροι στη χώρα μας από τον μέσο όρο της ΕΕ - Στο 19,2% η ενεργειακή φτώχεια -Τι αποκαλύπτει νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υπερτουρισμός: Ο τροπικός παράδεισος του Μπαλί «διαβρώνεται» και αρχίζει να απογοητεύει
Τουρισμός 01.10.25

«Διαφορά προσδοκιών έναντι πραγματικότητας» - Ο υπερτουρισμός «διαβρώνει» τον παράδεισο του Μπαλί

Η αυξανόμενη πίεση στο Μπαλί έχει προκαλέσει πολλή γκρίνια - Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι τουρίστες έχουν αρχίσει να παραπονιούνται για τη «διαφορά προσδοκιών έναντι πραγματικότητας»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Βέφα Αλεξιάδου: Πόσο πουλήθηκε η βίλα της στη Χαλκιδική – Ποιοι οι κληρονόμοι και ποιος ο νέος ιδιοκτήτης
Fizz 01.10.25

Βέφα Αλεξιάδου: Πόσο πουλήθηκε η βίλα της στη Χαλκιδική - Ποιοι οι κληρονόμοι και ποιος ο νέος ιδιοκτήτης

Η Βέφα Αλεξιάδου έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Νοέμβριο, σε ηλικία 91 χρόνων. Όσα είπε για την αγαπημένη τηλεοπτική μαγείρισσα η αγαπημένη φίλη της Λάγια Δουλκερίδου.

Σύνταξη
Ηλεκτρονικές αποδείξεις: «Κλειδί» για τη μείωση του φόρου και για τα εισοδήματα του 2026
Έξτρα έκπτωση 01.10.25

«Κλειδί» για τη μείωση του φόρου οι ηλεκτρονικές αποδείξεις και για τα εισοδήματα του 2026

Διατηρούνται τα φοροκίνητρα για ακόμα έναν χρόνο - Μπόνους για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις που συγκεντρώνουν οι φορολογούμενοι από συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους

Σύνταξη
Καιρός: Πέφτει απότομα η θερμοκρασία την Πέμπτη – Με βροχές και αστάθεια ξεκινάει ο Οκτώβριος
καιρός 01.10.25

Πέφτει απότομα η θερμοκρασία την Πέμπτη - Με βροχές και αστάθεια ξεκινάει ο Οκτώβριος

Από τις αρχές Οκτωβρίου, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία παρουσιάζει σαφείς αλλαγές με σημαντικές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με το meteo - Ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από γρήγορες εναλλαγές

Σύνταξη
Τα παιδιά, τα λεφτά και οι φήμες για νέα σύντροφο: Μέσα στον χωρισμό της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν
Μπέρδεμα 01.10.25

Τα παιδιά, τα λεφτά και οι φήμες για νέα σύντροφο: Μέσα στον χωρισμό της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν

Ένα 24ωρο μετά την αποκάλυψη ότι η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν αποφάσισαν να ρίξουν τίτλους τέλους στον γάμο τους, όλο και περισσότερες λεπτομέρειες εμφανίζονται για την επόμενη μέρα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βασίλης Μπισμπίκης: «Τα αυτοκίνητα είναι διαλυμένα» – Τι λέει θύμα του τροχαίου
«Με πείραξε η εγκατάλειψη» 01.10.25

Βασίλης Μπισμπίκης: «Τα αυτοκίνητα είναι διαλυμένα» – Τι λέει θύμα του τροχαίου

«Με πείραξε η εγκατάλειψη. Ο καθένας μπορεί να το πάθει αυτό, δεν το συζητώ, αλλά ο καθένας πάλι πρέπει να αντιμετωπίζει τις πράξεις του. Εμείς δεν είχαμε ιδέα περί τίνος επρόκειτο, κανένας μας».

Σύνταξη
Γαλλία: Τι είναι ο «φόρος Ζουκμάν» και γιατί προκαλεί αντιδράσεις – Ο νεαρός οικονομολόγος που ταράζει τα νερά
Ο «γκουρού» της φορολογίας 01.10.25

Τι είναι ο «φόρος Ζουκμάν» και γιατί προκαλεί αντιδράσεις - Ο νεαρός οικονομολόγος που ταράζει τα νερά

Ο 38χρονος Γκαμπριέλ Ζουκμάν έχει μια συνταγή για να «σώσει» τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ από την κρίση χρέους. Θα τολμήσει η κυβέρνηση να την ακολουθήσει;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σέξι, τολμηρή και ρευστή – Έτσι είναι η νέα εικόνα του Versace (σαν ταξίδι στα 80s)
Όπως παλιά 01.10.25

Σέξι, τολμηρή και ρευστή - Έτσι είναι η νέα εικόνα του Versace (σαν ταξίδι στα 80s)

Πριν από το διορισμό του ως νέου καλλιτεχνικού διευθυντή του Versace τον Απρίλιο, ο Dario Vitale σπάνια αναφερόταν στον Τύπο και ήταν σχεδόν άγνωστος στο ευρύ κοινό — σε αντίθεση με την προκάτοχό του Donatella Versace, η οποία έχει γίνει συνώνυμη, αν όχι πιο αναγνωρίσιμη, από την ίδια τη μάρκα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ακρίβεια: Ασήκωτο το «καλάθι» για τα νοικοκυριά – Σε επίπεδα ρεκόρ ο πληθωρισμός τροφίμων
Αυξήσεις σοκ 01.10.25

Ασήκωτο το «καλάθι» των αγορών για τα νοικοκυριά - Σε επίπεδα ρεκόρ ο πληθωρισμός τροφίμων

Σε «καύσιμη ύλη» που δίνει «τροφή» στην ακρίβεια εξελίσσονται οι τιμές των τροφίμων. Δομικοί παράγοντες συμβάλλουν στη διατήρηση της σε υψηλά επίπεδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σεισμός στη Ζάκυνθο: «Τα ρήγματα μπορούν να δώσουν και μεγάλο σεισμό» λέει ο Λέκκας
«Το παρακολουθούμε» 01.10.25

«Τα ρήγματα μπορούν να δώσουν και μεγάλο σεισμό» - Λέκκας για τα 4,5R στη Ζάκυνθο

Προσώρας δεν διαφαίνεται κίνδυνος ότι θα σημειωθεί μεγάλος σεισμός - Τα 4,5R ίσως δώσουν «κάποιες μικρές καταπτώσεις στη δυτική ακτή της Ζακύνθου, στις απότομες ακτές» δήλωσε ο Ευθύμιος Λέκκας

Σύνταξη
Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Σπουδαίο παιχνίδι στο «Emirates» – Με οδηγό το απίθανο σερί οι Πειραιώτες
Champions League 01.10.25

Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Σπουδαίο παιχνίδι στο «Emirates» – Με οδηγό το απίθανο σερί οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός έχει σπουδαίες αναμνήσεις την τελευταία δεκαετία από το «Emirates» και θέλει απόψε (1/10, 22:00) να συνεχίσει τα μεγάλα εκτός έδρας αποτελέσματα κόντρα στην Άρσεναλ

Σύνταξη
«Άλλη» ομάδα ο Ολυμπιακός με καλό Μιλουτίνοφ
Μπάσκετ 01.10.25

«Άλλη» ομάδα ο Ολυμπιακός με καλό Μιλουτίνοφ

Στην νίκη του Ολυμπιακού στην Βιτόρια απέναντι στην Μπασκόνια, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έκανε τρομερή εμφάνιση και δείχνει πως όταν ο Σέρβος παίζει καλά, οι «ερυθρόλευκοι» είναι δύσκολο να ηττηθούν...

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο