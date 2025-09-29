newspaper
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
29.09.2025 | 08:50
Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο ο Κηφισός - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Airbnb: Σε ισχύ οι νέοι όροι από την 1η Οκτωβρίου – Τσουχτερά πρόστιμα στους παραβάτες
Οικονομία 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:38

Airbnb: Σε ισχύ οι νέοι όροι από την 1η Οκτωβρίου – Τσουχτερά πρόστιμα στους παραβάτες

Αναλυτικά οι νέοι κανόνες για τα ακίνητα που διατίθενται μέσω Airbnb

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τελικά γιατί αγαπάμε τόσο το φθινόπωρο; Η επιστήμη απαντά

Τελικά γιατί αγαπάμε τόσο το φθινόπωρο; Η επιστήμη απαντά

Spotlight

Από την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου τίθεται σε εφαρμογή ο νόμος 5170/2025, ο οποίος εισάγει αυστηρότερους κανόνες και προϋποθέσεις για τα ακίνητα που προσφέρονται μέσω Airbnb.

Ταυτόχρονα, ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι για την τήρηση των νέων ρυθμίσεων σε όλη την επικράτεια.

Μέχρι το τέλος του έτους, αναμένεται να καθοριστούν και οι επιπλέον περιοχές –πέρα από τις τρεις πρώτες γειτονιές της Αθήνας– όπου θα απαγορευτεί η ένταξη νέων ακινήτων στην πλατφόρμα Airbnb.

Επίσης, θα καθοριστούν νέα μέτρα και πολιτικές κινήτρων ή αποθάρρυνσης, με στόχο την επιστροφή περισσότερων ακινήτων στην αγορά των μακροχρόνιων ενοικιάσεων.

Όροι:

Εγκατάσταση πυροσβεστήρων και ανιχνευτών καπνού

Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου – εγκαταστάτη για την ασφάλεια ηλεκτρικής εγκατάστασης

Χώροι κύριας χρήσης με επαρκή φυσικό φωτισμό και αερισμό (π.χ. όχι υπόγεια και αποθήκες)

Υποχρεωτική ύπαρξη κλιματισμού και θέρμανσης σε όλους τους βασικούς χώρους

Σήμανση εξόδου κινδύνου

Τοποθέτηση αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ

Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης που να καλύπτει ζημιές και ατυχήματα κατά την διάρκεια της διαμονής

Πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης

Φαρμακείο πρώτων βοηθειών

Οδηγός έκτακτης ανάγκης

Έλεγχοι

Επιτόπιοι έλεγχοι από Υπ. Τουρισμού & ΑΑΔΕ

Προειδοποίηση 10 ημερών με e-mail

Η άρνηση πρόσβασης θα συνιστά άμεση παράβαση

Πρόστιμα

5.000 € για πρώτη παράβαση

10.000 € σε υποτροπή

20.000 € σε επόμενη παράβαση

Ρεκόρ

Το 2025 ξεκίνησε με ισχυρή άνοδο, καθώς τον Ιανουάριο τα καταλύματα έφτασαν τα 213 χιλ., αυξημένα κατά 23 χιλ. σε σχέση με πέρυσι. Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε σε κάθε επόμενο μήνα, για να κορυφωθεί τον Ιούλιο στα 245.944 καταλύματα, πριν φτάσει σε νέο ιστορικό υψηλό τον Αύγουστο με 246.877 τη μεγαλύτερη τιμή που έχει καταγραφεί από το 2019 μέχρι σήμερα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Τιμές ρεύματος: Έκρηξη σε Ελλάδα και Ευρώπη λόγω άπνοιας…

Τιμές ρεύματος: Έκρηξη σε Ελλάδα και Ευρώπη λόγω άπνοιας…

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τελικά γιατί αγαπάμε τόσο το φθινόπωρο; Η επιστήμη απαντά

Τελικά γιατί αγαπάμε τόσο το φθινόπωρο; Η επιστήμη απαντά

Τρόφιμα – ποτά
ΕΖΑ: Υποψήφιος επενδυτής σκανάρει την εταιρεία για εξαγορά 

ΕΖΑ: Υποψήφιος επενδυτής σκανάρει την εταιρεία για εξαγορά 

inWellness
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Συναλλαγές: Το γλωσσάρι της νέας οικονομίας: 10+1 νέες λέξεις που προκαλούν σύγχυση στην καθημερινότητα
Ψηφιακή εποχή 29.09.25

Το γλωσσάρι της νέας οικονομίας: 10+1 νέες λέξεις που προκαλούν σύγχυση στις καθημερινές συναλλαγές

Όλες οι συναλλαγές που γίνονται ψηφιακά καταλήγουν στην κίνηση φυσικού χρήματος μεταξύ των παρόχων συναλλαγών, των διατραπεζικών συστημάτων, των τραπεζών και των κεντρικών τραπεζών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
ΟΟΣΑ: Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Μεγάλο το χάσμα στην Ελλάδα 28.09.25

Γένους θηλυκού η άμισθη εργασία - Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες

Η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη τριάδα με τις χώρες στις οποίες οι γυναίκες εξακολουθούν να επωμίζονται τις περισσότερες ώρες σε άμισθη εργασία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ReArm Europe: Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων – Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση
Είναι πολλά τα λεφτά 28.09.25

Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων - Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση

Στο πλαίσιο της ανάγκης για μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία η Ευρώπη αλλάζει πολιτική με το ReArm Europe να δίνει έμφαση στον στρατηγικό εξοπλισμό και να προκαλεί ταυτόχρονα μεγάλες ανησυχίες για τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χρυσός: Γιατί παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο – Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων
Το «τουρκικό χαρτοφυλάκιο» 28.09.25

Γιατί ο χρυσός παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο - Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων

Ο χρυσός είναι η καλύτερη προστασία σε οικονομική κρίση - Με την πάροδο των ετών, τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας διαμάντια που παράγονται σε εργαστήριο κατέστρεψαν την αγορά λόγω της πτώσης των τιμών

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Ακρίβεια: Καρότο και μαστίγιο στα σούπερ μάρκετ από το υπ. Ανάπτυξης για μειώσεις τιμών – Τι περιμένουν οι καταναλωτές
Ακρίβεια 28.09.25

Καρότο και μαστίγιο στα σούπερ μάρκετ από το υπ. Ανάπτυξης για μειώσεις τιμών - Τι περιμένουν οι καταναλωτές

Σε εθελοντικές μειώσεις τιμών από τα σούπερ μάρκετ ποντάρει το υπ. Ανάπτυξης για να καταπολεμηθεί η ακρίβεια. Τι περιμένουν οι πολίτες από τη νέα Αρχή Προστασίας Καταναλωτή

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ένα τζελ υπόσχεται να βάλει τέλος στους πόνους της αρθρίτιδας
Επιστήμες 29.09.25

Ένα τζελ υπόσχεται να βάλει τέλος στους πόνους της αρθρίτιδας

Το καινοτόμο υλικό «αντιλαμβάνεται» τις χημικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός του σώματος μαρτυρώντας έξαρση της αρθρίτιδας και εκλύει φάρμακα ακριβώς στο σημείο που χρειάζεται.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ο Τσίπρας μιλά για ηγεσία στην Ευρώπη – Στην Κεντροαριστερά μιλούν για την ηγεσία του
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Ο Τσίπρας μιλά για ηγεσία στην Ευρώπη – Στην Κεντροαριστερά μιλούν για την ηγεσία του

Ζυμώσεις και καρφιά στον προοδευτικό χώρο σε αναζήτηση ηγεσίας, εσωστρέφεια στα κόμματα από Αριστερά μέχρι Κέντρο στη σκιά του «κόμματος Τσίπρα»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης της Λόλα Γιανγκ κατά την διάρκεια συναυλίας της στη Νέα Υόρκη
Υπερκόπωση; 29.09.25

Βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης της Λόλα Γιανγκ κατά την διάρκεια συναυλίας της στη Νέα Υόρκη

Η 24χρονη τραγουδίστρια Λόλα Γιανγκ βρισκόταν σε Νέα Υόρκη για μια συναυλία, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε στη σκηνή. Λίγες ώρες μετά ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για τη συμπαράσταση και δήλωσε καλά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τι μπορεί να πάθουν ο σκύλος και η γάτα αν τρώνε από το ίδιο μπολ
«Φροντιστήριο» διατροφής 29.09.25

Σκύλος και γάτα: Κατά πόσο κάνει καλό στην υγεία τους να μοιράζονται την ίδια τροφή;

Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι ο σκύλος και η γάτα είναι δύο εντελώς διαφορετικά πλάσματα και οι διατροφικές τους ανάγκες εξαρτώνται από το είδος τους.  

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Πλάνα από το κρητικό γλέντι που διασκέδαζε ο Βασίλης Μπισμπίκης πριν το τροχαίο – Τι είπε αυτόπτης μάρτυρας
Ελλάδα 29.09.25

Πλάνα από το κρητικό γλέντι που διασκέδαζε ο Βασίλης Μπισμπίκης πριν το τροχαίο – Τι είπε αυτόπτης μάρτυρας

Τα φώτα της δημοσιότητας τράβηξε πάνω του ο γνωστός ηθοποιός και σκηνόθετης Βασίλης Μπισμπίκης με το τροχαίο που προκάλεσε μετά από ένα κρητικό γλέντι.

Σύνταξη
Μύδροι της αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – «Η κυβέρνηση ήθελε από την αρχή να κουκουλώσει το σκάνδαλο»
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Μύδροι της αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – «Η κυβέρνηση ήθελε από την αρχή να κουκουλώσει το σκάνδαλο»

Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Δημήτρης Καιρίδης (ΝΔ), Μιχάλης Κατρίνης (ΠΑΣΟΚ), Βασίλης Κόκκαλης (ΣΥΡΙΖΑ), διασταύρωσαν τα ξίφη τους.

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Τα δέκα κενά στην έρευνα για τα Τέμπη που κρύβονται πίσω από την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι
Ελλάδα 29.09.25

Αποκάλυψη in: Τα δέκα κενά στην έρευνα για τα Τέμπη που κρύβονται πίσω από την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι

Πώς δεν δόθηκαν εγκαίρως απαντήσεις στα ερωτήματα του, πώς «ναρκοθετούνται» τα αιτήματα του και οι τεχνικές δυσκολίες που παρουσιάζονται πλέον λόγω της αργοπορίας

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τίποτε το νέο δεν προέκυψε έξω και πέρα από την ίδια την κοινωνία – «μακρά πορεία» προς αυτή χρειάζεται και όχι πολιτικό μάρκετινγκ
Editorial 29.09.25

Τίποτε το νέο δεν προέκυψε έξω και πέρα από την ίδια την κοινωνία – «μακρά πορεία» προς αυτή χρειάζεται και όχι πολιτικό μάρκετινγκ

Η βαθιά πολιτική κρίση στη χώρα οφείλεται στην αναντιστοιχία ανάμεσα στην κοινωνία και το πολιτικό σύστημα. Αυτό πρέπει να καθοδηγήσει και κάθε σκέψη για νέους σχηματισμούς

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Σοκάρει η σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια για την επιλόχειο κατάθλιψη: «Έκρυβα τον πόνο και τα δάκρυά μου»
Μπάσκετ 29.09.25

Σοκάρει η σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια για την επιλόχειο κατάθλιψη: «Έκρυβα τον πόνο και τα δάκρυά μου»

Η Μαράια Ριντλσπρίγκερ, σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο μίλησε για πρώτη φορά για τη μάχη της με την επιλόχειο κατάθλιψη και έστειλε το δικό της μήνυμα στα social media.

Σύνταξη
Ελπίζω να έχουν καλύτερα γραφικά: Η NASA ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Σελήνη και οι συνωμοσιολόγοι παρτάρουν
Αρχίσαμε 29.09.25

Ελπίζω να έχουν καλύτερα γραφικά: Η NASA ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Σελήνη και οι συνωμοσιολόγοι παρτάρουν

Τον Απρίλιο του 2026 είναι προγραμματισμένη η αποστολή Artemis II που θα φέρει τη NASA ένα βήμα πιο κοντά στην επιστροφή της στη Σελήνη. Αλλά οι συνωμοσιολόγοι γελάνε ήδη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οι «χρυσές» συμβουλές για να βρείτε το ιδανικό σπίτι – Ευελιξία, υπομονή και διάθεση για αναζήτηση
Διεθνής Οικονομία 29.09.25

Οι «χρυσές» συμβουλές για να βρείτε το ιδανικό σπίτι – Ευελιξία, υπομονή και διάθεση για αναζήτηση

Η αναζήτηση για σπίτι, είτε αυτό είναι προς αγορά είτε προς ενοικίαση, ενέχει μεγάλο άγχος και πολλή αγωνία, με τους ενδιαφερόμενους να πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι για όλα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή ενώ ο Τραμπ συναντά τον Νετανιάχου και λέει ξανά ότι η εκεχειρία είναι κοντά
«Σκηνές φρίκης» 29.09.25

Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή ενώ ο Τραμπ συναντά τον Νετανιάχου και λέει ξανά ότι η εκεχειρία είναι κοντά

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ΗΠΑ και Ισραήλ βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας επί του σχεδίου Τραμπ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, όπου οι IDF σπέρνουν τον όλεθρο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αριάνα Γκράντε: Εσύ, που ψήφισες Τραμπ, τώρα που όλοι ζουν στον φόβο, ζεις καλύτερα; 
Fizz 29.09.25

Αριάνα Γκράντε: Εσύ, που ψήφισες Τραμπ, τώρα που όλοι ζουν στον φόβο, ζεις καλύτερα; 

Η Αριάνα Γκράντε στρέφεται ευθέως κατά του Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τους ψηφοφόρους του να αναλογιστούν αν τα όποια οικονομικά οφέλη άξιζαν τον κοινωνικό διχασμό και τις επιθέσεις σε θεμελιώδη δικαιώματα.

Σύνταξη
Τρίτος σε συμμετοχές στην ιστορία της ΑΕΚ ο Μάνταλος – Το top10 της Ένωσης
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Τρίτος σε συμμετοχές στην ιστορία της ΑΕΚ ο Μάνταλος – Το top10 της Ένωσης

Ο Πέτρος Μάνταλος έγραψε ιστορία στην αναμέτρηση με τον Βόλο καθώς συμπλήρωσε 400 συμμετοχές και είναι τρίτος στην ιστορία της Ένωσης στα χρόνια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Μολδαβία: Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές με πάνω από 50% των ψήφων
Κόσμος 29.09.25

Μολδαβία: Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές με πάνω από 50% των ψήφων

Το Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS), το οποίο βρίσκεται στην εξουσία από το 2021, κέρδισε το 50,03% των ψήφων, μπροστά από το φιλορωσικό Πατριωτικό Μπλοκ που συγκέντρωσε 24,26%

Σύνταξη
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο