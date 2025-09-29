Από την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου τίθεται σε εφαρμογή ο νόμος 5170/2025, ο οποίος εισάγει αυστηρότερους κανόνες και προϋποθέσεις για τα ακίνητα που προσφέρονται μέσω Airbnb.

Ταυτόχρονα, ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι για την τήρηση των νέων ρυθμίσεων σε όλη την επικράτεια.

Μέχρι το τέλος του έτους, αναμένεται να καθοριστούν και οι επιπλέον περιοχές –πέρα από τις τρεις πρώτες γειτονιές της Αθήνας– όπου θα απαγορευτεί η ένταξη νέων ακινήτων στην πλατφόρμα Airbnb.

Επίσης, θα καθοριστούν νέα μέτρα και πολιτικές κινήτρων ή αποθάρρυνσης, με στόχο την επιστροφή περισσότερων ακινήτων στην αγορά των μακροχρόνιων ενοικιάσεων.

Όροι:

Εγκατάσταση πυροσβεστήρων και ανιχνευτών καπνού

Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου – εγκαταστάτη για την ασφάλεια ηλεκτρικής εγκατάστασης

Χώροι κύριας χρήσης με επαρκή φυσικό φωτισμό και αερισμό (π.χ. όχι υπόγεια και αποθήκες)

Υποχρεωτική ύπαρξη κλιματισμού και θέρμανσης σε όλους τους βασικούς χώρους

Σήμανση εξόδου κινδύνου

Τοποθέτηση αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ

Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης που να καλύπτει ζημιές και ατυχήματα κατά την διάρκεια της διαμονής

Πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης

Φαρμακείο πρώτων βοηθειών

Οδηγός έκτακτης ανάγκης

Έλεγχοι

Επιτόπιοι έλεγχοι από Υπ. Τουρισμού & ΑΑΔΕ

Προειδοποίηση 10 ημερών με e-mail

Η άρνηση πρόσβασης θα συνιστά άμεση παράβαση

Πρόστιμα

5.000 € για πρώτη παράβαση

10.000 € σε υποτροπή

20.000 € σε επόμενη παράβαση

Ρεκόρ

Το 2025 ξεκίνησε με ισχυρή άνοδο, καθώς τον Ιανουάριο τα καταλύματα έφτασαν τα 213 χιλ., αυξημένα κατά 23 χιλ. σε σχέση με πέρυσι. Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε σε κάθε επόμενο μήνα, για να κορυφωθεί τον Ιούλιο στα 245.944 καταλύματα, πριν φτάσει σε νέο ιστορικό υψηλό τον Αύγουστο με 246.877 τη μεγαλύτερη τιμή που έχει καταγραφεί από το 2019 μέχρι σήμερα.