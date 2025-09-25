Η αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα συνεχίζει την εκρηκτική της άνοδο, καταγράφοντας διαδοχικά ιστορικά ρεκόρ σε αριθμό καταλυμάτων και διαθέσιμων κλινών κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025.

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το ΙΝΣΕΤΕ, αποτυπώνουν μια σταθερά αυξανόμενη δυναμική, που ενισχύθηκε ήδη από το 2023 και κορυφώθηκε το 2024, με την τάση να συνεχίζεται αμείωτη και φέτος.

Το 2025 ξεκίνησε με ισχυρή άνοδο, καθώς τον Ιανουάριο τα καταλύματα έφτασαν τα 213 χιλ., αυξημένα κατά 23 χιλ. σε σχέση με πέρυσι. Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε σε κάθε επόμενο μήνα, για να κορυφωθεί τον Ιούλιο στα 245.944 καταλύματα, πριν φτάσει σε νέο ιστορικό υψηλό τον Αύγουστο με 246.877 τη μεγαλύτερη τιμή που έχει καταγραφεί από το 2019 μέχρι σήμερα.

Ραγδαία αύξηση και στις κλίνες

Παράλληλα, η προσφορά κλινών κατέγραψε εντυπωσιακή ενίσχυση. Ήδη από τον Απρίλιο του 2025 το όριο του 1 εκατομμυρίου κλινών ξεπεράστηκε, αρκετούς μήνες νωρίτερα σε σύγκριση με το 2024.

Η δυναμική αυτή κορυφώθηκε το καλοκαίρι, με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να φτάνουν σε διαδοχικά ρεκόρ στις 1.078.236 κλίνες και 1.081.481 κλίνες αντίστοιχα. Πρόκειται για νέο ιστορικό υψηλό, το οποίο υπογραμμίζει τη σταθερή ενίσχυση της δυναμικής της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην κορύφωση της θερινής περιόδου.

Σταθερή πληρότητα, ανοδική διάρκεια παραμονής

Παρά την αυξημένη προσφορά, τα επίπεδα πληρότητας παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα. Τον Ιούλιο καταγράφηκε πληρότητα 51%, ενώ τον Αύγουστο το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 58%, έναντι 59% τον Αύγουστο του 2024.

Παρά τη μικρή αυτή πτώση, τα επίπεδα πληρότητας παραμένουν υψηλά, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ζήτηση κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, σημειώνει το ΙΝΣΕΤΕ.

Κυριαρχία των ξένων επισκεπτών

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ανάλυση της προέλευσης των ταξιδιωτών. Στο Β’ και Γ’ τρίμηνο του 2025 οι αλλοδαποί επισκέπτες κυριάρχησαν, καλύπτοντας ποσοστά που ξεπέρασαν το 90% σε αρκετούς μήνες.

Ενδεικτικά, τον Μάιο και τον Ιούνιο οι ξένοι ταξιδιώτες αντιπροσώπευαν το 92% της συνολικής ζήτησης, ενώ τον Αύγουστο το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 89%.

Πηγή: ΟΤ