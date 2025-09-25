newspaper
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Απαγορευτικό για Airbnb σε νέες τουριστικές περιοχές
Οικονομικές Ειδήσεις 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:02

Απαγορευτικό για Airbnb σε νέες τουριστικές περιοχές

Αυστηρότερες προδιαγραφές για την ποιότητα των ακινήτων προς ενοικίαση και υψηλότερα πρόστιμα για τους παραβάτες ξεκινούν από την 1η Οκτωβρίου

Κώστας Ντελέζος
Την επέκταση της απαγόρευσης των βραχυχρόνιων μισθώσεων και σε νέες τουριστικές περιοχές που αντιμετωπίζουν οξύ στεγαστικό πρόβλημα – πέραν των γνωστών τριών δημοτικών διαμερισμάτων του κέντρου της Αθήνας – εξετάζει η κυβέρνηση, όπως άλλωστε προανήγγειλε πρόσφατα και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εάν μέσα σε έναν χρόνο από την πρώτη κύρωση διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση, το πρόστιμο θα διπλασιάζεται

Στο επίκεντρο των σεναρίων που επεξεργάζονται τα συναρμόδια υπουργεία σε σχέση με την επέκταση της απαγόρευσης για νέα Airbnb, φέρονται να βρίσκονται περιοχές της Θεσσαλονίκης, των Χανίων, της Σαντορίνης, της Πάρου και της Χαλκιδικής. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, το μόνο που έχει ανακοινωθεί επισήμως και θα ισχύσει με βεβαιότητα είναι η παράταση έως τα τέλη του 2026 της απαγόρευσης ένταξης στο σύστημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης νέων ακινήτων στο 1ο, το 2ο και το 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα της Αθήνας.

Επίσης, από την ερχόμενη Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025 ξεκινούν και οι έλεγχοι ιδιοκτητών και διαχειριστών ακινήτων τύπου Airbnb, καθώς τίθενται σε ισχύ ήδη νομοθετημένοι αυστηρότεροι κανόνες λειτουργίας για τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια.

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ξεκινήσει την αποστολή χιλιάδων emails στους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης που έχουν ενεργό Αριθμό Μητρώου Ακινήτου, προειδοποιώντας για τα νέα δεδομένα, τους επιτόπιους ελέγχους που έρχονται και τα πρόστιμα-φωτιά που προβλέπονται για τους παραβάτες.

Οι νέες προδιαγραφές

Από την 1η Οκτωβρίου 2025 όλα τα ακίνητα που διατίθενται βραχυχρόνια θα πρέπει υποχρεωτικά:

• Να είναι χώροι κύριας χρήσης με φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό.

• Να διαθέτουν ασφάλιση αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα.

• Να έχουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου, πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής και σήμανση διαφυγής.

• Να κατέχουν πιστοποιητικό μυοκτονίας-απεντόμωσης, φαρμακείο πρώτων βοηθειών και οδηγό με τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.

Επιτόπιοι έλεγχοι

Η τήρηση των προδιαγραφών θα διαπιστώνεται με αιφνιδιαστικούς επιτόπιους ελέγχους από κλιμάκια του υπουργείου Τουρισμού και της ΑΑΔΕ. Οι ιδιοκτήτες θα ειδοποιούνται τουλάχιστον 10 ημέρες πριν για να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι ελεγκτές θα φέρουν υπηρεσιακή ταυτότητα και έγγραφη εντολή ελέγχου με αναλυτικά στοιχεία για τον υπάλληλο και τον ελεγχόμενο. Οταν συμμετέχει και η ΑΑΔΕ, εκδίδεται ξεχωριστή εντολή φορολογικού ελέγχου.

Πρόστιμα-φωτιά

Οσοι αρνηθούν την είσοδο στο ακίνητο, δεν πληρούν τις προδιαγραφές ή παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμο  5.000 ευρώ. Εάν μέσα σε έναν χρόνο από την πρώτη κύρωση διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση, το πρόστιμο θα διπλασιάζεται. Στην περίπτωση επόμενης ίδιας παράβασης, η ποινή εκτοξεύεται στο τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου.

Στο κέντρο της Αθήνας

Η απαγόρευση έκδοσης νέων Αριθμών Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ) στα τρία πρώτα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων παρατείνεται έως και το τέλος του 2026, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν μπει και άλλες περιοχές όπου παρατηρείται σημαντική μείωση της προσφοράς μακροχρόνιας μίσθωσης.

Οι περιοχές του Δήμου Αθηναίων όπου ισχύει για ακόμα ένα έτος το «φρένο» σε νέα Airbnb είναι:

• 1ο Δημοτικό Διαμέρισμα: Πλάκα, Κουκάκι, Κολωνάκι, Σύνταγμα, Μοναστηράκι, Ομόνοια, Εξάρχεια, Ιλίσια, Νεάπολη.

• 2ο Δημοτικό Διαμέρισμα: Παγκράτι, Μετς, Νέος Κόσμος, Αγιος Αρτέμιος.

• 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα: Γκάζι, Βοτανικός, Ρουφ, Μεταξουργείο, Πετράλωνα.

Κατασκευές
ΠΥΡΚΑΛ: Η κατάργηση των «μπόνους» δόμησης ξαναγράφει το σχέδιο για το κυβερνητικό πάρκο

ΠΥΡΚΑΛ: Η κατάργηση των «μπόνους» δόμησης ξαναγράφει το σχέδιο για το κυβερνητικό πάρκο

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
«Συστημική ρεζέρβα» 25.09.25

Έρευνα 25.09.25

Ιδιωτικοποίηση της υγείας 25.09.25

Ακίνητα: Τι ισχύει για την πρόσβαση και δόμηση σε «τυφλό» οικόπεδο
Ακίνητα 25.09.25

Τι ισχύει για την πρόσβαση και δόμηση σε «τυφλό» οικόπεδο - 11 ερωταπαντήσεις

Πώς ο ιδιοκτήτης του μπορεί να αποκτήσει νομίμως δίοδο από γειτονικό και πώς κατοχυρώνεται - Ποια τα περιθώρια άρνησης της διπλανής ιδιοκτησίας - Όλες οι πληροφορίες για όσους διαθέτουν τέτοια ακίνητα

Προκόπης Γιόγιακας
Πού θα φτάσει ο κατήφορος της Lululemon
Προβλέψιμη ποικιλία... 25.09.25

Πού θα φτάσει ο κατήφορος της Lululemon

Τα ακριβά αθλητικά ρούχα δεν έχουν πεθάνει, μόνο τα βαρετά αθλητικά – Τι σημαίνει αυτό για τη Lululemon

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Wall Street: Το «άλογο» που τρέχει ανεξέλεγκτα και η απειλή μιας νέας φούσκας
Ο δείκτης Buffett «φουσκώνει» 25.09.25

Wall Street: Το «άλογο» που τρέχει ανεξέλεγκτα και η απειλή μιας νέας φούσκας

Η ξέφρενη άνοδος των αμερικανικών μετοχών τροφοδοτεί ανησυχίες για νέα χρηματιστηριακή φούσκα, με τα ιστορικά υψηλά σε Buffett και Shiller P/E να προμηνύουν κίνδυνο απότομης διόρθωσης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το 13ωρο βλάπτει και το δημογραφικό: Πώς η υπερεργασία αποθαρρύνει τους νέους να κάνουν οικογένεια
Εργασιακό νομοσχέδιο 24.09.25

Το 13ωρο βλάπτει και το δημογραφικό: Πώς η υπερεργασία αποθαρρύνει τους νέους να κάνουν οικογένεια

Το εργασιακό νομοσχέδιο, που εισάγει το 13ωρο σε έναν εργοδότη, αυξάνει την εργασιακή εξουθένωση και βάζει στον πάγο...τα όνειρα των νέων για οικογένεια. Τι δηλώνει ο Γ. Αργείτης από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγορά κατοικίας στην Ευρώπη – Καλώς ήρθατε στη μεγάλη φορολογική ρουλέτα
Ζήτημα πολιτικής 24.09.25

Αγορά κατοικίας στην Ευρώπη – Καλώς ήρθατε στη μεγάλη φορολογική ρουλέτα

Μεγάλες είναι οι διαφορές όσον αφορά τη φορολόγηση για την αγορά κατοικίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Το κόστος κυμαίνεται από 0 έως χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τη χώρα όπου βρίσκεται το ακίνητο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ εναντίον Κίνας: Όταν η εθνική ασφάλεια μπλέκει ιδιώτες και γίνεται… έσοδο
«Όλα έχουν μια τιμή» 24.09.25

ΗΠΑ εναντίον Κίνας: Όταν η εθνική ασφάλεια μπλέκει ιδιώτες και γίνεται… έσοδο

Ορισμένες ενέργειες προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας, όπως η προώθηση εξαγωγών και η επιστημονική συνεργασία, μπορούν να υπονομεύσουν την εθνική ασφάλεια

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Θρίλερ στη Βοιωτία: «Μου ζήτησε να την πάρω μαζί μου στη Γερμανία» – Μαρτυρία φίλης της 62χρονης
Θρίλερ στη Βοιωτία 25.09.25

«Μου ζήτησε να την πάρω μαζί μου στη Γερμανία» - Τι είπε φίλη της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της

Φίλη και γειτόνισσά της αποκαλύπτει τι της είπε η 62χρονη προτού μαθευτεί η υπόθεση αλλά και αφού η Αστυνομία ζήτησε να πάει στο σπίτι στη Βοιωτία και να δει την υπέργηρη μητέρα της

Σύνταξη
Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για τον Ντιλικινά και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό (pic)
Euroleague 25.09.25

Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για τον Ντιλικινά και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό (pic)

Ο Φρανκ Ντιλικινά φέρεται να είναι κοντά στον Ολυμπιακό, όμως η γαλλική ομοσπονδία προχώρησε σε μία κίνηση που δημιουργεί ερωτηματικά για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Γνωστός Ισραηλινός ιστορικός απαντάει σε Νετανιάχου: «Η «Σούπερ Σπάρτη» δεν τα κατάφερε…»
Επίνδυνος παραλληλισμός 25.09.25

Γνωστός Ισραηλινός ιστορικός απαντάει σε Νετανιάχου: «Η "Σούπερ Σπάρτη" δεν τα κατάφερε…»

Η επίκληση Αθήνας και Σπάρτης ταυτόχρονα από τον Νετανιάχου όχι μόνο είναι αντιφατική, αλλά αν ληφθεί σοβαρά τότε το Ισραήλ βαδίζει προς διάβρωση κράτους-κοινωνίας και, τελικά, στη στρατιωτική ήττα

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»
Χάος 25.09.25

H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»

Σε μια πρόσφατη επίσκεψή της στη Βαρκελώνη, η Αμερικανίδα δημοσιογράφος και επίκουρη καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, Liz Pelly, μίλησε στην El País για,το πώς το streaming έσωσε τη βιομηχανία από την πειρατεία, αλλά όχι τους καλλιτέχνες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πειραιάς: Απεργία στα πλοία μετά τον θάνατο 20χρονου ναυτεργάτη – Τα ακριβή αίτια αναζητούν οι Αρχές
Εργατικό δυστύχημα 25.09.25

Απεργία στα πλοία μετά τον φριχτό θάνατο 20χρονου ναυτεργάτη - Βίντεο του δυστυχήματος εξετάζουν οι Αρχές

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό δυστύχημα στο Blue Star Χίος με θύμα έναν 20χρονο ναυτεργάτη - Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι λόγω απεργίας

Σύνταξη
Μαρίσσα Λαιμού: «Παίζουν με τον πόνο μας» – Τι καταγγέλλει η οικογένεια της 30χρονης
«Είναι αμέλεια» 25.09.25

«Παίζουν με τον πόνο μας» - Τι καταγγέλλει η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού

Η 30χρονη Μαρίσσα Λαιμού βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της οικογένειας στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας τους γονείς της, τα δίδυμα αδέρφια της και την ευρύτερη οικογένειά της στο πένθος.

Σύνταξη
Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
Κόσμος 25.09.25

Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Προγράμματα που δεν ωφελούνται από την εισροή χρηματοδοτήσεων θα δεχτούν το πλήγμα διακοπής της λειτουργίας τους”, ανέφερε το ΟΜΒ στο σημείωμά του, το οποίο δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος

Σύνταξη
Μητσοτάκης στη WSJ: Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε με την Τουρκία για τη Chevron
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Αυτοέπαινοι Μητσοτάκη στη WSJ - To «c'est la vie» για την δυσφορία της Τουρκίας για τη Chevron

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Wall Street Journal, επικεντρώθηκε στη δημιουργία εντυπώσεων εξωραϊζοντας την πραγματικότητα - Μίλησε δε «για εύλογες διαμαρτυρίες από τον κόσμο»

Σύνταξη
Άνω κάτω η Κουμουνδούρου – Ο Φάμελλος βλέπει συνεργασίες και ο «μισός ΣΥΡΙΖΑ» αποστάτες
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Άνω κάτω η Κουμουνδούρου – Ο Φάμελλος βλέπει συνεργασίες και ο «μισός ΣΥΡΙΖΑ» αποστάτες

Αντιπαράθεση για τον ελέφαντα στο δωμάτιο… της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τα πυρά των «υπαρχηγών» στον Αλέξη Τσίπρα, άνοιγμα Φάμελλου στους πρώην συντρόφους, βάζουν όρους κορυφαία στελέχη.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
