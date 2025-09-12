Ξεκινάει την 1η Οκτωβρίου το νέο πλαίσιο λειτουργίας των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb που ψηφίσθηκε με τον νόμο 5170/2025 του υπουργείου Τουρισμού.

Το υπουργείο αποστέλλει μαζικά e-mails σε όσους έχουν ενεργούς Αριθμούς Μητρώου Ακινήτων στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης

«Θέσπιση προδιαγραφών ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, περιβαλλοντική κατάταξη καταλυμάτων, απλούστευση διαδικασίας ίδρυσης τουριστικών επιχειρήσεων, ειδικότερες διατάξεις ελέγχου και ενίσχυσης πλαισίου τουριστικών υποδομών και λοιπές επείγουσες διατάξεις», με το οποίο γίνονται αυστηρότεροι οι κανόνες για τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων τύπου «Airbnb».

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης των νέων κανόνων που θεσπίζουν η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε συνεργασία με το υπουργείο Τουρισμού, αποστέλλει μαζικά ηλεκτρονικά μηνύματα σε όλους όσοι έχουν ενεργούς Αριθμούς Μητρώου Ακινήτων στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, για τις νέες προδιαγραφές που θα πρέπει να εφαρμόσουν από την 1η Οκτωβρίου, τους ελέγχους οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν αλλά και τα τσουχτερά πρόστιμα με τα οποία θα είναι αντιμέτωποι οι παραβάτες.

Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες

Από την 1η Οκτωβρίου 2025, τα βραχυχρόνια μισθωμένα ακίνητα θα πρέπει να πληρούν τις εξής προδιαγραφές:

• να είναι χώροι κύριας χρήσης με φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό,

• να διαθέτουν ασφάλιση αστικής ευθύνης,

• να διαθέτουν πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής, οδηγίες διαφυγής,

• να διαθέτουν πιστοποιητικά μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών

• και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.

Το μήνυμα της ΑΑΔΕ

Στο μήνυμα αναφέρεται ότι «Αγαπητή κυρία / Αγαπητέ κύριε, δεδομένου ότι διαθέτετε ενεργούς Αριθμούς Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ) στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης της ΑΑΔΕ, (αρ. 111, ν. 4446/2016, Α’ 240) σας ενημερώνουμε για τις νέες προδιαγραφές που θα ισχύουν από 1/10/2025 και αφορούν τα συγκεκριμένα ακίνητά σας.

Συγκεκριμένα όλα τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια (αρ. 3 ν. 5170/2025) πρέπει σωρευτικά να:

-Αποτελούν χώρους κύριας χρήσης (παρ. 95, αρ. 2, ν4067/2012, Α’79) και να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό

-Είναι ασφαλισμένα έναντι αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα, που μπορεί να προκληθούν,

-Διαθέτουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες και ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή ρελέ αντιηλεκτροπληξιακό και ενδείξεις σήμανσης διαφυγής,

– Έχουν πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών καθώς και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.»

Έλεγχοι

Παράλληλα ,τονίζεται ότι μεικτά κλιμάκια του υπουργείου Τουρισμού και της ΑΑΔΕ θα πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους στα ακίνητα και να καταγράφουν παραβάσεις. Για τον έλεγχο οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν τη διενέργειά του, προκειμένου να προσκομίσουν κάθε στοιχείο που επιβεβαιώνει τη συνδρομή των παραπάνω προδιαγραφών.

Οι ελεγκτές θα φέρουν υπηρεσιακή ταυτότητα και έγγραφη εντολή με τα στοιχεία του υπαλλήλου και του ακινήτου. Η έγγραφη εντολή περιέχει τουλάχιστον:

-Τον αριθμό και την ημερομηνία της εντολής.

-Το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου στον οποίο έχει ανατεθεί ο έλεγχος.

-Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του διαχειριστή ή ιδιοκτήτη της οικίας που μισθώνεται βραχυχρόνια.

Στην περίπτωση που ο έλεγχος διενεργείται από μεικτό κλιμάκιο που απαρτίζεται και από υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, εκδίδεται και εντολή επιτόπιου φορολογικού ελέγχου. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, οι ελεγχόμενοι θα πρέπει να επιδείξετε τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και όποια στοιχεία ζητηθούν προς απόδειξη τήρησης των προδιαγραφών.

Ποια είναι τα πρόστιμα

Στους διαχειριστές που δεν επιτρέπουν την είσοδο, δεν πληρούν τις προδιαγραφές ή δεν τηρούν τις υποχρεώσεις του νόμου, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται στις 10.000 ευρώ και τετραπλασιάζεται στις 20.000 ευρώ. Ακόμη και η άρνηση πρόσβασης στους ελεγκτές θεωρείται παράβαση και συνεπάγεται άμεση κύρωση.

Πηγή: ΟΤ