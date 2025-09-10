Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Έρχονται παρεμβάσεις για τα Airbnb και τη στεγαστική κρίση

Νέες παρεμβάσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φλέγον ζήτημα της στέγης, που μαστίζει την Ευρώπη, ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο θα εδράζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες, μεταξύ των οποίων και η βραχυχρόνια ρύθμιση. Αυτό αποκάλυψε, μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ετήσια ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης που εκφώνησε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Ένα σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι και μια στέγη. Είναι ασφάλεια, ζεστασιά, ένα μέρος για οικογένεια και φίλους. Είναι το να ανήκεις κάπου. Αλλά για πάρα πολλούς Ευρωπαίους σήμερα, το σπίτι έχει γίνει πηγή άγχους. Μπορεί να σημαίνει χρέος ή αβεβαιότητα. Οι αριθμοί λένε μια οδυνηρή αλήθεια. Οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 20% από το 2015. Oι άδειες οικοδομής μειώθηκαν κατά 20% σε πέντε χρόνια», τόνισε χαρακτηριστικά η κ. φον ντερ Λάιεν.

Και πρόσθεσε: «Αυτό είναι κάτι περισσότερο από μια κρίση στέγασης. Είναι μια κοινωνική κρίση. Διαταράσσει τον κοινωνικό ιστό της Ευρώπης. Αποδυναμώνει τη συνοχή μας. Και αυτό απειλεί επίσης την ανταγωνιστικότητά μας. Οι νοσοκόμες, οι δάσκαλοι και οι πυροσβέστες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ζουν εκεί που υπηρετούν. Οι φοιτητές εγκαταλείπουν τις σπουδές τους επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν το ενοίκιο. Οι νέοι καθυστερούν να δημιουργήσουν οικογένεια».

Οι παρεμβάσεις

«Γι’ αυτό και φέτος – αφού λάβουμε τις απόψεις σας – θα παρουσιάσουμε το πρώτο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Προσιτής Στέγασης. Για να κάνουμε τη στέγαση πιο προσιτή, πιο βιώσιμη και καλύτερης ποιότητας. Θα είναι μια ευρωπαϊκή προσπάθεια, βασισμένη στις τοπικές πραγματικότητες. Χρειαζόμαστε μια ριζική αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουμε αυτό το ζήτημα», τόνισε.

Η κ. φον ντερ Λάιεν αποκάλυψε ότι τα νέα προσπάθεια θα κινηθεί σε τρεις βασικούς άξονες. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι,

• Πρέπει να αναθεωρήσουμε τους κανόνες μας για τις κρατικές ενισχύσεις ώστε να καταστούν δυνατά τα μέτρα στήριξης της στέγασης.

• Πρέπει να κάνουμε πολύ πιο εύκολη την κατασκευή νέων κατοικιών και φοιτητικών εστιών.

• Και θα προτείνουμε επίσης μια νομική πρωτοβουλία για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις για την αντιμετώπιση των υπολοίπων ζητημάτων».

Σύνοδος Κορυφής για τη Στέγαση

«Χρειαζόμαστε όλη την κοινωνία , όλους τους νομοθέτες και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να ενωθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά και προανήγγειλε ότι σύντομα θα συγκληθεί η πρώτη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ για τη Στέγαση, «ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας μας».

«Η στέγαση έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια. Πρόκειται για δικαιοσύνη. Και αφορά το μέλλον της Ευρώπης. Πριν από οκτώ χρόνια, ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων κατέστησε τη στέγαση κοινωνικό δικαίωμα στην Ευρώπη. Ήρθε η ώρα να κάνουμε αυτή την υπόσχεση πραγματικότητα», κατέληξε…>