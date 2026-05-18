Στενά του Ορμούζ: Γιατί τα φορτηγά είναι «λύση ανάγκης» για τις ναυτιλιακές

Εναλλακτικές χερσαίες οδούς αναζητούν οι ναυτιλιακές εταιρείες, ενόσω η ναυσιπλοΐα μέσα από τα Στενά του Ορμούζ δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί και οι ναύλοι έχουν… χτυπήσει κόκκινο από την έναρξη της σύρραξης ΗΠΑ και Ισραήλ με Ιράν.

Την ίδια ώρα, πολλά φορτία με προορισμό τη Μέση Ανατολή παραμένουν ακινητοποιημένα σε λιμάνια της Ινδίας και της Μοζαμβίκης, ενώ οι επιχειρήσεις να μετράνε χιλιάδες δολάρια σε επιπλέον κόστος.

Ναύλοι μεταφοράς σε τιμές ρεκόρ

Σε επίπεδα ρεκόρ έφτασαν αυτή την εβδομάδα οι ναύλοι μεταφοράς εμπορευμάτων στη διαδρομή Σαγκάη προς τον Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα, ξεπερνώντας ακόμη και τα υψηλά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, αναφέρουν οι Financial Times.

Για παράδειγμα, το κόστος μεταφοράς ενός τυπικού κοντέινερ μήκους 20 ποδών στη συγκεκριμένη διαδρομή αυξήθηκε από τα 980 δολάρια –το κόστος πριν από το ξέσπασμα του πολέμου– σε 4.131 δολάρια έως τις 15 Μαΐου, σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων Clarksons Research.

Μάλιστα, το υψηλότερο κόστος κατά τη διάρκεια της πανδημίας καταγράφηκε το 2021 και έφτασε τότε τα 3.960 δολάρια.

Οι ναυτιλιακές «ψηφίζουν» τα φορτηγά…

Ο Βίνσεντ Κλερκ, διευθύνων σύμβουλος της Maersk, της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρείας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο, δήλωσε στους FT ότι έχει κινητοποιηθεί σημαντικά οι οδικές μεταφορές.

«Τόσο οι Σαουδάραβες όσο και οι Ιρακινοί έχουν ανοίξει τις πόρτες τους για πολλά φορτηγά που προέρχονται από το Ιράκ, την Ιορδανία, ακόμη και από την Τουρκία», είπε.

Όλες οι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των MSC, Maersk, CMA-CGM και Hapag-Lloyd, έχουν ξεκινήσει δρομολόγια φορτηγών από λιμάνια στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Ομάν –συμπεριλαμβανομένων των Yanbu και King Abdullah στη Σαουδική Αραβία και Fujairah στα ΗΑΕ– σε λιμάνια όπως το Dammam στη Σαουδική Αραβία, η Βασόρα στο Ιράκ και το Jebel Ali των ΗΑΕ, τον μεγαλύτερο κόμβο της περιοχής.

…αλλά υπάρχουν περιορισμοί

Ωστόσο, τα φορτηγά μπορούν να αντικαταστήσουν μόνο ένα ελάχιστο μέρος της χωρητικότητας που προσέφεραν τα μεγάλα πλοία μεταφοράς κοντέινερ και φορτηγά πλοία.

Ο Christian Wendel, πρόεδρος της εταιρείας εμπορίας λιπασμάτων Hexagon Group, δήλωσε στους Financial Times ότι η αναδρομολόγηση θέτει σημαντικές υλικοτεχνικές προκλήσεις: τα εξαγωγικά φορτία κυμαίνονται συνήθως από 30.000 έως 50.000 τόνους, ενώ τα φορτηγά μεταφέρουν οδίκως περίπου 30 τόνους το καθένα.

Ούτε το κόστος μεταφοράς μένει ανεπηρέαστο. Η Σούζι Σκίπερ του πρακτορείου τιμολόγησης Argus δήλωσε ότι εταιρείες της Σαουδικής Αραβίας, όπως η SABIC Agri-Nutrients και η Maaden, μετέφεραν φορτία ουρίας για την παραγωγή λιπασμάτων σε όλη τη χώρα οδικώς.

Η Argus εκτιμά ότι αυτό προσθέτει 80-90 δολάρια ανά τόνο στο κόστος μεταφοράς.

Στενά του Ορμούζ: Επιπτώσεις στην επισιτιστική βοήθεια

Την επισιτιστική βοήθεια επηρεάζει η διαταραχή των logistics στην περιοχή.

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης (WPF) δήλωσε ότι ορισμένες αποστολές που στάλθηκαν πριν από τον πόλεμο δεν είχαν φτάσει ακόμα στον προορισμό τους, ενώ δυσκολεύονταν να φτάσουν σε χώρες όπως η Υεμένη και το Τζιμπουτί λόγω της πρόσθετης απειλής επιθέσεων των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Μία αποστολή βοήθειας στο Σουδάν έφτασε με 62 ημέρες καθυστέρηση, αφού άλλαξε δρομολόγιο γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, ενώ η πρόσβαση στο Αφγανιστάν έχει επίσης γίνει πιο δύσκολη, δήλωσε η διευθύντρια αλυσίδων εφοδιασμού του WFP, Corinne Fleischer.

Πηγή: ot.gr