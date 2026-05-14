Τραμπ και Σι συμφώνησαν να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ – Συνάντηση στην Ουάσινγκτον τον Σεπτέμβρη

Ιστορική επίσκεψη πραγματοποιεί στην Κίνα ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς είναι η πρώτη επίσκεψη του στη χώρα από το 2017.

Η επίσκεψη γίνεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική συγκυρία για την προεδρία Τραμπ, καθώς η δημοτικότητά του στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει υποχωρήσει εν μέσω του πολέμου με το Ιράν και της αύξησης του πληθωρισμού, που αποδίδεται στις συνέπειες της σύγκρουσης.

Παράλληλα, οι συνομιλίες διεξάγονται με φόντο τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αλλά και την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν, χώρας που διατηρεί στενές σχέσεις με το Πεκίνο.

Στο τραπέζι αγροτικά προϊόντα, ενέργεια και Ορμούζ

Οι δύο ηγέτες, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, είχαν μια «καλή συνάντηση» στο Πεκίνο, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν την αύξηση των κινεζικών εισαγωγών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, καθώς και ζητήματα που αφορούν την ελεύθερη ροή της ενέργειας.

Συγκεκριμένα, οι συνομιλίες τους επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας, στην επέκταση των κινεζικών επενδύσεων στις αμερικανικές βιομηχανίες και στη διεύρυνση της πρόσβασης των αμερικανικών επιχειρήσεων στην κινεζική αγορά.

Τραμπ και Σι συζήτησαν, επίσης, για τα Στενά του Ορμούζ, για τα οποία και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι «πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά».

«Ο πρόεδρος Σι κατέστησε επίσης σαφή την αντίθεση της Κίνας στην στρατιωτικοποίηση των Στενών και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση του, και εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει την εξάρτηση της Κίνας από τα Στενά στο μέλλον», ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

«Και οι δύο χώρες συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», σημειώνεται επίσης στην ανακοίνωση.

Οι Τραμπ και Σι συζήτησαν, επίσης, πώς θα συνεχισθεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τον τερματισμό της ροής των πρόδρομων χημικών ουσιών της φαιντανύλης προς τις ΗΠΑ, αναφέρεται στη δήλωση.

Καμία αναφορά στην Ταϊβάν

Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για την συνάντηση Τραμπ και Σι δεν γίνεται καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν, το οποίο ο Κινέζος ηγέτης χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο στις σινοαμερικανικές σχέσεις.

Μάλιστα ο Κινέζος πρόεδρος προειδοποίησε για μια πιθανή σύγκρουση σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το θέμα. «Αν ο χειρισμός του είναι καλός, οι σχέσεις των δυο χωρών» θα παραμείνουν «συνολικά σταθερές». Όμως «αν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δυο χώρες θα αντιπαρατεθούν», θα μπορούσαν ως και να «εμπλακούν σε σύγκρουση», είπε ο Σι, χρησιμοποιώντας λέξη στη μανδαρινική γλώσσα που πάντως δεν σημαίνει απαραιτήτως ένοπλη σύρραξη.

Reporter: How were the talks sir? Trump: Great. China is beautiful. Reporter: Did you talk about Taiwan? Trump: (No answer)pic.twitter.com/3n7Ue7MDOO — Clash Report (@clashreport) May 14, 2026

Η πόρτα της Κίνας προς τις αμερικανικές επιχειρήσεις θα ανοίγει όλο και περισσότερο

Σύμφωνα με το Xinhua, ο Σι δήλωσε ότι η πόρτα της Κίνας προς τις αμερικανικές επιχειρήσεις θα ανοίγει «όλο και περισσότερο». Ο Σι ανέφερε ότι οι αμερικανικές εταιρείες συμμετέχουν βαθιά στη μεταρρύθμιση και το άνοιγμα της Κίνας, με αμοιβαία οφέλη και για τις δύο πλευρές. Πρόσθεσε ότι η Κίνα καλωσορίζει τις ΗΠΑ να ενισχύσουν την αμοιβαία επωφελή συνεργασία με την Κίνα και πιστεύει πως οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα έχουν ακόμη ευρύτερες προοπτικές στη χώρα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι επιχειρηματικοί ηγέτες που τον συνόδευσαν σέβονται και εκτιμούν την Κίνα και ότι τους ενθαρρύνει να επεκτείνουν τη συνεργασία τους με τη χώρα. Παράλληλα παρουσίασε έναν προς έναν τους CEO, που τον συνοδεύουν, στον Σι. Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι αποδίδουν μεγάλη σημασία στην κινεζική αγορά, ότι ελπίζουν να εμβαθύνουν τη δραστηριότητά τους στην Κίνα και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με τη χώρα, ανέφερε η ίδια πηγή.

Στην αμερικανική αντιπροσωπεία που ταξίδεψε στην Κίνα συμμετέχουν περίπου 17 διευθύνοντες σύμβουλοι εταιρειών, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Πρόσκληση Τραμπ σε Σι για επίσκεψη στις ΗΠΑ

Μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών ακολούθησε δείπνο, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, και τη σύζυγό του να επισκεφθούν την Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου.

«Είναι τιμή μου απόψε να απευθύνω μία πρόσκληση σε εσάς για να επισκεφτείτε εμάς στον Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου. Αδημονούμε για αυτή την επίσκεψη», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στο δείπνο που παρέθεσε ο Σι Τζινπίνγκ προς τιμήν του.

Ο Τραμπ έκανε επίσης λόγο για πλούσιους και διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ του αμερικανικού και του κινεζικού λαού. «Είναι μια πολύ ξεχωριστή σχέση και θέλω να σας ευχαριστήσω ξανά. Ήταν μια καταπληκτική περίοδος. Σας ευχαριστώ», είπε.

Νωρίτερα ο Κινέζος ηγέτης καλωσόρισε θερμά τον Αμερικανό πρόεδρο. Στις δηλώσεις του στάθηκε, όπως και κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησής τους, στο θέμα της συνεργασίας των δύο χωρών, λέγοντας ότι η σχέση ΗΠΑ – Κίνας είναι η πιο σημαντική στον κόσμο.

«Η μεγάλη αναζωογόνηση του κινεζικού έθνους» και το σύνθημα «Make America Great Again» μπορούν να συμβαδίζουν και να πηγαίνουν χέρι-χέρι, είπε. «Μαζί, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον να πετύχουμε την ευημερία ολόκληρου του κόσμου», κατέληξε.