Τι είναι η «παγίδα του Θουκυδίδη» που ανέφερε ο Σι στον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους

Την ανάγκη να αποφύγουν την «παγίδα του Θουκυδίδη» επεσήμανε στον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ ο Κινέζος ομόλογος του Σι Τζινπίνγκ κατά την διάρκεια της συνάντησής τους.

Την «παγίδα του Θουκυδίδη» χρησιμοποίησε ο πρόεδρος Σι για να στείλει το μήνυμα ότι η Κίνα δεν επιδιώκει να εκτοπίσει τις ΗΠΑ, αλλά προειδοποιεί ότι αν η Ουάσιγκτον αντιδράσει με φόβο, τότε η σύγκρουση δεν θα μπορεί να αποφευχθεί.

Τι είναι η «παγίδα του Θουκυδίδη»

Η Απέλλα, η συνέλευση των πολιτών της Σπάρτης, αποφάσισε να κηρύξει τον πόλεμο στην Αθήνα, αντίθετα προς την εισήγηση του βασιλιά Αρχίδαμου. Και μάλιστα η Απέλλα επέβαλε στον διαφωνούντα βασιλιά την αρχιστρατηγία σε έναν πόλεμο που αυτός δεν ήθελε.

Η απόφαση της Απέλλας οφειλόταν στην πεποίθηση ότι η Αθήνα ισχυροποιείτο συνεχώς και πολύ σύντομα η Σπάρτη θα ήταν μία πόλη περικυκλωμένη από μία αχανή αθηναϊκή επικράτεια και δεν θα ήταν πλέον σε θέση να αντιδράσει. Γιατί για τους Αρχαίους Έλληνες η ισορροπία μεταξύ των πόλεων-κρατών ήταν πολύ σημαντική.

Η συνεχής αύξηση της αθηναϊκής ισχύος οδηγούσε σε ολική ανατροπή αυτής της ισορροπίας. Τελικώς η Σπάρτη αποφάσισε να αρχίσει αυτόν τον ιδιότυπο προληπτικό πόλεμο.

Αθήνα και Σπάρτη αποδύθηκαν σε λυσσαλέο αγώνα αλληλοεξόντωσης μέχρις εσχάτων, με αποτέλεσμα την αμοιβαία αποδυνάμωσή τους, μετά μία βραχεία ηγεμονία της Σπάρτης και μία μεταβατική ηγεμονία της Θήβας, και τελικώς τη σαρωτική επέλευση του Φιλίππου του Μακεδόνος. Αυτό ήταν και το τέλος του αρχαίου ελληνικού κόσμου.

Στην σύγχρονη εποχή…

Στη σύγχρονη πολιτική επιστήμη, «παγίδα του Θουκυδίδη» καλείται η ανάλογη σημερινή θέση των ΗΠΑ έναντι της Κίνας.

Οι αμερικανοί αναλυτές θεωρούν ότι σε μία δεκαετία η Κίνα θα έχει συσσωρεύσει τόση γεωπολιτική ισχύ, ώστε οι ΗΠΑ δεν θα μπορούν πλέον να αποτρέψουν μία παγκόσμια κινεζική κυριαρχία.

Επομένως, σύμφωνα με αυτήν την ανάλυση, οι ΗΠΑ πρέπει να επιχειρήσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα να εξασθενίσουν ή και να αποδομήσουν την Κίνα.

Αλλιώς τον επόμενο αιώνα οι ΗΠΑ θα αποτελούν μία χώρα αδύναμη και απομονωμένη σε έναν σινοκρατούμενο κόσμο. Ή, ακόμα χειρότερα, ένα κράτος μειωμένης κυριαρχίας στην κινεζική σφαίρα επιρροής.