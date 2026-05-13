Διπλωματικό πόκερ: Γιατί ο Σι Τζινπίνγκ δεν πρόκειται να κάνει τη χάρη στον Τραμπ για τη Μέση Ανατολή
Κόσμος 13 Μαΐου 2026, 23:00

Διπλωματικό πόκερ: Γιατί ο Σι Τζινπίνγκ δεν πρόκειται να κάνει τη χάρη στον Τραμπ για τη Μέση Ανατολή

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια του Σι Τζινπίνγκ για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, ωστόσο το Πεκίνο δύσκολα θα εγκαταλείψει τον πολυτιμότερο στρατηγικό του σύμμαχο στη Μέση Ανατολή.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κατά τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αυτή την εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ζητήσει χείρα βοηθείας για την επίλυση του δαπανηρού και πολιτικά επιζήμιου πολέμου με το Ιράν. Ωστόσο, θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να λάβει τη στήριξη που επιθυμεί.

Σύμφωνα με το Reuters, Αναλυτές εκτιμούν ότι, ενώ ο Σι ενδέχεται να συμφωνήσει να ωθήσει διακριτικά την ιρανική ηγεσία πίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θα είναι εξαιρετικά απρόθυμος να διακόψει την οικονομική υποστήριξη προς τον σημαντικότερο εταίρο του Πεκίνου στη Μέση Ανατολή, ή να σταματήσει την προμήθεια αγαθών διπλής χρήσης που χρειάζεται ο ιρανικός στρατός.

Ο Τραμπ φτάνει στην Κίνα, αναζητώντας από τον Σι λύση για το Ιράν.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, διαθέτει ισχυρά εργαλεία πίεσης —συμπεριλαμβανομένης της απειλής κυρώσεων σε μεγάλες κινεζικές τράπεζες— όμως η χρήση τους θα μπορούσε να έχει ένα απαγορευτικά υψηλό κόστος για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Καθώς οι ελπίδες για μια συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης ξεθωριάζουν και η εκεχειρία κρέμεται από μια κλωστή, ο πόλεμος έχει εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου. Οι σύμβουλοι του Τραμπ βλέπουν το Πεκίνο, τον μεγαλύτερο αγοραστή ιρανικού πετρελαίου, ως έναν από τους ελάχιστους «παίκτες» ικανούς να πείσουν την Τεχεράνη να κλείσει συμφωνία. Ελλείψει μέσων για να εξαναγκάσει την Κίνα, η Ουάσιγκτον στοχεύει να πείσει την κινεζική ηγεσία ότι ο άμεσος τερματισμός του πολέμου είναι και προς το δικό της συμφέρον.

Τα αντικρουόμενα συμφέροντα του Πεκίνου

Η Κίνα, ωστόσο, πατάει σε δύο βάρκες. Από τη μία πλευρά, επιθυμεί το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τα οποία έχει στραγγαλίσει ο ιρανικός στρατός, καθώς από εκεί διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου — και μεγάλο μέρος αυτού με προορισμό την Κίνα. Από την άλλη, το Ιράν παραμένει ένας στρατηγικός σύμμαχος και ένα κρίσιμο αντίβαρο απέναντι στις ΗΠΑ. Παράλληλα, ο πόλεμος —αν και οικονομικά επώδυνος— έχει στρέψει τη διπλωματική και στρατιωτική προσοχή της Αμερικής μακριά από τον Ινδο-Ειρηνικό, κάτι που βολεύει το Πεκίνο.

Όπως επισημαίνει η Χενριέτα Λέβιν, συνεργάτιδα του think tank CSIS στην Ουάσιγκτον, ο Σι προσέρχεται στη σύνοδο κορυφής από θέση «ιλιγγιώδους αυτοπεποίθησης», ενθαρρυμένος από την υποχώρηση του Τραμπ στο περσινό μέτωπο των δασμών και την αίσθηση ότι η σύγκρουση στο Ιράν απομακρύνει κρίσιμο αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό από την «αυλή» της Κίνας.

Δημοσίως, η Ουάσιγκτον τηρεί σκληρή στάση. Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια της Κίνας, επικαλούμενος τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, ενώ ο εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας, Λιου Πενγκγιού, καταδίκασε τις «παράνομες μονομερείς κυρώσεις», τονίζοντας ότι προτεραιότητα είναι να αποφευχθεί η αναζωπύρωση των μαχών και όχι η λασπολογία.

Περιορισμένες επιλογές και ο φόβος των κυρώσεων

Με τα ποσοστά αποδοχής του να πλήττονται από τον πόλεμο, ο Τραμπ έχει περιορισμένες επιλογές. Αν και οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό και απειλούν με επιβολή τελών στα Στενά του Ορμούζ, η Ουάσιγκτον έχει αποφύγει μέχρι στιγμής να αγγίξει τον πυρήνα του προβλήματος: τις κινεζικές τράπεζες.

Σύμφωνα με τον Μπρετ Έρικσον της Obsidian Risk Advisors, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών «απλώς δεν είναι διατεθειμένο να κάνει κάτι για τις κινεζικές τράπεζες που έχουν πραγματική σημασία». Παρότι ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, έστειλε τον Απρίλιο προειδοποιητικές επιστολές σε δύο κινεζικές τράπεζες, δεν έχει ληφθεί καμία περαιτέρω δράση, αν και το θέμα αναμένεται να τεθεί ξανά κατά την επίσκεψη Τραμπ.

Ο κίνδυνος των κινεζικών αντιποίνων

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διστακτικότητα της Ουάσιγκτον πηγάζει από τον φόβο αντιποίνων. Ο Έντουαρντ Φίσμαν του Council on Foreign Relations εξηγεί ότι ακόμη και η στοχοποίηση μιας μεσαίας κινεζικής τράπεζας θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν νέο εμπορικό πόλεμο, με καταστροφικές συνέπειες για τον πληθωρισμό — κάτι που θα έπληττε πολιτικά τον Τραμπ.

«Το να ρίχνεις βόμβες στο Ιράν έχει τεράστιο αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία, αλλά ο αντίκτυπος της επιβολής κυρώσεων σε μια μεγάλη κινεζική κρατική τράπεζα θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερος», προειδοποιεί ο Τζιμ Μάλιναξ, πρώην διευθυντής πολιτικής κυρώσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Επιπλέον, μια επίθεση στις κινεζικές τράπεζες θα μπορούσε να ωθήσει το Πεκίνο να χρησιμοποιήσει το ισχυρότερο όπλο του: τις σπάνιες γαίες. Η Κίνα, που κατέχει μονοπώλιο στην επεξεργασία αυτών των κρίσιμων ορυκτών, απείλησε πέρυσι να διακόψει τις προμήθειες, προκαλώντας τρόμο στη δυτική βιομηχανία.

Πέρα από τα οικονομικά δεδομένα, το Πεκίνο, έχοντας παρακολουθήσει τις αποτυχίες των ΗΠΑ, παραμένει εξαιρετικά επιφυλακτικό στο να εμπλακεί υπερβολικά στη Μέση Ανατολή. Όπως καταλήγει ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Κερτ Κάμπελ: «Θα είναι δύσκολο να εμπλακούν βαθιά οι Κινέζοι. Βλέπουν κι αυτοί την κινούμενη άμμο και θα προσέξουν πού πατούν».

Ευρώπη: Διχάζεται για την ακρίβεια που φέρνει ο πόλεμος

Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Wall Street: Νέα υψηλά για S&P 500 και Nasdaq λόγω Big Tech

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Βρετανία: Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης Στάρμερ και Στρίτινγκ για την ηγεσία των Εργατικών
Ο Κιρ Στάρμερ προετοιμάζεται για μάχη ηγεσίας απέναντι στον Γουές Στρίτινγκ, την ώρα που η ομιλία του Βασιλιά Καρόλου θέτει το πλαίσιο των νέων κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων.

Νέος εφιάλτης για 1.700 επιβαίνοντες σε κρουαζιερόπλοιο – Τι συνέβη στο «Ambition»
Σε υγειονομικό κλοιό στο λιμάνι του Μπορντό παραμένουν 1.700 επιβάτες και μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου «Ambition», μετά τον θάνατο ηλικιωμένου ταξιδιώτη και δεκάδες κρούσματα οξείας γαστρεντερίτιδας.

Η απορρύθμιση του κοινωνικού κράτους δεν θα ενισχύσει την Ευρώπη, θα την κάνει φτωχότερη
Τρεις πρώην επίτροποι, μεταξύ των οποίων και η Ελληνίδα Άννα Διαμαντοπούλου, προειδοποιούν ότι η κατάργηση των κοινωνικών εγγυήσεων με στόχο την ανταγωνιστικότητα θα αποδυναμώσει την Ευρώπη, αντί να την ενισχύσει

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της Γαλλίας από το κόμμα «Αναγέννηση» του Μακρόν
Με 221 ψήφους ή 91% υπέρ της υποψηφιότητας, έναντι 22 ψήφων που καλούσαν σε εσωτερικές προκριματικές εκλογές, ο Γκαμπριέλ Ατάλ θα πάρει επίσημα το χρίσμα με την τυπική έγκριση των μελών του κόμματος

Τι είπε η Γαλλίδα υπουργός Υγείας για τον κίνδυνο εξάπλωσης του χανταϊού
Η Γαλλίδα υπουργός Υγείας καθησυχάζει για τον χανταϊό, αποκλείοντας μάσκες και περιορισμούς, ενώ διαβεβαιώνει για την επάρκεια αποθεμάτων και την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής δράσης.

Το «γράμμα στο συρτάρι»: Τι προβλέπει το πρωτόκολλο Τραμπ αν «εξουδετερωθεί» από ξένους εχθρούς [βίντεο]
Αποκάλυψη-σοκ από τον Λευκό Οίκο: Το σχέδιο εκδίκησης και διαδοχής του Τραμπ

Ένα απόρρητο πρωτόκολλο διαδοχής και εκδίκησης έφερε στο φως στέλεχος του Λευκού Οίκου, αποκαλύπτοντας πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει σαφείς γραπτές εντολές στον Τζέι Ντι Βανς σε περίπτωση δολοφονίας του.

Φιλιππίνες: Η κυβέρνηση δεν εμπλέκεται στο συμβάν με πυροβολισμούς στη Γερουσία δηλώνει ο πρόεδρος της χώρας
Πυροβολισμοί στη Γερουσία των Φιλιππίνων κατά την απόπειρα σύλληψης του καταζητούμενου γερουσιαστή ντελα Ρόσα, με τον πρόεδρο Μάρκος να ζητά ηρεμία και να αρνείται εμπλοκή.

Sarmat: Αυτό είναι το νέο υπερόπλο του Πούτιν – Πότε θα είναι έτοιμο
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προαναγγέλλει την επιχειρησιακή ετοιμότητα του πυρηνικού πυραύλου Sarmat έως το τέλος του έτους, την ώρα που η Ρωσία εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με drones μέρα μεσημέρι σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Βαριά «καμπάνα» από την εισαγγελία για τον Σαρκοζί: Επτά χρόνια φυλάκιση και 5ετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι
Δικάζεται η έφεση στην υπόθεση καταδίκης του Νικολά Σαρκοζί για συνωμοσία σχετικά με τη φερόμενη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από την Λιβύη το 2007

Ντόναλντ Τραμπ: Στο Πεκίνο ο Αμερικανός πρόεδρος – Με στρατιωτική μπάντα και 300 σημαίες των ΗΠΑ και της Κίνας η υποδοχή του
Η υποδοχή του Τραμπ στην Κίνα ήταν θερμή, με κόκκινο χαλί, λουλούδια και στρατιωτική απόδοση τιμών. Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Tesla, Έλον Μασκ και ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ

Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί ακούγονται στη Γερουσία – Αναμενόταν σύλληψη γερουσιαστή που καταζητείται από το ΔΠΔ
Ποιος είναι ο Ρόναλντ ντελά Ρόσα, πρώην αρχηγός της αστυνομίας στις Φιλιππίνες - Γιατί κατηγορείται, το κάλεσμα που απηύθυνε - Δείτε βίντεο

Μακρόν: Η πέτρα του σκανδάλου και το SMS πίσω από το χαστούκι της Μπριζίτ – «Σε βρίσκω πολύ όμορφη»
Ο Φλοριάν Ταρντίφ, πολιτικός συντάκτης στο Paris Match, αποκάλυψε το «ειδύλλιο» που αναπτυσσόταν μεταξύ της ιρανής καλλονής και του Εμανουέλ Μακρόν, προτού η Μπριζίτ τους πιάσει «στα πράσα»

Ο Αντώνης Ρέμος μάς ταξίδεψε μέσα από το «Αλ Τσαντιρι Νιούζ» – Η ανατριχιαστική στιγμή με την Μαρινέλλα
Στην πιο συγκλονιστική στιγμή της βραδιάς, ο Αντώνης Ρέμος τραγούδησε το «Έτσι Ξαφνικά» με την «συμπαράσταση» της καλής του φίλης Μαρινέλλας, ή οποία έφυγε πριν από λίγο καιρό από κοντά μας

Η βραδιά του Ροντινέι
Ο Βραζιλιάνος μπακ έκανε μεγάλο παιχνίδι και τώρα ο Ολυμπιακός κρατάει στα χέρια του, το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League

Πόλεμος στην εστίαση
Τα εστιατόρια στρέφονται κατά των σούπερ μάρκετ για τα έτοιμα γεύματα - Η μάχη για το «φαγητό του μέλλοντος» φέρνει αντιμέτωπους τους παραδοσιακούς χώρους εστίασης με τις αλυσίδες λιανικής

«Αλυσίδα» τα μεγάλα λάθη μόνο κατά του Ολυμπιακού από τους ξένους διαιτητές στα πλέι οφ της Super League
Ο Λανουά είναι εκτεθειμένος. Η ουσία είναι ότι στα πλέι οφ τίτλου της Super League έγιναν σημαντικά λάθη κατά του Ολυμπιακού σε τέσσερα ματς των πλέι οφ. Δεν ξανάγιναν τόσα φάλτσα εναντίον μιας ομάδας

Μπρέσια – Ολυμπιακός 16-17: Θρίαμβος του Θρύλου που επέστρεψε στο Final Four του Champions League!
Ο Ολυμπιακός το ήθελε και προκρίθηκε, καθώς με εξαιρετική εμφάνιση νίκησε με 17-16 την Μπρέσια και πέρασε οριστικά στο Final Four του LEN Champions League που θα γίνει στη Μάλτα!

Λαζόπουλος για υποκλοπές: Αν υπήρχε γιατρός να εξετάζει πολιτικές ασθένειες, θα έλεγε ότι η Δημοκρατία έχει πάψει να λειτουργεί
Μέσα από το αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» ο Λάκης Λαζόπουλος σχολίασε την αποκάλυψη του in αναφορικά με τον ρόλο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, στην υπόθεση των υποκλοπών

Στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου τα νέα στοιχεία που κατέθεσε ο Χρ. Σπίρτζης – Η ανάρτηση με νόημα του Ζαχαρία Κεσσέ
«Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου θα κληθεί να τοποθετηθεί σχετικά με την πρόσφατη αίτηση εξαίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα» σημειώνει ο Ζ. Κεσσές.

Λαζόπουλος για τις 17χρονες που έπεσαν από ταράτσα: «Οι γέροι άνθρωποι να το βουλώσουμε και να δούμε τι σκέφτονται οι νέοι»
«Δώστε στα παιδιά ελπίδα. Σταματήστε να τους δίνετε διαφθορά» είπε εμφανώς φορτισμένος ο Λάκης Λαζόπουλος αναφερόμενος στις δυο 17χρονες που πήδηξαν από ταράτσα στην Ηλιούπολη

H κρυφή σχέση του Κένεντι με τη Νταϊάνα – Αμοιβαία έλξη, Τζάκι και Μητέρα Τερέζα – «Υπέροχα πόδια»
Ήταν Δεκέμβριος του 1995 όταν ο πρίγκιπας της Αμερικής Τζον Κένεντι Τζούνιορ συνάντησε την πριγκίπισσα του λαού της Βρετανίας Νταϊάνα που ενώθηκαν από την τραγική μοίρα

Η Γερουσία επικυρώνει τον Κέβιν Γουόρς ως νέο πρόεδρο της Fed, ενώ ο Τραμπ πιέζει για μείωση των επιτοκίων
Ο Κέβιν Γουόρς επικυρώθηκε από την Γερουσία των ΗΠΑ ως ο νέος πρόεδρος της Fed, την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση θέλει γρήγορη μείωση των επιτοκίων.

Όλο νόημα σχόλιο Λαζόπουλου: «Να δουλεύουμε όλη μέρα και να βλέπουμε φίλους της κυβέρνησης να αρπάζουν εκατομμύρια;»
«Όταν δε θα βρίσκετε κανέναν για δουλειά, να πάρετε να μας ενημερώσετε ότι θα έρθει αυτή η ώρα» είπε όλο νόημα ο Λάκης Λαζόπουλος στο αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Ο Κιρ Στάρμερ προετοιμάζεται για μάχη ηγεσίας απέναντι στον Γουές Στρίτινγκ, την ώρα που η ομιλία του Βασιλιά Καρόλου θέτει το πλαίσιο των νέων κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων.

Σε υγειονομικό κλοιό στο λιμάνι του Μπορντό παραμένουν 1.700 επιβάτες και μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου «Ambition», μετά τον θάνατο ηλικιωμένου ταξιδιώτη και δεκάδες κρούσματα οξείας γαστρεντερίτιδας.

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Λαζόπουλος για Άδωνι Γεωργιάδη: «Πολύ κουραστικό να γλείφεις όλη μέρα είναι – Σε παρακαλώ να μου στείλεις μήνυση»
Ο Λάκης Λαζόπουλος σχολίασε την προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα της Λάουρα Κοβέσι δια χειρός Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος είπε πως «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι καν σοβαρός θεσμός»

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

