Σημαντική είδηση:
13.05.2026 | 15:53
Λήξη συναγερμού για το ύποπτο σακίδιο που βρέθηκε στη ΓΑΔΑ – Ανοιξε ο δρόμος
Ντόναλντ Τραμπ: Στο Πεκίνο ο Αμερικανός πρόεδρος – Με στρατιωτική μπάντα και 300 σημαίες των ΗΠΑ και της Κίνας η υποδοχή του
Κόσμος 13 Μαΐου 2026, 17:02

Η υποδοχή του Τραμπ στην Κίνα ήταν θερμή, με κόκκινο χαλί, λουλούδια και στρατιωτική απόδοση τιμών. Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Tesla, Έλον Μασκ και ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ

Νοροϊός: Τι πρέπει να ξέρουμε γι’ αυτόν;

Το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ, το Air Force One, προσγειώθηκε λίγο πριν τις 3 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) στο Πεκίνο, για την ιδιαίτερα συμβολική επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα και τις διήμερες συνομιλίες υψηλού επιπέδου με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ,

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον Σι σε μια κρίσιμη συγκυρία, με φόντο τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αλλά και την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν, χώρας που διατηρεί στενές σχέσεις με το Πεκίνο.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα από το 2017, με τις συνομιλίες να αναμένεται να επικεντρωθούν στο εμπόριο, την Ταϊβάν, την τεχνητή νοημοσύνη και τον πόλεμο στο Ιράν.

«Πρόκειται για επίσκεψη με τρομερά συμβολική σημασία. Όμως φυσικά ο πρόεδρος δεν κάνει ποτέ ταξίδια μόνο για συμβολικούς λόγους. Ο αμερικανικός λαός μπορεί να περιμένει ότι ο πρόεδρος θα κλείσει καλές συμφωνίες», δήλωσε η Άννα Κέλι, αναπληρώτρια εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, ενώ τόνισε ότι σκοπός του είναι να «επανεξισορροπήσει τη σχέση με την Κίνα και να δώσει προτεραιότητα στην αμοιβαιότητα και στο δίκιο, ώστε να αποκατασταθεί η αμερικανική οικονομική ανεξαρτησία».

«Θα ζητήσω από τον πρόεδρο Σι, απαράμιλλο ηγέτη, να ανοίξει την Κίνα ώστε λαμπροί άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν τα μαγικά τους και να ανεβάσουν τη Λαϊκή Δημοκρατία σε επίπεδο ακόμη υψηλότερο», ανέφερε από την πλευρά του ο Τραμπ πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο, προφανώς αναφερόμενος στους επικεφαλής επιχειρήσεων των ΗΠΑ που τον συνοδεύουν στο ταξίδι του, όπως ο Έλον Μασκ και ο Τιμ Κουκ.

Θερμή υποδοχή του Τραμπ στο Πεκίνο

Κατά την άφιξή του, η υποδοχή ήταν θερμή, με κόκκινο χαλί, λουλούδια και στρατιωτική απόδοση τιμών. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν ο αντιπρόεδρος της Κίνας Χαν Ζενγκ (θεωρείται ευρέως ως απεσταλμένος του Σι σε διπλωματικές εκδηλώσεις και πέρυσι παρέστη στην ορκωμοσία του Τραμπ ως προέδρου), καθώς και ανώτεροι Κινέζοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Μεταξύ αυτών ήταν ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Κίνα Ντέιβιντ Περντιού, ο Κινέζος πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες, Σιέ Φενγκ και ο εκτελεστικός υφυπουργός Εξωτερικών της Κίνας Μα Ζαοσού. Πίσω από τον Αμερικανό πρόεδρο, περπάτησαν στο κόκκινο χαλί, μεταξύ άλλων, ο γιος του, Έρικ, η νύφη του, Λάρα, ο επικεφαλής της Tesla, Έλον Μασκ, ο CEO της nVidia, Γένσεν Χουάνγκ.

Η τελετή υποδοχής περιλάμβανε στρατιωτικό άγημα, στρατιωτική μπάντα και περίπου 300 Κινέζους νέους με ομοιόμορφες μπλε και λευκές στολές, οι οποίοι παρατάχθηκαν κατά μήκος του διαδρόμου κρατώντας κινεζικές και αμερικανικές σημαίες.

Μετά τις χειραψίες με την κινεζική αντιπροσωπεία, ο Τραμπ επιβιβάστηκε στο θωρακισμένη προεδρική λιμουζίνα, γνωστή και ως «Θηρίο» και με την υπόλοιπη αμερικανική αντιπροσωπεία το κομβόι κατευθύνθηκε προς το ξενοδοχείο που θα τους φιλοξενήσει.

«Είμαστε οι δύο υπερδυνάμεις», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους πριν την αναχώρησή του. «Είμαστε το ισχυρότερο έθνος στη Γη από άποψη στρατιωτικής ισχύος. Η Κίνα είναι δεύτερη».

Η επίσημη υποδοχή του Τραμπ από τον Σι Τζινπίνγκ έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Πέμπτης, γύρω στις 10 ώρα Κίνας.

Οι CEOs που συνοδεύουν τον Τραμπ στην Κίνα

Ο Τραμπ δεν ταξίδεψε μόνος του στην Κίνα, καθώς τον συνοδεύουν κορυφαία στελέχη του επιχειρηματικού και τεχνολογικού κλάδου.

Μεταξύ αυτών είναι ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Έλον Μασκ της Tesla και της SpaceX, ο Λάρι Φινκ της BlackRock, καθώς και στελέχη των Meta, Visa, JPMorgan, Boeing, Cargill και άλλων μεγάλων εταιρειών.

Σύμφωνα με το BBC, επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, περισσότερα από δώδεκα κορυφαία αμερικανικά στελέχη συνοδεύουν τον Τραμπ στο ταξίδι.

Βιολογικά προϊόντα: Μετά το σκάνδαλο ήρθε το τέλος σε βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία

Νοροϊός: Τι πρέπει να ξέρουμε γι’ αυτόν;

Στην Κίνα ο Τραμπ για σκληρές διαπραγματεύσεις με Σι – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο με νεκρούς και τραυματίες

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί ακούγονται στη Γερουσία – Αναμενόταν σύλληψη γερουσιαστή που καταζητείται από το ΔΠΔ
Συναγερμός 13.05.26

Ποιος είναι ο Ρόναλντ ντελά Ρόσα, πρώην αρχηγός της αστυνομίας στις Φιλιππίνες - Γιατί κατηγορείται, το κάλεσμα που απηύθυνε - Δείτε βίντεο

Μακρόν: Η πέτρα του σκανδάλου και το SMS πίσω από το χαστούκι της Μπριζίτ – «Σε βρίσκω πολύ όμορφη»
Ζαβολιές... 13.05.26

Ο Φλοριάν Ταρντίφ, πολιτικός συντάκτης στο Paris Match, αποκάλυψε το «ειδύλλιο» που αναπτυσσόταν μεταξύ της ιρανής καλλονής και του Εμανουέλ Μακρόν, προτού η Μπριζίτ τους πιάσει «στα πράσα»

Χανταϊός: Σε νοσοκομεία 22 Γάλλοι που είχαν έρθει σε επαφή με την Ολλανδή που πέθανε
MV Hondius 13.05.26

Μία Γαλλίδα άνω των 65 ετών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε ΜΕΘ - O ΠOY καλεί τις χώρες να προετοιμαστούν για περισσότερες κρούσματα του χανταϊού

Θρίλερ στη Βρετανία: Η αστυνομία ανέσυρε τα πτώματα τριών γυναικών από τη θάλασσα
Κόσμος 13.05.26

«Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό και βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να επιβεβαιώσουν τις ταυτότητες αυτών των τριών γυναικών και να γίνει κατανοητό τι συνέβη», ανακοίνωσαν οι Αρχές στη Βρετανία

Ουκρανία: Η Ρωσία έχει ξεκινήσει συντονισμένη αεροπορική επίθεση κατά της χώρας
Η ανακοίνωση 13.05.26

«Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις και μάλιστα στοχεύοντας αναίσχυντα και σκοπίμως τις σιδηροδρομικές μας υποδομές και μη στρατιωτικούς στόχους στις πόλεις μας», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο Τραμπ πάει Πεκίνο – Τι απέγινε όμως η «γερακίσια» πλευρά του που αποκαλούσε τον Σι εχθρό;
«Έγινε αρνάκι;» 13.05.26

Άλλαξε ολόκληρη την κινεζική πολιτικών της Ουάσιγκτον στην πρώτη του θητεία, αλλά τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ θυμίζει «στρίγγλο που έγινε αρνάκι» μπροστά στο Πεκίνο.

Στάρμερ: Ποιοι θα μπορούσαν να τον αντικαταστήσουν στην ηγεσία των Εργατικών και στη βρετανική πρωθυπουργία
Φαβορί και αουτσάιντερ 13.05.26

Ποιοι είναι οι επίδοξοι αντικαταστάτες του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ που, για την ώρα, παραμένει στη θέση του παρά την εσωτερική διαμάχη στους Εργατικούς

Η Ισπανία επιμένει στους κανόνες για social media και AI, παρά την πίεση από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας
Κόσμος 13.05.26

Η Ισπανία είναι ένας από τους υποστηρικτές της «αξιόπιστης AI», ένα μοντέλο που θα προστατεύει την ιδιωτικότητα, τη δημοκρατία, τους ανηλίκους και τη ασφάλεια, αντί να δίνει προτεραιότητα στο κέρδος

Το παράδοξο με τη Χεσμπολάχ: Οι Λιβανέζοι δεν τη στηρίζουν, αλλά δεν θέλουν τον αφοπλισμό της
Βρετανική έρευνα 13.05.26

Νέα βρετανική πανεπιστημιακή έρευνα δείχνει πολύ διαφορετικές τάσεις του λιβανικού λαού όσον αφορά τη στήριξή του στη Χεσμπολάχ, βάζοντας στο κάδρο των ευθυνών το Τελ Αβίβ.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τάσσεται υπέρ της υποχρεωτικής αποκάλυψης δημοσιογραφικών πηγών
Κόσμος 13.05.26

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ακύρωσε πέρυσι μια πολιτική της εποχής Μπάιντεν που αποσκοπούσε στην προστασία των δημοσιογράφων από την υποχρέωση να αποκαλύψουν τις πηγές τους

Χανταϊός: Τρίτο περιστατικό καραντίνας στην Ιταλία – Είχε έρθει σε επαφή σε πτήση με επιβάτιδα που πέθανε
Κρουαζιερόπλοιο 13.05.26

Ο Βρετανός έκανε τουρισμό στην Ιταλία και είχε βρεθεί μαζί με κρούσμα στην ίδια πτήση προς Γιοχάνεσμπουργκ - Η ηλικιωμένη ήταν μία από τους τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που πέθαναν από χανταϊό

Στην Κίνα ο Τραμπ για σκληρές διαπραγματεύσεις με Σι – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο με νεκρούς και τραυματίες
Κόσμος 13.05.26 Upd: 17:11

Ο Τραμπ βρίσκεται στην Κίνα, έχοντας υιοθετήσει σκληρή ρητορική εναντίον του Ιράν το οποίο διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει - Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ε.Ε.: Νόμιμη η επιβολή τελών στις πλατφόρμες για τη χρήση ειδησεογραφικού περιεχομένου
Τέλος στην εκμετάλλευση 13.05.26

Ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει τους εκδότες – Google και Meta υποχρεούνται να καταβάλλουν «εύλογη αμοιβή» για τα άρθρα που αναπαράγουν.

ΙΝΑΤ: Για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; – Το Ινστιτούτο Τσίπρα απαντά
Επικαιρότητα 13.05.26

Σε μία περίοδο όπου «η υψηλή επαγγελματική επάρκεια και η θεσμική ακεραιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποδείχθηκε πρόβλημα για την ελληνική κυβέρνηση» μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα (ΙΝΑΤ) παρεμβαίνουν απαντώντας στο ερώτημα: «για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Η καλύτερη εμπειρία του Ματ Ντέιμον; Η «Οδύσσεια» του Νόλαν
«Όταν νιώθεις άβολα» 13.05.26

Ο Ματ Ντέιμον δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι η συμμετοχή του στην πολυαναμενόμενη ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν ήταν η πιο ικανοποιητική εμπειρία της καριέρας του στο Χόλιγουντ.

Κατρίνης: Η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είναι αυτονόητη εθνική υποχρέωση
Ocean Link 13.05.26

«Η Τουρκία πρέπει να γνωρίζει ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν ούτε 'γκρίζες ζώνες', ούτε επιχειρησιακά κενά. Και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να γνωρίζει ότι η αναγκαία εθνική συνεννόηση προϋποθέτει πλήρη ενημέρωση, καθαρή στάση, σταθερή αποτρεπτική πολιτική και ενεργοποίηση συμμάχων και εταίρων», τονίζει ο Μιχάλης Κατρίνης

Eurovision 2026: Ηχηρό όχι της Σερτάμπ για τον τελικό – «Δεν μου βγαίνει» είπε η νικήτρια της Τουρκίας
Δεν θα το ήθελε 13.05.26

Η Σερτάμπ Ερενέρ, η γυναίκα που χάρισε στην Τουρκία την πρώτη και μοναδική της νίκη στον διαγωνισμό της Eurovision, αρνήθηκε την τιμητική πρόσκληση της EBU για τον τελικό της Eurovision στη Βιέννη

ΠΑΣΟΚ: Οι ευρωβουλευτές ζητούν διερεύνηση για το ενδεχόμενο να παρακολουθούνταν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από το Predator
Επικαιρότητα 13.05.26

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Η πιθανή παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων, μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες ομολόγους τους, εγείρει σοβαρά ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, εμπιστοσύνης και προστασίας προσωπικών δεδομένων», τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί ακούγονται στη Γερουσία – Αναμενόταν σύλληψη γερουσιαστή που καταζητείται από το ΔΠΔ
Συναγερμός 13.05.26

Ποιος είναι ο Ρόναλντ ντελά Ρόσα, πρώην αρχηγός της αστυνομίας στις Φιλιππίνες - Γιατί κατηγορείται, το κάλεσμα που απηύθυνε - Δείτε βίντεο

Απ’τη ζωή βγαλμένο; Πολιτικοί, αστυνομικοί και πράκτορες οι «κακοί» των νέων τηλεοπτικών θρίλερ
Μετατόπιση 13.05.26

Σε μια εποχή γενικευμένης δυσπιστίας, τα τηλεοπτικά θρίλερ αλλάζουν «κακούς»: ο κίνδυνος δεν έρχεται πια από τον μοναχικό δολοφόνο, αλλά από πολιτικούς, πράκτορες, αστυνομικούς και θεσμούς

«Αυτή θα είναι η επόμενη ομάδα του Πίτερς»
Euroleague 13.05.26

Τα δημοσιεύματα για το μέλλον του Άλεκ Πίτες συνεχίζονται, με τους Ισπανούν να γράφουν για τον πιθανό επόμενο σταθμό της καριέρας του Αμερικανού φόργουορντ του Ολυμπιακού.

Μακρόν: Η πέτρα του σκανδάλου και το SMS πίσω από το χαστούκι της Μπριζίτ – «Σε βρίσκω πολύ όμορφη»
Ζαβολιές... 13.05.26

Ο Φλοριάν Ταρντίφ, πολιτικός συντάκτης στο Paris Match, αποκάλυψε το «ειδύλλιο» που αναπτυσσόταν μεταξύ της ιρανής καλλονής και του Εμανουέλ Μακρόν, προτού η Μπριζίτ τους πιάσει «στα πράσα»

NBA: Ολοκληρώθηκε η έρευνα για Μπακς-Αντετοκούνμπο – Καμία ποινή για τα «Ελάφια»
Μπάσκετ 13.05.26

Το NBA ολοκλήρωσε την έρευνά του και έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος για κυρώσεις στους Μιλγουόκι Μπακς, όταν επέλεξαν να μην αγωνιστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στα τελευταία ματς της regular season.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

