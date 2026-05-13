Το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ, το Air Force One, προσγειώθηκε λίγο πριν τις 3 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) στο Πεκίνο, για την ιδιαίτερα συμβολική επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα και τις διήμερες συνομιλίες υψηλού επιπέδου με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ,

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον Σι σε μια κρίσιμη συγκυρία, με φόντο τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αλλά και την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν, χώρας που διατηρεί στενές σχέσεις με το Πεκίνο.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα από το 2017, με τις συνομιλίες να αναμένεται να επικεντρωθούν στο εμπόριο, την Ταϊβάν, την τεχνητή νοημοσύνη και τον πόλεμο στο Ιράν.

«Πρόκειται για επίσκεψη με τρομερά συμβολική σημασία. Όμως φυσικά ο πρόεδρος δεν κάνει ποτέ ταξίδια μόνο για συμβολικούς λόγους. Ο αμερικανικός λαός μπορεί να περιμένει ότι ο πρόεδρος θα κλείσει καλές συμφωνίες», δήλωσε η Άννα Κέλι, αναπληρώτρια εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, ενώ τόνισε ότι σκοπός του είναι να «επανεξισορροπήσει τη σχέση με την Κίνα και να δώσει προτεραιότητα στην αμοιβαιότητα και στο δίκιο, ώστε να αποκατασταθεί η αμερικανική οικονομική ανεξαρτησία».

«Θα ζητήσω από τον πρόεδρο Σι, απαράμιλλο ηγέτη, να ανοίξει την Κίνα ώστε λαμπροί άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν τα μαγικά τους και να ανεβάσουν τη Λαϊκή Δημοκρατία σε επίπεδο ακόμη υψηλότερο», ανέφερε από την πλευρά του ο Τραμπ πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο, προφανώς αναφερόμενος στους επικεφαλής επιχειρήσεων των ΗΠΑ που τον συνοδεύουν στο ταξίδι του, όπως ο Έλον Μασκ και ο Τιμ Κουκ.

Θερμή υποδοχή του Τραμπ στο Πεκίνο

Κατά την άφιξή του, η υποδοχή ήταν θερμή, με κόκκινο χαλί, λουλούδια και στρατιωτική απόδοση τιμών. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν ο αντιπρόεδρος της Κίνας Χαν Ζενγκ (θεωρείται ευρέως ως απεσταλμένος του Σι σε διπλωματικές εκδηλώσεις και πέρυσι παρέστη στην ορκωμοσία του Τραμπ ως προέδρου), καθώς και ανώτεροι Κινέζοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Μεταξύ αυτών ήταν ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Κίνα Ντέιβιντ Περντιού, ο Κινέζος πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες, Σιέ Φενγκ και ο εκτελεστικός υφυπουργός Εξωτερικών της Κίνας Μα Ζαοσού. Πίσω από τον Αμερικανό πρόεδρο, περπάτησαν στο κόκκινο χαλί, μεταξύ άλλων, ο γιος του, Έρικ, η νύφη του, Λάρα, ο επικεφαλής της Tesla, Έλον Μασκ, ο CEO της nVidia, Γένσεν Χουάνγκ.

Η τελετή υποδοχής περιλάμβανε στρατιωτικό άγημα, στρατιωτική μπάντα και περίπου 300 Κινέζους νέους με ομοιόμορφες μπλε και λευκές στολές, οι οποίοι παρατάχθηκαν κατά μήκος του διαδρόμου κρατώντας κινεζικές και αμερικανικές σημαίες.

🇺🇸🇨🇳NOW: Trump is in China, and Elon Musk is with him too pic.twitter.com/m6krkybo0O — News.Az (@news_az) May 13, 2026

Μετά τις χειραψίες με την κινεζική αντιπροσωπεία, ο Τραμπ επιβιβάστηκε στο θωρακισμένη προεδρική λιμουζίνα, γνωστή και ως «Θηρίο» και με την υπόλοιπη αμερικανική αντιπροσωπεία το κομβόι κατευθύνθηκε προς το ξενοδοχείο που θα τους φιλοξενήσει.

«Είμαστε οι δύο υπερδυνάμεις», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους πριν την αναχώρησή του. «Είμαστε το ισχυρότερο έθνος στη Γη από άποψη στρατιωτικής ισχύος. Η Κίνα είναι δεύτερη».

Η επίσημη υποδοχή του Τραμπ από τον Σι Τζινπίνγκ έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Πέμπτης, γύρω στις 10 ώρα Κίνας.

Οι CEOs που συνοδεύουν τον Τραμπ στην Κίνα

Ο Τραμπ δεν ταξίδεψε μόνος του στην Κίνα, καθώς τον συνοδεύουν κορυφαία στελέχη του επιχειρηματικού και τεχνολογικού κλάδου.

Μεταξύ αυτών είναι ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Έλον Μασκ της Tesla και της SpaceX, ο Λάρι Φινκ της BlackRock, καθώς και στελέχη των Meta, Visa, JPMorgan, Boeing, Cargill και άλλων μεγάλων εταιρειών.

Σύμφωνα με το BBC, επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, περισσότερα από δώδεκα κορυφαία αμερικανικά στελέχη συνοδεύουν τον Τραμπ στο ταξίδι.