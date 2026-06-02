Κυβέρνηση: Χωρίς… πυξίδα στα αχαρτογράφητα νερά του νέου πολιτικού σκηνικού

Με εμφανή αμηχανία το μέγαρο Μαξίμου παρακολουθεί την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού που συντελείται μετά την παρουσίαση της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, καθώς και του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού και εν αναμονή της δημιουργίας του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εμφανίζεται να έχει λάβει τις αποφάσεις του στην κατεύθυνση αυτή και να σχεδιάζει προσεκτικά τον χρόνο που θα «πατήσει το κουμπί».

Μπορεί κυβερνητικές πηγές να υποστηρίζουν ότι «η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά» και πως «η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος», λέγοντας μάλιστα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις καθημερινές επικοινωνίες του με τους υπουργούς του, τους λέει ότι «κάθε μήνας μετράει», και ότι «η δουλειά θα πρέπει να συνεχιστεί, καθώς οι πολίτες θα μας κρίνουν από το έργο μας στις εκλογές του 2027», αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού όχι μόνο αφορά την κυβέρνηση αλλά της δημιουργεί και έντονες ανησυχίες.

Πού επένδυαν

Στο Μαξίμου όλον αυτόν τον καιρό επένδυαν στον πολυκερματισμό της αντιπολίτευσης και στη ρητορική περί «Βαβέλ» στον χώρο των πολιτικών τους αντιπάλων, προκειμένου να προωθήσουν το αφήγημα περί απουσίας εναλλακτικής απέναντι στη ΝΔ.

Όμως οι τεκτονικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό και η δημιουργία νέων πόλων απέναντι στην κυβέρνηση, έχουν αρχίσει πλέον να κάνουν την παραπάνω κυβερνητική ρητορική να ξεθωριάζει.

Ειδικά για την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, την οποία ήδη στο Μαξίμου βλέπουν ως βασικό τους αντίπαλο στην πορεία προς τις εκλογές, σημειώνεται ότι κυβερνητικά στελέχη, παρότι σε πρώτο επίπεδο θεωρούν ότι η επίσημη επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο θα λειτουργήσει συσπειρωτικά για το ακροατήριο της ΝΔ, σε δεύτερο επίπεδο φοβούνται ότι αν το κόμμα του ανέβει πολύ, τότε θα καταστεί ένας επικίνδυνος αντίπαλος.

Αλλά ακόμη και για το πρώτο επίπεδο, της όποιας συσπείρωσης μπορεί να φέρει στο ακροατήριο της ΝΔ το «φόβητρο» του Αλέξη Τσίπρα, έμπειροι παρατηρητές, το χαρακτηρίζουν «δώρο άδωρο», καθώς θεωρούν ότι αντισταθμίζεται από τον ρόλο που παίζει στην αποσυσπείρωση της ΝΔ το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το οποίο καταγράφεται να αντλεί μεν ψήφους από όλα τα κόμματα, αλλά με πρώτα την Νίκη, την Ελληνική Λύση και βέβαια την ίδια τη ΝΔ.

Το κόμμα Σαμαρά

Και φυσικά ακόμα δεν έχουμε δει τις αλλαγές που πρόκειται να φέρει στο πολιτικό σκηνικό η δημιουργία του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο, είτε πάρει ψηφοφόρους απευθείας από τη ΝΔ, είτε πάρει ψηφοφόρους που έχουν φύγει από τη ΝΔ και επομένως επισφραγίσει το γεγονός ότι αυτοί δεν πρόκειται να επαναπατριστούν, στο κυβερνητικό στρατόπεδο φοβούνται ότι θα βάλει και την «ταφόπλακα» για την κυβέρνηση σε κάθε προσπάθειά της να πιάσει την, ούτως ή άλλως πολύ μακρινή σήμερα, αυτοδυναμία.

Αλλά πέραν της δημιουργίας του νέου κόμματος του κ. Σαμαρά, στην κυβέρνηση ήδη βλέπουν ως «ανοιχτή πληγή» για το Μαξίμου τη σφοδρή κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

Η τακτική Μαξίμου απέναντι σε Καραμανλή – Σαμαρά

Και όσο και αν ως κίνηση τακτικής προσπάθησαν να τους διαχωρίσουν μεταξύ τους, είδαν ότι η τακτική αυτή δεν τους βγαίνει. Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί συνεχίζουν τις κοινές εμφανίσεις τους και διατυπώνουν κεραυνούς κατά του Μαξίμου και της διακυβέρνησης του «επιτελικού κράτους» για κεντρικά ζητήματα όπως η εξωτερική πολιτική και τα ελληνοτουρκικά και βέβαια η αντιμετώπιση των θεσμών και η κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών σε αυτούς.

Τον Αντ. Σαμαρά ο Κυρ. Μητσοτάκης αποφάσισε να τον διαγράψει, ενώ ο Κ. Καραμανλής έχει καταστήσει σαφές ότι εκλαμβάνει τη στάση του νυν πρωθυπουργού απέναντί του ως μεταφορική διαγραφή, ενώ και με την ηχηρή απουσία του από το Συνέδριο της ΝΔ, ο κ. Καραμανλής έχει επισφραγίσει τη διαχωριστική γραμμή που τον χωρίζει από τον Κυρ. Μητσοτάκη και τη σημερινή ΝΔ του «επιτελικού κράτους».

Και βέβαια οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, σταθερά εκφράζουν το κομμάτι εκείνο της παραδοσιακής βάσης της ΝΔ, το οποίο αισθάνεται εντελώς αποκομμένο από τη διακυβέρνηση του «επιτελικού κράτους».

Το σενάριο εκλογών τον Οκτώβριο

Με όλα αυτά τα δεδομένα, όλο και δυναμώνουν οι φωνές όσων στην κυβέρνηση (ακόμα και στενών συνεργατών του πρωθυπουργού) βλέπουν ως διέξοδο για το Μαξίμου, τις πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο, με το επιχείρημα ο πρωθυπουργός να προλάβει την πλήρη οργανωτική συγκρότηση, ανάπτυξη και εδραίωση των νέων κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό, αλλά και ένα χειμώνα βαρύ από τα ζητήματα της Οικονομίας και της ακρίβειας και από νέες δικογραφίες και την αναζωπύρωση των σκανδάλων, με κύριο τις υποκλοπές, που κλυδωνίζουν την κορυφή του «επιτελικού κράτους».