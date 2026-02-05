Βαθαίνουν οι διαχωριστικές γραμμές στη «γαλάζια» παράταξη – Τι σηματοδοτεί η κοινή παρουσία Καραμανλή – Σαμαρά στην Καλαμάτα

Με τα μηνύματα της Καλαμάτας (τα οποία έστειλε η συνύπαρξη Καραμανλή – Σαμαρά), καλείται να αναμετρηθεί, στο δρόμο προς το «γαλάζιο» συνέδριο του Μαΐου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, μέσω των προσυνεδρίων που ξεκίνησαν από τα Ιωάννινα, επιδιώκει την προβολή του κυβερνητικού έργου και τη συσπείρωση του κομματικού ακροατηρίου, την ώρα όμως που οι διαχωριστικές γραμμές στο εσωτερικό της «γαλάζιας» παράταξης βαθαίνουν.

Διαχωριστικές γραμμές που έγιναν απολύτως ορατές και από την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας και οι οποίες έχουν από τη μία πλευρά το μέγαρο Μαξίμου και τη διακυβέρνηση του «επιτελικού κράτους», και από την άλλη το κομμάτι της παραδοσιακής ΝΔ που εκφράζουν κορυφαία πολιτικά πρόσωπα της παράταξης, όπως οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Δεν είναι βέβαια τυχαία η αναφορά του Κώστα Καραμανλή για τον Προκόπη Παυλόπουλο, κατά την οποία έκανε λόγο για «έναν επιφανή Μεσσήνιο, λαμπρό ακαδημαϊκό και πολιτικό με αξιοζήλευτη σταδιοδρομία, κορυφαίος σταθμός της οποίας ήταν η υποδειγματική θητεία του ως Πρόεδρος της ελληνικής Δημοκρατίας». Με αυτόν τον τρόπο ο πρώην πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την επιλογή του τελευταίου, αφενός να είναι ο μόνος βουλευτής της ΝΔ που δεν ψήφισε τον Π. Παυλόπουλο για την πρώτη του θητεία ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και αφετέρου ως πρωθυπουργός να μην ανανεώσει τη θητεία του στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ούτε είναι τυχαία τα εξίσου κολακευτικά λόγια με τα οποία επέλεξε να μιλήσει ο κ. Καραμανλής για τον Αντ. Σαμαρά, τον οποίο χαρακτήρισε «πλήρως αφοσιωμένο στην Μεσσηνία και τους ανθρώπους της. Γνήσιο πατριώτη, ασυμβίβαστο αγωνιστή για τα εθνικά δίκαια, πάντα παρών για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό», προσθέτοντας ότι «μας συνδέουν κοινοί αγώνες, κοινές αγωνίες».

Το μήνυμα

Είναι σαφές ότι το μήνυμα που στέλνει ο Κ. Καραμανλής είναι πως ο ίδιος, ο Αντ. Σαμαράς και ο Π. Παυλόπουλος βρίσκονται στην ίδια πλευρά και μοιράζονται κοινές αρχές, αξίες και ανησυχίες, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει, στην περίπτωση που ο κ. Σαμαράς προχωρήσει σε δικό του κόμμα, ότι ο κ. Καραμανλής θα τον ακολουθήσει, ούτε ότι θα δώσει σαφές στίγμα και «γραμμή» να ψηφιστεί ένα κόμμα Σαμαρά. Άλλωστε δεν αλλάζει το γεγονός ότι ο Κ. Καραμανλής, λόγω και της οικογενειακής του παράδοσης, αισθάνεται ότι η ΝΔ είναι το σπίτι του.

Το μήνυμα που στέλνει ο κ. Καραμανλής είναι ότι ο ίδιος και ο κ. Σαμαράς είναι πρόσωπα που έχουν την εμπειρία του πρώην πρωθυπουργού και θα έπρεπε να ακούγονται από την ηγεσία, αλλά αντ’ αυτού είναι αποκλεισμένοι και είτε κυριολεκτικά (στην περίπτωση Σαμαρά) είτε μεταφορικά (στην περίπτωση του ίδιου) «διαγραμμένοι». Εξ ου και το σαφές «καρφί» του κ. Καραμανλή προς τον κ. Μητσοτάκη: «Ενίοτε να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε, κυριολεκτικά ή μεταφορικά».

Ούτως ή άλλως δεν είναι αυτή η πρώτη φορά που ο Κ. Καραμανλής παίρνει σαφή θέση κατά της διαγραφής του κ. Σαμαρά από τον πρωθυπουργό. Τώρα όμως βάζει στο κάδρο και τον εαυτό του, στηλιτεύοντας ουσιαστικά τη συνολική αντιμετώπιση του κ. Μητσοτάκη απέναντι στους δύο προκατόχους του και επιβεβαιώνοντας έτσι ότι το δικό του ρήγμα με τον νυν πρωθυπουργό παραμένει εξαιρετικά βαθύ και αγεφύρωτο. Και βέβαια με αυτό τον τρόπο εκφράζει συνολικότερα το κομμάτι εκείνο της παραδοσιακής ΝΔ που αισθάνεται αυτή τη στιγμή εξαιρετικά αποκομμένο από τη σημερινή ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη.

Η επίθεση Σαμαρά

Ο, δε, Αντ. Σαμαράς, την εκτενή του τοποθέτηση την κράτησε ουσιαστικά για την επόμενη μέρα από αυτήν της τελετής ανακήρυξης του κ. Καραμανλή σε επίτιμο δημότη της Καλαμάτας και παραχωρώντας συνέντευξη σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό (BEST TV) κορύφωσε τις σφοδρές του επιθέσεις προς τον νυν πρωθυπουργό, δηλώνοντας ότι «το χάος είναι ο κ. Μητσοτάκης», στον οποίο καταλόγισε ότι «δημιούργησε σκόπιμα συνθήκες πολιτικής αναρχίας», ότι «προκαλεί αστάθεια και μιλάει για σταθερότητα» και πως «Ακόμα και τελευταία, τη διαδικασία για τη Συνταγματική αναθεώρηση που μας πρόβαλε την άνοιξε χθες άρον-άρον, διχαστικά, απολύτως επικοινωνιακά».

Παράλληλα, πήρε πολιτικές αποστάσεις από την Μαρία Καρυστιανού (με την οποία λ.χ. στο θέμα των αμβλώσεων διαφωνεί), λέγοντας ότι «η κα Καρυστιανού έχει στην πολιτική τα ίδια δικαιώματα που έχει κάθε Έλληνας. Με ρωτάτε εάν με ενώνει κάτι μαζί της. Αυτό που με ενώνει με την κα Καρυστιανού είναι ο πόνος της απώλειας, σαν γονιός. Αυτό όμως δεν είναι πολιτική, είναι μια προσωπική υπόθεση του καθενός». Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά θέλησε να διαψεύσει όσους επιχειρούν να τον συνδέσουν σε πολιτικό-κομματικό επίπεδο με την κ. Καρυστιανού.

Τι θα κάνει

Όσο για το τι θα κάνει ο ίδιος, σε σχέση με τη δημιουργία κόμματος εμφανίστηκε να θέτει ορισμένες προϋποθέσεις, αναφέροντας ότι «η νέα αρχή απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας. Η κοινωνία, δηλαδή, πρέπει να είναι αποφασισμένη, πρέπει να το θέλει και πρέπει να το δείξει. Και να ξέρει -το λέω δυνατά- ότι μια αναγέννηση της πατρίδας απαιτεί και κόπο και θυσίες. […] Όλα αυτά που λέτε τα υπόλοιπα, κοιτάξτε, το σίγουρο είναι ότι τα σταθμίζω. Φυσικά με πονάει πολύ η Λένα. Λείπει κάθε μέρα. Η Παναγιά να την έχει μαζί της», δηλώνοντας πάντως ότι μιλάει δημόσια και ότι θα συνεχίσει να το κάνει.

Οριστική ρήξη

Η αντίδραση της μητσοτακικής πλευράς ήταν στην κατεύθυνση της επιβεβαίωσης της οριστικής ρήξης και ήρθε μέσω του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος δήλωσε (Real FM) ότι «κάθε δημόσια τοποθέτηση του κ. Σαμαρά, δικαιώνει την απόφαση που πήρε τότε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης για τη διαγραφή του. Και είναι φανερό ότι ο κ. Σαμαράς, που πρέπει να σας πω ότι ήταν ένας εξαιρετικός Πρωθυπουργός, άλλο το ένα άλλο το άλλο, έχει τραβήξει έναν τελείως διαφορετικό δρόμο και δεν φαίνεται διατεθειμένος να στηρίξει τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη, η οποία κράτησε όρθια τη χώρα σε δύσκολες στιγμές και μάλιστα επί δικής του πρωθυπουργίας», ενώ σε αντίστοιχη δήλωση προχώρησε (ΣΚΑΪ) και ο βουλευτής της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου.

Όσον αφορά, δε, τον κ. Καραμανλή, ήταν το ίδιο το Μαξίμου, που επέλεξε να απαντήσει, για το θέμα της διαγραφής Σαμαρά, με δικό του «καρφί» προς τον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντας, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, (Action24, 3.2.2026) ότι «δυστυχώς, έχουν γίνει επί των ημερών όλων των προέδρων διαγραφές, γιατί πολλές φορές οι αρχηγοί των κομμάτων αναγκάζονται, δεν νομίζω ότι κάποιος διαγράφει ένα στέλεχος, πολλώ δε μάλλον, ένα κορυφαίο στέλεχος, με το συναίσθημα της χαράς. Και ο κύριος Καραμανλής, όταν ήταν πρόεδρος, και όλοι οι υπόλοιποι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές που, όταν ξεπεραστούν, δεν έχει άλλη επιλογή ο εκάστοτε πρόεδρος, εν προκειμένω ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

Κι ενώ οι διαχωριστικές γραμμές στο εσωτερικό της «γαλάζιας» παράταξης βαθαίνουν, τον πονοκέφαλο του Μαξίμου εντείνουν συγκεντρώσεις στελεχών, όπως το τραπέζι που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή το βράδυ σε παραδοσιακή ταβέρνα της Καλαμάτας, παρουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών και με τη συμμετοχή δημάρχων, προέδρων επαγγελματικών συλλόγων, πολλών δεκάδων κομματικών στελεχών της ΝΔ με αναφορά σε Καραμανλή και Σαμαρά.