Καραμανλής: «Να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε» – Καρφιά σε Μητσοτάκη (και) για κρίση θεσμών, ελληνοτουρκικά
02 Φεβρουαρίου 2026

Καραμανλής: «Να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε» – Καρφιά σε Μητσοτάκη (και) για κρίση θεσμών, ελληνοτουρκικά

Ο Κώστας Καραμανλής στην ομιλία του στην Καλαμάτα, όπου από σήμερα είναι επίτιμος δημότης, άφησε αιχμές στην γραμμή Μαξίμου τόσο αναφορικά με τα εθνικά όσο και με τα ζητήματα αξιοπιστίας των θεσμών. Η υπεράσπιση του Σαμαρά

Στην Καλαμάτα βρέθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής για μια προγραμματισμένη εκδήλωση όπου ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης, ανήμερα της γιορτής της Υπαπαντής. Εκεί βρισκόταν και ο Μεσσήνιος Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Η ομιλία του Κώστα Καραμανλή είχε αναφορές στην παλαιότερη και σύγχρονη ιστορία της Καλαμάτας, ευχαριστίες στους τοπικούς παράγοντες για την ανακήρυξή του σε επίτιμο δημότη αλλά και αιχμές κατά της κυβερνητικής γραμμής αναφορικά με τα εθνικά θέματα και τα ζητήματα αξιοπιστίας των θεσμών.

Ο ίδιος μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο χαρακτήρισε ως «ασυμβίβαστο αγωνιστή για τα εθνικά δίκαια, πάντα παρών για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό» ενώ τόνισε ότι τους συνδέουν «κοινοί αγώνες και κοινές αγωνίες».

«Προτεραιότητα όλων μας, πολιτών και, ιδιαιτέρως μάλιστα, πολιτικών ηγεσιών είναι, ή πρέπει να είναι, η αναζήτηση πεδίων συνεννόησης, τουλάχιστον στα αυτονόητα», είπε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόσθεσε:

«Είναι το να εστιάζουμε σε αυτά που μας ενώνουν. Να συζητάμε μεταξύ μας με καλή προαίρεση και ειλικρίνεια. Να καλύπτουμε αποστάσεις, να λειαίνουμε διαφορές, που πολλές φορές συντηρούνται και παρουσιάζονται ως τάχα ανυπέρβλητες από σκοπιμότητες και σχεδιασμούς ξένους προς το συμφέρον των πολιτών. Είναι ανάγκη να ξεφύγουμε από τις ακρότητες και την τοξικότητα που συχνά χαρακτηρίζουν τον δημόσιο βίο».

Όχι αλαζονεία και αυταρέσκεια

Στη συνέχεια έγινε πιο ξεκάθαρος στις αιχμές του προς το Μαξίμου, μιλώντας για την έλλειψη αξιοπιστίας εκ μέρους των πολιτών στους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη ενώ έκανε λόγο για την «ανάγκη να πεισθούν οι πολίτες ότι το πολιτικό σύστημα και μάλιστα η κοινοβουλευτική δημοκρατία λειτουργεί προς όφελός τους και όχι προς όφελος των λίγων προνομιούχων».

«Είναι ανάγκη όσοι διακονούν τον δημόσιο βίο να εκπέμπουν ταπεινότητα και σεμνότητα και όχι αλαζονεία και αυταρέσκεια», πρόσθεσε και εύλογα μπορεί να υποθέσει κανείς ότι είχε στο μυαλό του υπουργούς της κυβέρνησης που προκαλούν αντιδράσεις με τις τοποθετήσεις τους όσο η παράταξη της ΝΔ συνεχίζει να βάλλεται από τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναφορικά με τα εθνικά θέματα, για τα οποία έχει ασκήσει και άλλες φορές κριτική, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην έκδοση NAVTEX αορίστου διάρκειας από την Τουρκία χαρακτηρίζοντάς την «προκλητική ενέργεια» που έρχεται ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, και μίλησε για την ανάγκη η χώρα να προβάλει ξεκάθαρα τις θέσεις της και να μην στέλνει «επαμφοτερίζοντα μηνύματα που μπορεί να εκλαμβάνονται ως υποχωρητικότητα».

Να ακούμε τους πιο έμπειρους

Ειδικότερα ανέφερε:

«Έχοντας πάντα δίπλα της έναν δύσκολο γείτονα, που μεθοδικά και συστηματικά επιχειρεί να ανατρέψει το υφιστάμενο status quo στην περιοχή μας, όπως αυτό προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης, το Δίκαιο της Θάλασσας και άλλες διεθνείς συμφωνίες. Που επιχειρεί με ακραίες προκλήσεις, όπως η τελευταία αορίστου διαρκείας NAVTEX που εξέδωσε, να επιβάλλει με την απειλή χρήσης βίας τις αυθαίρετες διεκδικήσεις της, τα αναθεωρητικά της ιδεολογήματα και τις ηγεμονικές της βλέψεις. Και μάλιστα τις παραμονές της προγραμματισμένης συνάντησης κορυφής Ελλάδας-Τουρκίας», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Γι’ αυτό θα τονίσω για μια ακόμη φορά πόσο σημαντικό είναι να προβάλλουμε ξεκάθαρα τις θέσεις μας, να μην στέλνουμε επαμφοτερίζοντα μηνύματα που μπορεί να εκλαμβάνονται ως υποχωρητικότητα, να ενισχύουμε διαρκώς το αξιόμαχο και το φρόνημα των ενόπλων μας δυνάμεων. Πάνω απ΄όλα να σφυρηλατούμε καθημερινά πνεύμα αποφασιστικότητας, εθνικής συνεννόησης και υπεράσπισης των δικαίων του Ελληνισμού».

Στη συνέχεια μάλιστα υπερασπίστηκε εμμέσως πλην σαφώς τον Αντώνη Σαμαρά που διεγράφη από τη ΝΔ λέγοντας: «ενίοτε να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε, κυριολεκτικά ή μεταφορικά».

Ο Κώστας Καραμανλής φρόντισε να κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στον Προκόπη Παυλόπουλο ο οποίος όπως είπε είναι «δοκιμασμένος στα δύσκολα». Έκανε ακόμα λόγο για «υποδειγματική θητεία» στην Προεδρία της Δημοκρατίας, θέση για την οποία δεν είχε την ψήφο στήριξης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Χαίρομαι ακόμα ιδιαίτερα γιατί στην σημερινή μας συνάντηση βλέπω πολλούς καλούς και δοκιμασμένους στα δύσκολα φίλους. Μεταξύ αυτών θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία του τον αγαπητό μας Πρόεδρο Προκόπη Παυλόπουλο. Έναν επιφανή Μεσσήνιο, λαμπρό ακαδημαϊκό και πολιτικό με αξιοζήλευτη σταδιοδρομία, κορυφαίος σταθμός της οποίας ήταν η υποδειγματική θητεία του ως Πρόεδρος της ελληνικής Δημοκρατίας. Φίλε Πρόεδρε η παρουσία σας με τιμά ιδιαίτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ομιλία Καραμανλή

Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος καθώς η εορτάζουσα σήμερα την πολιούχο της Παναγία Υπαπαντή ιστορική πόλη της Καλαμάτας μου επιφυλάσσει αυτήν την ξεχωριστή τιμή.
Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κκ Χρυσόστομο, ο οποίος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο την ανακήρυξή μου σε Επίτιμο Δημότη της πόλης. Τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο και το Δημοτικό Συμβούλιο για την αποδοχή της πρότασης. Η ευγνωμοσύνη μου για την απόφασή σας εδράζεται στην αιτιολόγησή της. Γιατί το πρώτο κίνητρό μου σε όλη την πορεία μου υπήρξε και παραμένει πάντα η προσφορά στον τόπο.

Χαίρομαι ακόμα ιδιαίτερα γιατί στην σημερινή μας συνάντηση βλέπω πολλούς καλούς και δοκιμασμένους στα δύσκολα φίλους. Μεταξύ αυτών θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία του τον αγαπητό μας Πρόεδρο Προκόπη Παυλόπουλο. Έναν επιφανή Μεσσήνιο, λαμπρό ακαδημαϊκό και πολιτικό με αξιοζήλευτη σταδιοδρομία, κορυφαίος σταθμός της οποίας ήταν η υποδειγματική θητεία του ως Πρόεδρος της ελληνικής Δημοκρατίας. Φίλε Πρόεδρε η παρουσία σας με τιμά ιδιαίτερα.

Και βεβαίως να χαιρετίσω τον φίλο Πρόεδρο, πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Πλήρως αφοσιωμένος στην Μεσσηνία και τους ανθρώπους της. Γνήσιος πατριώτης, ασυμβίβαστος αγωνιστής για τα εθνικά δίκαια, πάντα παρών για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Μας συνδέουν κοινοί αγώνες, κοινές αγωνίες. Από σήμερα φίλε Αντώνη είμαστε και συντοπίτες.

Κυρίες και Κύριοι,

Προτεραιότητα όλων μας, πολιτών και, ιδιαιτέρως μάλιστα, πολιτικών ηγεσιών είναι, η πρέπει να είναι, η αναζήτηση πεδίων συνεννόησης, τουλάχιστον στα αυτονόητα. Είναι το να εστιάζουμε σε αυτά που μας ενώνουν. Να συζητάμε μεταξύ μας με καλή προαίρεση και ειλικρίνεια. Να καλύπτουμε αποστάσεις, να λειαίνουμε διαφορές, που πολλές φορές συντηρούνται και παρουσιάζονται ως τάχα ανυπέρβλητες από σκοπιμότητες και σχεδιασμούς ξένους προς το συμφέρον των πολιτών. Είναι ανάγκη να ξεφύγουμε από τις ακρότητες και την τοξικότητα που συχνά χαρακτηρίζουν τον δημόσιο βίο. Είναι ανάγκη να αποκαταστήσουμε την τραυματισμένη σήμερα εμπιστοσύνη στους θεσμούς και πρωτίστως στη Δικαιοσύνη. Είναι ανάγκη να πεισθούν οι πολίτες ότι το πολιτικό σύστημα και μάλιστα η κοινοβουλευτική δημοκρατία λειτουργεί προς όφελός τους και όχι προς όφελος των λίγων προνομιούχων. Είναι ανάγκη όσοι διακονούν τον δημόσιο βίο να εκπέμπουν ταπεινότητα και σεμνότητα και όχι αλαζονεία και αυταρέσκεια.

Σήμερα πάντως όλους εμάς μας ενώνει η Καλαμάτα.

Μια πόλη ιστορική, που πρώτη απελευθερώθηκε από τον Οθωμανικό ζυγό, δύο ημέρες πριν την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης.

Μια πόλη που με εφαλτήριο το λιμάνι της και διαπιστευτήρια τα εξαίρετης ποιότητας προϊόντα της μεσσηνιακής και πελοποννησιακής γης ανοίχτηκε στον κόσμο, συναλλάχθηκε με νέους πελάτες, φορείς νοοτροπιών και αντιλήψεων που μπολιάστηκαν με το ελληνικό δαιμόνιο, ευνοώντας τη δημιουργία μιας δυναμικής αστικής τάξης, που εν πολλοίς σημάδεψε την πορεία της.

Μια πόλη που δοκιμάστηκε από το παγκόσμια οικονομικό κραχ των αρχών του 20ου αιώνα, τους δύο παγκόσμιους πολέμους και τον εμφύλιο.

Μια πόλη που πέτυχε να ανακάμψει συμμετέχοντας στο εθνικό αναπτυξιακό θαύμα της δεκαετίας 1955-1965 και αξιοποιώντας αργότερα τα οφέλη της ένταξης της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές κοινότητες.

Μια πόλη που δοκιμάστηκε το 1986 από τον ισχυρό σεισμό που άφησε πίσω του είκοσι νεκρούς και τεράστιες καταστροφές.

Η Καλαμάτα για μια ακόμη φορά στάθηκε στα πόδια της. Με όραμα για το μέλλον, με σχέδιο, με επαρκή χρηματοδότηση η πόλη ενωμένη, ανασυγκροτήθηκε, επανασχεδιάστηκε, αξιοποίησε πόρους και ιδέες, έτσι ώστε σε σύντομο χρόνο να παρουσιάσει ένα νέο πρόσωπο. Δημόσια έργα μεγάλης κλίμακας στα οδικά δίκτυα όπως ο αυτοκινητόδρομος «Μορέας», και ο περιφερειακός της

Καλαμάτας, στους τομείς των μεταφορών και των υπηρεσιών, αλλά και μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις με σημαντικότερη αυτή της Costa Navarino που υλοποίησε ο αείμνηστος καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος προσέθεσαν στο κεφάλαιο της πόλης και της Μεσσηνίας σύγχρονες υποδομές που αφήνουν ήδη απτό αποτύπωμα.

Σήμερα η Καλαμάτα είναι από τις λίγες περιοχές της χώρας που καταγράφει σταθερή αύξηση του πληθυσμού της.

Κυρίες και Κύριοι,

Κρατώ στα χέρια μου αντίγραφο της ιστορικής διακήρυξης «προειδοποίηση της Μεσσηνιακής Συγκλήτου προς τις ευρωπαϊκές αυλές». Είναι το πρώτο διπλωματικό κείμενο της Ελληνικής Επανάστασης, από την πρώτη τοπική επαναστατική κυβέρνηση. Η Μεσσηνιακή Σύγκλητος συγκροτήθηκε αμέσως μετά την απελευθέρωση της Καλαμάτας από προύχοντες και εξέχουσες προσωπικότητες της περιοχής, έχοντας ως αποστολή της την οργάνωση και τον συντονισμό του Αγώνα, την διοίκηση των απελευθερωμένων περιοχών και την ενημέρωση των ευρωπαϊκών δυνάμεων.

Η διακήρυξη-έκκληση προς τα ευρωπαϊκά ανακτοβούλια για συμπαράσταση και αρωγή στηριζόταν στην πεποίθηση των επαναστατημένων Ελλήνων ότι η Ευρώπη έχει ιστορική μνήμη ώστε να αναγνωρίζει πως η ίδια η ύπαρξή της βασίζεται στα ιδανικά, τις αρχές και τις αξίες της Αρχαίας Ελλάδας.

Κυρίες και Κύριοι,

Διακόσια πέντε χρόνια μετά την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης και την Διακήρυξη της Μεσσηνιακής Συγκλήτου η Ελλάδα βρίσκεται προφανώς σε πολύ ευνοϊκότερη θέση για να αντιμετωπίζει τα εθνικά της ζητήματα. Έχοντας πάντα δίπλα της έναν δύσκολο γείτονα, που μεθοδικά και συστηματικά επιχειρεί να ανατρέψει το υφιστάμενο status quo στην περιοχή μας, όπως αυτό προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης, το Δίκαιο της Θάλασσας και άλλες διεθνείς συμφωνίες. Που επιχειρεί με ακραίες προκλήσεις, όπως η τελευταία αορίστου διαρκείας NAVTEX που εξέδωσε, να επιβάλλει με την απειλή χρήσης βίας τις αυθαίρετες διεκδικήσεις της, τα αναθεωρητικά της ιδεολογήματα και τις ηγεμονικές της βλέψεις. Και μάλιστα τις παραμονές της προγραμματισμένης συνάντησης κορυφής Ελλάδας-Τουρκίας.

Γι’ αυτό θα τονίσω για μια ακόμη φορά πόσο σημαντικό είναι να προβάλλουμε ξεκάθαρα τις θέσεις μας, να μην στέλνουμε επαμφοτερίζοντα μηνύματα που μπορεί να εκλαμβάνονται ως υποχωρητικότητα, να ενισχύουμε διαρκώς το αξιόμαχο και το φρόνημα των ενόπλων μας δυνάμεων. Πάνω απ΄όλα να σφυρηλατούμε καθημερινά πνεύμα αποφασιστικότητας, εθνικής συνεννόησης και υπεράσπισης των δικαίων του Ελληνισμού. Και ενίοτε να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε, κυριολεκτικά ή μεταφορικά.

Κυρίες και Κύριοι,

Θέλω για μια ακόμη φορά να εκφράσω την βαθιά μου ευγνωμοσύνη για την ανακήρυξή μου σε Επίτιμο Δημότη της Καλαμάτας. Την θεωρώ ως μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει.
Θερμά σας ευχαριστώ!

