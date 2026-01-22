Καραμανλής – Σαμαράς στην Καλαμάτα: Μια συνύπαρξη με ιδιαίτερη σημειολογία

Την ανακήρυξη του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή ως επίτιμου δημότη της Καλαμάτας αποφάσισε και επισήμως το δημοτικό συμβούλιο της πόλης, ανακοινώνοντας και τυπικά ότι η σχετική τελετή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, οπότε την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας πρόκειται να επισκεφθεί ο Κ. Καραμανλής προκειμένου να συμμετάσχει στους εορτασμούς για την πολιούχο της πόλης Παναγία Υπαπαντή, έπειτα από πρόσκληση του Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομου.

Γεγονός που εμπεριέχει βέβαια μια ιδιαίτερη σημειολογία αφού την ημέρα εκείνη θα βρεθούν ξανά μαζί οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς και μάλιστα στην Καλαμάτα, δηλαδή στην έδρα του κ. Σαμαρά, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι αναμένονται και δηλώσεις.

Η προηγούμενη συνύπαρξη

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη δημόσια συνύπαρξη των δύο πρώην πρωθυπουργών ήταν στις 8 Δεκεμβρίου, όταν ο Κ. Καραμανλής ήταν κεντρικός ομιλητής (μαζί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο) στην εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατία», όπου διατύπωνε κεραυνούς προς το μέγαρο Μαξίμου για το ζήτημα της κρίσης των θεσμών, και ο Αντ. Σαμαράς βρισκόταν στην πρώτη σειρά του ακροατηρίου της ίδιας εκδήλωσης.

Μια μέρα πριν, είχαν υπάρξει δύο παράλληλες εμφανίσεις από τους κ. Καραμανλή και Σαμαρά, οι οποίοι σε διαφορετικές περιστάσεις, από διαφορετικές πόλεις της χώρας και σε διαφορετικούς τόνους (με ήπια μηνύματα προς την κυβέρνηση ο πρώτος, ενώ με πυρά προς την κυβέρνηση ο δεύτερος) είχαν τοποθετηθεί για το ίδιο ζήτημα και συγκεκριμένα για το αγροτικό.

Συνύπαρξη των δύο πρώην πρωθυπουργών είχαμε δει ξανά τον περασμένο Οκτώβριο στην Παλιά Βουλή, όπου και πάλι ως ομιλητής ο Κ. Καραμανλής ασκούσε εξαιρετικά έντονη κριτική στην κυβέρνηση για το θέμα της κρίσης των θεσμών, και είχε διακόψει την ομιλία του για να καλωσορίσει τον Αντ. Σαμαρά που έμπαινε στην αίθουσα για να τον ακούσει, ενώ εξίσου θερμή ήταν και η χειραψία που είχαν μεταξύ τους.

Συναντίληψη

Ως γνωστόν ο Κ. Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς χωρίς να ταυτίζονται συνολικά, έχουν συναντίληψη σε κάποια θέματα όπως στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Ο μεν κ. Σαμαράς διεγράφη από τη ΝΔ με απόφαση του νυν πρωθυπουργού και εμφανίζεται να εξακολουθεί να σταθμίζει το αν θα προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος (όπως είχε δηλώσει και παρουσιάζοντας τη συνολική δική του πολιτική πλατφόρμα και τραβώντας μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή από τη σημερινή ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη).

Ο δε κ. Καραμανλής, λόγω και της οικογενειακής του παράδοσης, θεωρεί σπίτι του τη ΝΔ και δεν θα έκανε ποτέ κάτι που θα την έβλαπτε. Ωστόσο είναι σαφές ότι εξακολουθεί να υπολογίζει και να εντάσσει τον Αντ. Σαμαρά στο κομμάτι της παραδοσιακής ΝΔ που ο ίδιος εκφράζει και το οποίο αισθάνεται αυτή τη στιγμή εξαιρετικά αποκομμένο από τη σημερινή ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη και από τη διακυβέρνηση του «επιτελικού κράτους». Άλλωστε ο Κ. Καραμανλής έχει δημοσίως πάρει σαφή θέση κατά της διαγραφής του κ. Σαμαρά από τον πρωθυπουργό.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, η νέα επικείμενη κοινή εμφάνιση των δύο πρώην πρωθυπουργών στην Καλαμάτα αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον, με τον κ. Σαμαρά στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας ουσιαστικά να αισθάνεται σε ρόλο οικοδεσπότη και με τον κ. Καραμανλή, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Δήμου, να λαμβάνει το κλειδί της πόλης, τη διακήρυξη της Μεσσηνιακής Γερουσίας και το ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου.