Η παράλληλη επανεμφάνιση Καραμανλή και Σαμαρά εντείνει την πίεση του Μαξίμου
08 Δεκεμβρίου 2025 | 07:00

Η παράλληλη επανεμφάνιση Καραμανλή και Σαμαρά εντείνει την πίεση του Μαξίμου

Το αγροτικό φέρνει ξανά στο επίκεντρο και το ανοιχτό εσωκομματικό και ενδοπαραταξιακό μέτωπο - Οι νέες παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών εντείνουν τον πονοκέφαλο του Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

Spotlight

Κι εκεί που το μέγαρο Μαξίμου πίστευε ότι μετά τις περιβόητες ενεργειακές συμφωνίες είχε φυσήξει πλέον ούριος άνεμος στην προσπάθειά του να ανακάμψει, ήρθε η κρίση της κυβέρνησης με τους αγρότες, όχι μόνο να κάψει τη λεγόμενη «θετική ατζέντα» του Κυρ. Μητσοτάκη, αλλά να ξαναφέρει στο προσκήνιο και το σταθερά ανοιχτό εσωκομματικό και ενδοπαραταξιακό μέτωπο.

Δεν είναι μόνο ότι φουντώνει η δυσαρέσκεια εντός της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, και ειδικά σε βουλευτές της περιφέρειας, λόγω των κυβερνητικών χειρισμών σε βάρος των αγροτών.

Την έντονη πίεση που αισθάνονται στο μέγαρο Μαξίμου εντείνουν και οι νέες παράλληλες εμφανίσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, οι οποίοι σε διαφορετικές περιστάσεις και σε διαφορετικούς τόνους τοποθετήθηκαν για το ίδιο ζήτημα, δηλαδή το αγροτικό, ενώ ο κ. Καραμανλής θα μιλήσει αύριο και για το θέμα της κρίσης των θεσμών, με αποτέλεσμα στην κυβέρνηση να  ξυπνούν μνήμες από τους κεραυνούς του στην Παλιά Βουλή τον περασμένο Οκτώβριο.

Μηνύματα Καραμανλή

Για το αγροτικό, ο Κ. Καραμανλής μίλησε σε πολύ ήπιους τόνους και με πολύ προσεκτικό και θεσμικό τρόπο, υπό την ιδιότητα του προέδρου της ΣΕΚΕ και εκφωνώντας έναν χαιρετισμό στο πλαίσιο της εορταστικής εκδήλωσης απονομής χορηγιών της ΣΕΚΕ και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» στην Ξάνθη.

Ωστόσο και σε αυτούς τους προσεκτικούς και ήπιους τόνους, ο πρώην πρωθυπουργός έστειλε τα μηνύματά του στην κυβέρνηση, τονίζοντας (σε μια συγκυρία που οι αγροτικές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται) ότι «οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους. Να ακούμε τη φωνή τους, να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους».

Προβλήματα

Στο ίδιο πλαίσιο μίλησε για «προβλήματα υπαρκτά και ιδιαίτερα οξυμένα τα τελευταία χρόνια. Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που να εγείρουν ζήτημα επιβίωσης για μεγάλα τμήματα του αγροτικού κόσμου», τα οποία και σταχυολόγησε: «Εκτίναξη του κόστους παραγωγής. Μειωμένες τιμές παραγωγού. Δυσανάλογα υψηλές τιμές για τον καταναλωτή. Καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Λειψυδρία. Ζημιές ή και ολική απώλεια ζωϊκού κεφαλαίου από επιδημίες. Συχνότερη και εντονότερη εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων. Ανεπαρκής ανθεκτικότητα των υποδομών στην σφοδρότητα των θεομηνιών. Καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων» (με ειδικά την τελευταία επισήμανση να παράγει συνειρμούς με το σήμερα).

Ο κ. Καραμανλής έστειλε ένα ακόμα μήνυμα στην κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι «τώρα λοιπόν και όχι αύριο, με αίσθημα εθνικής και κοινωνικής ευθύνης, σε πνεύμα συνεννόησης και με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση απαιτείται η εκπόνηση, χρηματοδότηση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου και την βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας».

Αιχμή για ΕΛΤΑ

Επιπλέον αιχμή προς την κυβέρνηση άφησε και για την υπόθεση του «ξαφνικού θανάτου» στα ΕΛΤΑ, μιλώντας για «τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας» και σημειώνοντας ότι αναφέρεται «στην απίσχναση της περιφέρειας. Τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού. Την απροθυμία των νέων να ακολουθήσουν το αγροτικό επάγγελμα και την τάση φυγής από τον τόπο τους.
Τάση που δυστυχώς ενισχύεται και λειτουργεί ως αντικίνητρο για την παραμονή των ανθρώπων της υπαίθρου στη γη τους από την κατάργηση κρίσιμων δομών και υπηρεσιών στην περιφέρεια: Σχολεία, Αστυνομικά Τμήματα, ταχυδρομικά γραφεία, τραπεζικά καταστήματα».

Πυρά Σαμαρά

Από την πλευρά του ο Αντώνης Σαμαράς, σε άλλο πλαίσιο (μέσω γραπτής δήλωσης) και σε άλλους τόνους, έστρεψε ευθέως τα πυρά του στην κυβέρνηση για το αγροτικό και επέλεξε να το κάνει την ίδια μέρα και αμέσως μετά τον χαιρετισμό του κ. Καραμανλή στην Ξάνθη.

Ο κ. Σαμαράς σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως «η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία. Υπάρχει και η κοινωνία. Οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα. Διαμαρτύρονται κυρίως για το αβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους. Δηλαδή για το μέλλον των παιδιών τους».

Επιπλέον, έκανε λόγο για «αφόρητη γραφειοκρατία» του ελληνικού «δήθεν επιτελικού κράτους», την οποία, αλλά και τις Βρυξέλλες, βλέπουν οι αγρότες απέναντί τους, ενώ καταλόγισε στην ελληνική κυβέρνηση ότι «έπρεπε να αντισταθεί. Όχι να τα κάνει χειρότερα. Και να στρέφει την μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης», τονίζοντας ότι «χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα» και πως «χρειάζεται αναδιάρθρωση της παραγωγής μας. Και όχι… αφανισμός των παραγωγών μας».

Η πλατφόρμα

Η νέα αυτή παρέμβαση του Αντ. Σαμαρά έρχεται ένα μήνα μετά την εφ’ όλης της ύλης παρουσίαση της δικής του πολιτικής πλατφόρμας, κατά την οποία και ρητά είχε αφήσει διάπλατα ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος.

Κάτι το οποίο προκαλεί πολύ  έντονη ανησυχία στο Μαξίμου, αφού, εφόσον υλοποιηθεί, θα διεκδικήσει ένα ακροατήριο που παραμένει στη ΝΔ, αλλά αισθάνεται αποκομμένο από τη διακυβέρνηση του «επιτελικού κράτους», καθώς και όσους έχουν ήδη φύγει και έχουν μετακινηθεί δεξιότερα και τους οποίους αν πάρει, στην κυβέρνηση καταλαβαίνουν ότι δεν θα μπορέσουν να τους επαναπροσεγγίσουν.

Η νέα παρέμβαση Καραμανλή

Πάντως αύριο το βλέμμα του Μαξίμου θα είναι καρφωμένο στις 7 μ.μ. στον πολιτιστικό χώρο του πρώην Δημοσίου Καπνεργοστασίου και την επετειακή εκδήλωση για τα 15 χρόνια από την έκδοση της εφημερίδας «Δημοκρατία», όπου κεντρικοί ομιλητές θα είναι ο Κώστας Καραμανλής και ο Ευάγγελος Βενιζέλος και οι ομιλίες τους θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της συζήτησης με θέμα την «κρίση της Δημοκρατίας σήμερα».

Όπως σας έχει ήδη ενημερώσει το in, η παρέμβαση αυτή του κ. Καραμανλή αναμένεται να κινηθεί στο πνεύμα της ομιλίας που είχε πραγματοποιήσει στην εκδήλωση προς τιμήν της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη στην Παλιά Βουλή και να εστιάσει στο ζήτημα της ποιότητας της Δημοκρατίας, της απαξίωσης των θεσμών και της κρίσης εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντί τους.

Και στο Μαξίμου γνωρίζουν πολύ καλά το ειδικό βάρος που έχει η κριτική που τους ασκεί ο κ. Καραμανλής, ο οποίος εκφράζει εμφατικά το παραδοσιακό κομμάτι της βάσης της ΝΔ, αλλά και τις αντανακλάσεις που προκαλούν οι τοποθετήσεις του στο εσωτερικό της ΝΔ.

Ταυτόχρονα γνωρίζουν και πως η κριτική του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου αποσυσπειρώνει κεντρογενή ακροατήρια στα οποία επένδυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ανέλθει στην εξουσία το 2019.

Η έκρηξη της αγροτιάς
Editorial 08.12.25

Η έκρηξη της αγροτιάς

Η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με ένα μεγάλο αγροτικό κίνημα, με αιτήματα ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των αγροτών. Αν δεν κάνει πραγματικές προτάσεις που θα λύνουν προβλήματα, τα μπλόκα θα κλιμακωθούν με δική της ευθύνη.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ντακότα Τζόνσον: «Κάποιοι χρηματοδότες ταινιών είναι πραγματικά σκοτεινοί, ύποπτοι»
Culture Live 08.12.25

Ντακότα Τζόνσον: «Κάποιοι χρηματοδότες ταινιών είναι πραγματικά σκοτεινοί, ύποπτοι»

«Υπάρχει κάτι στην υποκριτική που με κάνει να νιώθω σαν να ζω σε μια φούσκα, ενώ στην παραγωγή βλέπεις τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια», ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία της η ηθοποιός και παραγωγός, Ντακότα Τζόνσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Aκτινογραφία των διαβάσεων στην Αθήνα – Γιατί οι διαβάτες εξακολουθούν να πεθαίνουν
Ελλάδα 08.12.25

Aκτινογραφία των διαβάσεων στην Αθήνα – Γιατί οι διαβάτες εξακολουθούν να πεθαίνουν

Χειροκίνητες μανιβέλες και μετακινούμενο προσωπικό. Απουσία εναλλακτικών για τους κατοίκους που ζουν σε διχοτομημένες γειτονιές. Το έργο της υπογειοποίησης που προχωρά απελπιστικά αργά και η πυκνή αλληλογραφία αλληλομετάθεσης ευθυνών ανάμεσα σε Δήμο Αθηναίων και ΟΣΕ.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ζάκυνθος: Ανείπωτη θλίψη για τον 2χρονο που κατασπαράχθηκε από το πίτμπουλ – «Η κόρη μου φώναξε και έτρεξα» λέει ο πατέρας
Ζάκυνθος 08.12.25

Ανείπωτη θλίψη για τον 2χρονο που κατασπαράχθηκε από το πίτμπουλ - «Η κόρη μου φώναξε και έτρεξα» λέει ο πατέρας

Σοκ προκαλεί ο θάνατις του 2χρονου Λίο στη Ζάκυνθο, ο οποίος έπεσε θύμα άγριας επίθεσης από πίτμπουλ που βρισκόταν στο σπίτι της οικογένειάς του.

Σύνταξη
ΣτΕ: «Φρένο» σε οικοδομικές άδειες χωρίς έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
Οικονομία 08.12.25

ΣτΕ: «Φρένο» σε οικοδομικές άδειες χωρίς έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Το Ανώτατο Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι οι οικοδομικές εργασίες σε περιοχές προστατευόμενες από τον αρχαιολογικό νόμο απαιτούν προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Αρκάς: Μια καλημέρα στις επιλογές
Social 08.12.25

Αρκάς: Μια καλημέρα στις επιλογές

Με ένα ακόμα καυστικό σκίτσο, ο Αρκάς σχολιάζει τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το παρόν και τις αποφάσεις μας, ντύνοντας την καθημερινότητα με την ειρωνική σοφία του

Σύνταξη
