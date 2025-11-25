Καραμανλής και Βενιζέλος μιλούν για την «κρίση της Δημοκρατίας σήμερα» – Φουντώνει ο πονοκέφαλος του Μαξίμου

Στις 8 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιήσει την επόμενη δημόσια παρέμβασή του ο Κώστας Καραμανλής. Ο πρώην πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής στην επετειακή εκδήλωση για τα 15 χρόνια από την έκδοση της εφημερίδας «Δημοκρατία» που θα πραγματοποιηθεί στον πολιτιστικό χώρο του πρώην Δημοσίου Καπνεργοστασίου που ανήκει στη Βουλή των Ελλήνων.

Κεντρικός ομιλητής στην ίδια εκδήλωση θα είναι επίσης ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ η συζήτηση, στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιηθούν οι δύο ομιλίες, θα έχει θέμα την «κρίση της Δημοκρατίας σήμερα».

Και με δεδομένο ότι ακόμα είναι πολύ νωποί, τόσο οι κεραυνοί του Κώστα Καραμανλή όσο και οι βόμβες του Ευάγγελου Βενιζέλου κατά της κυβέρνησης για το θέμα της κρίσης εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους θεσμούς, η συνύπαρξή τους σε μια εκδήλωση που θέτει ξανά το σοβαρό αυτό ζήτημα στο επίκεντρο, αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Η ομιλία Καραμανλή

Ο Κώστας Καραμανλής αναμένεται, λοιπόν, να τοποθετηθεί εκ νέου για την κρίση των θεσμών και κατ’ επέκταση για την κρίση της Δημοκρατίας και να κινηθεί στο πλαίσιο της προβληματικής που θέτει το θέμα της απαξίωσης των θεσμών στον Δυτικό κόσμο και την Ευρώπη.

Και η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού αναμένεται να είναι βέβαια στο πνεύμα της παρέμβασης που είχε πραγματοποιήσει στις 15 Οκτωβρίου στην Παλιά Βουλή.

Εκεί ο κ. Καραμανλής είχε τονίσει ότι όταν η εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, η εμπέδωση κράτους δικαίου και η ουσιαστική ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης αμφισβητούνται, «όταν ένα πολύ μεγάλο τμήμα της κοινωνίας και μάλιστα διαρκώς διευρυνόμενο, πιστεύει ότι αυτά δεν ισχύουν, ότι οι ευαίσθητοι θεσμοί χειραγωγούνται, ότι το κοινοβούλιο υποβαθμίζεται, ότι οι κυβερνήσεις αγνοούν τις ανάγκες της και δεν καταλαβαίνουν τις αγωνίες της, ότι οι ισχυροί δεν ελέγχονται, ότι η αυστηρότητα του κράτους εξαντλείται επί των λιγότερο ευνοημένων πολιτών τότε έχουμε κρίση. Κρίση απαξίωσης, κρίση απονομιμοποίησης, κρίση αμφισβήτησης και απόρριψης του θεσμικού πλαισίου και του πολιτικού συστήματος».

Και είχε προειδοποιήσει ότι αν η «αποκατάσταση του σεβασμού και της εμπιστοσύνης των πολιτών» αποβεί «ανέφικτη ή άκαρπη οδεύουμε προς μείζονα θεσμική κρίση». Και «αν υποτιμηθεί ή αγνοηθεί βαδίζουμε ολοταχώς σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους» που θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και σε εθνική κρίση.

«Μη διακυβερνήσιμη»

Από την πλευρά του ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, είχε σημειώσει (ΕΡΤ) ότι «υπάρχει ένα αδιέξοδο θεσμικό, η κοινωνία δεν πιστεύει ότι λειτουργούν οι θεσμοί, εκφράζει μία δυσαρέσκεια για το επίπεδο της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, για τη λειτουργία της δικαιοσύνης, για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, για τη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών. Καταγράφεται μία κρίση πολιτικής συμμετοχής και αντιπροσώπευσης, δεν υπάρχει διάθεση συμμετοχής στο πολιτικό γίγνεσθαι, στα κόμματα, δεν αναγνωρίζεται ότι είναι σοβαρός και παραγωγικός ο ρόλος των κομμάτων του πολιτικού συστήματος», ενώ είχε επισημάνει ότι «η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη. Έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη και στην παρούσα Βουλή, με την παρούσα πλειοψηφία και την παρούσα κυβέρνηση».

Και στο μέγαρο Μαξίμου αντιλαμβάνονται πολύ καλά το βάρος της κριτικής του κ. Καραμανλή, ο οποίος εκφράζει εμφατικά το παραδοσιακό κομμάτι της βάσης της ΝΔ, ενώ γνωρίζουν και ότι η κριτική του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου αποσυσπειρώνει κεντρογενή ακροατήρια στα οποία απευθύνονται και στα οποία επένδυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ανέλθει στην εξουσία το 2019.

Ως εκ τούτου ο πονοκέφαλος του μεγάρου Μαξίμου ολοένα και φουντώνει και ειδικά όταν και στις δημοσκοπήσεις καταγράφεται ότι το ζήτημα της κρίσης θεσμών ιεραρχείται στις πρώτες θέσεις των προβλημάτων των πολιτών. Γεγονός που δικαιώνει την κριτική και τις προειδοποιήσεις τόσο του κ. Καραμανλή όσο και του κ. Βενιζέλου.