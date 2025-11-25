newspaper
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση
24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Καραμανλής και Βενιζέλος μιλούν για την «κρίση της Δημοκρατίας σήμερα» – Φουντώνει ο πονοκέφαλος του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 25 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Καραμανλής και Βενιζέλος μιλούν για την «κρίση της Δημοκρατίας σήμερα» – Φουντώνει ο πονοκέφαλος του Μαξίμου

Στις 8 Δεκεμβρίου η συνύπαρξη σε εκδήλωση Κώστα Καραμανλή και Ευάγγελου Βενιζέλου, αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον μετά τις κρίσιμες τοποθετήσεις τους για την κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
A
A
Vita.gr
Τι κρύβει το φιλί; Επιστήμονες αναλύουν μία συνήθεια 20 εκατ. ετών

Τι κρύβει το φιλί; Επιστήμονες αναλύουν μία συνήθεια 20 εκατ. ετών

Spotlight

Στις 8 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιήσει την επόμενη δημόσια παρέμβασή του ο Κώστας Καραμανλής. Ο πρώην πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής  στην επετειακή εκδήλωση για τα 15 χρόνια από την έκδοση της εφημερίδας «Δημοκρατία» που θα πραγματοποιηθεί στον πολιτιστικό χώρο του πρώην Δημοσίου Καπνεργοστασίου που ανήκει στη Βουλή των Ελλήνων.

Κεντρικός ομιλητής στην ίδια εκδήλωση θα είναι επίσης ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ η συζήτηση, στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιηθούν οι δύο ομιλίες, θα έχει θέμα την «κρίση της Δημοκρατίας σήμερα».

Και με δεδομένο ότι ακόμα είναι πολύ νωποί, τόσο οι κεραυνοί του Κώστα Καραμανλή όσο και οι βόμβες του Ευάγγελου Βενιζέλου κατά της κυβέρνησης για το θέμα της κρίσης εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους θεσμούς, η συνύπαρξή τους σε μια εκδήλωση που θέτει ξανά το σοβαρό αυτό ζήτημα στο επίκεντρο, αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Η ομιλία Καραμανλή

Ο Κώστας Καραμανλής αναμένεται, λοιπόν, να τοποθετηθεί εκ νέου για την κρίση των θεσμών και κατ’ επέκταση για την κρίση της Δημοκρατίας και να κινηθεί στο πλαίσιο της προβληματικής που θέτει το θέμα της απαξίωσης των θεσμών στον Δυτικό κόσμο και την Ευρώπη.

Και η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού αναμένεται να είναι βέβαια στο πνεύμα της παρέμβασης που είχε πραγματοποιήσει στις 15 Οκτωβρίου στην Παλιά Βουλή.

Εκεί ο κ. Καραμανλής είχε τονίσει ότι όταν η εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, η εμπέδωση κράτους δικαίου και η ουσιαστική ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης αμφισβητούνται, «όταν ένα πολύ μεγάλο τμήμα της κοινωνίας και μάλιστα διαρκώς διευρυνόμενο, πιστεύει ότι αυτά δεν ισχύουν, ότι οι ευαίσθητοι θεσμοί χειραγωγούνται, ότι το κοινοβούλιο υποβαθμίζεται, ότι οι κυβερνήσεις αγνοούν τις ανάγκες της και δεν καταλαβαίνουν τις αγωνίες της, ότι οι ισχυροί δεν ελέγχονται, ότι η αυστηρότητα του κράτους εξαντλείται επί των λιγότερο ευνοημένων πολιτών τότε έχουμε κρίση. Κρίση απαξίωσης, κρίση απονομιμοποίησης, κρίση αμφισβήτησης και απόρριψης του θεσμικού πλαισίου και του πολιτικού συστήματος».

Και είχε προειδοποιήσει ότι αν η «αποκατάσταση του σεβασμού και της εμπιστοσύνης των πολιτών» αποβεί «ανέφικτη ή άκαρπη οδεύουμε προς μείζονα θεσμική κρίση». Και «αν υποτιμηθεί ή αγνοηθεί βαδίζουμε ολοταχώς σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους» που θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και σε εθνική κρίση.

«Μη διακυβερνήσιμη»

Από την πλευρά του ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, είχε σημειώσει (ΕΡΤ) ότι «υπάρχει ένα αδιέξοδο θεσμικό, η κοινωνία δεν πιστεύει ότι λειτουργούν οι θεσμοί, εκφράζει μία δυσαρέσκεια για το επίπεδο της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, για τη λειτουργία της δικαιοσύνης, για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, για τη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών. Καταγράφεται μία κρίση πολιτικής συμμετοχής και αντιπροσώπευσης, δεν υπάρχει διάθεση συμμετοχής στο πολιτικό γίγνεσθαι, στα κόμματα, δεν αναγνωρίζεται ότι είναι σοβαρός και παραγωγικός ο ρόλος των κομμάτων του πολιτικού συστήματος», ενώ είχε επισημάνει ότι «η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη. Έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη και στην παρούσα Βουλή, με την παρούσα πλειοψηφία και την παρούσα κυβέρνηση».

Και στο μέγαρο Μαξίμου αντιλαμβάνονται πολύ καλά το βάρος της κριτικής του κ. Καραμανλή, ο οποίος εκφράζει εμφατικά το παραδοσιακό κομμάτι της βάσης της ΝΔ, ενώ γνωρίζουν και ότι η κριτική του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου αποσυσπειρώνει κεντρογενή ακροατήρια στα οποία απευθύνονται και στα οποία επένδυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ανέλθει στην εξουσία το 2019.

Ως εκ τούτου ο πονοκέφαλος του μεγάρου Μαξίμου ολοένα και φουντώνει και ειδικά όταν και στις δημοσκοπήσεις καταγράφεται ότι το ζήτημα της κρίσης θεσμών ιεραρχείται στις πρώτες θέσεις των προβλημάτων των πολιτών. Γεγονός που δικαιώνει την κριτική και τις προειδοποιήσεις τόσο του κ. Καραμανλή όσο και του κ. Βενιζέλου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 5 + 2 μετοχές που τράβηξαν τα φώτα των funds λόγω MSCI

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 5 + 2 μετοχές που τράβηξαν τα φώτα των funds λόγω MSCI

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι κρύβει το φιλί; Επιστήμονες αναλύουν μία συνήθεια 20 εκατ. ετών

Τι κρύβει το φιλί; Επιστήμονες αναλύουν μία συνήθεια 20 εκατ. ετών

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
Χρηματοδοτήσεις: Με μερίδια 27% στην πιστωτική επέκταση του 2025 οι μη συστημικές τράπεζες

Χρηματοδοτήσεις: Με μερίδια 27% στην πιστωτική επέκταση του 2025 οι μη συστημικές τράπεζες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο Τσίπρας μιλά για πολιτική και ευθύνη, η κυβέρνηση προσπαθεί να τον «κοντύνει» επενδύοντας στα κουτσομπολιά, θα της κάνει άραγε τη χάρη η Αριστερά;
in Confidential 25.11.25

Ο Τσίπρας μιλά για πολιτική και ευθύνη, η κυβέρνηση προσπαθεί να τον «κοντύνει» επενδύοντας στα κουτσομπολιά, θα της κάνει άραγε τη χάρη η Αριστερά;

Ο κακός χαμός έλαβε χώρα κατά την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Οι αντιδράσεις των άσπονδων εχθρών και φίλων και τα όσα ξέχασαν πολλοί διαβάζοντας το βιβλίο. Το μεγάλο ερώτημα είναι ο αντίκτυπος στις επόμενες δημοσκοπήσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το Μαξίμου διαβάζει την Ιθάκη
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Το Μαξίμου διαβάζει την Ιθάκη

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν πως στον δρόμο προς τις κάλπες, ο Αλέξης Τσίπρας θα αποτελέσει τον βασικό αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Γεροβασίλη για καταστροφές στην Ήπειρο: Η κυβέρνηση της ΝΔ επιμένει σε επικοινωνιακές προσεγγίσεις
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Γεροβασίλη για καταστροφές στην Ήπειρο: Η κυβέρνηση της ΝΔ επιμένει σε επικοινωνιακές προσεγγίσεις

«Χωρίς καμία καθυστέρηση, απαιτούνται άμεσα και στοχευμένα μέτρα», τόνισε η Όλγα Γεροβασίλη, για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία στην Ήπειρο

Σύνταξη
ΝΔ: Οι εσωκομματικές εκλογές, το κλίμα και οι ισορροπίες στο παρασκήνιο
Πολιτική 24.11.25

ΝΔ: Οι εσωκομματικές εκλογές, το κλίμα και οι ισορροπίες στο παρασκήνιο

Για «επιτυχία» μιλά επισήμως η Πειραιώς για τις εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ, την ώρα που «γαλάζιοι» βουλευτές κάνουν λόγο για μούδιασμα και απουσία ενθουσιασμού ανά περιοχές. Η κινητικότητα και οι εσωτερικές διεργασίες στο «γαλάζιο» παρασκήνιο

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Βουλή τίμησε την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης – Οι διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις από τα κόμματα
Ειδική συνεδρίαση 24.11.25

Η Βουλή τίμησε την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης – Οι διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις από τα κόμματα

Οι εκπρόσωποι των κομμάτων τοποθετήθηκαν για την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης - Τα μηνύματα των βουλευτών και οι διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις τους

Σύνταξη
Ο Τσίπρας καίει Πολάκη και Παππά – «Υπερίσχυσαν οι τάσεις» για τη μη διαγραφή του αψύ, ο καταδικασμένος 13-0 που «δεν διευκόλυνε» το κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Ο Τσίπρας καίει Πολάκη και Παππά – «Υπερίσχυσαν οι τάσεις» για τη μη διαγραφή του αψύ, ο καταδικασμένος 13-0 που «δεν διευκόλυνε» το κόμμα

Οι εσωκομματικές τάσεις και η αμφισβήτηση του Τσίπρα, η αποτροπή της διαγραφής Πολάκη και ο Παππάς που δεν παραιτήθηκε μετά την καταδίκη του

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ενημέρωση από τον Γεραπετρίτη για τις κυβερνητικές κινήσεις στην εξωτερική πολιτική ζητεί η Νέα Αριστερά
Βουλή 24.11.25

Ενημέρωση από τον Γεραπετρίτη για τις κυβερνητικές κινήσεις στην εξωτερική πολιτική ζητεί η Νέα Αριστερά

Η Νέα Αριστερά ζητεί ενημέρωση της επιτροπής Εξωτερικών της Βουλής από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, «για τις κινήσεις της κυβέρνησης στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής»

Σύνταξη
Τσίπρας – «Ιθάκη»: «Δεν φύτεψα τον Κασσελάκη» – Η απελπισία της βάσης και ο «τιμωρός με το αγγελικό πρόσωπο»
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Τσίπρας – «Ιθάκη»: «Δεν φύτεψα τον Κασσελάκη» – Η απελπισία της βάσης και ο «τιμωρός με το αγγελικό πρόσωπο»

Η κατάρρευση του μύθου για τον φυτευτό Κασσελάκη, η ιταλική κωμωδία και το τέλος της σχέσης του πρώην πρωθυπουργού με τον ΣΥΡΙΖΑ

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Αμηχανία στο Μαξίμου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα, επιχείρηση απαξίωσης, κουβέντα επί της ουσίας
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Αμηχανία στο Μαξίμου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα, επιχείρηση απαξίωσης, κουβέντα επί της ουσίας

Με εξυπνακισμούς περί Καρλ Μαρξ και Γκράουτσο Μαρξ και ούτε μια λέξη επί της ουσίας του περιεχομένου των 759 σελίδων ο Παύλος Μαρινάκης σχολιάζει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα καταφεύγοντας στο χιλιοπαιγμένο αφήγημα του «καταστροφικού 2015», το οποίο ωστόσο η «Ιθάκη» αποδομεί.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πρώτες αντιδράσεις μετά την κυκλοφορία της Ιθάκης του Τσίπρα – Τι λένε Παππάς, Πολάκης, Σκουρλέτης και Τάιλερ
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Πρώτες αντιδράσεις μετά την κυκλοφορία της Ιθάκης του Τσίπρα – Τι λένε Παππάς, Πολάκης, Σκουρλέτης και Τάιλερ

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη» που κυκλοφόρησε σήμερα, στο οποίο ο πρώην πρωθυπουργός καταγράφει άγνωστες πτυχές της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Ποια είναι η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Ποια είναι η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας

Η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας είναι δικηγόρος που ασχολείται με ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ έχει αναλάβει και υποθέσεις που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών και το κίνημα MeToo

Σύνταξη
Το παρασκήνιο με το βίντεο του Ανδρουλάκη και το πολιτικό «φλερτ» του Δούκα με την Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Το παρασκήνιο με το βίντεο του Ανδρουλάκη και το πολιτικό «φλερτ» του Δούκα με την Αριστερά

Το παρασκήνιο της εκδήλωσης στο Σεράφειο και η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος. Πώς ο Χάρης Δούκας κρατά ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Αριστερά.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τσίπρας μιλά για πολιτική και ευθύνη, η κυβέρνηση προσπαθεί να τον «κοντύνει» επενδύοντας στα κουτσομπολιά, θα της κάνει άραγε τη χάρη η Αριστερά;
in Confidential 25.11.25

Ο Τσίπρας μιλά για πολιτική και ευθύνη, η κυβέρνηση προσπαθεί να τον «κοντύνει» επενδύοντας στα κουτσομπολιά, θα της κάνει άραγε τη χάρη η Αριστερά;

Ο κακός χαμός έλαβε χώρα κατά την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Οι αντιδράσεις των άσπονδων εχθρών και φίλων και τα όσα ξέχασαν πολλοί διαβάζοντας το βιβλίο. Το μεγάλο ερώτημα είναι ο αντίκτυπος στις επόμενες δημοσκοπήσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το Μαξίμου διαβάζει την Ιθάκη
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Το Μαξίμου διαβάζει την Ιθάκη

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν πως στον δρόμο προς τις κάλπες, ο Αλέξης Τσίπρας θα αποτελέσει τον βασικό αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Σουδάν: Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί τους παραστρατιωτικούς για «εγκλήματα πολέμου»
Κόσμος 25.11.25

Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί τους παραστρατιωτικούς στο Σουδάν για «εγκλήματα πολέμου»

Στο Σουδάν μαίνεται από τη 15η Απριλίου 2023 ανελέητος πόλεμος ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις (ΣΕΔ) και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ)

Σύνταξη
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες «μεγάλης έντασης και διάρκειας», από σήμερα – Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ
Έκτακτο δελτίο 25.11.25

Βροχές και καταιγίδες «μεγάλης έντασης και διάρκειας», από σήμερα - Στο επίκεντρο ξανά Ήπειρος και Κέρκυρα

Νέα επιδείνωση παρουσιάζει από σήμερα ο καιρός με ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Λήξη της κακοκαιρίας προβλέπεται, στα δυτικά το Σάββατο και στα ανατολικά την Κυριακή

Σύνταξη
Δεν είναι μαγεία, είναι A.I.: Έξαλλοι τουρίστες με την ανύπαρκτη χριστουγεννιάτικη αγορά στο παλάτι του Μπάκιγχαμ
London baby 25.11.25

Δεν είναι μαγεία, είναι A.I.: Έξαλλοι τουρίστες με την ανύπαρκτη χριστουγεννιάτικη αγορά στο παλάτι του Μπάκιγχαμ

Μια φωτογραφία που διαφήμιζε τη χριστουγεννιάτικη αγορά στο παλάτι του Μπάκιγχαμ αποδείχθηκε προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο, πολλοί έσπευσαν να τη δουν από κοντά.

Σύνταξη
Krampus: Ο δαίμονας των Άλπεων που επιστρέφει κάθε Δεκέμβρη για να τιμωρήσει τα άτακτα παιδιά
Culture Live 25.11.25

Krampus: Ο δαίμονας των Άλπεων που επιστρέφει κάθε Δεκέμβρη για να τιμωρήσει τα άτακτα παιδιά

Μια αρχαία παγανιστική φιγούρα, παιδί της θεάς Χελ και σύμμαχος —ή αντίπαλος— του Αγίου Νικολάου, βγαίνει κάθε Δεκέμβρη στους δρόμους της Κεντρικής Ευρώπης. Ο Krampus, ο πιο σκοτεινός «ήρωας» των Χριστουγέννων, μετατρέπει τις γιορτές σε παραμύθι τρόμου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών: Ένα «βιαιόμετρο» για τους χώρους δουλειάς
ΓΣΕΕ 25.11.25

Ένα «βιαιόμετρο» για τους χώρους δουλειάς

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, η ΓΣΕΕ δημοσιοποιεί το «βιαιόμετρο», για το πώς να αναγνωρίζουμε έγκαιρα παρενοχλητικές συμπεριφορές στους χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Είχε δίκιο ο Κίσινγκερ » – Πέντε λόγοι που η ανθρωπότητα λέει αντίο στην ειρήνη
Κόσμος 25.11.25

«Είχε δίκιο ο Κίσινγκερ » - Πέντε λόγοι που η ανθρωπότητα λέει αντίο στην ειρήνη

Για να διατηρηθεί η ειρήνη, Αμερικανοί ειδικοί προειδοποιούν ότι θα χρειαστεί μια «έκρηξη στρατηγικής φαντασίας» και «αποφασιστικότητας» παρόμοια με εκείνη που επέδειξαν οι διπλωμάτες στον Ψυχρό Πόλεμο

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το γεωπολιτικό «ναρκοπέδιο» στην Ουκρανία και ο κυνισμός της realpolitik
Παζάρια ειρήνης 25.11.25

Το γεωπολιτικό «ναρκοπέδιο» στην Ουκρανία και ο κυνισμός της realpolitik

Ακόμη και τροποποιημένο, το αμερικανικό ειρηνευτικό πλαίσιο για την υπό ρωσική εισβολή Ουκρανία αποκαλύπτει βαθιές ρωγμές στη Δύση, με τον τελευταίο λόγο να έχουν οι ΗΠΑ και η Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βενεζουέλα – ΗΠΑ: Σχεδιάζεται συνομιλία του Τραμπ με τον Μαδούρο, γράφει το Axios
Axios 25.11.25

«Σχεδιάζεται συνομιλία Τραμπ - Μαδούρο»

Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ δήλωνε ανοικτός στην πιθανότητα συνομιλιών με τον Μαδούρο και, σύμφωνα με το Axios, μια τέτοια επικοινωνία βρίσκεται υπό σχεδιασμό.

Σύνταξη
Η Φινλανδία παραμένει η «πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου» παρά τα προβλήματα – Η θέση της Ελλάδας
Κάτω από τη βάση 25.11.25

Η Φινλανδία παραμένει η «πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου» παρά τα προβλήματα – Η θέση της Ελλάδας

Η Φινλανδία παραμένει η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου, παρά τις οικονομικές δυσκολίες και τα μέτρα λιτότητας. Αντίθετα η Ελλάδα βρίσκεται πολύ χαμηλά σε πολλές από τις κατηγορίες.

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί τις υψηλές τιμές σε τρόφιμα και υπηρεσίες
Διεθνής Οικονομία 25.11.25

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί τις υψηλές τιμές σε τρόφιμα και υπηρεσίες

Κατά δήλωση του προέδρου της Μπούντεσμπανκ και μέλους της ΕΚΤ, Γιοακίμ Νάγκελ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει να παρακολουθεί τον πληθωρισμό και τις -υψηλές- τιμές των τροφίμων

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέα μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones – Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο
Εκρήξεις στο Κίεβο 25.11.25

Ρωσικοί πύραυλοι και drones σφυροκοπούν την Ουκρανία

Νέα μαζική επίθεση έχουν εξαπολύσει για ακόμα μια νύχτα οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Ουκρανίας, βομβαρδίζοντας με πυραύλους και drones την πρωτεύουσα Κίεβο καθώς και άλλες ουκρανικές πόλεις.

Σύνταξη
Ουκρανία: Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι αυτήν την εβδομάδα, λέει ο Λευκός Οίκος
Λευκός Οίκος 25.11.25

Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι αυτήν την εβδομάδα

Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον για να συζητήσει με τον Τραμπ, αλλά καμία τέτοια συνάντηση δεν έχει προγραμματιστεί γι' αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Διερευνούν παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις»
Ισραήλ - Παλαιστίνη 25.11.25

Οι ΗΠΑ διερευνούν παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδερφότητας ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διερευνούν ως τρομοκρατικές οργανώσεις τα παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας σε Αίγυπτο, Λίβανο (Τζαμάα Ισλαμίγια) και Ιορδανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο