Νέα πυρά Σαμαρά σε κυβέρνηση: Δεν είναι όλα επικοινωνία – Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα
Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο αγροτικό ζήτημα ασκεί ο Αντώνης Σαμαράς. «Οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα. Διαμαρτύρονται κυρίως για το αβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους», αναφέρει
- Εντυπωσιακοί πίδακες λάβας «καταπίνουν» κάμερα που κατέγραφε την έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα
- Αυτά είναι τα 8 σημεία στην Αττική που μπαίνουν οι «έξυπνες» κάμερες ως τέλος του έτους
- Ξεκίνησε από τον Πειραιά το ξήλωμα του δικτύου των τρόλεϊ
- Απόπειρα πραξικοπήματος στο Μπενίν - «Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», ασφαλής ο πρόεδρος, λέει η κυβέρνηση
Μετά τον Κώστα Καραμανλή, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο αγροτικό ζήτημα ασκεί ακόμη ένας πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς.
Συγκεκριμένα ο κ. Σαμαράς σε γραπτή δήλωσή του αναφέρει ότι: «Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία. Υπάρχει και η κοινωνία. Οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα. Διαμαρτύρονται κυρίως για το αβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους. Δηλαδή για το μέλλον των παιδιών τους. Που βλέπουν απέναντί τους και την αφόρητη γραφειοκρατία του δικού μας δήθεν επιτελικού κράτους, αλλά και τις Βρυξέλλες! Γι’ αυτό και οι πρωτοφανείς αγροτικές κινητοποιήσεις που σαρώνουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η κυβέρνηση έπρεπε να αντισταθεί. Όχι να τα κάνει χειρότερα. Και να στρέφει την μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης».
Σαμαράς: Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα
Ο κ. Σαμαράς, τονίζει ότι: «Αυτήν τη λάθος πολιτική θα την πληρώσει όλος ο Ελληνικός λαός ! Εκτός των άλλων, με νέα κύματα ακρίβειας…
Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα ! Με την ύπαιθρο ερημωμένη, ολόκληρη η Ελλάδα θα γίνει ακόμα πιο ευάλωτη.
Χρειάζεται αναδιάρθρωση της παραγωγής μας. Και όχι… αφανισμός των παραγωγών μας!»
- Εξιτήριο πήρε ο κτηνοτρόφος που κατέρρευσε αποχαιρετώντας με δάκρυα τα 450 πρόβατά του
- Η δεύτερη… νεότητα του Λιονέλ Μέσι: Οι εντυπωσιακοί αριθμοί του με την Ίντερ Μαϊάμι
- Μυρτώ Αλικάκη: «Έχω πάρει την απόφαση από πάρα πολύ νωρίς να μην με ενδιαφέρει η σκέψη της πρώτης ρυτίδας»
- Στο μπλόκο στον Ε-65 στην Καρδίτσα ο Κουτσούμπας – «Στηρίζουμε τον αγώνα σας, χωρίς ναι μεν αλλά, χωρίς αστερίσκους»
- Netflix: Ποια είναι η Warner που εξαγόρασε ο γίγαντας του streaming – Η ιστορία του φημισμένου στούντιο
- LIVE: Παναθηναϊκός – Πανιώνιος
- LIVE: Κάλιαρι – Ρόμα
- LIVE: Μπράιτον – Γουέστ Χαμ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις