Μητσοτάκης: Μαστίγιο και καρότο στους αγρότες – «Ακραίες μορφές διαμαρτυρίας» τα μπλόκα, χρήματα με το σταγονόμετρο
Θορυβημένος από τις κλιμακούμενες κινητοποιήσεις των αγροτών ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να κατευνάσει τις αντιδράσεις αναφέροντας ότι ομαλοποιούνται οι πληρωμές. Καλεί ξανά σε διάλογο, με τους δικούς του όρους και σπεύδει να χαρακτηρίσει «ακραίες μορφές διαμαρτυρίας» τα μπλόκα, επενδύοντας στον κοινωνικό αυτοματισμό
Οι κλιμακούμενες αγροτικές κινητοποιήσεις, τρομάζουν το Μαξίμου, που αναζητεί τρόπους εκτόνωσης των αντιδράσεων, με τον πρωθυπουργό, να καταφεύγει ξανά στην τακτική «καρότο και μαστίγιο». Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη μια μιλά για ομαλοποίηση των πληρωμών και επαναλαμβάνει το αφήγημα περί περισσότερων χρημάτων στους έντιμους αγρότες.
Από την άλλη – επενδύοντας στον κοινωνικό αυτοματισμό, κουνάει το δάχτυλο στους αγρότες που αγωνίζονται για την επιβίωσή τους, χαρακτηρίζοντας «ακραίες μορφές διαμαρτυρίας» τα μπλόκα που «μπορεί να εκφράζουν πίεση, αλλά τελικά δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων και δεν βοηθούν να προχωρήσουμε πιο γρήγορα».
«Ομαλοποιείται κάθε εβδομάδα η ροή των πληρωμών στους αγρότες μας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και προσπαθούμε να καταβληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου άλλα 1,2 δισ. ευρώ, φθάνοντας συνολικά φέτος στα 3,7 δισ. ευρώ από 3,1 το 2024. Θα λάβουν, δηλαδή, 600 εκ. περισσότερα φέτος. Κατανοώ τη δυσαρέσκεια που προκάλεσαν οι καθυστερήσεις, ωστόσο ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση, καθώς υπήρχε το σοβαρό ενδεχόμενο να διακοπεί η διάθεση των κοινοτικών πόρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι που αποφύγαμε με τη δημιουργία πλέον ενός αξιόπιστου και δικαιότερου συστήματος, που φέρει και τη σφραγίδα της ΕΕ», αναφέρει επίσης ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας: «Οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, που είναι η συντριπτική πλειονότητα, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Όσα χρήματα δικαιούνται, θα τα λάβουν στο ακέραιο».
Παράλληλα, αναφέρει ότι «οι αγρότες έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικούν περισσότερα και καλύτερα», επαναλαμβάνοντας τα περί συντεταγμένου διαλόγου και ξεκαθαρίζοντας ότι τα όποια χρήματα θα δοθούν με το σταγονόμετρο αφού η στήριξη θα είναι «στο μέτρο του δυνατού».
« Η πόρτα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι και θα είναι πάντα ανοιχτή για συζήτηση με αγρότες που θα έρθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα. Άλλωστε έχουμε αποδείξει ότι στηρίζουμε τους αγρότες και θα συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε στο μέτρο του δυνατού», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.
