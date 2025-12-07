Μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ σε όλη τη χώρα – Κλιμακώνουν οι αγρότες και πιέζουν την κυβέρνηση [Live χάρτης]

Ακλόνητοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στα μπλόκα, με χιλιάδες τρακτέρ παραταγμένα στις εθνικές οδούς, ενώ καθημερινά προχωρούν σε εκτεταμένους αποκλεισμούς τελωνείων σε όλη τη χώρα διεκδικώντας την ικανοποίηση αιτημάτων που αφορούν την ίδια τους την επιβίωση. Νέες εστίες μπλόκων, κάνουν κάθε μέρα την εμφάνισή τους, ανεβάζοντας την πίεση προς την κυβέρνηση η οποία βλέπει πως οι αγρότες είναι έτοιμοι για μακρά αντιπαράθεση.

Ενδεικτικό είναι ότι στην πανθεσσαλική σύσκεψη, οι αγρότες αποφάσισαν να σκληρύνουν τη στάση τους από τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου. Η τρέχουσα εβδομάδα θεωρείται κρίσιμη με τα βλέμματα να στρέφονται πλέον προς τη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής, προκειμένου να υπάρξει πανελλαδικός συντονισμός όλων των μπλόκων και των διαμαρτυριών.

Οι αγρότες καταγγέλλουν ότι η νέα ΚΑΠ, σε συνδυασμό με τις κυβερνητικές επιλογές, οδηγούν χιλιάδες οικογένειες στο ξεκλήρισμα. Μεταξύ των αιτημάτων τους συμπεριλαμβάνονται η άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, κατώτατες εγγυημένες τιμές, που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, μείωση κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτικό ρεύμα και ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% παραγωγή και κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους.

Αυτή την εβδομάδα, η Πανελλαδική Επιτροπή αναμένεται να συνεδριάσει με στόχο τον συντονισμό όλων των μπλόκων και των κινητοποιήσεων σε εθνικό επίπεδο

Μπλόκα παντού – Live χάρτης

Τον τόνο του πανελλαδικού ξεσηκωμού των αγροτών δίνουν τα τρία πανίσχυρα μπλόκα στη Θεσσαλία: στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στον Ε-65 στην Καρδίτσα και στα διόδια του Λόγγου στα Τρίκαλα.

Μπλόκα, εκτεταμένοι αποκλεισμοί δρόμων και τελωνείων πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τη Θεσσαλία μέχρι τον Έβρο και την Κρήτη.

Δείτε σε αυτόν τον χάρτη σε ζωντανό χρόνο όλα τα μπλόκα στην ελληνική επικράτεια.

Kαθημερινά πραγματοποιούνται στα μπλόκα που έχουν στηθεί γενικές συνελεύσεις από τους αγρότες όπου καθορίζεται η πορεία των δράσεων. Όπως λένε οι αγρότες, οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά με στόχο τη σαφή έκφραση των αιτημάτων αλλά και της κατάστασης που έχει επέλθει ο αγροτικός κόσμος.

Αγρότες της Μαγνησίας έκοψαν την Αθηνών-Θεσσαλονίκης και στις Μικροθήβες, ενώ νέα μπλόκα στήθηκαν στην Ιονία οδό στον κόμβο του Αγγελόκαστρου Αιτωλοακαρνανίας και στην Εγνατία οδό στη Σιάτιστα από αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα συνεχίζονται οι πολύωροι αποκλεισμοί των τελωνείων και των μεθοριακών σταθμών.

Η Ιονία Οδός είναι κλειστή και στα δύο ρεύματα και δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων παρά μόνο αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Όπως ανέφεραν οι αγρότες, δεν θέλουν να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο, γι’ αυτό η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Από νωρίς χθες το πρωί, κομβόι τρακτέρ ξεκίνησαν από πολλές περιοχές της Φθιώτιδας, από τη Δυτική Φθιώτιδα, τα καμποχώρια της Λαμίας, την περιοχή Μώλου και Θερμοπυλών, την Αμφίκλεια, την Ελάτεια και άλλα χωριά. Εκατοντάδες μηχανήματα κύκλωσαν τον κόμβο του Μπράλου. Λίγο μετά τις 13:00, οι αγρότες κατάφεραν να «σπάσουν» το μπλόκο της αστυνομίας και ανέβηκαν στην Εθνική Οδό, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης, όπου οι αγρότες δέχτηκαν επίθεση από τα ΜΑΤ, έχει διακοπεί η πρόσβαση από τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής προς το αεροδρόμιο Μακεδονία, η οποία είναι εφικτή μέσω του κόμβου Θέρμης ή της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Μία «ανάσα» από το αεροδρόμιο κλούβες των ΜΑΤ παραμένουν κάθετα στο οδόστρωμα, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε περίπου 150 τρακτέρ που έχουν παραταχθεί στα Πράσινα Φανάρια.

Οι νέες κινητοποιήσεις των αγροτών – Πού θα στηθούν νέα μπλόκα

Σε νέο γύρο κινητοποιήσεων προχωρούν από τη Δευτέρα οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης, αφού όπως αποφασίστηκε στη σύσκεψη των παραγωγών στα Χανιά, ο πρώτος σταθμός θα είναι το αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης». Οι κτηνοτρόφοι των Χανίων θα συγκεντρωθούν στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου στον κόμβο της Σούδας και από εκεί θα κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο, όπου θα αποκλείσουν την είσοδο. Μάλιστα, υπογραμμίζουν ότι το μπλόκο θα είναι διαρκείας.

Μεγάλο συλλαλητήριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Δευτέρα και στο Ηράκλειο, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν δώσει ραντεβού στο Παγκρήτιο Στάδιο, στις 11:30 το πρωί. Εκεί αναμένεται να αποφασίσουν τον τρόπο διαμαρτυρίας και συγκεκριμένα το που θα στηθεί μπλόκο. Σε ανακοίνωσή τους οι κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου, προειδοποιούν για αποκλεισμούς σε αεροδρόμιο και λιμάνι.

Στη Θεσσαλία αποφασίστηκε ενίσχυση των δράσεων από τη Δευτέρα, με σχεδιασμό για αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου και των παρακαμπτήριων δρόμων.